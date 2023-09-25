Замкомзвода, пятеро бойцов которого успешно противостояли превосходящему по силам противнику, представлен к званию Героя России

Главой российского Минобороны генералом армии Сергеем Шойгу представлен к званию Героя Российской Федерации заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой", проявивший героизм в бою с превосходящими силами противника.
В сообщении МО РФ говорится, что Калашников проявил мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящих сил противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.
Как рассказали впоследствии проявившие геройство при отражении атаки противника военнослужащие, в тот день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, однако боевикам киевского режима не удалось пробить российскую оборону.
Первая атака была отбита сравнительно быстро - бой длился менее часа, однако вечером противник предпринял новую атаку на позиции российской армии, на этот раз при поддержке танка и двух ББМ. В ходе атаки украинский танк подорвался на мине, а бронемашины высадили десант пехоты.
Высадившиеся штурмовики ВСУ сразу же попали под шквальный огонь российских минометов, однако 12 украинским боевикам удалось приблизиться практически вплотную к российским позициям, после чего начался контактный бой. Превосходящим силам противника оказали сопротивление всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение, однако, несмотря на это не отступили и продолжили держать оборону.
Командовавший подразделением замкомвзвода с позывным "Большой" принял на себя основной накал боя, постоянно находясь на виду у противника и ведя прицельный огонь по наступающим. Остальные отражавшие атаку боевиков бойцы ВС РФ вели огонь по наступающему противнику из расположенных на флангах блиндажей.
В результате слаженных действий подразделению удалось удержать позиции, вынудив уцелевших штурмовиков ВСУ отступить.