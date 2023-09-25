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Американское издание: Украина получила первые танки M1 Abrams «на месяцы раньше» запланированного срока

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Американское издание: Украина получила первые танки M1 Abrams «на месяцы раньше» запланированного срока

Украинская армия получила первую партию американских танков Abrams, техника доставлена на Украину раньше запланированного срока. Об этом сообщает The New York Times.


Американское издание, ссылаясь на двух чиновников из военного ведомства пишет, что США поставили Украине первую партию обещанных танков Abrams, причем поставлена она "раньше" запланированных сроков. Теперь, как уверяют чиновники, Киев имеет возможность применить танки в контрнаступлении. Сколько танков передали Украине, не сообщается, но остальные прибудут в течение "нескольких месяцев".

Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении

- пишет издание.

Интересно, как это на "месяцы раньше", если еще в августе в Пентагоне заявляли, что первая партия из 10 танков прибудет на Украину в середине сентября. Позднее сообщалось, что Киев якобы намерен получить сразу все танки в количестве 31 единицы, поэтому поставку отложили на неопределенное время.

Между тем, на самой Украине еще не в курсе, что получили американские танки, поэтому украинская пресса просто ссылается на The New York Times. Ни Министерство обороны Украины, ни Генштаб ВСУ пока получение техники не подтвердили, молчат и паблики военной тематики, включая официальные СМИ.

О том, что Киев в "ближайшее время" получит танки в ходе визита Зеленского в США заявлял и Джо Байден, но он не стал вдаваться в подробности. В общем, ждем официальной информации из Минобороны Украины или офиса Зеленского, кто из них первым похвастается получением пока еще "самых лучших в мире" ОБТ M1 Abrams.
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40 комментариев
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 14:28
    -3
    Ну наконец-то мы узнаем цену их оружию и технике! Бойцы наверное уже поспорили,кто первый абрАмс спалит!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:39
      -6
      Дык амеры официально заявили что больше линейку этих танков продолжать не будут. А накопилось их немало. Вот все и сольют шароварным.
      ИМХО подстраховались амеры так, если что.
      1. Witsapiens
        Witsapiens Сегодня, 14:40
        -2
        Где и когда они такое заявляли? Наоборот, планируют модернизировать, вроде как.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:42
          +1
          Дык писали. Идет разработка Абрамс Х. Типа новое поколение. Без афроамериканца-заряжающего, с автоматом. Прототип уже выкатили.
          Погуглите.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:54
        -2
        Цитата: Nexcom
        Дык амеры официально заявили что больше линейку этих танков продолжать не будут. А накопилось их немало. Вот все и сольют шароварным.
        ИМХО подстраховались амеры так, если что.

        Больше 200-300 Абрамсов в Украину не придет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:56
          0
          А чой то так, зажали что ли своим партнерам?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 15:07
            +2
            Цитата: Nexcom
            А чой то так, зажали что ли своим партнерам?

            Во первых часть Абрамсов после модернизации останутся еще лет на 20 в ВС США. Часть обещаны и опять же после модернизации союзникам. И что не менее важно США нужна не победившая Украина, а Украина потерявшая часть территории , униженная Россией и оскорбленная на многие поколения. Победитель склонен к великодушию. Побежденный лелеет в груди ненависть.
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 15:14
              0
              К сожалению всё именно так - амерам нужны пусть мало но ненавидящие Россию украинцы. Которые будут готовы на что угодно лишь бы нагадить нам.
              1. Арон Заави
                Арон Заави Сегодня, 15:28
                +2
                Цитата: Nexcom
                К сожалению всё именно так - амерам нужны пусть мало но ненавидящие Россию украинцы. Которые будут готовы на что угодно лишь бы нагадить нам.

                25-30млн это не так уж и мало.
                1. 30 вис
                  30 вис Сегодня, 15:45
                  0
                  Цитата: Арон Заави
                  Цитата: Nexcom
                  К сожалению всё именно так - амерам нужны пусть мало но ненавидящие Россию украинцы. Которые будут готовы на что угодно лишь бы нагадить нам.

                  25-30млн это не так уж и мало.

                  Встретятся со своими родственниками в России . Фактически у всех жителей Украины есть родные в России . Встретимся , сядем , поговорим , поплачем , вспомним своих пап и мам , дедушек и бабушек , поспорим , может даже подерёмся . Но обнимемся и будем строить жизнь .
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:52
      +3
      Любой танк перед уничтожением стреляет, лучше уничтожать их в польских портах.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: seregatara1969
      Ну наконец-то мы узнаем цену их оружию и технике! Бойцы наверное уже поспорили,кто первый абрАмс спалит!

      Первый Абрамс арабы спалили.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:56
        0
        Арабы - маладцы ! good
        ------------------------
  2. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:29
    +2
    ну наконец то.. осталось дело за поставками тактического ядерного оружия.. все остальное, всё что возможно, пока российская сторона играла в жесты доброй воли и высунув от усердия язык рисовала красные линии, уже поставили..
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:31
      +3
      Цитата: Krilion
      ну наконец то.. осталось дело за поставками тактического ядерного оружия.. все остальное, пока российская сторона играла в жесты доброй воли, уже поставили..

      Ещё огромное количество всякого можно поставить AGM-158 в обычной версии и в дальнобойной. F-22,F-35, Томагавки и ещё сотни наименований более опасных вооружений
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:37
        0
        Цитата: BlackMokona
        Ещё огромное количество всякого можно поставить AGM-158 в обычной версии и в дальнобойной. F-22,F-35,
        Да чего уж там, сразу В-2 пусть отдают...
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:32
    -5
    Вероятно с танками у бандеровцев совсем плохо. Надо на Герань камеру установить и по gsm вышкам бандерштата управлять онлайн и искать Абрамсы под Куевым и другие цели в тылу врага, интересно, читает кто-то форумы и комменты с МО и служб безопасности?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: air wolf
      Надо на Герань камеру установить

      Нинида Герань. Нужно побыстрее начать массовое пр-во "Италмасов". Они уже с камерой.
      А. Захарову - Героя России!
  4. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:32
    +1
    Todo sobre las demoras en la entrega de ciertas armas, etc, es desinformación y operaciones de propaganda para tener dormidos a los rusos. Espero que sean muy desconfiados y hayan estado haciendo lo necesario para estar lo mejor preparados ante desagradables sorpresas.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:59
      0
      Разведка скажет. На веру СМИшную информацию принимать- дураков нет.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:59
      +1
      Цитата: mitlantecutli_zen
      Todo sobre las demoras en la entrega de ciertas armas, etc, es desinformación y operaciones de propaganda para tener dormidos a los rusos. Espero que sean muy desconfiados y hayan estado haciendo lo necesario para estar lo mejor preparados ante desagradables sorpresas.

      Все, что касается задержек поставок определенного вооружения и т. д., является дезинформацией и пропагандистскими операциями, направленными на то, чтобы усыпить россиян. Надеюсь, вы очень недоверчивы и делаете все необходимое, чтобы быть готовыми и к неприятным сюрпризам.

      Согласен. Тоже надеюсь.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:32
    +2
    Походу пиарить не будут, конспирация и еще раз конспирация, первая инфа скорее всего поступит с ЛБС из болота, с мины или рукопожатия "Ланцета".
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:34
    +1
    На этом этапе, что прибыли "Абрамсы", что не прибыли они на Украину, НУ НИЧЕГО УЖЕ НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ.
    Сейчас уже стоит готовиться к следующему этапу противостояния.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: svp67
      На этом этапе, что прибыли "Абрамсы", что не прибыли они на Украину, НУ НИЧЕГО УЖЕ НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ.
      Сейчас уже стоит готовиться к следующему этапу противостояния.

      Конечно не изменится. Скорее всего Украина перейдет к строительству стратегической обороны.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:35
    -5
    На месяц раньше их догонит "Корнет" и в утиль! wassat
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:37
    +1
    Почём будет сожженый Абраша ?
    А захваченный и на ходу?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:42
    -1
    Американское издание: Украина получила первые танки M1 Abrams «на месяцы раньше» запланированного срока
    . Дрова, большие тяжёлые дрова, хорошо гореть будут.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:42
    -4
    Как раз осенью этому бегемоту, который в пустыне только и может ползать - клево будет. Как бы он там прямо по прибытию не утоп
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:45
    0
    Американское издание: Украина получила первые танки M1 Abrams «на месяцы раньше» запланированного срока

    Значит скоро на украине появится металлолом американского происхождения...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:47
      0
      Минировать будут как Челенджеры???
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:49
    +1
    Ну и с него слетит ореол "самого лучшего танка в мире "как только первый из абрашек факелом в поле полыхнёт.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:54
      +1
      Уже полыхали в Ираке. Сначала китайским РПГ-7 по ходовой чтобы не сбежал, а потом подкрадывались и бутылками с бензином - горели, ВО! good
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:00
    -1
    Будет круто, если затрофеят и к остальным в зверинец, на обозрение россиян. good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:05
      -1
      Тяжко тащить будет - тижолая зараза....
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:00
    0
    Ну, вот- правило без исключений! Если говорят, что не поставят (или поставят, но не скоро) значит уже поставили.
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:01
    0
    Если в самом деле прибыли- подгадали к осенней распутице. Будут под Киевом держать, чтобы не дай божок не сожгли. sad
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:10
      0
      Краснополем сверху в башню - сгорит как миленький. Или полторашкой с УМПК - всё поотлетает сразу. В разные стороны.
  16. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:11
    +1
    "Американское издание: Украина получила первые танки M1 Abrams «на месяцы раньше» запланированного срока"
    Кто бы сомневался.

    Вспомните, с началом СВО, на ТВ спорили о НАТОвской гуманитарке и первых поставках снайперских винтовок.

    А продажный Шапиро/Соловьёв со Скабеевой уверяли, что на этом поставки и ограничится.

    Прошло время, стало обыденным обсуждать не то что посмеют поставит Укрорейху (гаубицы, Скальпы, Хаймарсы, танки, F16, Grippen) а сколько.

    Вот это и является показателем, какие цели достигнуты.
    Не захотели решить все, в 2015, по надеялись, что там одумаются, получите.

    Восемь, девять лет, Укрорейх упорно и всесторонне готовился к войне.

    Солдатам укровермахта ставили не размытые, ватные цели- их готовили защищать Украину.
    Запад планомерно готовил десятки тысяч солдат Укрорейха к войне с нами.

    А мы делали ставку, на разного рода подонков, типа кума (Медведчука), которые охотно брали ярды $, из щедрых рук Асланбека Дудаева (в девичестве Суркова).

    Что дальше?
  17. blackcat
    blackcat Сегодня, 15:22
    -1
    Немецкие горели уже , английские горели , и даже шведские, теперь ждём первых горящих Абрамсов am
  18. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:24
    -1
    О какие молодцы - русские ПТУРщики и артиллеристы получат по миллиону рублей до Нового Года good