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Американский сенатор призвал поддержать Украину, чтобы не вступать самим в войну с Россией

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Американский сенатор призвал поддержать Украину, чтобы не вступать самим в войну с Россией

Соединенным Штатам необходимо выделить запрашиваемую Зеленским дополнительную помощь, в ином случае американской армии придется самостоятельно воевать против российской. С таким заявлением выступил сенатор Марк Келли.


Представляющий Демократическую партию США сенатор считает, что прямое военное столкновение США и России вполне возможно и может произойти в течение двух лет из-за ситуации на Украине. Поэтому Келли призывает Вашингтон активнее поддерживать режим Зеленского, чтобы с помощью украинской армии воевать против России.

Если мы потерпим сейчас неудачу, есть вероятность, что через год, через два года мы окажемся в ситуации, когда у нас может возникнуть прямой конфликт с россиянами. Мы этого не хотим

- заявил сенатор.

Политик подчеркнул, что сейчас у США имеется возможность нанести поражение России чужими руками, для этого необходимо только не прекращать финансирование режима Зеленского. Поэтому он двумя руками за выделение Киеву военной помощи и готов провести ее через Сенат, тем более, что лично обещал Зеленскому, что "деньги будут".

Ранее другой американский сенатор Линдси Грэм заявил, что отправка военной помощи Украине является "хорошими инвестициями", поскольку позволяет уничтожать российскую армию, не теряя при этом ни одного американского солдата. По его словам, Украина готова воевать с Россией исключительно за военную и экономическую помощь. Т.е. США назначили цену жизням украинских солдат, а Зеленский и его клика готовы ее платить.

(...) Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата

- заявил Грэм.
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10 комментариев
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  1. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 12:09
    0
    Странно, что это многие давно не поняли у нас.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:13
      -2
      Цитата: Oleg Ogorod
      Странно, что это многие давно не поняли у нас.

      Народ давно понял, но власть предержащая всё время пытается нам внушить обратное и порой это у неё получается, к сожалению для нас и страны. hi
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 12:13
    0
    Я вот чего то упустил из виду как сейчас наше непогрешимое руководство называет бывших "партнеров"? До реальной характеристики "враг" вроде еще не дошло, да наверно и не дойдет.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 12:36
      +1
      когда финансовые потоки бегают по земному шарику, и каждая попа желает откусить и по возможности пригоршню положить в свой личный карман - врагов нет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +2
    сейчас у США имеется возможность нанести поражение России чужими руками
    Чем они с поддержкой ЕС охотно пользуются. Но разговор о "победе над Россией на поле боя" ведется с начала операции, а провальное наступление ВСУ начинает сводить американские мечты на нет. Помогать конечно будут, но вот до какой грани (черты) - вопрос?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:27
      0
      Доводить до крайности, до фатального исхода... это вряд ли, но, исключать, случайность, что то типа того, увы нельзя.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:24
    +1
    Вот только наше руководство это не понимает ,мы им так же гоним газ,нефть ,удобрения ,а они помогают бомбить нас
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:24
    +1
    Если мы потерпим сейчас неудачу, есть вероятность, что через год, через два года мы окажемся в ситуации, когда у нас может возникнуть прямой конфликт с россиянами. Мы этого не хотим
    . Не хотите, не делайте... можно подумать их кто то заставляет идти на прямое столкновение с Россией.
    Оно, вероятно, хочется, но ведь колется, ещё как, вплоть до фатального исхода!
  6. Александр97
    Александр97 Сегодня, 12:43
    0
    "Никто не хотел войны, война была неизбежна."
    ***
    Эта цитата из книги Барбары Такман о причинах начала Первой мировой войны.
    ***
    продолжение.....
  7. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 13:08
    0
    Так войну НАТО и ведёт с нами и уже давным-давно, и эту заворушку они организовали, только воюют руками укропов и поляков, потом прибалтов массово подтянут.