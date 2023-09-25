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Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

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Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

Кишинев старается уклониться от уплаты задолженности за газ российской стороне. Чтобы достичь этой цели, молдавские власти предложили руководству «Газпрома» подписать мировое соглашение.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Суть предложения заключается в том, что власти Молдавии пообещали нк подавать в суд на «Газпром», если тот простит этому восточноевропейскому государству долги компании «Молдовагаз» за топливо. В противном случае российской стороне могут грозить судебные иски на сумму около 160 миллионов долларов. Более того, Кишинев предлагает уплатить в качестве компенсации за «отклонение от тарифа» 153,6 миллиона.

Данное предложение можно было бы даже назвать щедрым, если бы не общая сумма долга, которую молдавская сторона накопила. Она составляет, согласно оценкам специалистов ПАО «Газпром», более 700 миллионов долларов. В Кишиневе называют ее сильно завышенной, поэтому оттуда поступило предложение оплатить 8,6 миллиона и считать инцидент исчерпанным.

Молдавская сторона, не признавая полную сумму задолженности, ссылается на проведенный независимый аудит, результаты которого вместе с проектом мирового соглашения направила «Газпрому».

О результатах аудита в начале месяца сообщала лично президент Молдавии Майя Санду. По словам главы государства, долга перед РФ на сумму, названную Москвой, обнаружено не было. Она обвинила российскую энергетическую компанию в попытке обмануть Кишинев.
Использованы фотографии:
ПАО "Газпром"
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57 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:53
    +6
    Российские буржуи показали, как "эффективно" они могут вести хозяйство.
    Только создали популярность для Санду.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:33
      +6
      Если бы не зависимость Приднестровья от поставок газа в Молдавию, Газпром просто бы отключил газ Сайе Манду за неуплату долга.
      Ещё один повод освободить Херсон, Николаев и Одессу.
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 11:48
        +1
        Наглость космическая просто!
        Хотя, если по-цыгански, то даже и скромно... Там только вперед, за цыганской звездой кочевой - в удачный момент вон из власти и жить на наворованное непосильным трудом в Штатах или в ЕС.
        Они все как под копирку, эти постсоветские "элитки" - мечта одна на всех!
  2. Д-восток
    Д-восток Сегодня, 10:54
    +7
    Румынка совсем обнаглела. Хорошие у ней учителя в виде Нафтогаза
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:25
      +5
      Ну так, нашли кому в долг давать....??? Цыганам... Они возьмут в займы, потом продадут, потом снова купят и продадут, но уже дороже... К сожалению, насколько я понимаю, газ в ПМР может попасть только через Молдову, чем она успешно и пользуется... Их не волнуют даже цены на газ... Взаймы это для них всегда бесплатно...
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: Д-восток
      Румынка совсем обнаглела. Хорошие у ней учителя в виде Нафтогаза

      Так видят, что все пролазит.
      Вот мне просто интересно, у нас в газпроме сидят одни д. у. р. а. к. и?
      Как можно отдавать товар, который не оплачен?! Я такого нигде не видел.
      Утром деньги, вечером стулья.... (с)
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:13
        0
        А им убытки компенсируют из бюджета, потому они и резвятся.
  3. pavlushka7
    pavlushka7 Сегодня, 10:55
    -2
    Самое смешное что этот пром засунет язык в ту самуюдырочку по мановению волшебной палочки.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:55
    +3
    Какой тонкий намёк на договорняк .... Вы нам прощаете, а мы не пожалуемся в суд. laughing
    Доообрые молдаване..... Или уже румыны?
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 11:17
      +5
      Так все они цыгане. Нормальный ход.
  5. Жнец
    Жнец Сегодня, 10:55
    +14
    А так можно было? Набрать газа на 700 лямов и потребовать простить долг с угрозой подать в суд.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:56
      0
      А чего им? Наглость - второе счастье.
    2. seti
      seti Сегодня, 11:05
      +7
      Цитата: Жнец
      А так можно было? Набрать газа на 700 лямов и потребовать простить долг с угрозой подать в суд.

      Вы забыли прецедент с Нафтогазом. Теперь Санду или кто там у нее подает в Европейский суд на Газпром неважно с чем. Что решит этот суд думаю пояснять не нужно. По решению не факт что еще Газпром должен не останется. Объяснения могут быть как и в прецеденте - плохое финансовое положение Молдавии, нестабильность СВО да что угодно. И вуаля 700М в зрительский зал.
      Давно нужно разорвать такие контракты и действовать по типу монтера Мечникова - вы нам сейчас деньги а мы вам завтра газ. Все можно но деньги вперед. И суд где угодно но не в Западных помойках.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 11:18
        0
        Цитата: seti
        Давно нужно разорвать такие контракты и действовать по типу монтера Мечникова - вы нам сейчас деньги а мы вам завтра газ.

        Перекрывать газ надо было вчера и сразу ! Или регламентные работы на газопроводе не нужны ? И пусть повертятся тогда !
        1. влад сваргин_2
          влад сваргин_2 Сегодня, 11:32
          0
          Перекрывать газ надо было вчера и сразу !

          Все правильно, но и сейчас перекрыть газ ни что не помешает, тем более зима не за горами. А что кто и как решит на западе уже нас не должно волновать!
        2. dnestr74
          dnestr74 Сегодня, 12:21
          0
          И оставить 500 тыс в ПМР без газа и тепла?
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 12:41
            0
            За окнами ещё "бабье лето", тепло и отопление не нужно. Своя ГРЭС есть, отключить Молдаванию и потребление пустить только на себя на период отключения газа. А за Днестром пусть верха покрутятся !
  6. Borik
    Borik Сегодня, 10:56
    +1
    Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

    Они там часом не охренели. Оказывается что мы им должны платить за то что они попользовались нашим газом.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:08
      +2
      Цитата: Borik
      Оказывается что мы им должны платить за то что они попользовались нашим газом.

      Еще 70 лет назад, всем непонятливым, Ильф Петров объяснили, что - "Утром деньги, вечером стулья, нет денег, нет стульев". Как все знают, что такое "лохотрон", но все одно , любителей меньше не становится.
  7. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 10:57
    +3
    Неловкая наглая румынская колбаса. А зима то близко
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: WhiteFallen
      Неловкая наглая румынская колбаса.

      Может, всё же - мамалыга ?
  8. Joker62
    Joker62 Сегодня, 10:57
    0
    Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

    Ну наглые "цыгане"... можете еще и попросите газку на халяву подкинуть без оплаты????
    И как говорил не безызвестный герой из к/ф "Золотой телёнок" великий комбинатор Остап Бендер - "Утром деньги, вечером стулья".
    Ничего личного, это бизнес, детка...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:01
    -1
    Там такой вопрос запутанный,не одну бутылку водки надо выпить чтоб разобраться.Попытался и плюнул,там политика превыше всего - наши в Приднестровье должны жить спокойно.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:29
      +1
      Задайте вопросом - что такое Приднестровская ТЭС и вам точно мозги снесёт ,когда начнёте копать глубжее и ширшее.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:02
    -1
    Ещё один урок, щелчек по носу, как им кажется...
    Спрашивается, кто им газ теперь поставляет и по какой цене?
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:02
    -1
    Цитата: Жнец
    А так можно было? Набрать газа на 700 лямов и потребовать простить долг с угрозой подать в суд.

    Конечно можно, это называется мягкая сила - "подарки" всем лимитрофам и врагам вокруг за не большой откатик кому надо и вместе с тем жёсткая внутренняя ценовая политика для производств и населения страны.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: Владимир80
      Цитата: Жнец
      А так можно было? Набрать газа на 700 лямов и потребовать простить долг с угрозой подать в суд.

      Конечно можно, это называется мягкая сила - "подарки" всем лимитрофам и врагам вокруг за не большой откатик кому надо и вместе с тем жёсткая внутренняя ценовая политика для производств и населения страны.

      Там по газовой дороге сидит Приднестровье- предлагаете отрезать газ Молдове чтоб Приднестровье осталось без газа?
      Мало этого - при отключении Молдовы от газа нацики взорвут газопровод чтоб пророссийское Преднестровье без газа осталось.Сейчас их останавливает Молдова как их союзник.

      И после этого начнете ныть -"Россия опять бросила своих сторонников!!!"(с) из ваших постов
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 11:43
        -1
        И после этого начнете ныть -"Россия опять бросила своих сторонников!!!"(с) из ваших постов

        неправда ваша, я так не ныл никогда - потому что нет у РФ никаких сторонников, кроме чат-ботов на псевдо-патриотических сайтах...
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 11:58
          0
          Цитата: Владимир80
          И после этого начнете ныть -"Россия опять бросила своих сторонников!!!"(с) из ваших постов

          неправда ваша, я так не ныл никогда - потому что нет у РФ никаких сторонников, кроме чат-ботов на псевдо-патриотических сайтах...

          То есть сдаем Приднестровье вчистую - раз сторонников нет?
          Отрезаем еще и. свет Приднестровью и Гагаузам- они от ТЭС запитаны которая работает на нашем газе.
          1. Владимир80
            Владимир80 Сегодня, 12:11
            -1
            То есть сдаем Приднестровье вчистую - раз сторонников нет

            ни в коем случае - кто в приднестровье за Росиию - всем предложить переехать в подмосковье - тут десятки тысяч квартир простаивают, дать гражданство РФ в обмен на молдавский паспорт - и вопрос был бы решен, и те кто действительно (!) за Россию думаю согласились бы...
      2. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 12:46
        0
        Так с таким расчётом Санду комбинацию и проворачивает с целью отключения Приднестровья от газа из российской федерации так как сама Модлова уже закупает сжиженный газ в ЕС. Молдавская схема ведения диалога стара как мир как говорится откуда звук идёт оттуда сюда или отсюда туда... request
  12. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:04
    0
    Пацаны, а вы в самом деле верите что газ поставлялся в долг?
    Есть такая схема, когда официально поставка в долг. Но при этом, на зарубежные счета кого надо и кому надо (кто принимает решения о поставке в долг) переводятся некие суммы.
    Уж поверьте, но не поверю я в такой вот "альтруизм" наших властей к бедной Молдавии, при этом как липку обдирая собственное население изобретая новые поборы. Один только сбор на капитальный ремонт чего стоит.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:19
      -4
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Пацаны, а вы в самом деле верите что газ поставлялся в долг?

      вполне, то как составляются договора нонче очень даже может быть
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 12:27
        0
        вполне, то как составляются договора нонче очень даже может быть


        Вот в чём и дело, договор составлен так, что продукции поставили на сумму более 700 миллионов долларов и никаких реальных рычагов получить оные нет. Полагаете это так по причине наивности юристов компании? wassat
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:56
          0
          Цитата: vovochkarzhevsky
          Полагаете это так по причине наивности юристов компании?

          некомпетентности
          если у нас мотористы речного транспорта возглавляют спорт, а журналисты космос, не удивлюсь что и в газпроме юристы такие же
          а зная КАК у нас нонче готовят специалисты в ВУЗах, вообще уже ни чему не удивляюсь
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:30
      -3
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Один только сбор на капитальный ремонт чего стоит.

      А вы предлагаете государству в вашей собственной квартире бесплатно делать ремонт?
      Сейчас у нас меняют у сына полностью стояки ХВ иГВ в доме - металопластик на полипропилен. В счет капремонта.
      Ежемесячный взнос на капремонт 256 рублей
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 12:44
        0
        Интересно - минусерам не понравилась маленькая сумма или то что капремонт таки делают????
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 12:53
        -1

        А вы предлагаете государству в вашей собственной квартире бесплатно делать ремонт?
        Сейчас у нас меняют у сына полностью стояки ХВ иГВ в доме - металопластик на полипропилен. В счет капремонта.
        Ежемесячный взнос на капремонт 256 рублей


        Я предлагаю вам не умничать если что-то не поняли.
        В Питере, за квартиру порядка 60 м2 в новостройке на момент 2010 года сегодня я оплачиваю ежемесячно 396,85 за текущий ремонт общего имущества. Помимо это есть обязательный платёж в некий общегородской фонд капитального ремонта. С момента установления оного он составлял 150 ре и чиновники били себя в грудь что повышаться он не будет. Тем не менее сегодня это уже 750 ре.
        Принцип этого фонда, это некая кубышка которая расходуется в первую очередь (как декларируется) на дома которые требуют первоочередного ремонта. То есть, граждане из новостроек окраины оплачивают ремонт тех, кто проживает в центре. Ну и ещё самому фонду же надо на что-то жить.
        Вот такое себе здание под офис накапиталили.



        Что это если не поборы?
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:18
    -1
    а так можно было?!!!
    интересно если я не буду год платить а после еще и пригрожу в суд подать чего будет?
  14. Izotovp
    Izotovp Сегодня, 11:19
    +4
    Мне кажется пора прекращать этот цирк с маленькими независимыми странами: Молдавия, Украина, Армения… дальше пока рано продолжать. Все понимают что они либо будут присоединены к кому-то, либо будет внешнее управление. Они всегда будут объектом политики , но не субъектом. Вот и решать надо этот вопрос как это делают все субъекты- могу-значит прав.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:23
    -1
    laughing
    Там фишка еще в том, что румынка недавно заявила, что "международный аудит не нашел долгов Молдавии перед Газпромом", а вот результаты - нифига она не направила "с предложением". Она отправила ЗАКЛЮЧЕНИЕ, а не результаты, то есть слова - "долгов нет", и предлагается ей верить на слово
  16. megadeth
    megadeth Сегодня, 11:23
    0
    Формула кота Леопольда! Миллер давно бы всё отключил, уж в Газпроме деньги считать умеют.
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:26
    -1
    И пошли в ход американские или английские провокации (ну уж не знаю кто там крутит Санду) Только что аудит признал ,что долгов по газу ,Молдова не имеет и тут же предлагает заплатить за мирное решение вопроса
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:31
    0
    Понеслась... кто, кому, когда занёс, кого то подкупили, кто то продался... и главное приплести, что за все это заплатят граждане нашей страны!!!
    Ничего нового, все строго по методичка.
    Что самое "СМЕШНОЕ", мы и сами не в восторге от многих решений политического руководства нашей страны, но, не устраиваем истерик и разборок прям сейчас, прекрасно осознавая, что КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ реальность, она в основе своей, такая... плохая. Впрочем, как и везде, у всех таких же.
    Сейчас у нас есть задачи поважнее и все.... изменения в нашей жизни, это потом, когда ПОБЕДИМ на поле боя.
    Впрочем, большинство прекрасно понимают, что победа, это не будет момент, когда можно успокоится и жить припеваючи, скорее всего нас тянет, подтолкнуть ещё куда-то, в какие-то сложные события, а то и следующий конфликт!!!
    В общем, покой нам только снится soldier
  19. К-50
    К-50 Сегодня, 11:33
    +1
    Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

    Можно я тоже долг накоплю, а потом, чтобы не отдавать буду иском в суд на кредитора грозить?
    Наглость - второе счастье! fellow laughing
  20. Есаул
    Есаул Сегодня, 11:35
    0
    А как же поставка газа недругам только по постоплате? Забыли уже?
  21. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:36
    +1
    Да-а-а наши не китайцы. Иначе бы на российских картах мира вместо Молдавии была бы дыра. sad
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:47
      0
      Цитата: Пленник
      Да-а-а наши не китайцы. Иначе бы на российских картах мира вместо Молдавии была бы дыра. sad

      Да вы шооооо....
      И из кого Китай дыру сделал???
      Два- три примера мне хватит....
  22. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 11:37
    0
    Она составляет, согласно оценкам специалистов ПАО «Газпром», более 700 миллионов долларов. В Кишиневе называют ее сильно завышенной, поэтому оттуда поступило предложение оплатить 8,6 миллиона и считать инцидент исчерпанным.

    Проще перестать поставлять бывшей Молдавской ССР газ. Зима скоро.
    «Время покажет»
    Цитата: Lev_Russia
    К сожалению, насколько я понимаю, газ в ПМР может попасть только через Молдову

    Так и в Молдову газ может попасть только из России!
    Правда через Украину ( только через неё)
  23. Комментарий был удален.
  24. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:47
    +2
    Ай да молдарумы, ай да такие то сыны! А всём возмущенным - а вы заставьте их вернуть долг.
  25. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:51
    +1
    кино и немцы.....всё таки надо становится буржуинами...или накрайняк человеком измученным нарзаном...СНАЧАЛА ДЕНЬГИ А ПОТОМ СТУЛЬЯ...МОЖНО И НАОБОРОТ НО СНАЧАЛА ДЕНЬГИ....а иначе с шавками каши не сваришь
  26. nordscout
    nordscout Сегодня, 11:52
    +1
    Торговать с цыганом - себя не уважать... Хотя по древнеримским и "газпромовским "понятиям деньги не пахнут, а много денег "карман не тянут"... И, вот, наконец, наступил логический конец молдово - "газпромовской" сделки "эффективных", на всю голову, менеджеров ... "Надули" контору Миллера по полной схеме... Как говорится - наступил момент истины... Ну что можно предложить, в данной ситуации, господам из Федеральных органов исполнительной власти, ответственным за государственное регулирование внешнеторговой деятельности и "Газпрому"? Господа! Трусы наденьте или крестик снимите.....
  27. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 11:54
    +2
    Ждем доп повышения цен на газ и газ топливо в РФ...
  28. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:54
    0
    Истребовать весь долг сразу в размере 700 млн.долларов. Для начала диалога. В случае отказа принять соответствующие меры включая санкции к гражданам (фирмам, сёстрам и братьям, кружкакм по интересам, ворам, пернатым друзьям и т.д и т.п) Молдова работающих на территории Российской Федерации, в случае отказа выдворение из Российской Федерации с последующим запретом въезда в страну и лишением гражданства Российской Федерации. Любителей чёрно-белой темы особенно касается. Погляжу крылья распустили слишком и г-во Молдова со своей излюбленной тематикой женского секрета маленькой штучки уж очень обнаглела и расслабиласть, небось решили что всё обо всех помнят и знают. Любителей договариваться, решать вопрос и т.д и т.п касается особенно. Бабку Екатерину ll из Бессарабии давно отпустили местные аборигены (если что) и никому, а также ничему она уже не должна и ничем не обязана по факту. Пресловутая картина маслом на которой лежит дама с центром своей совести на котором изображена Молдова давно в музее в запаснике пыль собирает, а кто-то в лице Майи Санду всё ещё пугает своей физиологией и никак не избавится от генной памяти индийского этноса в молдавской интерпретации человеческой истории request
  29. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:59
    +2
    Лихо они нас припечатали и кто что в ответ высказал? Не принятие мер и порождает эти агрессии!
  30. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:18
    0
    О результатах аудита в начале месяца сообщала лично президент Молдавии Майя Санду. По словам главы государства, долга перед РФ на сумму, названную Москвой, обнаружено не было. Она обвинила российскую энергетическую компанию в попытке обмануть Кишинев.
    Майю Санду в Кембридже обманули. а та никак не может смириться с утратой. Фалештский район республики Молдова богат на таланты из народа, название района говорит само за себя... lol
  31. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:21
    0
    Очень просто все можно решить - полное эмбарго на поставку с/х продукции и товаров ее переработки пока не оплатят газ. Одних соседей от эмбарго только зерна вон как корежит. Винограда и яблок хватит из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана и Чечни. Зачем уговаривать, у нас грамотные врачи в СЭС и Роспотребнадзоре.