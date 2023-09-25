Госпогранслужба Украины сообщила о попадании в плен ВСУ экс-мэра города Чайковский Пермского края, воевавшего в составе «Ахмата»

Бывший мэр города Чайковский Пермского края Алексей Третьяков попал в плен ВСУ, об этом в своем ТГ-канале сообщила Госпогранслужба Украины, разместив соответствующие кадры.По данным, опубликованным украинскими пограничниками, Третьякова взяли в плен в районе Клещеевки на южном фланге Артемовска. Подробности они не сообщили, но уже заявили, что в руки к ним попал целый мэр российского города Чайковский Пермского края.Между тем, власти Пермского края подтвердили факт пленения Третьякова, об этом сообщил уполномоченный по правам человека в крае Игорь Сапко. По его словам, заявление от супруги Третьякова поступило в минувшую субботу, 23 сентября. Информация была направлена федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, при которой работает группа, занимающаяся обменом военнослужащих.Как утверждается, Алексей Третьяков действительно был мэром города Чайковский с 2014 по 2018 год. В 2019-м его приговорили к 3 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, но в 2020 году освободили условно-досрочно.В зону спецоперации Третьяков отправился добровольно, заключив контракт с Минобороны 7 сентября 2023 года, а уже 21 сентября представители ВСУ опубликовали видео с бывшим мэром, попавшим в плен. Заявляется, что служил Третьяков в батальоне "Ахмат", в плен попал в районе Клещеевки в результате ранения и последующей потери сознания. Первую помощь ему, как рассказывает сам Третьяков, оказали медики ВСУ, так как ранение было в живот.Как ранее говорили возвращенные из плена российские военные, украинские спецслужбы заставляют говорить на камеру специальные тексты, которые потом предъявляют как "доказательства" якобы "гуманного отношения" к российским военнопленным.