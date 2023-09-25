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Минобороны РФ: ВС России отразили атаку превосходящих сил противника на Южнодонецком направлении

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Минобороны РФ: ВС России отразили атаку превосходящих сил противника на Южнодонецком направлении

Очевидный провал украинского контрнаступления, начавшегося в первых числах июня, на Запорожском направлении, куда был нанесен основной удар, вынуждает ВСУ совершать отчаянные попытки атак на других направлениях и, в частности, на Донбассе.


Как сообщает Минобороны России, за минувшие сутки противник попытался атаковать российские позиции на Южнодонецком направлении близ села Урожайное в несколько раз превосходящими силами.

Однако бойцам 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России удалось отразить эту атаку украинских штурмовиков. В Минобороны отметили, что на небольшом участке прорваться попытались двенадцать бойцов ВСУ, которым противостояло всего пять российских военнослужащих во глав с командиром с позывным «Большой». Двое из пятерых военнослужащих получили ранения. Бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады, отразившие атаку, удостоены орденов Мужества.

Также сообщается об уничтожении российскими истребителями Су-34 высокоточными управляемыми боеприпасами нескольких командно-наблюдательных пунктов и пунктов управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Были также уничтожены несколько единиц автомобильной и бронетанковой техники противника на этом направлении.
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:06
    -2
    отразили атаку превосходящих сил противника на Южнодонецком направлении

    Честь и слава русским воинам!
    Вместе с тем вопрос: каков реальный результат ежедневных ударов по местам дислокации и складам противника? Много месяцев нам докладывают о высоких потерях ВСУ и деморализации их личного состава? Кто распространяет неправду?
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:15
      +2
      А в чём неправда? О высоких потерях пишут в зарубежных СМИ, их признает и американский институт изучения войны (как минимум 1 к 5) и многие адекватные западные дипломаты и военные... О том что в ВСУ высокая деморализация личного состава рассказывают пленные ВСУ-шники и охота военкоматов на украинских мужиков...
      Вам какие ещё доказательства нужны?
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:32
        +1
        Вам какие ещё доказательства нужны?

        Ему нужны колонны пленных ВСУ, под его окном каждое утро. laughing
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 11:16
      +6
      Потому что видимо правду Путин боится сказать людям . Что сил едва едва хватает сдерживать превосходящие силы противника , и война окончательно скатилась в позиционку . Ну и судя по всему освобождать донбасс , Херсон и Запорожье никто уже не планирует . Про Одессу Николаев Харьков Чернигов Сумы и Полтаву деликатное молчание
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:18
        0
        Потому что видимо правду Путин боится сказать людям
        Цугцванг, с одной стороны выборы с другой патовая ситуация на войне.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:08
    +2
    странно все это читать "противник превосходящими силами" am позвольте а где тактика у нас ? почему эти превосходящие силы мы не создаем ? почему опять подставляем своих солдат, ведь 1941 год не должен повториться, я хорошо запомнил эти слова.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 11:28
      +1
      странно все это читать "противник превосходящими силами"

      Это потому что вы читаете только заголовки.
      12 ДВЕНАДЦАТЬ!!! против ПЯТИ .
      Это один средненький окоп.
      Какой нахрен 41 год?
    2. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 11:30
      +5
      Цитата: Silver99
      странно все это читать "противник превосходящими силами"

      Еще более странно читать, что после ежедневных массированных ударов геранями, ониксами, калибрами и глобальным превосходством российских войск в артиллерии бандеровцы вообще способны накапливать силы и атаковать. Получается наши войска расходуют боеприпасы практически в пустую. Возникают большие вопросы к разведке.
  3. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 11:15
    +8
    Судя по заголовку, я думал там как минимум танковая армия Гудериана в бой пошла! Нет, так то тоже хорошо, но уж больно заголовок броский. И ведь не придерешься- двенадцать человек на пять...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:40
      +1
      Отделение неполного состава ,в обороне отразило атаку неполного взвода противника..Молодцы.Хотя Вы правы-заголовок ацкий..Пропаганда скатываетсясвсе ниже и ниже.Тем временем,Токмак стали ежедневно обстркюеливать из артиллерии и РСЗО.Месяц назад такого не было
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 11:46
      0
      К догматическому соотношению 1 к 3 не дотягивет.
  4. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 11:47
    +1
    Почему фронтовой бомбардировщик Су 34 называют истребителем??он типичный бомбер с возможностью нести рв воздух-воздух,но это не делает его полноценным истребителем.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:01
    0
    Цитата: Владимир80

    Честь и слава русским воинам!
    Вместе с тем вопрос: каков реальный результат ежедневных ударов по местам дислокации и складам противника? Много месяцев нам докладывают о высоких потерях ВСУ и деморализации их личного состава? Кто распространяет неправду?

    Обычно ВЫ, как повелось. Это не трудно проследить по следам ваших "публикаций".
    А чего это вдруг вы начали переобуваться? Сегодня чествуете русских воинов, а совсем недавно обливали российскую армию помоями, предлагали сдаться. Это замылить уже не удастся. Каморка "Папы Карло" уже для вас приготовлена.)))
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:49
    0
    Парням в обороне респект и уважуха. Автору..... иногда лучше жевать, чем говорить, даже с помощью пера. Из заголовка интрига, неужто бригадой разом на роту навалились, ан нет - ДРГ на боевое хранение напоролось.