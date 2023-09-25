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На территории Приднестровья обнаружены обломки ракеты С-300 украинской ПВО

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На территории Приднестровья обнаружены обломки ракеты С-300 украинской ПВО

В приднестровском селе Кицканы обнаружены обломки ракеты, выпущенных с территории Украины из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.


По данным Объединенной контрольной комиссии в Приднестровье, в ночь на 25 сентября над территорией Приднестровской молдавской республики (ПМР) были зафиксированы мощные взрывы. Как выяснилось впоследствии, обломки ракет украинской ПВО упали в районе улицы Юности приднестровского села Кицканы.

На место падения обломков украинской ракеты выехали саперные подразделения и представители правоохранительных органов республики, территория была оцеплена. Также на место инцидента прибыли военные наблюдатели совместной миротворческой миссии. По предварительной информации, на боевой части выпущенной украинской армией ракеты ЗРК С-300 присутствует маркировка, согласно которой боеприпас был произведен в 1968 году.

По данным СЦКК, взрыв произошел в воздухе над территорией ПМР, после чего боевая часть упала в огород частного домовладения и частично вошла в грунт, однако при этом не разорвалась и не принесла каких-либо повреждений. Благодаря тому, что боевая часть ракеты осталась целой, удалось избежать жертв и разрушений.

Инцидент объясняется низким качеством поставляемых украинской армии ракет ПВО. Эти боеприпасы давно должны были быть списаны согласно всем действующим регламентам и ждали утилизации на складах, однако были проданы Украине.

Также сообщается, что глава правительство считающей своей территорию Приднестровья Молдавии Дорин Речан не стал комментировать журналистам очередной инцидент с украинской ракетой и поспешил покинуть пресс-конференцию.
Использованы фотографии:
МВД ПМР
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4 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:47
    0
    боевая часть упала в огород частного домовладения и частично вошла в грунт, однако при этом не разорвалась и не принесла каких-либо повреждений. Благодаря тому, что боевая часть ракеты осталась целой, удалось избежать жертв и разрушений.

    Слава Богу. К тому же на одну ракету у ВФУ осталось меньше.
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 12:49
    +1
    "По предварительной информации, на боевой части выпущенной украинской армией ракеты ЗРК С-300 присутствует маркировка, согласно которой боеприпас был произведен в 1968 году."
    С-300 была принята на вооружение в 1978 году
  3. Polyssenator
    Polyssenator Сегодня, 12:51
    0
    По предварительной информации, на боевой части выпущенной украинской армией ракеты ЗРК С-300 присутствует маркировка, согласно которой боеприпас был произведен в 1968 году."
    Это несерьёзно
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:54
    0
    Украинское ПВО на сегодня представляет опасность не только жителям "незалежной", но и соседям. Пуляют без разбора во все, что летит или кажется, что летит попадая в свои дома и на территорию других стран.
    глава правительства Молдавии Дорин Речан не стал комментировать журналистам очередной инцидент с украинской ракетой и поспешил покинуть пресс-конференцию.
    Об Украине либо хорошо, либо еще лучше, но иногда стоит промолчать. В прошлом году украинская ракета взорвалась на территории Польши после чего поляки поспешили обвинить Россию. Но разобравшись и поняв, что это "братья" украинцы удружили сразу замолкли и больше об этом не вспоминали. А Молдавия тем более промолчит, тем более, что обломки ракеты упали на территорию Приднестровья.