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На встрече с Зеленским Киссинджер продвигал идею членства Украины в НАТО в обмен на «корейский сценарий» завершения конфликта

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На встрече с Зеленским Киссинджер продвигал идею членства Украины в НАТО в обмен на «корейский сценарий» завершения конфликта

Стало известно о встрече, которая состоялась между бывшим главой Госдепа США Генри Киссинджером и украинской делегацией в США во время визита в эту страну Зеленского. В официальном релизе офиса украинского президента было заявлено, что он он встретился с крупными американскими предпринимателями. Факт встречи с Киссинджером разглашать не стали. Но за украинцев это сделали сами американцы.


После этого и глава президентского офиса Ермак признал, что с Киссинджером встреча была.

Ермак:

Был очень рад увидеться (с Киссинджером). Разговор был действительно глубокий разговор. Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов (вступления) Украины в НАТО. Благодарен за прекрасную встречу.

Этому разговору существенное внимание уделяется в связи с тем, что, что Киссинджер не просто продвигает идею о членстве Украины в НАТО, но и идею о том, что конфликт на Украине нужно остановить, воспользовавшись Корейским вариантом. Это притом, что изначально экс-госсекретарь США был категорически против вступления Украины в Североатлантический военный блок.

Американские медиа:

Киссинджер на встрече с украинской делегации заявил, что конфликт можно закончить на существующей линии разграничения. При этом Киеву можно ориентироваться на поддержку, как в свою очередь её начала получать Южная Корея после разделения по 38-й параллели.

Официально на Украине такой вариант раздела отвергают. Однако разговор с Киссинджером свидетельствует о том, что киевский режим принципиально готов к торгу с Западом по этому вопросу.  
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37 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:02
    -2
    Киссинджер продвигал идею членства Украины в НАТО в обмен на «корейский сценарий»

    Похоже, у этого идеолога мозги съехали. Не так, как у дедушки Байдена, но, точно, съехали. Не видит старый поляну и не рубит фишку. Врачи и помощники не помогают. Прямо как в поговорке: "старого учить, что мертвого лечить".
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:04
      +14
      Никаких корейских вариантов, пусть эти иудеи друг другу пейсы в другом месте крутят. Любое сохранение украины (с маленькой) это война во всех ее проявлениях, и все нынешние жертвы коту под хвост.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:28
        -1
        Не пойму, почему так все охотно верят в авторитет Кисинжкра? Он уже старик. В политике- ноль. Да ещё и сдохнет не сегодня- завтра.
        1. Галеон
          Галеон Сегодня, 11:40
          +7
          Цитата: Андрей Николаевич
          Не пойму, почему так все охотно верят в авторитет Кисинжкра?

          Деньги, Андрей Николаевич. За ним стоят большие деньги еврейских американских капиталов. Читайте- крупнейшие мировые деньги. И он выражает хотелки этих денег и реализует их политический интерес.
        2. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 12:29
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          почему так все охотно верят в авторитет Кисинжкра?
          дредноуты типа Бзежинский, Киссенджер оказывали реальное влияние на развитие амеровского отношения ко всему миру и РИ/Союзу/РФ в частности… их бы энергию и в мирных целях… А вообще то коллега прав
          Цитата: Галеон
          Деньги, Андрей Николаевич…. И он выражает хотелки этих денег и реализует их политический интерес.
          Вот и вся ”дэмократыя”
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:20
        0
        Никаких корейских вариантов
        Правильно, вариант лаврова лучше.
    2. Borik
      Borik Сегодня, 11:07
      +4
      Киссинджер имел ввиду поделить Украину между Польшей и Россией. Польше 4 западные области остальное России.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:14
        +11
        Да нет, этот старый волчара в лице ягненка рядится, еще со времен СССР он лютый враг. Достаточно вспомнить, что даже в годы разрядки и "дружбы" он в своей свите привозил толпы ЦРУшников в Москву. Нет веры в его "миролюбивость".
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:58
      0
      Этот вариант уже озвучивался ранее, а сейчас его реанимировали и озвучили в СМИ, в свете ситуации на фронте.
      И это явно сделано не случайно. recourse
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:02
    -2
    Рано еще корейский вариант применять. Надо вернуть Херсон и желательно Одессу с Николаевым. А потом можно и по корейскому.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:20
      -3
      А что минусуете? У кого есть желание до Львова вперёд на контракт. Старые ? Отправляйте сыновей,внуков . Жалко? А кто должен ваши желания исполнять? Пусть худой но мир в Корее есть.Живут правда по разному.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:59
        +2
        Цитата: ASAD
        А что минусуете?

        За Мать Городов Русских пасть порву и моргалы повыкалываю.
        У кого есть желание до Львова вперёд на контракт.
        А что, ракеты у ВКС и РВСН уже кончились?
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:36
        0
        На соседней ветке, где будут муссировать вопросы о переговорах этот "тоуварищ" будет пуще всех возмущаться - договорняк!!!!!
    2. bayard
      bayard Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: убей фашиста
      Надо вернуть Херсон и желательно Одессу с Николаевым.

      И как Вы себе видите форсирование Днепра в текущих реалиях ? Как ВСУ сейчас - на лодках ? Или на бронетехнике вплавь ? Так там берег крутой .
      Воевать надо там , где у врага МЯГЧЕ . Где до его столице ближе . Растянуть его на разных фронтах , предварительно перемолов как можно больше живой силы и техники . А для этого необходимо подготовить достаточные резервы , доведя группировку СВО до 1,5 млн. человек . Сосредоточить достаточную плотность средств поражения . А уже это не только стволы , но и СНАРЯДЫ . Точнее их количество . В 30-е годы прошлого века Сталин помня опыт ПМВ специально учредил отдельное Министерство Боеприпасов ! И в результате такой предусмотрительности в ходе ВМВ\ВОВ не было такого позиционного стоялова - прорыв обороны противника осуществлялся массированным воздействием артиллерии , с перенесением огненного вала постепенно вглубь его обороны .
      И другого рецептп прорыва капитальных линий обороны не существует .
      И раз таким вопросом не озаботились ранее , когда было 8 лет на подготовку СВО , то приходится всё готовить прямо во время банкета . И тут уже начинается война экономик , война ВПК противоборствующих сторон .
      И вот если теперь у нас в союзниках появилось такое замечательное государство , как Северная Корея , с её неразбазаренными арсеналами и оборонными предприятиями , у нас появляется хороший шанс получить именно то , что необходимо для быстрого и решительного разрешения этого затянувшегося вопроса .
      Гордиев узел в Северном Причерноморье нужно разрубить одним ударом , а не "распутывать" его при помощи всяких Кисенджеров . Иначе ещё больше запутаем и запутаемся сами .
      Но для этого верхам нужна политическая определённость .
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:03
    +1
    На встрече с Зеленским Киссинджер продвигал идею членства Украины в НАТО в обмен на «корейский сценарий» завершения конфликта
    . Западные крутил - мутилы, чего только не придумают, предложат, лишь бы не проиграть...
    Вопрос в том, а чего именно наше руководство хочет достичь и на что могут согласится???
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:03
    +2
    Хочет Зеленский или не хочет не имеет никакого значения... Марионетка всегда делает то, что хочет кукловод... А если он возражает, кукловод может просто обрезать нитки (прекратить военную и денежную помощь) и марионетка упадёт и больше не поднимется... Если конечно не появится новый кукловод с новыми нитками...
  5. HAM
    HAM Сегодня, 11:04
    +2
    Там "за облаками" давно говорят:"А теперь Горбатый!",а он ещё опять что то надумал замутить....
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:05
    +11
    Корейский вариант замечательный, кроме одного момента. Северные корейцы не обстреливают Южных, а наши соседи националисты будут стрелять.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:22
      -2
      Если запад действительно захочет мира то быстро приструнит краину, она без финансов на второй день издохнет.
    2. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 11:43
      -4
      Цитата: Копчёный
      кроме одного момента. Северные корейцы не обстреливают Южных

      belay
      23 ноября 2010 года в северокорейская артиллерия открыла огонь по южнокорейскому острову Ёнпхёндо . В результате артобстрела были убиты двое морских пехотинцев, и двое гражданских лиц, ранения получили более десятка морпехов и несколько местных жителей
      19.10.2022 Северная Корея выпустила около 250 артиллерийских снарядов, которые попали в буферные зоны у границ Республики Корея.
      05.12.2022 Северная Корея в понедельник выпустила около 130 артиллерийских снарядов в восточную и западную морские буферные зоны.
      /ну и то. лень всё ворошить
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:40
        0
        А южане, такие милые и пушистые...., это все кимка-душегуб. Вот-вот, лень ворошить, проще пройтись по СМИ одной стороны, так и на западе, здесь вижу, здесь не вижу, а здесь просто лень. .
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    +1
    Киссинджер продвигал требования денежных " мешков " которых он привёл на встречу.А эти ребята не шутят ,если они почувствуют что их хедж- фонды по Украине дадут убытки,они сами оплатят его ликвидацию.
  8. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 11:15
    +2
    Не прокатит, во-первых слово будет за нами, а мы отвергаем напрочь блоковую ( НАТО) Украину, во-вторых США и их Отпрыскам фактически придётся признать своё Поражение ❗❗❗
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:22
    +1
    Я бы не стал верить словам главе президентского офиса Ермаку. Киссинджер реально понимает, что происходит и достаточно трезвое решение мог предложить. Но вряд ли он тащит Украину в НАТО. У него еще мозги остались ,в отличии того же Зелибобы
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:24
    +3
    Этот вариант хорош для Украины. Для нас- опасен.
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:33
    +1
    Этот старпёр или выжил из ума, или опять придумал подляну против нас.
  12. flSergius
    flSergius Сегодня, 11:34
    +1
    Э, нет, не надо нам ни Минска-3 ни своей Палестины под боком с бесконечными вылазками и обстрелами.
  13. Matsur
    Matsur Сегодня, 11:38
    +2
    Извините, что не в тему, но глядя на фото вспомнилась картина из мультика Маугли =)))
    - хорошо ли вы меня слышите, бандерлоги?
    - мы слышим тебя, Каа!..
  14. Морриган
    Морриган Сегодня, 11:58
    0
    Этот старый хрен все понимает. Без мобилизации экономики и армии мы не сделаем на Украине сверх того, что уже сделали. А Украина без непосредственного участия НАТО может только самоубиваться.
  15. solar
    solar Сегодня, 11:58
    0
    Киссинджеру сто лет (и это не фигура речи, ему реально сто лет- он родился 27 мая 1923 года). Он человек совсем из другой эпохи. Дедушке скучно, ищет с кем поговорить, реально его слова практического значения не имеют. То что с ним встречаются, так это разве что любопытство- живая легенда все таки. Пока еще живая, из той эпохи практически никого не осталось, как ожившая история.
  16. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:59
    0
    Нет, дедуля, нас ни то, ни другое не устраивает. Никакого членства в НАТО (если НАТО жить не надоело), и никаких "корейских вариантов". Новая государственная граница по результатам референдумов, и нейтральный статус Украины.
  17. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:02
    0
    Киссинджер? Сволочь редкостная, хотя в мудрости ему отказать нельзя было. Но годы берут своё. Совсем отупел старик.
  18. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 12:02
    +1
    В Израеле стало тесно жить, иудеская раса себе место очищает...встреча двух иудеев и их големов
  19. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:06
    0
    сша толкают свои хотелки а у РФ есть свои хотелки и интересы ?????? тока есть одно но нато воружит укрр по полной программе а патом даст команду фас надо раз и на всегда РФ точку ставить в этом вопросе !
  20. Maluck
    Maluck Сегодня, 12:08
    0
    Анри как то скромно забыл спросить - а что думает по этому поводу Владимир Владимирович?
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:47
      0
      Цитата: Maluck
      Анри как то скромно забыл спросить - а что думает по этому поводу Владимир Владимирович?

      Думает, как здорово было бы тоже сто лет прожить и сидя на стуле!
  21. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    0
    Киеву можно ориентироваться на поддержку, как в свою очередь её начала получать Южная Корея
    Пока пытаются пряником, но забывают, что Киев избалован большими подачками поэтому пытается корчить из себя "суверенную" страну и со своим мнением. Киссинджер может предложить только то, что в итоге может устроить Сша, но не Россию. Поэтому Ермак пусть благодарит за "прекрасную встречу" и советы, а мы продолжаем операцию.