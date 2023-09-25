Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Минэкономразвития РФ: для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту

26
Глава Минэкономразвития РФ: для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту

Для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту. Применение модели, разработанной в этой стране, поспособствовало бы решению проблемы.


Такое мнение высказал на заседании комитета по экономической политики Совета Федерации России министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития РФ считает, что для стабилизации российского рубля возвращения требования к экспортерам в обязательном порядке продавать валютную выручку будет недостаточно.

Ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть

- считает Решетников.

Министр отметил, что на сегодняшний день примерно 85 процентов выручки экспортеров в иностранной валюте возвращается в Россию и поступает на внутренний рынок.

По его мнению, потребуется принимать и другие, более сложные решения на фоне постепенного перехода к внешнеэкономическим расчетам в нашей национальной валюте.

Нам надо делать какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним и внешним рынком рублей

- предполагает министр.

Он сообщил, что детали этой идеи представители Минэкономразвития уже начали обсуждать со специалистами Центробанка. При этом Решетников высказался категорически против одновременного хождения двух валютных курсов рубля.

Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого

- заявил чиновник.
Использованы фотографии:
Минэкономразвития РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Протон
    Протон Сегодня, 12:18
    +16
    Наверное в плане наказания вороватых чиновников тоже следовало бы обратиться к опыту Китая - украл, осудили, пуля в лоб.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:34
      +2
      В любой стране мира офшорная зона это тягчайшее экономическое преступление, и только у нас это преподносится как норма и что-то как экономическое достижение. Что такое офшор ? это прежде всего сокрытие доходов и уход от налогов, а налоги это источник расходов на социалку, науку, медицину и оборону. Так что будем увеличивать доходы страны или воровать ? Я бы первое выбрал.
    2. Комментарий был удален.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:21
    +6
    Глава Минэкономразвития РФ: для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту

    Надо прежде всего заняться экономикой в стране ! У вас члены Правительство смотрит в одну сторону, а Набиулина в другую .Потом все делают такие удивленные лица и как это могло получится ,цены на бензин то улетели в космос .Ставка по кредитам ,то совсем не для промышленности...........................
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:30
      -1
      АРАSUS .Полностью согласен этот цирк с конями между ЦБ и Минфином эже порядком надоел.Бюджетное правило минимум надо уполовинитъ,нефть и газ в ближайшее время дешеветь не будут
      Когда ещё заработает межправительственное соглашение между Канадой и США о увеличении нефтегазодобычи.Норвегия упёрлась в потолок ,добыча нефти стоит на месте ,добыча газа упала на 10 %.
  3. Aken
    Aken Сегодня, 12:22
    +5
    Пока не будет национализации центробанка, ничего полезного сделать нельзя в принципе.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:39
      +2
      Тут даже ,если следовать логике министра,то надо откатывать в год ,этак 1982....
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:03
        0
        Угу. И немедленно вернуть советскую практику безналичного рубля. Который принципиально невозможно обналичить, конвертировать и вывезти из страны. Его предназначение - обеспечивать исключительно работу промышленности. Взаиморасчёты между предприятиями за сырьё, комплектующие и тд.. Ну - и конечно же гос.монополию на внешнюю торговлю. Это для начала..
  4. RoadRunner
    RoadRunner Сегодня, 12:25
    +1
    для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту

    К социализму вернуться ? lol
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:28
      +2
      Так китайская модель экономики это капитализм с элементами регулирования от социализма.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:00
        0
        Не сказал бы.. Например миллиардер в Китае - это назначенный партией на эту должность персонаж. И если он об этом забывает - на должность миллиардера тут же будет назначен другой.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:00
        0
        Цитата: Silver99
        Так китайская модель экономики это капитализм с элементами регулирования от социализма.

        А китайские госпредприятия?
    2. Aken
      Aken Сегодня, 12:29
      0
      Пока мы рассуждаем о возврате к социализму, на благословенном западе готовятся к отмене частной собственности. До такого даже Великий Кукурузо не додумался. Это уже почти коммунизм.
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 12:27
    -2
    Цитата: Aken
    Пока не будет национализации центробанка, ничего полезного сделать нельзя в принципе.

    И что будет если это произойдет? Экономикой станет можно управлять как в армии- стой,раз, два?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:30
      -1
      Нет, не так.
      Российским предпринимателям разрешат вкладывать деньги в развитие собственной страны.
    2. Kusja
      Kusja Сегодня, 12:48
      0
      А у нас либо так, либо жо па. Есть такой Бабаков. Он знает как лучше сделать. Но его никуя не слушают ...
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: Tim666
      Экономикой станет можно управлять как в армии- стой,раз, два?

      Да. Можно и нужно. Но! Нужен ГКО и институт комиссаров при нём, но вот только где их взять? Новых Вознесенских даже не горизонте не видать.
  6. Yrec
    Yrec Сегодня, 12:30
    +3
    Враньё! ЦБ РФ давно разрешил оставлять валютную выручку почти без ограничений и хранить её на зарубежных счетах. А из страны выводить валюту с ограничением не более 1 млн. долларов в месяц. ЦБ РФ последовательно выполняет требования МВФ и является независимой от правительства структурой. Именно поэтому идёт постепенное ослабление санкций, ЦБ РФ придерживается западного курса, об самостоятельной финансово-экономической модели речи не идёт.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:38
      0
      Yгес.Вы можете уточнить на каких зарубежных счетах россиянам безопасно оставлять валюту ,чтобы её моментально не арестовали.
  7. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 12:33
    0
    тов. редакторы, коль пошла такая пьянка, публикуйте и следующий опус из экономики

    Парочка JJ: на кого работают финансовые власти США
    https://expert.ru/2023/09/25/finansy-ssha/

    т.к. по им рассуждениям - все идет к дефолту и последующему откупу с низов.
    кинут всех держателей.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:34
    0
    Глава Минэкономразвития РФ: для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту
    . Разговор на эту тем, портит... да все портит.
    Тут и специалисты пожимают плечами, потому как руководят всем не они, а политики!!!
  9. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 12:49
    0
    А до этого в крестики - нолики играли?
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:51
    +2
    30 лет все кто хочет капитал за границу выводят,а мы все придумать не можем как это остановить...
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:52
    0
    для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту

    Для начала нужно научиться работать как китайцы.
    А во-вторых перевести всю экономику на военные рельсы, как в начале ВОВ. 12-часовой рабочий день и т.д. Ритейлеров, манагеров и прочих марчендайзеров, студентов по вечерам и разных чинуш направить к станкам ВПК, где огромная нехватка квалифицированного и не очень персонала.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:58
      0
      Я бы лично манагеров к ЧПУ на пушечный выстрел не подпустил бы..
    2. Aken
      Aken Сегодня, 13:03
      0
      Так и вижу разносчика жратвы рядом с токарно-карусельным станком. Стоит и смотрит вытаращенными глазами.
      Что до рабочего дня, так в Чёрной металлургии и на нефтепромыслах он и так 12 часов.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:04
    0
    Да, совершенно верно, Китайский опыт (практика) жизненно необходим! А, именно - расстрел взяточников с конфискацией имущества, в том числе у всех родственников. А также, госсобственность, в стратегических сферах. И будет рублю счастье . Да и нам, тоже.