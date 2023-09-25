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Центр Визенталя потребовал извиниться за выступление украинского эсэсовца в парламенте Канады, приглашенного на встречу с Зеленским

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Центр Визенталя потребовал извиниться за выступление украинского эсэсовца в парламенте Канады, приглашенного на встречу с Зеленским

Инцидент с чествованием в канадском парламенте во время недавнего визита главы киевского режима Зеленского 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунка (Гунька/Гунько), которого парламентариям представили как "ветерана борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".


Известно, что он в годы Второй мировой войны добровольно вступил в дивизию ваффен-СС "Галиция" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), которая "прославилась" массовыми расправами с представителями еврейского, польского, белорусского и словацкого населения Западной Украины. Гунько также принимал участие в фатальном для этого формирования бою под Бродами, в ходе которого дивизия СС "Галиция" была полностью разгромлена Красной армией. После окончательного поражения нацистской Германии перебрался в Британию, а оттуда, уже в 80-х годах прошлого века - в Канаду, где и живет до сих пор.

На произошедшее отреагировала еврейская организация "Друзья Центра Симона Визенталя", которая официально потребовала у канадских властей извинений и объяснений того, каким образом в канадском парламенте состоялось выступление нацистского преступника, к тому же встреченное овациями.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспешил заявить, что якобы ни он, ни Зеленский не знали о планах пригласить в парламент украинского эсэсовца. Трюдо также попытался переложить вину за случившееся на принесшего ранее извинения за случившееся и объяснившего приглашение эсэсовца незнанием прошлого Гунько спикера парламента Канады.

Попытки Трюдо оправдаться выглядят, как минимум, нелепо и жалко - каждый гражданин Канады, получивший хотя бы начальное образование, не может не знать, что СССР был союзником Канады в борьбе против нацизма и если он "боролся против русских", следовательно, он воевал на стороне гитлеровцев.

Недальновидностью Трюдо не преминул воспользоваться лидер канадской оппозиции, потребовавший от главы правительства страны официальных извинений и призвавший его прекратить "перекладывать вину на других, как тот поступает обычно".
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21 комментарий
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:54
    +14
    Зеленский, поприветствовал фашиста,который не успел отправить родню Зеленского,в крематорий. " достойный" выбор " мудрого и братского" украинского народа. Нет слов...
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:06
      +7
      Зеленский, поприветствовал фашиста,который не успел отправить родню Зеленского,в крематорий. " достойный" выбор " мудрого и братского" украинского народа. Нет слов...

      Действительно, слов нет. Страшно становиться от того, что это уровень нынешних руководителей стран, которые, якобы, цивилизованные.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:10
      +4
      Потомок евреев, так энергично хлопал в ладоши, с улыбкой на лице и стоя приветствуя в парламенте Канады недобитого фашиста, который в годы ВМВ с животной яростью уничтожал соплеменников того самого еврея, что стало совершенно понятно он на бандеровца не в обиде.
      Мало ли что было восемьдесят лет. Может это всё большевистские сказки и наветы. no
    3. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 12:28
      0
      Если не ошибаюсь,то всю родню по папе и вырезали.только папа на фронте выжил.просто нет ни чести,ни совести
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 12:47
        +2
        Цитата: ГГВ
        Если не ошибаюсь,то всю родню по папе и вырезали.только папа на фронте выжил.просто нет ни чести,ни совести

        Дед то точно в могиле перевернулся .

        Как гоаорил Талейран "Это хуже чем преступление, это ошибка". Деградация ряда политиков просто потрясает.
  2. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:56
    +2
    Трюдо, конечно, выглядит эффектно и спортивно. Такой хипстер от политики. Но какой-то он недалёкий, с элементами нарциссизма. Впрочем, канадцам нравится. Большинство избирателей оценивает внутреннюю политику. Наверное, тут у Трюдо много успехов.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 12:01
      +6
      Цитата: Sergej1972
      Такой хипстер от политики

      Трюдо - любимец местных педерастов,сама Канада при нём превращается в один большой бордель.
  3. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:57
    +2
    Это позор Канады! Трюдо в отставку! Где мировая общественность и где БРИКС?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:06
      +7
      В смысле позор? Канадщина это земля обетованная для бывших эсэсовцев с их приспешниками. У них уже и министры с дедушками из таких.
  4. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 11:59
    +7
    новая реальность - нацистским пособникам аплодируют стоя и приглашают на парады... а вообще-то ничего не изменилось, сразу после второй мировой сша вербовали, а потом и официально сотрудничали с ними, пример - организация гелен, сегодня немецкая бнд
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    +2
    отреагировала еврейская организация "Друзья Центра Симона Визенталя"
    Неужели начинают просыпаться? Еще бы наконец официально осудили бандеризацию Украины и потребовали у Киева хотя бы извиниться.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 12:14
      +2
      Евреи "просыпаются" только тогда когда им выгодно.....осудят они,как бы не так.Когда затрагивают их интересы напрямую-вот тут и будет вспомнено всё....
    2. Semovente7534
      Semovente7534 Сегодня, 12:53
      0
      Извиняется ли Центр Визенталя за солдата СС, который был в парламенте? Но не будем обманываться, этого персонажа в парламент ввёл сам Киссинджер. На Западе ничего не делается без их надзора и одобрения, не верьте их изумлению, вместе с англо-американцами они двигают все, от политики до коммуникации и всего остального.
  6. Бомба
    Бомба Сегодня, 12:12
    -1
    Это примерно тоже самое если бабки на лавочке попросят извинений от подростков, которые окурков у подъезда накидали.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    +2
    Центр Визенталя потребовал извиниться за выступление украинского эсэсовца в парламенте Канады, приглашенного на встречу с Зеленским
    . Что делает с человеком ненависть к целому народу, стране... он становится нелюдью, потому как по человечески они жить не могут.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:14
    +4
    Все здравомыслящие люди понимают, что запад в своей злобе, ненависти и страхе перед Россией уже давно попутал берега и "вместе с водой выплеснул ребенка".
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:18
    +1
    Трюдо поспешил заявить, что якобы ни он, ни Зеленский не знали о планах пригласить в парламент украинского эсэсовца

    Это чё получается - в ихний типа парламент может припереться кто угодно с улицы, и его тут же встретят овациями??? belay Боже - какой лютый бред... fool
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:25
    0
    Евреи сами запутались что хотят ? Может если бы они официально отказались от родства с Зелибобой ,было бы понятнее данная ситуация .
  11. Yrec
    Yrec Сегодня, 12:33
    0
    Жёсткое противостояние клоунады против буффонады.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:34
    +1
    Теперь Канада обязана судить этого старого нациста - его преступления срока давности не имеют, а также тех, кто знал о нём и скрывал - как пособников
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:34
    0
    Израиль этой бандеровской сволочи оружие поставляет, жидобандеры красуются на фоне нацистских символов. Думали заменить антисемитизм русофобией и почивать в покое и неге? Зря. Этих под-онков на все -измы и -фобии хватит. И я не только о собаках бандеровских, но и их собаководах! Единственно, силенок ещё не нажрали, но есть кому кормить. И среди евреев тоже. Беня не даст соврать.