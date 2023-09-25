Я сам участвовал в пусках ATACMS во время операции «Буря в пустыне». Это мощное оружие . Оно способно наносить противнику ущерб на расстоянии до 190 миль (примерно до 300 км).

Он только и делает, что хвастается. Но он и в этом случае не нажмёт на красную ядерную кнопку. Это просто бахвальство. Ядерного ответа на новые «красные линии» всё равно не будет.

Пришла пора руки Украине развязать. Пусть действует так, чтобы война была перенесена на территорию России.

На Западе понимают, что контрнаступление Украины, на которое делалась крупная ставка, сдувается. И потому уже открыто начинают призывать в тому, что по душе самим – к террористической войне против России.Прямо заявил о войне руками украинцев против России как о «лучшей инвестиции США» сенатор Грэм. А британский полковник Ричард Кэмп не менее откровенно говорит о том, что войну нужно переносить на российскую территорию, имея в виду территорию, которая принадлежала РФ де-юре и до 2014 года.Кэмп призывает активизировать поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, чтобы с их помощью ВСУ били по территории Российской Федерации – причём и по той территории, которая официально признаётся Западом.Британский офицер:Кэмп рефлексирует по поводу того, что Вашингтон сообщил о поставке «небольшой партии ракет».Далее британский офицер фактически даёт понять, что все заявления о «красных линиях» от президента России Запад систематически игнорирует:По заявлению Кэмпа, Россия имеет возможности наносить удары по любой точке Украины, «а у самой Украины руки связаны в плане нанесения ударов по России»:Подобного рода заявления в больше степени напоминают попытки буквально вынудить российское руководство нажать на «красную» кнопку. Только в Лондоне явно не хотят проинформировать своё население о том, что если вдруг дойдёт до того, что ядерная кнопка в России будет нажата, то полетит-то точно не на Житомир и Киев, а, например, на тот самый Лондон, откуда следуют постоянные призывы к эскалации украинского вооружённого конфликта.