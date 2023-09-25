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В ВВС ВСУ объяснили, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами «Оникс»

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В ВВС ВСУ объяснили, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами «Оникс»

После сегодняшней комбинированной атаки ВС РФ на военные объекты ВСУ в Одессе, в ВВС Украины решили объяснить, почему ПВО страны не справляется с российскими ракетами «Оникс».


Со слов спикера ВВС ВСУ Юрия Игната, ракеты, которыми сегодня были атакованы зернохранилища в порту Одессы, являются противокорабельными. При подходе к цели «Ониксы», как он выразился, опускаются очень низко к воде и продолжают идти на сверхзвуковой скорости. Таким образом, данные боеприпасы являются крайне сложной целью для ПВО.

Напомним, что сегодня ночью ВС РФ поразили ряд важных военных объектов в поту города Одессы и в области. В частности, сообщалось об ударе по портовой гостинице, где размещались иностранные наемники.

Более того, как пишут местные ТГ-каналы, после прилета в порт наблюдалась мощная детонация. Следовательно, либо это были не зернохранилища, о которых рассказывал Игнат, либо в них вместо зерна складировали боеприпасы, переданные ВСУ западными партнерами.

Стоит добавить, что украинская ПВО сегодня не справилась не только с «Ониксами», но и с «Геранями», которые идут отнюдь не на сверхзвуковой скорости. При этом в местных пабликах резко раскритиковали работу ПВО, которая пыталась сбить российские ракеты и дроны прямо над жилыми домами и даже умудрилась перебить газовую трубу в одном из поселков Одесской области.
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    +3
    На результативность работы ПВО ВСУ действует солнечная активность.У нас хоть признают свои ошибки.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 14:29
    0
    Может танцоров по лучше найти laughing
    .............................................................
  3. Грица
    Грица Сегодня, 14:34
    +2
    Не слишком ли жирно лупить по зернохранилищам не самыми дешевыми противокорабельными ракетами? Или у нас их - как гуталина у дядюшки кота Матроскина?
    Да и вообще, если они такие эффективные, может пора уже создать специальные ракеты по ударам береговой инфраструктуры? Тупо упростив "Оникс", убрав оттуда сложное дорогостоящее оборудование для поражения движущейся цели.
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:36
    -1
    А может побольше Ониксов выпускать вместо Калибров?
  5. BAI
    BAI Сегодня, 14:37
    +5
    Зернохранилища, в частности - элеваторы, взрываются на раз. Мукомольные предприятия - вообще страшное дело. Если кто помнит - взрыв мелькомбината в Калинине (ныне Тверь) где - то в 83-85 годах
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 15:18
      0
      Этих однотипных море в бывшем СССР
      ...............
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:40
    +2
    В ВВС ВСУ объяснили, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами «Оникс»

    Чтоб справиться с российским гиперзвуком
    Нужны мозги и деловые руки.
    А если «gopa» вместо головы,
    Потуги все бессмысленны, увы!
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:45
    +1
    Потому что ПВО нет? Советскую выбили, а американская Пэтриот ниже 60 метров просто цель сбить не в состоянии)))
    Высота поражения цели
    минимальная: 0,06 км
    максимальная: 24/25 км
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:46
    +1
    Лучше всего расстреливать старые ракеты,типа Вулкана, чем тратить те же Ониксы на портовые сооружения.
  9. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 14:46
    +1
    Цитата: спикер ВВС ВСУ Юрия Игната
    При подходе к цели «Ониксы», как он выразился, опускаются очень низко к воде и продолжают идти на сверхзвуковой скорости

    recourse
    Где Юрка спикер воду нашёл по которой можно низенько, низенько подкрасться к военным объектам ?
    Это ж по надводным целям

    На суше можно все курятники и столбы лэп подшибать
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    0
    ПВО это дорого, а полноценное, эффективное ПВО, доступно не многим...
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:59
    +2
    Тут весь секрет в чипах, из какой стралки вынули и установили на ракету. Бошь, Сименс или Самсунг, те что сбивают, ракеты с чипами из стиралок подешевле, что долетают - по дороже будут. Ей богу не вру, урсулка рассказывала.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:19
      0
      Uprun.Урсулка совсем забыла про чипы с игровых приставок ,те самые злобные. hi drinks
  12. blackcat
    blackcat Сегодня, 15:16
    0
    Да ну , парни , какие ракеты , какие характеристики , так тьфу , мультики Путина am