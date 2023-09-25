Появились кадры последствий ночного прилета по гостинице в Одессе, где проживали офицеры ВСУ и иностранные наемники







Нормальным людям доброй ночи, желаем вам, чтобы украинское ПВО однажды навсегда перестало летать у вас над головами. Про Нерубайское все забыли сегодня написать. Сбивали прямо над домами, перебили газовые трубы. Защитнички.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре противника в Одессе и области. Факт прилетов уже подтвердил глава администрации Олег Кипер.Со слов украинского чиновника, удары наносились с помощью БПЛА и двух типов ракет. При этом он заявил, что попадания якобы пришлись по припортовой инфраструктуре, морскому вокзалу, складскому помещению и «нежилой высотке», где вспыхнул пожар.Между тем местные паблики пишут о мощной детонации после одного из прилетов. Следовательно, тем самым «объектом припортовой инфраструктуры» мог быть склад с боеприпасами и вооружением, которое продолжает поставлять на Украину Запад.Кроме того, местные ТГ-каналы написали о попадании в припортовый отель. Позднее данную информацию подтвердили и некоторые украинские СМИ, выложив соответствующие фото до и после прилета.Стоит отметить, что данная цель является крайне важной. Ведь ранее в сеть неоднократно «просачивалась» информация о том, что в одесской припортовой гостинице дислоцируются иностранные наемники, прибывшие воевать на стороне ВСУ. Кроме того, по некоторым данным, именно в этом отеле также проживали украинские офицеры, отвечающие за командование на южном направлении.Стоит добавить, что одесские ТГ-каналы в очередной раз подчеркивают «криворукую» работу украинской ПВО.- пишут авторы паблика «Типичная Одесса».