Украинское контрнаступление постепенно сдувается, на основных направлениях ВСУ переходят к обороне. Одновременно активизировались российские войска, перейдя от глухой обороны к активной. В последние дни наши провели ряд контратак как на Запорожском, так и на Донецком направлениях. Накануне контратакой в районе Веселое штурмовые группы из состава "Южной" группировки войск выбили противника с позиций в районе села и сумели улучшить положение по переднему краю, сегодня новая хорошая новость. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, наши взяли Орехово-Васильевку.
О том, что на северном фланге Артемовска наши ведут бои за Орехово-Васильевку, сообщалось еще позавчера, штурмовые группы наших войск ударили по селу и сумели выбить из него ВСУ. Не ожидавший штурма противник был вынужден отступить, но подтянув резервы атаковал и сумел зацепиться за окраины села с северной стороны.
Освобождение Орехово-Василевки значительно улучшает наши тактические позиции на данном участке фронта. Высота посёлка достигает 144 метров над уровнем моря
- пишет Рогов в своем ТГ-канале.
Сообщается, что на данный момент на этом направлении идут тяжелые бои, противник пытается контратаковать.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются прорвать нашу оборону на южном фланге Артемовска в районе Клещеевки и Андреевки, сейчас оба села находятся в серой зоне. С целью усиления натиска, Генштаб ВСУ перебросил туда боевиков из нацбатов, но все усилия ни к чему не привели.