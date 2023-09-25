Минувшие сутки не внесли значительных изменений в обстановку на линии соприкосновения, бои идут по всей линии фронта. Наиболее ожесточенные столкновения происходят на Донецком и Запорожском направлениях. В то же время отмечается, что ВСУ идут в атаку скорее по привычке, большие потери все же сказываются. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Военное ведомство подтвердило нанесение удара высокоточным оружием по военным объектам ВСУ в тыловых районах Украины, целью на этот раз стали пункты временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп. Удар наносился ракетами большой дальности и дронами-камикадзе типа "Герань". Как подчеркивается, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен один истребитель МИГ-29 Воздушных сил ВСУ. Вероятней всего, по нему ракетой отработал наш самолет, поскольку на кадрах в Сети виден прилет боеприпаса и поражение самолета. Другие подробности отсутствуют.
На Донецком направлении противник атаковал семь раз в районах Спорное, Берестовое и Майорск. Судя по потерям ВСУ, бои шли ожесточенные, сообщается, что только личного состава штурмующие потеряли порядка 445 человек, включая раненых. По технике: танк, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Звановки уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады.
На Запорожском направлении противник бросил в бой 71-ю егерскую бригаду, которая дважды пыталась зацепиться за Вербовое, но неудачно. В районах Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино нанесено поражение подразделениям 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника: до 100 всушников, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля, М777, Д-20, САУ «Гвоздика» и четыре Д-30.
На Красно-Лиманском ВСУ предприняли две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады южнее Червоная Диброва. В районе Серебрянского лесничества под удар попали подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России). Уничтожено до 55 человек личного состава, две боевые машины пехоты, два пикапа, САУ «Акация», а также две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком в районах Урожайное и Старомайорское нанесены удары по местам сосредоточения подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады ТРО. Две ДРГ уничтожены в районе Марфополя. Потери противника составили до 125 всушников, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении противник подтянул резервы, пытаясь удержать российские войска, наши продолжают бить по позициям 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковка, Песчаное и Чернещина. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена САУ «Гвоздика».
На Херсонском направлении потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. В районе Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады ТРО.