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Британская разведка рекомендует Генштабу ВСУ усилить ПВО Одессы на фоне ракетных ударов России

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Британская разведка рекомендует Генштабу ВСУ усилить ПВО Одессы на фоне ракетных ударов России

Россия продолжит нанесение ударов по портам Украины в Одесской области, Киеву необходимо в срочном порядке усилить противовоздушную оборону в данной регионе. К такому выводу пришла британская разведка.


Британцы предупредили Генштаб ВСУ и офис Зеленского, что Россия готовит новую серию ударов по портовой инфраструктуре как Одессы, так и Рени с Измаилом на Дунае. Как заявляется, Москва не допустит возобновления вывоза зерна морским путем из Украины, и если она не может перехватить суда в территориальных водах стран НАТО, то будет уничтожать то, без чего отгрузка зерна невозможна, т.е. соответствующую инфраструктуру.

Министерство обороны Великобритании рекомендует Киеву в срочном порядке усилить противовоздушную оборону в Одесской области, но не говорит, где для этого взять побольше зенитных комплексов, поскольку имеющиеся явно не справляются. Несмотря на то, что Генштаб постоянно отчитывается об уничтожении "почти всех" российских средств нападения, на самом деле ситуация не так радужна, как это преподносится. Да и любой здравомыслящий человек поймет, что не могут обломки сбитых беспилотников привести к таким разрушениям.

Британская разведка рекомендует усилить порты Одесской области ПВО, чтобы сохранить возможности Украины отгружать зерно

- пишут украинские паблики.

Как ранее сообщалось, основную роль в противовоздушной обороне Одессы и области играют немецкие зенитные самоходные установки Gepard, выбранные специально для уничтожения дронов-камикадзе типа "Герань". Также для прикрытия объектов используются мобильные установки с крупнокалиберными пулеметами.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:01
    +4
    Шел второй месяц выноса портов Одесской области, министерство обороны Великобритании рекомендует Киеву в срочном порядке усилить противовоздушную оборону в Одесской области. К Новому году и чухонцы озаботятся.....
  2. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 14:02
    -3
    Ну да,Россия же не может снять с консервации "Шилки" с "Тунгусками" или те же ЗПУ- 4, ЗУ-23,АЗП-23, а может их и нет уже ,как пресловутых Точка-у,растворившихся невесть куда.Модернизировать аппаратную часть или хотя бы те же ПУАЗО реанимировать,нет,наверное это не в условиях СВО,а когда жареный петух будет виться рядом
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:09
    +3
    Офигеть можно от британской разведки, такие вумные ребяты.)))
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:13
    +2
    Да все правильно сами бритты не тянут ношу ПВО,вот и хотят "раскрутить "прежде всего Германию и ЕС на помощь.Сейчас "фюрер"заплачет про ПВО и самолеты.Тут театр и все по пьесе.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:16
    +4
    Нужно пользоваться этим фактором отсутствия комплексного пво у всук над портами и активнее выносить им инфраструктуру портов. Побольше ударов,почаще бить по всему что ещё не разрушено в портах ук-роины.