В России возобновили выпуск уникального двигателя для танка Т-80: о его преимуществах

Отечественный танк Т-80 можно без преувеличения назвать уникальным. И дело здесь не только в том, что принятая на вооружение почти 50 лет назад машина (естественно, прошедшая ряд модификаций) по-прежнему является крайне эффективным вооружением, что доказала российская специальная военная операция.
Все дело в том, что Т-80 является первым в мире серийным танком с газотурбинным двигателем. Этот сложнейший агрегат перестали производить после распада СССР. Однако СВО поставила все на свои места и вдохнула «вторую жизнь» в уникальную разработку.
Где и как сегодня ремонтируются, а также начали производится силовые установки для танков Т-80 в своем репортаже рассказывает «Военная приемка».
Мы же остановимся на преимуществах ГТД-1000Т перед его предшественниками – дизельными двигателями, которые устанавливались на Т-64.
В газотурбинном двигателе Т-80 ГТД-1000Т установлены два компрессора — высокого и низкого давления, и три турбины. В целом конструкция агрегата получилась весьма простой внешне, но дорогой в реализации: нужны были сложные отливки из жаропрочной стали, производством которых в СССР занимались сразу несколько предприятий.
В то же время, новый двигатель полностью оправдал ожидания.
Так, мало того, что ГТД-1000Т был почти в полтора раза легче и гораздо меньше дизельного агрегата Т-64, так ему еще и не требовалась система жидкостного охлаждения, а также обогрева зимой.
Кроме того, Т-80 быстрее набирал разгон, а его скорость на марше (70 км/ч) почти на 10% превышала таковую у Т-64 (65 км/ч по шоссе).
Но и это еще не все, ГТД-1000Т не требовал предварительного разогрева. Таким образом, танки Т-80 заводились гораздо быстрее, особенно зимой.
Отдельного внимания также заслуживает уникальная система торможения. Ведь в Т-80 впервые применили комбинированный режим, одновременно использующий механические тормоза и турбину двигателя (регулируемое сопло турбины позволяет изменить направление газовых потоков, чтобы заставить лопатки турбины вращаться в обратном направлении).
Важным достоинством газотурбинной силовой установки является ее многотопливность. Агрегат может функционировать на реактивных авиационных ТС-1 и ТС-2, ДТ и автомобильных низкооктановых бензинах.
Наконец, Т-80 благодаря новейшей силовой установке создавал гораздо меньше шума и отличался плавностью хода. В связи с этим механики-водители легко им управляли и меньше уставали на марше.