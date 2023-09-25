Business Insider: Плохие условия жизни в казармах влияют на психику американских солдат

Как пишет Business Insider со ссылкой на доклад Управления подотчетности правительства (GAO) при Конгрессе США, многие казармы, где живут американские военнослужащие нижних чинов, находятся в плачевном состоянии особенно с точки зрения гигиены.
По данным издания, эксперты из GAO посетили с проверкой по меньшей мере десять военных объектов и опросили большое количество военнослужащих. Эксперты сделали вывод, что «некачественные» условия жизни в казармах, подрывают боеготовность американских войск. Семь из десяти объектов, которые они посетили, требуют значительного улучшения, хотя Министерство обороны США оценило эти объекты выше 80 баллов из 100, говорится в отчете.
В этих учреждениях находятся военнослужащие самого низкого ранга – в армии в звании до сержанта и на военно-морском флоте в звании до старшины третьего класса, отмечает Business Insider.
Тысячи военнослужащих живут в казармах ниже стандартов
- говорится в докладе GAO.
Опрошенные военнослужащие заявили, что условия содержания в казармах повлияли на их психическое здоровье. В некоторых случаях военные начинали злоупотреблять психотропными веществами.
Отмечается, что как минимум половина опрошенных в казармах говорили о клопах, грызунах, тараканах и осах в своих казармах, также многие указали на проблемы с качеством воды.
Военнослужащие в одной казарме рассказали, что водопроводная вода в их казармах часто коричневая и, очевидно, небезопасна для питья
- говорится в отчете.
Во всех проверенных казармах также присутствовала проблема плесени. Некоторые военнослужащие сообщили о том, что им приходилось самостоятельно очищать плесень химикатами, и некоторые из них были госпитализированы из-за проблем с дыханием. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха были нарушены на всех десяти объектах, которые посещали эксперты GAO. На некоторых объектах были неисправны системы пожарной безопасности, а на трех были разбиты окна и замки.
В отчете Управления говорится, что Пентагон недостаточно сделал для проверки и обслуживания этих казарм, и дается 31 рекомендация Министерству обороны. Пентагон призывают обновить свои минимальные стандарты чистоты для казарм и провести систематический, объективный анализ условий в которых живут американские военнослужащие.
Сообщается что в Минобороны США полностью согласилось с 23 из 31 рекомендации и частично с восемью из них.