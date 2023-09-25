Центр Визенталя потребовал извиниться за выступление украинского эсэсовца в парламенте Канады, приглашенного на встречу с Зеленским

Инцидент с чествованием в канадском парламенте во время недавнего визита главы киевского режима Зеленского 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунка (Гунька/Гунько), которого парламентариям представили как "ветерана борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".Известно, что он в годы Второй мировой войны добровольно вступил в дивизию ваффен-СС "Галиция" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), которая "прославилась" массовыми расправами с представителями еврейского, польского, белорусского и словацкого населения Западной Украины. Гунько также принимал участие в фатальном для этого формирования бою под Бродами, в ходе которого дивизия СС "Галиция" была полностью разгромлена Красной армией. После окончательного поражения нацистской Германии перебрался в Британию, а оттуда, уже в 80-х годах прошлого века - в Канаду, где и живет до сих пор.На произошедшее отреагировала еврейская организация "Друзья Центра Симона Визенталя", которая официально потребовала у канадских властей извинений и объяснений того, каким образом в канадском парламенте состоялось выступление нацистского преступника, к тому же встреченное овациями.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспешил заявить, что якобы ни он, ни Зеленский не знали о планах пригласить в парламент украинского эсэсовца. Трюдо также попытался переложить вину за случившееся на принесшего ранее извинения за случившееся и объяснившего приглашение эсэсовца незнанием прошлого Гунько спикера парламента Канады.Попытки Трюдо оправдаться выглядят, как минимум, нелепо и жалко - каждый гражданин Канады, получивший хотя бы начальное образование, не может не знать, что СССР был союзником Канады в борьбе против нацизма и если он "боролся против русских", следовательно, он воевал на стороне гитлеровцев.Недальновидностью Трюдо не преминул воспользоваться лидер канадской оппозиции, потребовавший от главы правительства страны официальных извинений и призвавший его прекратить "перекладывать вину на других, как тот поступает обычно".