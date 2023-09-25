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Макрон: Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении

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Макрон: Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении

Южный Кавказ является одним из проблемных и стратегически важных регионов мира, где по объективным причинам переплетаются интересны соседних держав – России, Турции и Ирана. Однако в дела региона пытаются вмешиваться и страны, находящиеся очень далеко от него.


Интерес к этому региону стала проявлять и Франция, которая последовательно теряет свои позиции в своей традиционной вотчине – Западной Африке.

Как известно, в результате последних событий Азербайджан восстановил фактически свой контроль над землями Нагорного Карабаха, которые три десятка лет находились вне юрисдикции Баку. Однако в Париже восприняли эти события по-своему. Как утверждает французский президент Эммануэль Макрон, Азербайджан якобы угрожает территориальной целостности Армении.

Власти Азербайджана теперь ничто не сдерживает, и они угрожают границам Армении

– сказал президент Франции, имея в виду проблематику Зангезурского коридора из одной части Азербайджана в другую.

Макрон отметил, что во Франции пристально следят за ситуацией в регионе и территориальной целостностью Армении, которая «поставлена на карту». По словам французского лидера, действия Баку имели поддержку в Москве и Анкаре.

На данный момент Ереван и Баку готовятся к предстоящим переговорам, которые должны состояться в начале октября в Испании.
Использованы фотографии:
Википедия/Dati Bendo
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22 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:20
    +3
    Макрон: Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении
    Он хоть нашел на карте Баку и Ереван ? Аналитег.....
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Он хоть нашел на карте Баку и Ереван ? Аналитег.....

      Наивный вы человек…
      Не задавались вопросом, что делает и служба внешнеполитической и военной разведки DGSE в Ереване?
      Нет?
      Как в начале апреля 2023 апреля Ереван посетила делегация Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) во главе с Мари-Агнес Пикар-Шессель, так
      DGSEшинки там и заякорились.
      Знатно в ухи армян они надули про скорые поставки ништяков от Thales, Areva, Alstom.
      Покопайтесь (если сможете: сайт полузакрыт для «не своих») на Intelligenceonline.fr
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:37
      0
      Баку имели поддержку в Москве
      К Макрону только один вопрос: долго думал???
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:20
    +5
    Странно, Россия на окраине угрожает всей гейропе, а Азербайджан только Армении.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:22
    +2
    Макрон отметил, что во Франции пристально следят за ситуацией в регионе

    Вот лучше бы следил за порядком в своей стране! Видите ли, его напрягает обстановка на Кавказе. Да на Кавказе испокон веков шли войны!
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:25
    +3
    Макрон отметил, что во Франции пристально следят за ситуацией в регионе и территориальной целостностью Армении


    Россия пристально следит за состоянием здоровья поехавшего макрона, предлагает недорогую палату на двоих с наполеоном в психлечебнице
  5. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 14:27
    +2
    Франция и США главные защитники армян во всём мире. В том случае, если Азербайджан пробьёт Зангезурский коридор в Нахичевань, они выразят серьёзную озабоченность. -)
  6. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:29
    +1
    действия Баку имели поддержку в Москве и Анкаре
    Ну в Анкаре это понятно. А кого ещё поддерживает Москва по мнению микрона? Я так думаю, что завтра он сделает заявление, что Москва поддерживает захватчиков с Марса, а так же из соседней галактики. И ведь самое интересное, что для западной публики прокатит.
  7. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:30
    +2
    Когда-то до войны, Франция тоже была гарантом безопасности Чехословакии. Так гарантировала, что сначала Гитлер Судеты отнял, а потом и амю Чехию... wink
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:35
    +1
    Макрон: Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении

    Так иди и встань на защиту Пашиняна, - нехрен прятаться за чужие спины...
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:38
    0
    Само собой Макрон пристально следит, он же целую книжку на армянском языке написал лет пять назад.
  10. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 14:39
    0
    и Франция, которая последовательно теряет свои позиции в своей традиционной вотчине – Западной Африке.



    и какого хрена(растение) макарон
    лезет со своими 5копеек,мало своих проблем-из африки их гонят,в стране бардак,а он видети-" Власти Азербайджана теперь ничто не сдерживает, и они угрожают границам Армении)
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:42
    +2
    Его лягушачье какое дело?Мало Каддафи который наивно верил французам,за что и поплатился жизнью?Мало вас из Африки вышвыривают?Видно мало им там фейсы рихтуют,раз они сюда морды свои суют.
    1. Knizhnik
      Knizhnik Сегодня, 15:22
      0
      Процесс вытуривания Франции из Африки, по мнению Макрона, тесно связан с деятельностью таких организаций, как Организация Исламского Сотрудничества, в которых активно сотрудничают Турция и Азербайджан, и Движение Неприсоединения. В последней организации присутствует и с 2019 года председательствует Азербайджан. ДН ведет активную борьбу с колониальным наследием Франции. И. Алиев за период председательства (2019-2023) неоднократно осуждал колониальное прошлое Франции, посещал мемориалы жертв колониализма в Алжире, где призывал Францию покаяться за оккупацию, прекратить новую колониальную политику в прежних колониях, уважать суверенитет этих стран. Достаточно он подёргал галльского петуха за хвост, разозлил, видать.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:47
    +3
    Макрон круче заявил

    Макрон - такой Макрон...
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:15
    +1
    Пашинян сам официально признал, что Карабах это территория Азербайджана.
    О чем опять бредит позорный макарошка?
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:19
    0
    Я всегда подозревал, что он наркоман.
  15. Баку 1913
    Баку 1913 Сегодня, 15:20
    0
    Когда 30 лет Азербайджанские территории, признанные ООН, всеми странами и картами были под оккупацией - Макарон был доволен. Поддерживая оккупационную политику Армении, друзья Армении даже охраняли все границы этой республики, высвобождая ресурсы самой армянской армии для оккупации чужих терииторий. Сейчас же, когда территориальной целостности Азербайджана ничего не угрожает, той территориальной целостности что признает сама Франция, как и весь мир без исключения - Макарон начал выссказывать свои террористические претензии?
    Как в африке, да Макрон?
    Какой же ты жалкий)..
    И да, уходу России из Армении впервую очередь не позволит сам Азербайджан. Только попробуйте кроме пустых слов, попытаться предпринимать хоть малейшие действия по подготовке к выдавливанию Российских баз из Армении. Азербайджан нанесет удар по этим террористам.
    Учитывая грозную, террорную позицию США и Франции в отношении Азербайджана, им за нашими границами нет места. В будущем, когда придут в эти страны во власть конструктивные люди, возможно всё наладится.
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:21
    +1
    Очень неожиданно было увидеть Президента всея Хранция в роли дешевого провокатора типа ципсоида...
    До этого как-то казалось, что у него уровень малость повыше помойки.
    Похоже ошибался, видимо он такой и есть.
    Просто понтов побольше, личный самолет, жена бабушка для отвода глаз, рожа серьезная и не так сильно бросалось в глаза.
  17. guest
    guest Сегодня, 15:23
    0
    По словам французского лидера, действия Баку имели поддержку в Москве и Анкаре.

    Ну конечно же и наши миротворцы "по привычке" сами себя обстреляли. Хотелось бы задать пару вопрос ещё этом у Макрону, но правила про мат не позволяют.
  18. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 15:27
    0
    Вы правы вместе с ЕС, США, Израелем Азербайджан и Турция угрожают Армении. Хотят поскорее лезть в Средную Азию... Китай и Россия им поперек горла стоят....Территория Армении завоевна кровью русского солдата, это отчасти и Россия тоже.
  19. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 15:28
    0
    Макруше видать мало тех солдат, что уже торчат в Армении, ищет предлог увеличить их число. Вообще надо разобраться, кто подорвал наших полицейских 19 сентября, уж не французские ли диверсанты, что как волки в овечьей шкуре, сидят у границы под видом наблюдателей. Спецназ СГБ арестовал несколько причастных, не торчат ли тут галльские уши?