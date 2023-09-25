Военное обозрение
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Business Insider: Плохие условия жизни в казармах влияют на психику американских солдат

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Business Insider: Плохие условия жизни в казармах влияют на психику американских солдат

Как пишет Business Insider со ссылкой на доклад Управления подотчетности правительства (GAO) при Конгрессе США, многие казармы, где живут американские военнослужащие нижних чинов, находятся в плачевном состоянии особенно с точки зрения гигиены.


По данным издания, эксперты из GAO посетили с проверкой по меньшей мере десять военных объектов и опросили большое количество военнослужащих. Эксперты сделали вывод, что «некачественные» условия жизни в казармах, подрывают боеготовность американских войск. Семь из десяти объектов, которые они посетили, требуют значительного улучшения, хотя Министерство обороны США оценило эти объекты выше 80 баллов из 100, говорится в отчете.

В этих учреждениях находятся военнослужащие самого низкого ранга – в армии в звании до сержанта и на военно-морском флоте в звании до старшины третьего класса, отмечает Business Insider.

Тысячи военнослужащих живут в казармах ниже стандартов

- говорится в докладе GAO.

Опрошенные военнослужащие заявили, что условия содержания в казармах повлияли на их психическое здоровье. В некоторых случаях военные начинали злоупотреблять психотропными веществами.

Отмечается, что как минимум половина опрошенных в казармах говорили о клопах, грызунах, тараканах и осах в своих казармах, также многие указали на проблемы с качеством воды.

Военнослужащие в одной казарме рассказали, что водопроводная вода в их казармах часто коричневая и, очевидно, небезопасна для питья

- говорится в отчете.

Во всех проверенных казармах также присутствовала проблема плесени. Некоторые военнослужащие сообщили о том, что им приходилось самостоятельно очищать плесень химикатами, и некоторые из них были госпитализированы из-за проблем с дыханием. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха были нарушены на всех десяти объектах, которые посещали эксперты GAO. На некоторых объектах были неисправны системы пожарной безопасности, а на трех были разбиты окна и замки.

В отчете Управления говорится, что Пентагон недостаточно сделал для проверки и обслуживания этих казарм, и дается 31 рекомендация Министерству обороны. Пентагон призывают обновить свои минимальные стандарты чистоты для казарм и провести систематический, объективный анализ условий в которых живут американские военнослужащие.

Сообщается что в Минобороны США полностью согласилось с 23 из 31 рекомендации и частично с восемью из них.
Использованы фотографии:
Википедия/Spc. Jensen Guillory
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:35
    +5
    Какие тонкие натуры служат у амеров в армии.... laughing
    Тонкие и чувствительные.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:47
      +2
      Хоть бы несколько фото предоставили с ужасами. Если база в ЮВА то тяжело от сырости и плесени избавиться. Впрочем если руки не из заднего места растут можно и самим многое исправить.Это из своего очень далёкого опыта в очень холодной местности .
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 17:11
        0
        Цитата: ASAD
        Хоть бы несколько фото предоставили с ужасами. Если база в ЮВА то тяжело от сырости и плесени избавиться. Впрочем если руки не из заднего места растут можно и самим многое исправить.

        Особенно вентиляцию с пожаркой. Которые 146% на обслуживании у какой-нибудь конторы, и любое вмешательство в работу которых "неавторизованным персоналом" ведёт к штрафам и расторжению договора - с последующими оргвыводами для принявших решение.
        В любом случае, если контрактник в ППД начинает решать вопросы соцкульбыта хозспособом - это не есть гут. Таким темпами недалеко до подметателя плаца и маляра по траве. smile
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 17:22
      0
      Да уж. Когда дело касается себя любимых. А шмалять в круговую среди гражданского населения их психики хватает.
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 16:35
    +2
    Ничего нового...
    к распилам Пентагона добавиться еще и "ремонт казарм"
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:47
      +2
      ещё и на штатного психолога - поправлять душевное спокойствие амерских бойцов.
  3. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 16:35
    +4
    Что же будет с этими бедолагами, если придется жить в окопах и блиндажах... Страшно представить.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:44
      -3
      Цитата: Уарабей
      Что же будет с этими бедолагами, если придется жить в окопах и блиндажах... Страшно представить.

      Мой родственник пару месяцев летом и осенью -1945 жил в эсэсовских казармах концлагеря Заксенхаузен. Они вылавливали беглых эсэсовцев.
      После 4-х лет окопов и блиндажей он был в обмороке от двухместных комнат и белых простыней.
      Неужели у Пентагона хуже?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:21
        -1
        Цитата: Румaтa
        Неужели у Пентагона хуже?

        Странный сайт. Странные комментаторы. За что минусы? Личная неприязнь?
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: Уарабей
      Что же будет с этими бедолагами, если придется жить в окопах и блиндажах... Страшно представить.

      А ничего не будет. Будут тащить службу - как НГ в Ираке. smile
      Просто только у нас считается, что тяготы и лишения воинской службы должны начинаться сразу за порогом КПП. И что после боевой подготовки солдат обязан ипатьевским методом разбираться ещё и с бытом и проживанием. А потом отцы-командиры плачутся, что вверенные им подчинённые угробили ценную полевую форму, потому что постирали её тем, что было выдано из расчёта на х/б б/у. smile
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:14
      0
      Ну,жили они и в окопах и блиндажах..Статья так себе.К месту.Надо же заполнять инфополе подобным.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:43
    +2
    Раньше плакались что в окопах кондиционэров нет и апельсиновый сок тёплый.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:48
      +2
      ....и какать на кортах приходится а не на сидушке унитаза. lol Опять же туалетную бумагу с задержками поставляют. Туалетного освежителя воздуха нет. От беда-беда.....
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:46
    +4
    Ничего страшного,плесень с медецинской точки зрения даже полезна оказывается,тараканы и жуки не стреляют и не взрываются в казармах,воду страшного цвета пусть пьют трижды прокипятив и в солнцезащитных очках,так она будет выглядеть не страшной lol Так что все проблемы армии сша быстро решаются lol laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:52
      +1
      Срочно вербуйтесь решалой проблем армии США. laughing
      Они Вас озолотят. yes
      Особенно за питьё коричневой воды в солнцезащитных очках - это конгениально (с) О.Бендер
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 17:12
        0
        Nexcom-увы,он прочтут мой комментарий на топваре,и сами всё сделают как я написал до моего туда приезда crying lol
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:52
    0
    Так-так... А куда же девается бюджет военный, больше чем у 6 следующих стран по списку, вместе взятых? Ух, хороша лесопилка у матрасов! Зато есть Зяма и Пэтриот, 22-я пусками не попадающий в древнюю иракскую ракету Скад. Причем одиночную winked
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:55
    0
    Чего иронизировать-то над бедными солдатиками? Просто дадим им совет повернуть штыки простив своих мучителей! Как раньше у нас на "Потёмкине".
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Чего иронизировать-то над бедными солдатиками? Просто дадим им совет повернуть штыки простив своих мучителей! Как раньше у нас на "Потёмкине".

      Опасные вещи глаголете... ибо есть у революции начало - нет у революции конца. Немцы вон тоже не думали, что их ход конём 1917 года вернётся к ним же в 1918 году. smile
  10. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:57
    +2
    А если заменить США на РФ? Что бы тогда сказали господа комментаторы? Тоже бы схохмили про мороженое и окопы? wink
    Ели в армии мирного времени в оборудованных ППД в казармах не работает вентиляция и пожарка, разбитые стёкла, плесень, с которой проходится бороться хозспособом, а МО поёт песни про "оценку на 80 баллов из 100" - это действительно песец, независимо от армии. Особенно для контрактной армии. smile
  11. StopTheUSA
    StopTheUSA Сегодня, 17:09
    0
    Отмечается, что как минимум половина опрошенных в казармах говорили о клопах, грызунах, тараканах и осах в своих казармах

    То есть соседство с трансгендерами их не смущает?
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: StopTheUSA
      То есть соседство с трансгендерами их не смущает?

      Клопов, грызунов, тараканов и ос? Нет! Они - идеал толерантного и гендерно нейтрального общества - жрут и кусают всех одинаково. smile