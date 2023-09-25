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В России возобновили выпуск уникального двигателя для танка Т-80: о его преимуществах

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В России возобновили выпуск уникального двигателя для танка Т-80: о его преимуществах

Отечественный танк Т-80 можно без преувеличения назвать уникальным. И дело здесь не только в том, что принятая на вооружение почти 50 лет назад машина (естественно, прошедшая ряд модификаций) по-прежнему является крайне эффективным вооружением, что доказала российская специальная военная операция.


Все дело в том, что Т-80 является первым в мире серийным танком с газотурбинным двигателем. Этот сложнейший агрегат перестали производить после распада СССР. Однако СВО поставила все на свои места и вдохнула «вторую жизнь» в уникальную разработку.

Где и как сегодня ремонтируются, а также начали производится силовые установки для танков Т-80 в своем репортаже рассказывает «Военная приемка».



Мы же остановимся на преимуществах ГТД-1000Т перед его предшественниками – дизельными двигателями, которые устанавливались на Т-64.

В газотурбинном двигателе Т-80 ГТД-1000Т установлены два компрессора — высокого и низкого давления, и три турбины. В целом конструкция агрегата получилась весьма простой внешне, но дорогой в реализации: нужны были сложные отливки из жаропрочной стали, производством которых в СССР занимались сразу несколько предприятий.

В то же время, новый двигатель полностью оправдал ожидания.

Так, мало того, что ГТД-1000Т был почти в полтора раза легче и гораздо меньше дизельного агрегата Т-64, так ему еще и не требовалась система жидкостного охлаждения, а также обогрева зимой.

Кроме того, Т-80 быстрее набирал разгон, а его скорость на марше (70 км/ч) почти на 10% превышала таковую у Т-64 (65 км/ч по шоссе).

Но и это еще не все, ГТД-1000Т не требовал предварительного разогрева. Таким образом, танки Т-80 заводились гораздо быстрее, особенно зимой.

Отдельного внимания также заслуживает уникальная система торможения. Ведь в Т-80 впервые применили комбинированный режим, одновременно использующий механические тормоза и турбину двигателя (регулируемое сопло турбины позволяет изменить направление газовых потоков, чтобы заставить лопатки турбины вращаться в обратном направлении).

Важным достоинством газотурбинной силовой установки является ее многотопливность. Агрегат может функционировать на реактивных авиационных ТС-1 и ТС-2, ДТ и автомобильных низкооктановых бензинах.

Наконец, Т-80 благодаря новейшей силовой установке создавал гораздо меньше шума и отличался плавностью хода. В связи с этим механики-водители легко им управляли и меньше уставали на марше.
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13 комментариев
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  1. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 12:12
    +4
    Замечательный двигатель.
    И ему можно найти применение не только на танках!
    В качестве силовой установки скоростных катеров, например. С некоторыми небольшими доработками.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:17
      +2
      Буквально вчера был репортаж об этом уникальном двигателе, газотурбинные двигатели стоят и на "абрамсе", но то авиационный вертолетный двигатель, а тут чисто танковая разработка. американец после пыли просто встает у него фильтры забиваются, движок от Т-80 в силу двух независимых крыльчаток вращаюшихся синхронно переваривает всю пыль, далее его возможность в силу регулируемого потока воздуха с максимальной тяги до полной остановки менее секунды, это позволяет двигателю не хлохнуть во время натыкания на преграду. Двигатель Т-80 по габаритам без потери мощности в трое !!! меньше американского, это позволяет взять на борт больше горючего и боеприпасов, в силу лучшей компановки.
    2. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 12:39
      -1
      Помимо цены, этот двигатель сильно прожорлив.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:54
      +1
      Для армии лучше всего если дело ограничется двигателем. Т-90М прекрасная машина и ВПК РФ по логике должен прейти на выпуск только этого ОБТ. Вообще наличие нескольких моделей а ВС всегда ухудшает логистику . Это прописная истина.
  2. Yrec
    Yrec Сегодня, 12:22
    0
    Самый большой минус ГТД - его цена. Она выше В-92 от Т-72/90 в десятки раз! Семейство дизелей В-2, к которому относится и В-92 выпускается десятками тысяч в год и используется на маневровых тепловозах, буксирах, катерах, на тяжёлой автотехнике и пр. (по крайней мере, во времена СССР). ГТД таким похвастаться не может. Как показывает практика, танк должен быть дешёвым и технологичным.
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:24
    +5
    В газотурбинном двигателе Т-80 ГТД-1000Т установлены два компрессора — высокого и низкого давления, и три турбины.


    Это что за бред? В этом двигателе двухступенчатый центробежный компрессор, двухступенчатая осевая турбина компрессора и одноступенчатая осевая свободная турбина.
    Уровень сайта скатился до бабушкиных посиделок на лавочке.
  4. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 12:31
    +2
    Вообще-то первым танком с ГТД был шведский Strv 103, за десять лет до Т-80.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 12:56
      +1
      То был "костыль" в виде двухмоторного агрегата, дизель+ гтд. Первым, чисто танковым ГТД обладал именно Т-80.
      Тоже относится и к Т-34. В-2 - это первый серийный танковый дизель. До него дизеля ставили те же японцы. Но то были автомобильные или тракторные моторы.
    2. Setavr
      Setavr Сегодня, 13:08
      0
      На стрв гтд вспомогательный, подрубался в помощь обычному дизелю при сложных дорожных условиях.
      smile
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:46
    +2
    Если вспомнить для кого ТВД строились Т-80 с их газотурбинными двигателями и сложить один плюс один, то "цивильным" европейцам впору на всякий случай автобаны- то разрушить. winked
  6. Venara
    Venara Сегодня, 13:00
    0
    Недостаток высокая стоимость и прожорливость. По поводу многотопливности ничего сказать не могу, но очистка от парафиновых фракций у ТС и дизельного топлива не сопоставима. Возможно какие то специальные сорта дизельного топлива? На технике использующей ГТД в качестве силовых установок были проблемы с фильтрацией ДТ, а работоспособность напрямую зависела от качества топлива. Кроме этого, пробег объекта на одной и той же заправке прямо пропорционален опытности мехвода. ПО разным оценкам от 200 до 300 км. Однако для боевых действий существенные плюсы, не смотря на стоимость и прожорливость..
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 13:07
    0
    Так, мало того, что ГТД-1000Т был почти в полтора раза легче и гораздо меньше дизельного агрегата Т-64,
    Я просто в шоке... Сколько можно писать ГЛУПОСТИ... На кого они рассчитаны?
    Берем "Тех.описания" обоих двигателей и сравниваем:
    Габариты двигателей (мм)
    Длина ГТД1000Т-1495 5ТДФ-1413
    Ширина ГТД1000Т-1042 5ТДФ-955
    Высота ГТД1000Т-932 5ТДФ-580
    Так какой двигатель БОЛЬШЕ?
  8. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 13:09
    0
    А где Армата-то?
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