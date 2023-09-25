Главное – избежать попыток третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества зафиксировать свое присутствие на Кавказе

В городе Ходжалы закончилась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и азербайджанских властей. Баку на ней представлял Рамин Мамедов.Об этом сообщает азербайджанское информагентство «АЗЕРТАДЖ».На фоне этих переговоров очень актуально прозвучало заявление журналистам официального представителя Кремля. Дмитрий Песков назвал важное условие мирного урегулирования в Карабахе. По его словам, не следует допускать вмешательства третьих посторонних сил в дела на Кавказе.- заявил глава кремлевской пресс-службы.Вместе с тем Песков отметил, что Россия положительно оценивает усилия третьих стран, которые направлены на снижение напряженности в закавказском регионе, способствуют скорейшей интеграции армянского населения Нагорного Карабаха в «новую реальность». Правда, на их действия требуется согласие всех участников переговорного процесса.Ранее пресс-секретарь Кремля заявлял о неопределенности статуса российских миротворцев в карабахском регионе. По его словам, он будет определен в результате диалога между Москвой и Баку.Первая встреча карабахских армян с представителями азербайджанских властей состоялась 21 сентября в городе Евлах. Этому предшествовали столкновения армии Азербайджана с местными вооруженными формированиями, которые продлились один день.