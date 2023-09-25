Американский сенатор призвал поддержать Украину, чтобы не вступать самим в войну с Россией

Если мы потерпим сейчас неудачу, есть вероятность, что через год, через два года мы окажемся в ситуации, когда у нас может возникнуть прямой конфликт с россиянами. Мы этого не хотим

(...) Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата

Соединенным Штатам необходимо выделить запрашиваемую Зеленским дополнительную помощь, в ином случае американской армии придется самостоятельно воевать против российской. С таким заявлением выступил сенатор Марк Келли.Представляющий Демократическую партию США сенатор считает, что прямое военное столкновение США и России вполне возможно и может произойти в течение двух лет из-за ситуации на Украине. Поэтому Келли призывает Вашингтон активнее поддерживать режим Зеленского, чтобы с помощью украинской армии воевать против России.- заявил сенатор.Политик подчеркнул, что сейчас у США имеется возможность нанести поражение России чужими руками, для этого необходимо только не прекращать финансирование режима Зеленского. Поэтому он двумя руками за выделение Киеву военной помощи и готов провести ее через Сенат, тем более, что лично обещал Зеленскому, что "деньги будут".Ранее другой американский сенатор Линдси Грэм заявил, что отправка военной помощи Украине является "хорошими инвестициями", поскольку позволяет уничтожать российскую армию, не теряя при этом ни одного американского солдата. По его словам, Украина готова воевать с Россией исключительно за военную и экономическую помощь. Т.е. США назначили цену жизням украинских солдат, а Зеленский и его клика готовы ее платить.- заявил Грэм.