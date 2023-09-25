Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

Кишинев старается уклониться от уплаты задолженности за газ российской стороне. Чтобы достичь этой цели, молдавские власти предложили руководству «Газпрома» подписать мировое соглашение.
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Суть предложения заключается в том, что власти Молдавии пообещали нк подавать в суд на «Газпром», если тот простит этому восточноевропейскому государству долги компании «Молдовагаз» за топливо. В противном случае российской стороне могут грозить судебные иски на сумму около 160 миллионов долларов. Более того, Кишинев предлагает уплатить в качестве компенсации за «отклонение от тарифа» 153,6 миллиона.
Данное предложение можно было бы даже назвать щедрым, если бы не общая сумма долга, которую молдавская сторона накопила. Она составляет, согласно оценкам специалистов ПАО «Газпром», более 700 миллионов долларов. В Кишиневе называют ее сильно завышенной, поэтому оттуда поступило предложение оплатить 8,6 миллиона и считать инцидент исчерпанным.
Молдавская сторона, не признавая полную сумму задолженности, ссылается на проведенный независимый аудит, результаты которого вместе с проектом мирового соглашения направила «Газпрому».
О результатах аудита в начале месяца сообщала лично президент Молдавии Майя Санду. По словам главы государства, долга перед РФ на сумму, названную Москвой, обнаружено не было. Она обвинила российскую энергетическую компанию в попытке обмануть Кишинев.