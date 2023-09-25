На территории Приднестровья обнаружены обломки ракеты С-300 украинской ПВО

В приднестровском селе Кицканы обнаружены обломки ракеты, выпущенных с территории Украины из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.По данным Объединенной контрольной комиссии в Приднестровье, в ночь на 25 сентября над территорией Приднестровской молдавской республики (ПМР) были зафиксированы мощные взрывы. Как выяснилось впоследствии, обломки ракет украинской ПВО упали в районе улицы Юности приднестровского села Кицканы.На место падения обломков украинской ракеты выехали саперные подразделения и представители правоохранительных органов республики, территория была оцеплена. Также на место инцидента прибыли военные наблюдатели совместной миротворческой миссии. По предварительной информации, на боевой части выпущенной украинской армией ракеты ЗРК С-300 присутствует маркировка, согласно которой боеприпас был произведен в 1968 году.По данным СЦКК, взрыв произошел в воздухе над территорией ПМР, после чего боевая часть упала в огород частного домовладения и частично вошла в грунт, однако при этом не разорвалась и не принесла каких-либо повреждений. Благодаря тому, что боевая часть ракеты осталась целой, удалось избежать жертв и разрушений.Инцидент объясняется низким качеством поставляемых украинской армии ракет ПВО. Эти боеприпасы давно должны были быть списаны согласно всем действующим регламентам и ждали утилизации на складах, однако были проданы Украине.Также сообщается, что глава правительство считающей своей территорию Приднестровья Молдавии Дорин Речан не стал комментировать журналистам очередной инцидент с украинской ракетой и поспешил покинуть пресс-конференцию.