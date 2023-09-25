Госсекретарь польского правительства: Польша справится и без дружбы с Украиной

Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша справится без дружбы с Украиной.По мнению Пшидача, Киеву пора понять, что от раскола с Варшавой выигрывает только Москва. Однако, не смотря на это, Польша безусловно справится, если Украина не будет стремиться к дружбе с ней.Чиновник также напомнил, что, в отличие от Украины, Польша является членом НАТО и Евросоюза, а кроме того обладает сильной армией. Сотрудничество с Польшей исключительно в интересах Украины. В случае, если Киев не стремится к дружбе с Польшей, не следует его к этому принуждать.Ранее Пшидач подчеркивал, что Украине уже предоставлена значительная поддержка от Польши и Киеву "стоило бы начать это ценить". Поводом для этого заявления стали угрозы со стороны украинских властей направить иск в ВТО в связи с запретом Польши не импорт украинской сельхозпродукции. В связи с этим высказыванием госсекретаря польского правительства МИД Украины требовал объяснений от посла республики в Киеве, при этом заявив о "неприемлемости подобных заявлений".Стоит отметить, что со стороны властей Польши в последнее время все чаще звучит критика в адрес киевского режима. Так, польский посол в Канаде после чествования украинского эсэсовца в ходе встречи с Зеленским в канадском парламенте заявил, что Варшава не потерпит обеления нацистов, а также потребовал извинений за этот инцидент.