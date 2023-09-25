Британская разведка рекомендует Генштабу ВСУ усилить ПВО Одессы на фоне ракетных ударов России

Россия продолжит нанесение ударов по портам Украины в Одесской области, Киеву необходимо в срочном порядке усилить противовоздушную оборону в данной регионе. К такому выводу пришла британская разведка.
Британцы предупредили Генштаб ВСУ и офис Зеленского, что Россия готовит новую серию ударов по портовой инфраструктуре как Одессы, так и Рени с Измаилом на Дунае. Как заявляется, Москва не допустит возобновления вывоза зерна морским путем из Украины, и если она не может перехватить суда в территориальных водах стран НАТО, то будет уничтожать то, без чего отгрузка зерна невозможна, т.е. соответствующую инфраструктуру.
Министерство обороны Великобритании рекомендует Киеву в срочном порядке усилить противовоздушную оборону в Одесской области, но не говорит, где для этого взять побольше зенитных комплексов, поскольку имеющиеся явно не справляются. Несмотря на то, что Генштаб постоянно отчитывается об уничтожении "почти всех" российских средств нападения, на самом деле ситуация не так радужна, как это преподносится. Да и любой здравомыслящий человек поймет, что не могут обломки сбитых беспилотников привести к таким разрушениям.
Британская разведка рекомендует усилить порты Одесской области ПВО, чтобы сохранить возможности Украины отгружать зерно
- пишут украинские паблики.
Как ранее сообщалось, основную роль в противовоздушной обороне Одессы и области играют немецкие зенитные самоходные установки Gepard, выбранные специально для уничтожения дронов-камикадзе типа "Герань". Также для прикрытия объектов используются мобильные установки с крупнокалиберными пулеметами.