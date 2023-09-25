Минобороны РФ: ВС России отразили атаку превосходящих сил противника на Южнодонецком направлении

Очевидный провал украинского контрнаступления, начавшегося в первых числах июня, на Запорожском направлении, куда был нанесен основной удар, вынуждает ВСУ совершать отчаянные попытки атак на других направлениях и, в частности, на Донбассе.Как сообщает Минобороны России, за минувшие сутки противник попытался атаковать российские позиции на Южнодонецком направлении близ села Урожайное в несколько раз превосходящими силами.Однако бойцам 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России удалось отразить эту атаку украинских штурмовиков. В Минобороны отметили, что на небольшом участке прорваться попытались двенадцать бойцов ВСУ, которым противостояло всего пять российских военнослужащих во глав с командиром с позывным «Большой». Двое из пятерых военнослужащих получили ранения. Бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады, отразившие атаку, удостоены орденов Мужества.Также сообщается об уничтожении российскими истребителями Су-34 высокоточными управляемыми боеприпасами нескольких командно-наблюдательных пунктов и пунктов управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Были также уничтожены несколько единиц автомобильной и бронетанковой техники противника на этом направлении.