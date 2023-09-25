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Рогов: Штурмовые группы ВС России выбили противника из Орехово-Васильевки на северном фланге Артёмовска

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Рогов: Штурмовые группы ВС России выбили противника из Орехово-Васильевки на северном фланге Артёмовска

Украинское контрнаступление постепенно сдувается, на основных направлениях ВСУ переходят к обороне. Одновременно активизировались российские войска, перейдя от глухой обороны к активной. В последние дни наши провели ряд контратак как на Запорожском, так и на Донецком направлениях. Накануне контратакой в районе Веселое штурмовые группы из состава "Южной" группировки войск выбили противника с позиций в районе села и сумели улучшить положение по переднему краю, сегодня новая хорошая новость. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, наши взяли Орехово-Васильевку.


О том, что на северном фланге Артемовска наши ведут бои за Орехово-Васильевку, сообщалось еще позавчера, штурмовые группы наших войск ударили по селу и сумели выбить из него ВСУ. Не ожидавший штурма противник был вынужден отступить, но подтянув резервы атаковал и сумел зацепиться за окраины села с северной стороны.

Освобождение Орехово-Василевки значительно улучшает наши тактические позиции на данном участке фронта. Высота посёлка достигает 144 метров над уровнем моря

- пишет Рогов в своем ТГ-канале.


Сообщается, что на данный момент на этом направлении идут тяжелые бои, противник пытается контратаковать.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются прорвать нашу оборону на южном фланге Артемовска в районе Клещеевки и Андреевки, сейчас оба села находятся в серой зоне. С целью усиления натиска, Генштаб ВСУ перебросил туда боевиков из нацбатов, но все усилия ни к чему не привели.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    +2
    Наступательные бои за Орехо- Васильевку начались 23 сентября,это зона ответственности 106 дивизии ВДВ.Село располагается вдоль дороги в длину .Взятие ,ещё вчера подтвердили сами десантники и военкор Тимофей Ермаков.Кстати если посмотреть карту ,за 2 дня ,десантники не хило улучшили позицию.ВСУ может такое только сниться.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:11
      +2
      За два дня продвинулись на 2,6 км до северных окраин Орехо - Васильевки.
  2. Тамир
    Тамир Сегодня, 12:44
    +2
    После освобождения Соледара мы (лично я сидел на диване) несмотря на морозы и слякоть брали посёлок через каждые одну-две недели не говоря уже о боях в самом Артёмовске, а укропы спустя 4 месяца т. н. "контрнаступа" всё ещё бодаются за Клещеевку и Андреевку. Это для тех, кто любит говорить что "х0хлы ещё в ударе".