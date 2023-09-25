К сожалению, последние процессы демонстрируют обратное

С каждым следующим заявлением, сделанным представителями нынешних властей Армении, становится все более очевидным то, что в стране реализуется очередная «западная методичка».Так, депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Саркис Ханданян в ходе сегодняшнего интервью одной из местных радиостанций заявил, что российские политики, включая депутатов Госдумы, в последние дни делают заявления, направленные против Еревана. С его слов, в эфире российских телеканалов звучат регулярные призывы к гражданам Армении выступать против действующей власти.Как выразился политик, подобные действия недопустимы. После этого Ханданян призвал Россию прекратить вмешательство во внутренние дела его страны и лучше выполнять свои союзнические обязательства.- подытожил армянский законодатель.Стоит отметить, что в невыполнении союзнических обязательств нашу страну неоднократно обвинял и премьер Армении Никол Пашинян. В частности, это касалось событий в Нагорном Карабахе.При этом сам глава армянского правительства ранее признал территорию «Арцаха» за Азербайджаном, а в ходе недавнего обострения и вовсе полностью отстранился от решения проблемы, чем вызвал гнев своих соотечественников.Кроме того, совсем недавно на территории Армении, состоящей в ОДКБ, завершились армяно-американские военные учения, что никак не выглядит «эталоном союзнических отношений с Россией». Да и позиция Еревана по украинскому вопросу весьма неоднозначна.Между тем российские миротворцы, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, выполнили поставленную перед ними задачу, не допустив кровопролития в регионе. Так о каких нарушениях союзнических обязательств тогда говорят господа Пашинян и Ханданян? Или это очередная попытка американских прокси создать очередной антироссийский режим в нашем приграничье?