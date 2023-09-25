Военное обозрение
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Появились кадры последствий ночного прилета по гостинице в Одессе, где проживали офицеры ВСУ и иностранные наемники

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Появились кадры последствий ночного прилета по гостинице в Одессе, где проживали офицеры ВСУ и иностранные наемники

Сегодня ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре противника в Одессе и области. Факт прилетов уже подтвердил глава администрации Олег Кипер.


Со слов украинского чиновника, удары наносились с помощью БПЛА и двух типов ракет. При этом он заявил, что попадания якобы пришлись по припортовой инфраструктуре, морскому вокзалу, складскому помещению и «нежилой высотке», где вспыхнул пожар.

Между тем местные паблики пишут о мощной детонации после одного из прилетов. Следовательно, тем самым «объектом припортовой инфраструктуры» мог быть склад с боеприпасами и вооружением, которое продолжает поставлять на Украину Запад.

Кроме того, местные ТГ-каналы написали о попадании в припортовый отель. Позднее данную информацию подтвердили и некоторые украинские СМИ, выложив соответствующие фото до и после прилета.





Стоит отметить, что данная цель является крайне важной. Ведь ранее в сеть неоднократно «просачивалась» информация о том, что в одесской припортовой гостинице дислоцируются иностранные наемники, прибывшие воевать на стороне ВСУ. Кроме того, по некоторым данным, именно в этом отеле также проживали украинские офицеры, отвечающие за командование на южном направлении.

Стоит добавить, что одесские ТГ-каналы в очередной раз подчеркивают «криворукую» работу украинской ПВО.

Нормальным людям доброй ночи, желаем вам, чтобы украинское ПВО однажды навсегда перестало летать у вас над головами. Про Нерубайское все забыли сегодня написать. Сбивали прямо над домами, перебили газовые трубы. Защитнички.

- пишут авторы паблика «Типичная Одесса».
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30 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 10:52
    +10
    Так в это здание надо было пяток положить чтоб до основания чтоб ни один наёмник не выжил.
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 11:02
      -5
      А с чего вы взяли что там вообще кто-то был? По вашему враг будет жить как в отпуске в гостинице и любоваться видом на море из апартаментов?
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 11:10
        +4
        Цитата: Бомба
        По вашему враг будет жить как в отпуске в гостинице и любоваться видом на море из апартаментов?

        А где им еще жить? Уже не помню сколько раз их там накрывали.
      2. PN
        PN Сегодня, 11:14
        +4
        Ну может разведка и добрые люди всё таки работают и добывают ценную информацию?
      3. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:29
        +3
        Цитата: Бомба
        По вашему враг будет жить как в отпуске в гостинице и любоваться видом на море из апартаментов?

        Нет конечно , иностранные наемники заняли все подвалы в Одессе ,общаги клоповники ,свалки и катакомбы .
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:40
      -2
      Давно уж, и военные специалисты и здесь на сайте ВО, обращали внимание наше руководство на то, что на черноморском побережье Украины скопилось огромное количество военных объектов ВСУ разного назначения.
      Наше руководство всё боялось трогать их лишь бы не обидеть бизнес украинских и заморских толстосумов, а те в "благодарность" нам гнали из-за границы вооружение для ВСУ.

      Видимо летом произошёл какой-то разлад в наших "партнёрских" отношениях с Западом вот мы и начали через полтора года потихоньку утюжить некоторые портовые мощности Украины. Теперь осталось нам надеяться на то, что эти "отношения" больше не будут препятствием для продолжения "марлезонского балета" на черноморских берегах Украины. angry
  2. monetam
    monetam Сегодня, 10:54
    +1
    Здание обгорело, да. выглядит весьма потрепанным, но коробка - не сложена, при желании могут ведь и восстановитью.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:59
      +3
      Цитата: monetam
      Здание обгорело, да. выглядит весьма потрепанным, но коробка - не сложена, при желании могут ведь и восстановитью.

      Здание уже пристреляно, - пусть восстанавливают и снова НАТОвцами заселяют.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:00
      +3
      но коробка - не сложена, при желании могут ведь и восстановитью.

      Конечно можно, вопрос когда. Ближайшее время как гостиница для "туристов" иностранных и своих уже точно не применима. Можно повесить табличку, как в старые времена, МЕСТ НЕТ.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:07
        +1
        Цитата: Аркадич
        Можно повесить табличку, как в старые времена, МЕСТ НЕТ.

        Почему, пристрелянный объект, так что "МЕСТА ЕСТЬ !"
    3. Трус
      Трус Сегодня, 11:02
      +1
      при желании могут ведь и восстановитью.

      Кто? Украинцы?
    4. Фразах
      Фразах Сегодня, 11:32
      0
      А штурмбанфюреры во время налета спокойно сидели в кабаке отеля, пили венский кофе с круассанами... Забились поди по норам.
    5. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:35
      +1
      Неважно сложено или нет. Могут и восстановить. Только жить в пристрелянном здании "интуристам" будет, скажем так, некошерно.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:56
    +17
    Повторюсь ,есть видео с той стороны ,40 сёк Гепарды бьют в небо и по 4 снаряда и очередями и наша советская разработка жужжит, всё небо завалено трассерами и не одного сбития.Только прилёты.ПВО Одессы деградирует на глазах и мы ещё почему-то не применяем Искандеры по порту.Смотрю в Одесском порту буксирчики потихоньку исчезают с трафиков.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:58
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Смотрю в Одесском порту буксирчики потихоньку исчезают с трафиков.

      Скорее всего AIS отключили, чтобы не "шандарахнули".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:11
        +2
        carpenter.Аис они не отключают почему-то,я бы сразу отключил - не знаю причину.Надо проверить одну тему - под каким флагом они ходят.Точно помню- некоторые буксиры под " удобным" флагом.
    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 11:12
      +4
      Эти Гепарды еще БК тратят как не в себя, так что пусть почаще пуляют. А дешевые мопедки оказались грозным оружием.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:32
        +1
        Старый _геолог.У меня есть подозрения что мопеды начали таскать на себе не только 50кг ТТ. hi
    3. PN
      PN Сегодня, 11:16
      -3
      Сбитие того же БПЛА не обязательно должно происходить с мощным взрывом в небе. Перебили мотор и БПЛА спокойно падает, возможно и без детонации.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:01
    +4
    Нормально прилетело. Удары по всем разведанным и подтвержденным целям в тылу это то что доктор прописал. Бендерогеи не просто так из труселей выпрыгивают пытаясь наносить удары по нашему тылу. Наши удары помимо психологического воздействия на массы еще выкашивают врага, боеприпасы и технику.
  5. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 11:08
    +1
    Есть и плюсы, сэкономят на мытье окон, а стекольщики заработают целое состояние wassat
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:16
    0
    Зато одесситам в радость! Это было одно из самых мерзких , времён горбатого , уродливое строение. Весь вид Одессы портило.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:23
    +5
    Давно там не был, еще со времен СССР, там к морвокзалу Потемкинская лестница вела, а рядом был эскалатор по 3 коп., ну тем кому в облом подниматься пешком. Порушили поди, лестницу, или переименовали.... Ничего, отстроили Одессу после фашистов, и после этих отстроим.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:42
      0
      Одессе повезло, во время войны разрушения были на порядок меньше по сравнению с большинство других городов, бывших под оккупацией.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: Uprun
      Порушили поди, лестницу,

      С Потемкинской лестницей все в порядке.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: Uprun
      Порушили поди, лестницу, или переименовали....

      Лестница пережила все революции, гражданскую и ВОВ. Бандэрлогов тоже переживёт.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:43
    +1
    Непонятка. Отель восстановили или до сих пор пустовал?
    Местные должны знать.
    1. miru mir
      miru mir Сегодня, 12:41
      0
      пишут, что давно не используется. не знаю, правда ли
  9. Комментарий был удален.
  10. usr01
    usr01 Сегодня, 12:01
    +1
    Да был я в этой "халабуде"...
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:23
    +1
    Например аэропорт Донецка и футбольную арену полностью сровняли с землёй, а тут какая-то гостиница в Одессе (странно что устояла) да ещё с иностранными наёмниками на берегу моря. Ишь ты курорт себе устроили... bully