В Совфеде РФ решили «жестко предупредить» сенатора от Республики Тыва о недопустимости поездок в страны НАТО

Российская СВО на Украине длится уже более полутора лет. Однако по сей день многие не осознали происходящего и продолжают жить теми категориями, которые существовали до 24 февраля 2022 года.
И ладно бы речь шла о простых гражданах. Но игнорировать положение, в котором оказалась наша страна, позволяют себе даже чиновники, причем высшего звена.
Например, сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова, которую в Комитете Совфеда РФ по регламенту и организации парламентской деятельности решили «жестко предупредить» о том, что поезди в страны, недружественные России, попросту недопустимы, так как дискредитируют статус верхней палаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Речь идет об информации, которую в прошлом месяце распространил ряд российских ТГ-каналов. Там говорилось, что Нарусова находилась на территории Испании (страна НАТО).
В вышеупомянутом комитете подтвердили, что сенатор от Республики Тыва действительно выезжала за границу в период с 18 июля по 6 августа. Более того, ранее она отсутствовала на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты.
Со слов источника агентства, в Совфеде возмущены тем, что Нарусова зачем-то находилась в стране, фактически воюющей с Россией, пусть и руками украинцев. Более того, будучи пойманной «на горячем», она даже не попыталась объясниться перед гражданами, жителями своего региона.
Стоит отметить, что законодательно чиновникам пока не запрещено покидать территорию России во время СВО. Однако данное ограничение сегодня все же действует на рекомендательном уровне.
Кроме того, неплохо было бы разобраться, что делала сенатор Совфеда в недружественной России стране, в которую обычным нашим гражданам теперь попасть совсем непросто (шенгенскую визу получить практически нереально). Очевидно, у законодательницы есть привилегии.