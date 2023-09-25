Глава Минэкономразвития РФ: для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту

Ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть

Нам надо делать какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним и внешним рынком рублей

Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого

Для стабилизации курса рубля следует обратиться к китайскому опыту. Применение модели, разработанной в этой стране, поспособствовало бы решению проблемы.Такое мнение высказал на заседании комитета по экономической политики Совета Федерации России министр экономического развития Максим Решетников.Глава Минэкономразвития РФ считает, что для стабилизации российского рубля возвращения требования к экспортерам в обязательном порядке продавать валютную выручку будет недостаточно.- считает Решетников.Министр отметил, что на сегодняшний день примерно 85 процентов выручки экспортеров в иностранной валюте возвращается в Россию и поступает на внутренний рынок.По его мнению, потребуется принимать и другие, более сложные решения на фоне постепенного перехода к внешнеэкономическим расчетам в нашей национальной валюте.- предполагает министр.Он сообщил, что детали этой идеи представители Минэкономразвития уже начали обсуждать со специалистами Центробанка. При этом Решетников высказался категорически против одновременного хождения двух валютных курсов рубля.- заявил чиновник.