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Госсекретарь польского правительства: Польша справится и без дружбы с Украиной

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Госсекретарь польского правительства: Польша справится и без дружбы с Украиной

Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша справится без дружбы с Украиной.


По мнению Пшидача, Киеву пора понять, что от раскола с Варшавой выигрывает только Москва. Однако, не смотря на это, Польша безусловно справится, если Украина не будет стремиться к дружбе с ней.

Чиновник также напомнил, что, в отличие от Украины, Польша является членом НАТО и Евросоюза, а кроме того обладает сильной армией. Сотрудничество с Польшей исключительно в интересах Украины. В случае, если Киев не стремится к дружбе с Польшей, не следует его к этому принуждать.

Ранее Пшидач подчеркивал, что Украине уже предоставлена значительная поддержка от Польши и Киеву "стоило бы начать это ценить". Поводом для этого заявления стали угрозы со стороны украинских властей направить иск в ВТО в связи с запретом Польши не импорт украинской сельхозпродукции. В связи с этим высказыванием госсекретаря польского правительства МИД Украины требовал объяснений от посла республики в Киеве, при этом заявив о "неприемлемости подобных заявлений".

Стоит отметить, что со стороны властей Польши в последнее время все чаще звучит критика в адрес киевского режима. Так, польский посол в Канаде после чествования украинского эсэсовца в ходе встречи с Зеленским в канадском парламенте заявил, что Варшава не потерпит обеления нацистов, а также потребовал извинений за этот инцидент.
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:54
    -2
    А кто рагулить на вас будет, бздышеки???? Как так то - без шароварных? laughing
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:59
      +2
      Там непонятно, что веселей будет - бздышеки в рагулестане, или рагули в Пшепрашемске. Второе правда уже присутствует, и уже весело смотрится, там такая дружба идет!
      Ну тут без перевода понятно)))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:02
        +2
        laughing
        Какелам +20% к счету. laughing
        От оно как, спинки то потирать.... wassat
        Какелы бздышекам ещё морды не чистят там за такое?? Не ну чисто "по-дружески" ?
      2. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 16:24
        +1
        Стоимость чернил для надписи в прайскуранте к меню "Рахунок для украiнцiв +20%" также входит в сумму заказа помимо надбавки на заказ +20%. Как любят говорить лица украинской национальности: Копиечка до копиички. Умение лиц польской национальности зарабатывать и ранее ниукого не вызывало сомнений... request
    2. Insait
      Insait Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: Nexcom
      А кто рагулить на вас будет, бздышеки???? Как так то - без шароварных? laughing

      Как СВО закончится ,то паны за чубы их потаскают и все припомнят ..Это сто процентов и вой начнется вселенский .Щэ нэ вмерла )))
      Кто то должен на их плантациях работать собирая клюбнику и т.д.
      Ох начнется там движение ..)))) А то возобнили из себя великих .
      Арбайт арбайт и за похлебку ..
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 16:11
      +2
      Поляки за Украину,но без украинцев.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:15
        +1
        Да-да, Лвiв - то польска местечко. (с)
        Это у бздышеков в крови.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:54
    +2
    В Польше скоро выборы , правящая ПиС своему лохторату прятное на уши льёт , потом всё будет как раньше обнимашки с бандэрлогами.
  3. Комментарий был удален.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:02
    +2
    Госсекретарь польского правительства: Польша справится и без дружбы с Украиной
    . С кем, чем, они справляться собираются?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:20
      0
      С кем, чем, они справляться собираются?

      Я так понял, что с Россией.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 16:09
    +1
    Спасение утопвющкго,дело самого утопающего.Это и есть смысл жизни и политики всего Запада.И это для Украины только начало.Все начинается с мелочи.Но эта мелочь просчитанна и заложена в сценарии.И сейчас по сценарию "плавный ,технический уход в сторонку."Да до краха еще очень далеко ,но начало положено.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:18
    0
    И кто кого на что "кинул" Украина Польшу или Польша Украину история про то в очередной умалчивает ... crying request
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:21
    0
    Странная дружба, барин и холоп. Бывает такое? Зеля может называть чумадеда своим другом, но думаю, что это далеко от истины, даже если последний хлопает по спине и треплет за щеку. .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:25
      0
      Адольф бесноватый тоже трепал за щёчку тех кого на убой отправлял.....
      И по плечу похлопывал.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:31
    0
    Насчёт "сильной армии "куча нового оружия не есть признак сильной армии!У всук тоже оружия много было,и состав численный много больше поляхского,и запад им активно помогает. И даже эти факторы не спасают всук от избиения,хотя воевать они начали учиться на Донбассе ещё в14ом году. У них есть большой боевой опыт,вот в чем сила армии ук-роины,длительное ведение боевых действий.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 16:47
    +1
    Вот и вся цена такой "дружбы"...+20% к счету
  10. геолог
    геолог Сегодня, 16:50
    0
    На фото танго или борцовский захват?