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«Ядерного ответа на новые красные линии всё равно не будет» - британский полковник призвал перенести войну на территорию России

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«Ядерного ответа на новые красные линии всё равно не будет» - британский полковник призвал перенести войну на территорию России

На Западе понимают, что контрнаступление Украины, на которое делалась крупная ставка, сдувается. И потому уже открыто начинают призывать в тому, что по душе самим – к террористической войне против России.

Прямо заявил о войне руками украинцев против России как о «лучшей инвестиции США» сенатор Грэм. А британский полковник Ричард Кэмп не менее откровенно говорит о том, что войну нужно переносить на российскую территорию, имея в виду территорию, которая принадлежала РФ де-юре и до 2014 года.

Кэмп призывает активизировать поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, чтобы с их помощью ВСУ били по территории Российской Федерации – причём и по той территории, которая официально признаётся Западом.

Британский офицер:

Я сам участвовал в пусках ATACMS во время операции «Буря в пустыне». Это мощное оружие. Оно способно наносить противнику ущерб на расстоянии до 190 миль (примерно до 300 км).

Кэмп рефлексирует по поводу того, что Вашингтон сообщил о поставке «небольшой партии ракет».

Далее британский офицер фактически даёт понять, что все заявления о «красных линиях» от президента России Запад систематически игнорирует:

Он только и делает, что хвастается. Но он и в этом случае не нажмёт на красную ядерную кнопку. Это просто бахвальство. Ядерного ответа на новые «красные линии» всё равно не будет.

По заявлению Кэмпа, Россия имеет возможности наносить удары по любой точке Украины, «а у самой Украины руки связаны в плане нанесения ударов по России»:

Пришла пора руки Украине развязать. Пусть действует так, чтобы война была перенесена на территорию России.

Подобного рода заявления в больше степени напоминают попытки буквально вынудить российское руководство нажать на «красную» кнопку. Только в Лондоне явно не хотят проинформировать своё население о том, что если вдруг дойдёт до того, что ядерная кнопка в России будет нажата, то полетит-то точно не на Житомир и Киев, а, например, на тот самый Лондон, откуда следуют постоянные призывы к эскалации украинского вооружённого конфликта.
Использованы фотографии:
Википедия
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54 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 14:42
    +3
    Ну пора уже нажимать эти кнопки. Зачем жизнь на коленях?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:46
      +8
      "Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!.. Но потом...".
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:50
      +10
      Не сторонник ответа ядерным оружием, но все больше убеждаюсь без серьезной трепки Польши и Германии большой войны не избежать am Как это будет выглядеть ? Да просто массированным ударом обычными вооружениями, не путайте не СВО, а именно максимально жестким ударом. Ситуация, добром не изменится, Советский Союз Запад боялся ибо знал ответит точно, сегодня Россию прощупывают и все больше убеждаются НЕ ОТВЕТИТ am
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:56
        0
        а я сторонник влепить ЯО по устью Темзы и разнести Жешув...этого хватит чтобы все ровно сели на попу и запросили "переговоров". Но есть проблема - нет повода, у нас нет официальной войны, есть СВО, поэтому формально Запад может помогать украине чем пожелает, хоть ЯО. Поэтому гнадо прекратить жамкать формулировки и официально объявить ...не войну, а внести новую формулировку "кто поставляет оружие в регионы боевых действий против РФ, тот подлежит уничтожению объектов по нашему выбору". Вот тогда точно присядут и начнут бояться...
        Но радует другое: пока НАТО сжигает свои резервы на украине, мы их мощно выдавливаем из Африки, и неизвестно что для будущего важнее...украина и так инкуда не денется, а вот лишит НАТО африканских бесплатных ресурсов - это удар мощнее ядерного.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 15:03
          +1
          Я сам над этим думаю, и не только я впишутся ли США за своих мнимых союзников, после вынужденного удара по ним России или свои доллары и недвижимость дороже ?
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 15:16
          -1
          Но есть проблема - нет повода

          Проблема не в отсутствии повода, а в отсутствии стальных тестикул.
        3. Антропос
          Антропос Сегодня, 15:37
          0
          Лупить по устью Темзы пока время не пришло. Однако, если правда то, что разгоняют скакуасы о том, что случилось в штабе в Севастополе, то надо Аргентине поставить подходящие ракеты и прочие средства для решения спора о Фолклендах. Французы благоразумно вылезают из Африки, хотя и им напоследок можно жахнуть руками местных патриотов, чем нить увесистым. Надо переходить на тактику СССР - опосредованная война везде, где есть возможность.
        4. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 15:40
          0
          Цитата: Fisherman
          этого хватит чтобы все ровно сели на попу и запросили "переговоров".

          Вы в этом уверены на 100%? У вас свой человек в Пентагоне? lol
          А если они не сядут на попу и не запросят переговоров после уничтожения Лондона, а уничтожат Москву? Такой вариант не рассматривается в принципе, потому что "а нас то за что?"

          Я не говорю, что надо сидеть и молчать в тряпочку, надо действовать, но с умом.
          Не надо начинать ТМВ.
          У них что мало кабелей в атлантике? Или мало транспорта в тоннеле под ла-маншем ездит?
          Сомалийские пираты на многое способны. Хотя всем будет понятно, кто это сделал, как и в случае с северными потоками.
          Вот тогда не нам, а им придется думать - жать красную кнопку или договариваться. Это в 100 раз более выигрышная для РФ позиция, чем тупо сжечь Лондон.
      2. Умник
        Умник Сегодня, 15:22
        -1
        Вы из окопа в ДНР пишите? Интернет есть?
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 15:28
          +1
          Какой смысл на отставных полковников выживших из ума внимание обращать?
      3. Escariot
        Escariot Сегодня, 15:30
        -1
        Цитата: Silver99
        Не сторонник ответа ядерным оружием, но все больше убеждаюсь без серьезной трепки Польши и Германии большой войны не избежать am Как это будет выглядеть ? Да просто массированным ударом обычными вооружениями, не путайте не СВО, а именно максимально жестким ударом. Ситуация, добром не изменится, Советский Союз Запад боялся ибо знал ответит точно, сегодня Россию прощупывают и все больше убеждаются НЕ ОТВЕТИТ am

        У Польши вооруженные силы потянут на две общевойсковые армии. Есть ли у нас две свободные общевойсковые армии чтобы пободаться с Поляками раз на раз? У Германии ещё одна общевойсковая армия. Есть ли у нас лишние войска чтобы пободаться и с Германией?
        У Польши 2 фрегата и 3 подводные лодки, у Германии 12 фрегатов и 6 подводных лодок, у БалтФлота 1 эсминец, 2 фрегата и 1 подводная лодка. Вы предлагаете пободаться с Польшей и Германией на Балтике?
      4. Akim
        Akim Сегодня, 15:31
        0
        Польша - это просто "шакал Европы" (как ее когда-то справедливо назвали).. Германия - оккупированная подневольная страна. Они без своих кураторов - ничто нынче. Имхо мало что изменится от ударов по ним. Если что и жечь - то Лондон
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:45
    +1
    Ядерного ответа на новые красные линии всё равно не будет» - британский полковник призвал перенести войну на территорию России
    . Наглов ничего не волнует... они сляпали противника для России и что с ним будет, лепилу хозяина не волнует никак, никогда.
  4. g_ae
    g_ae Сегодня, 14:46
    +9
    Есть старый анекдот про чукчу и оленей. "Тенденция, однако!" А что им бояться, если мы ещё и не начинали. Или таки начали, тихенько, низэнько? .
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 14:48
      -7
      таки думали что медленно варят нас, но оказалось, что это мы варим их.
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 14:59
        +7
        Вы уверены, что вы что-то там "варите"? Мне бы вашу уверенность. Свежо питание, но серится с трудом. Что-то пока "успехи" варки не очень впечатляют, хотя и могу ошибаться, но история России - это история предательств. Хотелось бы, чтобы в этот раз было по-другому.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:48
    +1
    А почему только на Лондон,а по Вашингтону - он опять за лужей отсидится?
  6. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 14:49
    +16
    полетит-то точно не на Житомир и Киев, а, например, на тот самый Лондон

    Три четверти "элит" России держит в Лондоне недвижку, деньги и родственников. Так что кто-кто, а лимонники чувствуют себя в безопасности. Оттого и наглые такие.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:56
      +3
      Они ещё будут из этого же Лондона писать сообщения, какой запад коварный и что Иван должен идти на войну с западом и умирать за них(считай их интересов)
      Брит прав и Цезарь уехавший(от большой храбрости и сохранения своей драгоценной жизни) в Питер во время Пригожинского марша это подтверждает.Такие трусливые и жадные люди кнопки не нажимают hi
  7. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 14:51
    +20
    И в чем он не прав? По Кремлю били, по носителям ЯО били, ежедневные обстрелы старых территорий России, только за август Белгородская область была обстрелена более 1000 раз, сегодня Донецк бьют касетными с утра, есть погибшие, а это уже по конституции тоже российский город, где ответ? Убийства простых хо.х.лов на фронте это не ответ, не они принимают такие решения, старый еврей кессинджер сегодня в Киеве, и не в бункере Зеля его встречает, почему не бьём по политическому и военному руководству врага? Почему не уничтожается инфраструктура? Очень много вопросов, попахивает вредительством и предательством
    1. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 15:08
      +10
      попахивает вредительством и предательством

      Попахивает?! Отчётливо смердит!
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 15:15
      +1
      Одно радует, что в случае поражения наше руководство запад возьмёт за одно место, уж точно пощады не будет. Поэтому может на что то спадобяться наши командующие. А народ, что украинский, что русский для руководителей просто мясо( Донецк, Белгородчина, теперь Крым пребавляеться)! А позориться и грозить смешными постами в телеграммах им не превыкать...
  8. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 14:51
    +3
    Полномасштабный конфликт требует постоянных затрат и ресурсов, затраты на такую войну огромны и могут быть исчерпаны в течение 2-3 лет. Террористическая деятельность, атаки беспилотников или подрывы объектов диверсантами могут длиться 20 лет и спонсироваться по низкой цене. Запад это понимает и будет к этому стремиться. Все нынешние атаки на российскую территорию являются «пробным шаром», и, видя, что реакции не хватает, они будут только усиливать террористическую деятельность.
  9. BAI
    BAI Сегодня, 14:51
    +8
    только и делает, что хвастается. Но он и в этом случае не нажмёт на красную ядерную кнопку. Это просто бахвальство. Ядерного ответа на новые «красные линии» всё равно не будет.

    Британец прав. Пока не будет ядерных ударов по Кремлю, ответки НЕ БУДЕТ!
    Трусость правительства РФ воспринимается на Западе как неоспоримый факт
    И эта трусость делает ядерную войну неизбежной
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 15:18
      +2
      А мы им верили!!! Но война всех выведет на чистую воду и лжецов и предателей и мы это видим кто есть кто!
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:53
    +2
    Это будет уже или зимой или в следующем году по весне-всучьё получит дальнобойные ракеты и тяжелую авиацию под подобные ракеты заточенные. А в кремле как обычно нарисуют ультрокрасную жирную линию..
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:06
      +3
      Вот не хочу выглядеть матросом штурмующим ,, Зимний»… Но вынужден с Вами согласиться. Сначала- деньги в Англии всякие, потом « братский народ» облизываем и получаем на выходе- СВО.Очень хочется верить, что наша власть знает, что и как делать. Но как то все тоскливо.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:55
    +1
    Конечно не будет у власти тряпки а безнаказанность порождает вседозволенность, а если бы как только поставки фашистам пошли по западу 404 яо массово втащили сразу бы всю помощь фашистам прикрыли повизжали и разбежались.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:56
    0
    Хочется услышать ответ от компетентных людей...Пока не проснулись в Раю...
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 15:26
      +1
      не будет никакой ядерной войны. западу она не нужна, а нам бессмысленно. у нас просто не хватит ЯО, чтобы всех врагам катастрофический урон нанести, а в ответ просто всех вырежут. Так что сейчас пока всу с нами воюет, нато перевооружается и готовится. А потом уже само нападет и мы повторим судьбу американских индейцев.
  13. Omega option
    Omega option Сегодня, 14:57
    0
    Вообще обезумели...
    Значит уже подготовили глобальный удар.
    Пора уничтожить Лондон, Вашингтон.
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:57
    +7
    Ричард Джастин Кемп - 64 года.Отставной офицер британской армии, в звании - полковник. Крикливая, неоднозначная личность, судя по бурной биографии. what Можно не обращать внимание на этот медийный пук в инфо.пространство.
  15. osp
    osp Сегодня, 14:57
    0
    По меньше бы писали подобное от такого рода британских полковников.

    Все мыслящие люди прекрасно понимают что никто в России находясь в здравом уме не станет первым атаковать ядерные государства НАТО которые гарантированно ответят и нанесут неприемлемый ущерб нашей стране.
    Тем более если более полутора лет не можем победить эту Украину с которой все ржали.

    На ядерную атаку по своей территории и Британия и Франция ответят очень быстро.
    Ибо есть чем.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:07
      +1
      Ибо есть чем.

      Тогда мы просто сдохнем, потому как нас бить есть чем и есть кому, а мы лишь дуем щёки и размазываем сопли пополам с кровью.
  16. spektr9
    spektr9 Сегодня, 15:00
    +4
    Подобного рода заявления в больше степени напоминают попытки буквально вынудить российское руководство нажать на «красную» кнопку.

    Да они и под дулом пистолета не нажмут, разве только по Воронежу бахнуть
  17. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:00
    +3
    например, на тот самый Лондон, откуда следуют постоянные призывы к эскалации украинского вооружённого конфликта.

    Безнаказанность порождает вседозволенность.

    Ничего никуда уже не полетит. Наши руководители много уже чего наговорили, но вот реальных дел не наблюдается. Даже из маратория по испытаниям яо не вышла и не провела демонстративного испытания яо, нет ни одного представленного изделия среднего радиуса действия наземного базирования за тот срок, что сша уже окончательно вышли из договора по рсмд и уже продемонстрировали готовые системы. Прежде чем применять какое либо вооружение, всегда напоминают о его присутствии, у нас же только угрозы. Запад уже понял, что политической воли не будет в российских верхах, потому что по своему составу они напоминают лебедя, рака и щуку из басни, и воз принятия решений так и будет стоять на месте.
    1. osp
      osp Сегодня, 15:10
      0
      В том то и дело что у России нет ракет средней дальности которыми можно наносить гарантированные ядерные по важнейшим базам НАТО и США вблизи наших границ.
      Типа РСД-10 "Пионер" или чего-то подобного.

      А МБР и БРПЛ у нас не так много чтобы их распылять на Европу и тем более на Украину.
      Ведь чем-то пришлось бы еще поражать американские базы в Японии и Южной Кореи которые будут угрожать нашему Дальнему Востоку.
  18. Грац
    Грац Сегодня, 15:01
    -2
    надо ударить яо по натовским военным базам в европе , НАДО по НАТО!
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 15:06
      +2
      надо ударить яо по натовским военным базам в европе , НАДО по НАТО!

      Угу по НАТО, мы НАТО С-400 продаем и АЭС на свои барыши строим ... Какой ударить ?
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: Грац
      надо ударить яо по натовским военным базам в европе , НАДО по НАТО!

      Ответный ядерный удар отправит 2/3 россиян в Рай - оно вам надо? Вы случаем не русофоб?
  19. Cannon
    Cannon Сегодня, 15:05
    +2
    Пришла пора руки Украине развязать. Пусть действует так, чтобы война была перенесена на территорию России+++Так и будет. А чего им бояться,вернее кого ...Путина?Он уже показал какой он " вождь ".Взять хотя бы тяжелый косяк азеров ...Убили наших , извинились, пообещали провести расследование , на том всё и закончилось.Ну, может от петрушки от азеров откажемся или кинзы, типа акт возмездия.
  20. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:08
    +2
    К сожалению, он полностью прав. Нет кратного ответа на удары по нашей земле, по нашим людям- значит либо не можем, либо ... не можем. А, причины этого "не можем" могут быть совершенно разными. Техническими, политическими, личными-шкурными, экономическими, этическими и т.д. и т.п. Но, главное- не можем.
  21. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:08
    +2
    Конечно не будет, кто ж в здравом уме нанесёт его по своим детям, виллам и финансам.
  22. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:09
    -5
    Думаю, что это заявление не реальное требование, а разговоры в пользу бедных на фоне маячащего на горизонте прекращения/уменьшения военной помощи. Типа "да, мы вам больше ничего не дали, но вспомните как мы трясли кулаками под носом у русских".
  23. blackcat
    blackcat Сегодня, 15:13
    +1
    Сколько прошло времени с Мюнхенской речи нашего президента до спецоперации на Украине? Тоже ведь маленькими шажочками прикрадались , а вот на это ответят ? А вот щас мы с этой стороны нагадим , ответят ? Владимир Владимирович ведь очень долго терпел , как кот Леопольд "ребята ну не надо , давайте жить дружно ", и по Крыму его вынудили просто , ну вот добились , чего хотели, разгорелось по полной война , притом на нашей территории , Украина ведь наша территория , что не говорите , но всё им мало , хочется чтоб полыхнуло так полыхнуло , чтоб ядрен-батон , и ведь доведут таки , но ведь потом уже не вернуть джина в бутылку , отсидеться на островах Англия и Америка не получится пол планеты превратится в лунный пейзаж . В общем правильно Лавров высказался ...
  24. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 15:14
    0
    Я уже начал сомневаться, а есть ли у России действительно ядерное оружие? В 90-х с алкашем во главе американцы имели доступ куда угодно. Да Россия тогда мало представляла для них опасность политическую и военную, но разве они не подумали о будущем? Разве они бы оставили у проигравшей страны ядерное оружие? А Россия/СССР тогда проиграли холодную войну. И сейчас наблюдая это наглое свинство со, стороны Запада, прям тревожно становится. Пока наши не начнут НАЗЕМНЫЕ ядерные испытания, с трудом поверю что у Путина осталась эта самая красная кнопка.
  25. U-58
    U-58 Сегодня, 15:19
    +1
    Чет все тут раздухарились. И очень не по делу. Не надо кнопки нажимать. Ибо необратимо и для всех.
    Действенным будет "без объявления войны" одномоментно перекрыть кран. Совсем и для всех.
    При этом, несомненно, пострадают и лояльные страны вроде Сербии и Венгрии. Но... отчаянные времена- отчаянные меры. Никто от этого не умрёт.
    Но вот отрезвляющий удар будет таки нанесен.
    Но даже и такие события в части последствий надо просчитывать.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:31
      -1
      Цитата: U-58
      Чет все тут раздухарились.

      Читаю и диву даюсь ... Воинственные , бессмертные , алчушие термоядерной войны . Ладно мы мужики сгорим в термояде ...А своих детей , внуков , женщин куда спрячем , как защитим ? На Альфа Центавру отправим ? А головой подумать , не получается ? Этот брит вшивый, провоцирует Россию на ядерный удар . Понимает , что во главе нашего госудаства стоят люди с железными нервами и яйцами . Их босяцкими , гопническими наскоками не возьмёшь . А если ? Ну , тогда давайте товарищи и господа попрощаемся заранее . hi drinks
  26. Havoc
    Havoc Сегодня, 15:20
    -1
    Если не дай бог, дело дойдет, до обмена ядерными ударами, между РФ и НАТО, НАТО однозначно проигрывает, тут много факторов и не потому что НАТО слабее, скорее наоборот. Ну например один из факторов это плотность населения Европы, относительная малая площадь стран. Не приемлемый удар для Европы будет колоссальный, куда побегут выжившие?
    Но мне , возразят , а как же США, а когда США помогала своим союзникам если им это было не выгодно.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 15:26
      0
      Ну тут стоит учитывать ещё и количество целей, которых у НАТО на порядок больше. Военные базы по всему свету, распределенная промышленность, огромное количество штабов разного уровня...
  27. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 15:21
    -2
    Этот полковник прав на 100% не будет ни какой ответки.беззубость верховного просто поражает!!я уже не знаю что ещё должно случиться что бы начать полноценнкю войну а не странную сво.кстати помните из истории во время русско -японской на фронт тоже слали иконы,как и этот деятель подарил иконку уж не помню кому.история повторяется...
  28. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 15:24
    0
    Да хватит уже писанного пафоса.Все понятно как белый день.Запад имеет возможности не только манипуляции ,но и реально поднимать уровень противостояния.Причем этот уровень нагнетается в одностороннем порядке.Как противостоять(если захотеть).Не нужно рисовать не каких линий,просто обьявить войну Украине.Не нужно угрожать необходимы действия,прежде всего политические.Например в ООН заявить что в переговорах по Украине(а наше руководство именно этог хочет)не будут участвовать страны поставщики оружия особенно запрещенного (мины,кассетные,с обедненным ураном).С кем договариваться ,если не с американцами?Так с американцами и догавариваться только на наших условиях репорации,воосстановление разрушенного(не зря же следственный комитет бегает под обстрелами),компенсации погибщим и пострадавшим.Не захотят,так и хорошо,сказать досвидание .
  29. HAM
    HAM Сегодня, 15:26
    0
    Иногда вспоминается Ю.В.Андропов: при нём уж точно бы всякие "Орионы" и прочая шушера не только над Чёрным морем не летала......а про "красные кнопки" островитяне думали только с ужасом...
  30. Паллада
    Паллада Сегодня, 15:28
    +1
    При чем здесь Польша и Германия горе стратеги, мы должны бить Украину , а не в окопах отсиживатся. А то точно дождемся войска НАТО на Украини, вот тогда трындец.