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В Совфеде РФ решили «жестко предупредить» сенатора от Республики Тыва о недопустимости поездок в страны НАТО

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В Совфеде РФ решили «жестко предупредить» сенатора от Республики Тыва о недопустимости поездок в страны НАТО

Российская СВО на Украине длится уже более полутора лет. Однако по сей день многие не осознали происходящего и продолжают жить теми категориями, которые существовали до 24 февраля 2022 года.


И ладно бы речь шла о простых гражданах. Но игнорировать положение, в котором оказалась наша страна, позволяют себе даже чиновники, причем высшего звена.

Например, сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова, которую в Комитете Совфеда РФ по регламенту и организации парламентской деятельности решили «жестко предупредить» о том, что поезди в страны, недружественные России, попросту недопустимы, так как дискредитируют статус верхней палаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

Речь идет об информации, которую в прошлом месяце распространил ряд российских ТГ-каналов. Там говорилось, что Нарусова находилась на территории Испании (страна НАТО).

В вышеупомянутом комитете подтвердили, что сенатор от Республики Тыва действительно выезжала за границу в период с 18 июля по 6 августа. Более того, ранее она отсутствовала на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты.

Со слов источника агентства, в Совфеде возмущены тем, что Нарусова зачем-то находилась в стране, фактически воюющей с Россией, пусть и руками украинцев. Более того, будучи пойманной «на горячем», она даже не попыталась объясниться перед гражданами, жителями своего региона.

Стоит отметить, что законодательно чиновникам пока не запрещено покидать территорию России во время СВО. Однако данное ограничение сегодня все же действует на рекомендательном уровне.

Кроме того, неплохо было бы разобраться, что делала сенатор Совфеда в недружественной России стране, в которую обычным нашим гражданам теперь попасть совсем непросто (шенгенскую визу получить практически нереально). Очевидно, у законодательницы есть привилегии.
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57 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:01
    +7
    Да ёк макарёк, не прошло и 1,5 лет. Прозрели. И ещё, а "жестко" это прям "жестко-жестко" или всего лишь "жестко". Цирк её-богу.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:20
      +12
      Эта лава-ша будучи синаторшей давно уже наговорила на 20 лет,а её царек наш холит и лелеет вместе того чтобы засунуть гниду в камеру.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:10
        0
        Вот только он не царёк, а ЦАРЬ! Кого хочет, того и милует или милует. Обычно милует.
        А СФ, дэк царь туды ещё одного своего "волка" пристроил! laughing Гнездо там у них, однако...
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 15:23
          +4
          будучи синаторшей

          Кстати о синаторах.
          Сколько эта верхняя палата поглощает бюджетных денег?
          А какой от них всех прок? Чем они там занимаются, какие государевы дела решают?
          Собрание почетных пенсионеров, обходящееся миллиарды рублей для бюджета.
        2. ASAD
          ASAD Сегодня, 15:23
          0
          Вертела она этот совет , пока тот о ком нельзя говорить вслух сам решит что с ней делать.
          1. Knizhnik
            Knizhnik Сегодня, 15:35
            0
            Простите, уважаемый, а на чём она его вертела, у меня мировоззренческий кризис от Ваших слов...
  2. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 14:03
    +30
    Нарусова кума Путина и ложила она большой болт на эти запреты и укоры, она прекрасно понимает если Путин не даст команду фас то ее никто никогда не тронет а Путин такой команды не даст.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:13
      +13
      Я вообще не понимаю, как это сочетается! Нарусова и Тува! Она хоть знает, где эта Тува?!
      Наверняка здесь цепочка - Путин>Шойгу>Нарусова....
      1. смерш24
        смерш24 Сегодня, 14:41
        0
        Перед Законом - все равны! Но некоторые - ровнее, чем остальные....
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:45
        +2
        Ну,Вы же сами цепочку нарисовали..А говорите,не понимаете.Хотя ,у меня прямая цепочка..Собчак(Нарусова)-Путин..Да как вообще этот Совфед осмелился "жесткт"прпдупредить... am
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 14:51
          0
          Цепочку то я только предположил, но не утверждал!
          И все таки, так оно и есть!
          Интересно жители Тувы знают о своем сенаторе? laughing
      3. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: ваш вср 66-67
        Я вообще не понимаю, как это сочетается! Нарусова и Тува!

        Очень хорошо сочетается.
        Просто по месту прошлого избрания в Думу очень хорошо помнят холёную госпожу мэршу, рассуждавшую в начале 90-х по Пятому каналу, как нужно правильно вписываться в рынок. И мужа её помнят... "Санкт-Петербург - город не для бедных!", "Нам промышленность не нужна - проживём туризмом".
        И очень хорошо помнят, как господина Собчака ветераны войны костылями гнали с Пискарёвского кладбища.
        Поэтому - только Тыва, и ни шага ближе. smile
  3. ВлР
    ВлР Сегодня, 14:06
    +19
    Нарусова и Ксюшка Собчак, жена и дочка питерского начальника Путина - "священные коровы" из 90-х. Ещё одним таким "священным быком" был другой бывший путинский "куратор" и благодетель - Чубайс, которому было позволено было вначале наворовать денег в Роснано, а потом бежать с ними из России
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 14:13
      +8
      Цитата: ВлР
      Чубайс, которому было позволено было вначале наворовать денег в Роснано, а потом бежать с ними из России

      Я таки напомню, что кроме крысятничества ( в особо крупных размерах, развала РАО ЕЭС, прихватизации…. Это был секретоноситель высшей категории, который просто так сбежал в (через) страну плотно сотрудничающую с НАТО.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:06
    +9
    А зачем обратно пускали? Незаменимая домик проведала, налоги и ЖКХ заплатила? Ах, ну да, конечно же, на лечение ездила, здоровье то подорвано на службе народу.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:06
    +11
    у законодательницы есть привилегии.
    Второй паспорт- Испания их одно время задешево раздавала. А каким углом Нарусова к Тыве?
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 14:18
      +4
      Цитата: Болторез
      А каким углом Нарусова к Тыве?

      Это вопрос к ВЕЛИКОМУ ХУРАЛУ ТУВЫ request
      Она сменила Чанмыра Удумбара 16 октября 2002.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:25
      +2
      Вопрос к ЗакСобранию Тывы: какого фига, они её делегировали в СФ?
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:26
      +2
      -Алекс:А каким углом Нарусова к Тыве?
      «необязательно бывать в каждой деревне» для того, чтобы решать вопросы в СФ.
      "Вдова Анатолия Собчака"(как она любит себя называть)...а не какого там Клико...
  6. Жнец
    Жнец Сегодня, 14:06
    +2
    будучи пойманной «на горячем», она даже не попыталась объясниться перед гражданами, жителями своего региона.

    Когда это на Руси бояре отчитывались перед своими холопами.
    А вообще, СВО- войной, а отдых от трудов праведных припеваючи на лазурных берегах нашим чиновникам никто не отменял.
    Так они показывают свое отношение к проводимой верхом политике.
  7. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 14:06
    +2
    Наверное рассказывала испанцам про "святые 90-е"...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:31
      +1
      Цитата: Shelest2000
      Наверное рассказывала испанцам про "святые 90-е"...

      А может проверяла счета и недвижимость...
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:08
    +9
    Предупредить?Закон для всех артистов,депутатов,чиновников(не связанные с служебной деятельностью),всех должен быть уже принят вчера.А что получается для рядового гражданина сразу как минимум ты украинец,а для "богом избранных"1001 предупреждение.И кстати блогер Подоляка Ю.затронул еще один "интересный"момент,а почему детишки вот таких Сов федов отучившись на Западе допускаются в структуры гос управления,да еще пользуютя префиренциями.?
  9. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 14:12
    +6
    А что думает по этому поводу сам народ Тывы ?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:19
      +6
      Цитата: VladMirU
      А что думает по этому поводу сам народ Тывы ?

      Народ Тывы понятия не имеет кто эта дама, а ведь САМ, чьё имя называть низзя, был почётным порфеленосцем её мужа.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:15
    +8
    Да отпустите её с сенаторов наконец,как бы она не упиралась.Пусть воссоеденится с дочкой и зятем. wassatПусть станет обыкновенной эмигранткой.
  11. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:16
    +5
    сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова, которую в Комитете Совфеда РФ по регламенту и организации парламентской деятельности решили «жестко предупредить» о том, что поезди в страны, недружественные России, попросту недопустимы, так как дискредитируют статус верхней палаты.

    А выгнать из СФ (решить так сказать мандата..) боязно..., интересно из-за кого?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: megadeth

      А выгнать из СФ (решить так сказать мандата..) боязно..., интересно из-за кого?

      Не из-за кого, а из-за чего...Предполагаю, из-за дела № 144128... belay belay
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:26
      -1
      Цитата: megadeth
      А выгнать из СФ (решить так сказать мандата..) боязно..., интересно из-за кого?

      Из-за чего...Из-за дела №144128
  12. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:20
    +1
    лохторат видимо не понимает, что его имели, имеют и будут иметь, пока кремлевского сидельца вперед ногами не вынесут.. возмущаются они...
  13. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:20
    +6
    Пусть"катится катится колбаской по Малой Спаской" если уехала.
    Что мама, что дочка - были, есть и будут чужеродным элементом в России
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:22
    +2
    В Совфеде РФ решили «жестко предупредить» сенатора от Республики Тыва о недопустимости поездок в страны НАТО

    Э...Вон оно как, Михалыч!
    Давайте будем спорить о равных правах для граждан России...Эта «старая цирковая семья» изрядно намозолила глаза публике...
    Вы спросите, сколько раз она была в Тыве и окажется, что гораздо меньше, чем в месте избрания...
  15. JD1979
    JD1979 Сегодня, 14:24
    +1
    Клоуны возбудились. Испанский стыд в чистом виде. У самих куда ни плюнь, то двойное гражданство, то дворцы за рубежом и детки с женами в Британии сидят)))
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:26
    0
    Очевидно, у законодательницы есть привилегии.

    Кто ж его посадит
    это ведь ̶"̶с̶а̶м̶а̶"̶ ̶Л̶ю̶д̶м̶и̶л̶а̶ ̶Н̶а̶р̶у̶с̶о̶в̶а̶ памятник

    И сама Людмила Борисовна, и дочь её Ксения Анатольевна на всех нас "пилюват хатэл" потому что они жена и дочь человека, у которого "самизнаетекто" был доверенным * (человеком).
  17. Omega option
    Omega option Сегодня, 14:26
    +2
    Сенатором из Тывы должен быть тывынец живший в Тыве не менее 30 лет.
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:27
    +5
    Это несмываемый позор нынешней власти - пребывание нарусовой в статусе сенатора от Российского региона к тому же такого как Тыва, граждане которой с честью и доблестью участвуют в СВО.
  19. senima56
    senima56 Сегодня, 14:27
    +3
    Почему эта г-жа ещё до сих пор в Совете Федерации?! Она в своих выступлениях несёт такую чушь, что уже заслуживает "нескольких лет строгого режима"! stop fool hi Выгнать её из СФ и пусть ездит (вместе с дочкой) куда хочет! hi
  20. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:28
    +1
    Аха, предупреждают они)))
    У самих, в кого не плюнь, то домик, то бизнес, то дитятко в странах НАТО
  21. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 14:29
    +3
    А жены зам министра обороны отдыхающие с Меладзе в Куршавели? Им можно? На кого рассчитаны такие дешёвые и громкие заявления, а Абрамовичу можно? Он на своём личном самолёте катаетмя Лондон Москва, 90% так называемый элиты имеют капиталы в странах НАТО, и всё это на фоне продажи урана в сша, газа и нефти Европе, вчерашняя новость Польша увеличила закупки удобрения в России три раза. Предатель на предателе сидит и гонят мужчин на странную военную операцию.
  22. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:29
    +3
    Я, так понимаю, мой комментарий не понравился?
    Давайте будем спорить о равных правах для всех граждан...
    Надо спросить эту гражданку, сколько раз она была в Тыве...Бьюсь о заклад - гораздо меньше , чем в странах НАТО...
    На кой они нам такие сенаторы?
  23. К-50
    К-50 Сегодня, 14:32
    +1
    Вдову собчака давно пора вытурить из сенаторов.
    Что ей там делать? Денег у неё пра-правнукам хватит. Сидит место занимает, а может человек на её месте делом бы занялся, пользу бы приносил.
    Там, наверное, половина таких, числятся, а работу не делают. Придут, поспят, потрындят, а денег не каждый шахтёр столько получает за полгода-год.
    Дармоеды-с.
  24. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:34
    +4
    В чём смысл этого действия? Российские медийные, политические, научные лица и их родственники, спокойно катаются на отдых в страны НАТО. Кругом сюр творится какой то.
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 14:55
      0
      Это не сюр,это российская действительность
  25. Есаул
    Есаул Сегодня, 14:41
    0
    Съездила наверное проверить как там её недвижимость поживает...
  26. Роман_
    Роман_ Сегодня, 14:42
    -1
    ...решили «жестко предупредить» - это как? Заказали на вечер новых "мальчиков" для заслуженной пожелой чиновницы, они покрутились вокруг нее и даже пальчиком не притронулись... А она вся такая в черной икре и в ванной с шампанским - ну очень расстроилась.
  27. BAI
    BAI Сегодня, 14:44
    0
    Комитете Совфеда РФ по регламенту и организации парламентской деятельности решили «жестко предупредить» о том, что поезди в страны, недружественные России, попросту недопустимы, так как дискредитируют статус верхней палаты.

    ХА-ХА-ХА!!!
    Кстати, верхнюю палату ничто не может дискредетировать. Там уже в зале заседаний арестовывают.
  28. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 14:47
    +1
    Они что, к Стрелкову захотели?
    На саму вдову начальника г-на Путина покусились!
    Отличная демонстрация того, чего стоят все заявления нашего "руководства".
  29. arnulla
    arnulla Сегодня, 14:51
    +3
    Нарусова как сидела в Совфеде,так и будет сидеть до окончания срока полномочий.Как минимум.
    Путин своих,как известно,не сдаёт.Этож не жители приграничных регионов и не солдаты на передово…
    1. Семен Семенов_2
      Семен Семенов_2 Сегодня, 15:17
      +3
      До конца ЕГО срока полномочий или как все избранные окончания своей жизни. Это не её работа в Совете, это просто пенсия в благодарность на содержание вдовы бывшему ЕГО начальнику.
  30. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 15:02
    +3
    Поэтому эта «операция» на Украине выглядит так, как выглядит, ничего странного здесь нет. Вопли наших пропагандистов по телевидению - корм для серой массы, чтобы чувствовать себя ценной. При этом элита и богачи воспитывают детей на «гнилом Западе», загорают на пляжах и пьют вино на западных курортах, а деньги и активы лежат в безопасности в Швейцарии или Австрии. торговля сырьем процветает даже при лидере русофобии в Европе - Польше, мосты в 404 до сих пор стоят, в Киеве дискотеки и веселье до утра, а в Кремле уже переходят на ноги в ожидании приглашения в "пазл" для возвращения к нормальной жизни и торговли с Европой. И только по телевидению дебаты пропагандистов, на кого мы сбросим ядерное оружие на радость невежеству.
  31. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 15:09
    +2
    "решили «жестко предупредить»" - разрешил САМ а не решили. Больше в стране членов Совета Федераций ни чего не смущает? - нет, ну тогда могли бы и этого не замечать. Это в них не совесть говорит а зависть. Хотели бы поехать но вдруг не впустят или не выпустят, мало ли что может случиться.
  32. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:14
    +1
    Ворон ворону глаз не выклюет. В совфедере тот еще гадюшник, там их самих хорошо бы проверить у кого какое гражданство , где недвижимость и бизнес , а главное гле личинки их живут и чем занимаются
  33. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:22
    +1
    Что, неужели посадят её на жёсткий стул? lol Ой, сомневаюсь... Ворона вороне - как и ворон ворону...
  34. guest
    guest Сегодня, 15:28
    0
    В Совфеде РФ решили «жестко предупредить» сенатора от Республики Тыва о недопустимости поездок в страны НАТО

    А эта ... разве не под санкциями запада, как все остальные сенаторы? Как она вообще туда въехать смогла?
  35. Сеpгей
    Сеpгей Сегодня, 15:28
    +1
    Пора бы республике Тыва назначить сенатора от своей республики, который проживает в ней и будет представлять её интересы, а не Нарусева, которая никогда не жила в этой республике.
  36. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 15:37
    0
    Я не понимаю садизма по отношению к госпоже Нарусовой...Отпустите её...оставьте её в покое. Она имеет право жить так как хочет. Насильно сделалт сенатором и требуют что-то...
  37. 197
    197 Сегодня, 15:39
    0
    Да гнать эту Нарусову из власти, как и всех тех кто ей покровительствует.