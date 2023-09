"Американское издание: Украина получила первые танки M1 Abrams «на месяцы раньше» запланированного срока"

Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении

Украинская армия получила первую партию американских танков Abrams, техника доставлена на Украину раньше запланированного срока. Об этом сообщает The New York Times.Американское издание, ссылаясь на двух чиновников из военного ведомства пишет, что США поставили Украине первую партию обещанных танков Abrams, причем поставлена она "раньше" запланированных сроков. Теперь, как уверяют чиновники, Киев имеет возможность применить танки в контрнаступлении. Сколько танков передали Украине, не сообщается, но остальные прибудут в течение "нескольких месяцев".- пишет издание.Интересно, как это на "месяцы раньше", если еще в августе в Пентагоне заявляли, что первая партия из 10 танков прибудет на Украину в середине сентября. Позднее сообщалось, что Киев якобы намерен получить сразу все танки в количестве 31 единицы, поэтому поставку отложили на неопределенное время.Между тем, на самой Украине еще не в курсе, что получили американские танки, поэтому украинская пресса просто ссылается на The New York Times. Ни Министерство обороны Украины, ни Генштаб ВСУ пока получение техники не подтвердили, молчат и паблики военной тематики, включая официальные СМИ.О том, что Киев в "ближайшее время" получит танки в ходе визита Зеленского в США заявлял и Джо Байден, но он не стал вдаваться в подробности. В общем, ждем официальной информации из Минобороны Украины или офиса Зеленского, кто из них первым похвастается получением пока еще "самых лучших в мире" ОБТ M1 Abrams.