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Замкомзвода, пятеро бойцов которого успешно противостояли превосходящему по силам противнику, представлен к званию Героя России

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Замкомзвода, пятеро бойцов которого успешно противостояли превосходящему по силам противнику, представлен к званию Героя России

Главой российского Минобороны генералом армии Сергеем Шойгу представлен к званию Героя Российской Федерации заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой", проявивший героизм в бою с превосходящими силами противника.


В сообщении МО РФ говорится, что Калашников проявил мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящих сил противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

Как рассказали впоследствии проявившие геройство при отражении атаки противника военнослужащие, в тот день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, однако боевикам киевского режима не удалось пробить российскую оборону.

Первая атака была отбита сравнительно быстро - бой длился менее часа, однако вечером противник предпринял новую атаку на позиции российской армии, на этот раз при поддержке танка и двух ББМ. В ходе атаки украинский танк подорвался на мине, а бронемашины высадили десант пехоты.

Высадившиеся штурмовики ВСУ сразу же попали под шквальный огонь российских минометов, однако 12 украинским боевикам удалось приблизиться практически вплотную к российским позициям, после чего начался контактный бой. Превосходящим силам противника оказали сопротивление всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение, однако, несмотря на это не отступили и продолжили держать оборону.

Командовавший подразделением замкомвзвода с позывным "Большой" принял на себя основной накал боя, постоянно находясь на виду у противника и ведя прицельный огонь по наступающим. Остальные отражавшие атаку боевиков бойцы ВС РФ вели огонь по наступающему противнику из расположенных на флангах блиндажей.

В результате слаженных действий подразделению удалось удержать позиции, вынудив уцелевших штурмовиков ВСУ отступить.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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13 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:13
    +1
    Почему пацаны дважды не получили поддержку воздуха?
    Кто за это в ответе?
    Расстрелять горе-генерала 3 раза на 10 лет строгого режима без права переписки.
    Вот так было раньше и так должно быть!
    От винта!
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:18
      +2
      Да не только поддержку с воздуха! Ни слова не сказано про нашу артиллерию ( если не считать минометный огонь), ни про бронетанковую!
    2. Simon_Dellsen
      Simon_Dellsen Сегодня, 14:19
      +1
      Читая новости, я подумал то же самое. Какого черта не было поддержки с воздуха? Я не могу в это поверить! Привет!

      Mientras leía la noticia, pensaba lo mismo.

      Por qué carajos no hubo apoyo aéreo?

      No puedo creerlo!


      Saludos!
    3. Грица
      Грица Сегодня, 14:25
      +6
      В ответе за то, что мы воюем в численном меньшинстве - все наше военно-политическое руководство. Почему оно допустило ситуацию, когда количество бойцов у врага превосходит количество бойцов у нас на всей ЛБС? Хотя возможности для этого есть. Но мобилизацию проводить боятся. Видимо, боятся выборы проиграть. Однако, если кратно группировку не нарастить, может статься, что уже и не до выборов будет верховному...
      Всем уже давно понятно, что на фронте возник позиционный тупик и без кардинальных мер ситуацию не сдвинуть. Но у некоторых наших деятелей тестикулы явно не металлические.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:37
      +1
      Румата-потому что это не война а всего лишь сво!
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:37
      +1
      Румата-потому что это не война а всего лишь сво!
  2. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 14:15
    +4
    Ребята и их командир - реальные герои! Уважение и почет! Но каждый героизм одних - это последствия кретинизма других.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:17
    +1
    Бойцы молодцы, герои ! А вот в "кино" ничего не понятно, кто кого, кто куда....
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:17
    +9
    пятеро бойцов которого успешно противостояли превосходящему по силам противнику, представлен к званию Героя России

    Бойцы, которые защищают Родину, достойны самых высоких наград.
    Восстановить справедливость и присвоить звания Героя России Зиновию Колобанову, который в 1941 г., в тяжелейшем 1941 году, под Ленинградом в районе Гатчины, уничтожил целую колонну немецких, чем сорвал наступление на Ленинград... Всего рота З. Колобанова в сентябре 1941 г. уничтожила 48 немецких танков.
    Разве Зиновий Колобанов не достоин звания Героя России!!!?
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 14:20
    +4
    Солоно ребятам пришлось. Слава героям.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:23
    +3
    Большой молоток! Парни заслужили свои награды.
  7. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:26
    +4
    героизм бойцов как правило является результатом тупости командования.. пятеро бойцов против превосходящих сил.. подобная ситуация повсеместно и уже более полутора лет... а многие в таких ситуациях просто погибают и о них никто не слышал..
  8. N-W
    N-W Сегодня, 15:36
    0
    130 млн жрут, пьют и с любопытством наблюдают за тем, как пятеро героев заслоняют собой Россию.