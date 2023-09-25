На встрече с Зеленским Киссинджер продвигал идею членства Украины в НАТО в обмен на «корейский сценарий» завершения конфликта

Был очень рад увидеться (с Киссинджером). Разговор был действительно глубокий разговор. Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов (вступления) Украины в НАТО. Благодарен за прекрасную встречу.

Киссинджер на встрече с украинской делегации заявил, что конфликт можно закончить на существующей линии разграничения. При этом Киеву можно ориентироваться на поддержку, как в свою очередь её начала получать Южная Корея после разделения по 38-й параллели.

Стало известно о встрече, которая состоялась между бывшим главой Госдепа США Генри Киссинджером и украинской делегацией в США во время визита в эту страну Зеленского. В официальном релизе офиса украинского президента было заявлено, что он он встретился с крупными американскими предпринимателями. Факт встречи с Киссинджером разглашать не стали. Но за украинцев это сделали сами американцы.После этого и глава президентского офиса Ермак признал, что с Киссинджером встреча была.Ермак:Этому разговору существенное внимание уделяется в связи с тем, что, что Киссинджер не просто продвигает идею о членстве Украины в НАТО, но и идею о том, что конфликт на Украине нужно остановить, воспользовавшись Корейским вариантом. Это притом, что изначально экс-госсекретарь США был категорически против вступления Украины в Североатлантический военный блок.Американские медиа:Официально на Украине такой вариант раздела отвергают. Однако разговор с Киссинджером свидетельствует о том, что киевский режим принципиально готов к торгу с Западом по этому вопросу.