Макрон: Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении

Власти Азербайджана теперь ничто не сдерживает, и они угрожают границам Армении

Южный Кавказ является одним из проблемных и стратегически важных регионов мира, где по объективным причинам переплетаются интересны соседних держав – России, Турции и Ирана. Однако в дела региона пытаются вмешиваться и страны, находящиеся очень далеко от него.Интерес к этому региону стала проявлять и Франция, которая последовательно теряет свои позиции в своей традиционной вотчине – Западной Африке.Как известно, в результате последних событий Азербайджан восстановил фактически свой контроль над землями Нагорного Карабаха, которые три десятка лет находились вне юрисдикции Баку. Однако в Париже восприняли эти события по-своему. Как утверждает французский президент Эммануэль Макрон, Азербайджан якобы угрожает территориальной целостности Армении.– сказал президент Франции, имея в виду проблематику Зангезурского коридора из одной части Азербайджана в другую.Макрон отметил, что во Франции пристально следят за ситуацией в регионе и территориальной целостностью Армении, которая «поставлена на карту». По словам французского лидера, действия Баку имели поддержку в Москве и Анкаре.На данный момент Ереван и Баку готовятся к предстоящим переговорам, которые должны состояться в начале октября в Испании.