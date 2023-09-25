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В правящей партии Армении призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела страны

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В правящей партии Армении призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела страны

С каждым следующим заявлением, сделанным представителями нынешних властей Армении, становится все более очевидным то, что в стране реализуется очередная «западная методичка».


Так, депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Саркис Ханданян в ходе сегодняшнего интервью одной из местных радиостанций заявил, что российские политики, включая депутатов Госдумы, в последние дни делают заявления, направленные против Еревана. С его слов, в эфире российских телеканалов звучат регулярные призывы к гражданам Армении выступать против действующей власти.

Как выразился политик, подобные действия недопустимы. После этого Ханданян призвал Россию прекратить вмешательство во внутренние дела его страны и лучше выполнять свои союзнические обязательства.

К сожалению, последние процессы демонстрируют обратное

- подытожил армянский законодатель.

Стоит отметить, что в невыполнении союзнических обязательств нашу страну неоднократно обвинял и премьер Армении Никол Пашинян. В частности, это касалось событий в Нагорном Карабахе.

При этом сам глава армянского правительства ранее признал территорию «Арцаха» за Азербайджаном, а в ходе недавнего обострения и вовсе полностью отстранился от решения проблемы, чем вызвал гнев своих соотечественников.

Кроме того, совсем недавно на территории Армении, состоящей в ОДКБ, завершились армяно-американские военные учения, что никак не выглядит «эталоном союзнических отношений с Россией». Да и позиция Еревана по украинскому вопросу весьма неоднозначна.

Между тем российские миротворцы, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, выполнили поставленную перед ними задачу, не допустив кровопролития в регионе. Так о каких нарушениях союзнических обязательств тогда говорят господа Пашинян и Ханданян? Или это очередная попытка американских прокси создать очередной антироссийский режим в нашем приграничье?
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47 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    +2
    А зачем нам вмешиваться в дела Армении,у нас в Сочи недвижимость раскупается как горячие пирожки россиянами ,особенно с северов.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 16:17
      +6
      Все побережье под армянами, от чиновников и госструктур до криминала
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:34
        +5
        RED_ICE.Вы в этом уверены что криминал на черноморском побережье армянский?Это уже давно не так.И госструктуры совсем не армяне возглавляет.Может где то и есть единицы, в местах компактного проживания армян.4 виллы в моём районе от 100 млн купили русские.С довольно скромным машинками ни одного гелика и бентли.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 16:43
          +6
          согласен.
          в 90-е с братвой можно было договориться в рамках штрафа до 20%
          сейчас ФНС за не уплату НДС, выкатывает штраф до 200%
          а армянам нужна война - это гуманитарка, миротворцы НАТО и бабки, бабки и еще раз бабки
          и плевали эти политики (коммерсы) на свой какой то там народ
          главное чтобы РФ не вмешивалась - ПРОСТО БИЗНЕС
    2. Insait
      Insait Сегодня, 16:21
      +10
      Цитата: tralflot1832
      А зачем нам вмешиваться в дела Армении,у нас в Сочи недвижимость раскупается как горячие пирожки россиянами ,особенно с северов.

      Массовые проверки , депортация и власть Армении уже по другому заговорит...
      Мы все это уже проходили в России за свою историю Андрей !
      Сперва выдавят Россию ,а потом когда войска нато (Турция) введут и начнут резню ..
      Опять призыв ,спасите наши души и православные храмы и т.д.
      Опять потери и война уже с турками ..Хитрые англосаксы ,мы ваши методы уже давно вычислили !!!!
      С усраиной ничего не получилось ,они теперь другой регион поджигают ..Думаю скоро Казахстан зажгут ,попытка была уже ..ОДКБ им как кость в горле тварям . Держимся мужики и на провокации не стоит поддаваться !
      1. Фёдор М
        Фёдор М Сегодня, 17:20
        -1
        Честно, да надоело всякие мелкие народы из адницы вытаскивать. Хотят уйти, пускай идут и своих из РФ не забудут прихватить. Будут резать, значит "отвернёмся", это их ВЫБОР.
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 16:41
      +1
      Нам в нынешних реалиях оттуда лучше уходить... Армянам надодать шанс глобально ошибиться, а нам будет время глобально подумать. Из-за одной базы в Гюмри столько неприятностей терпим... И по регионам разобраться кто и как получил российские паспорта и активы... Начать стоит с Самвела Карапетяна и его проектов на ВДНХ...
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:52
      +5
      Давно надо было вмешиваться, выращивая собственную элиту. Мы на этом везде обожглись
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 17:21
      +2
      Пашинян не Янукович-не задумываясь отдаст приказ стрелять по безоружным гражданам ради обеспечения внутренней(т.е собственной) безопасности.Ибо внешняя его не интересует.
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 16:10
    +13
    В правящей партии Армении призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела страны

    Ну и славненько. Дальше сами. Всё сами.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: antiaircrafter
      В правящей партии Армении призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела страны

      Ну и славненько. Дальше сами. Всё сами.

      Пусть сами ,но военную базу не выведем ,окопаемся конкретно и подготовим проходы для беженцев и их hi опросы с видео ..И посмотрим кто там предает и бойню очередную устраивает .
      Своих не бросаем !!!
      Ракет у России хватит на ВСЕХ ,если что ..
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:46
      +3
      Ну и славненько

      это прописка для американский гиперзвуковых ракет средней дальности в Армении - Вы этого хотите
      а так то да - суверенная страна
      Слону плевать на мнение муравья
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 17:14
        +1
        Цитата: Romario_Argo
        это прописка для американский гиперзвуковых ракет средней дальности

        У них прописка уже под Питером.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 17:23
          0
          вообще то,
          вокруг Питера стоят 12 дивизионов С-400, а это 96 ПУ с 384 ЗУР 48Н6 в залп с дальностью до 250 км, причем перехватывающие даже ББ МБР на высотах до 60 км не то что там какие то РСМД
          + по 2 ТЗМ на дивизион, что обеспечивает перезарядку 2 ПУ за 20 минут
          + 2 авиабазы Хотилово с МиГ-31БМ и Бесовец с Су-35 и Су-30СМ обеспечивают большую боевую устойчивость ПВО в т.ч. спокойную перезарядку дивизионов и ротацию воздушных патрулей
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 16:10
    +10
    Не зря в Армении самое большое по численности посольство полосатых.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 16:29
      +4
      Цитата: ASAD
      Не зря в Армении самое большое по численности посольство полосатых.

      А НКО ,как собак не стреляных )))))) И деньги влющивают конкретные ..
      Лишь бы вопли русофобские были и не утихали ..Все по шаблонам действуют дурни
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:10
    +8
    Президент Армении – крыса-предатель худшей натуры
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:15
      0
      В Армении так не считают.В Армении говорят что Москва все эти годы продавала вооружения Азербайджану и занимала нейтральную позицию. Хотя Армении клялась в союзнической верности. Но на практике Россия якобы ничего не сделала, чтобы защитить Карабах. Он уже вошел в состав Азербайджана.Поэтому армяне ВЫБРАЛИ Пашиняна.

      Мои диалоги с армянами.
      Начнем с того, что армяне НЕ винят Пашиняна за «сдачу» Карабаха. Карабах задолго до прихода Пашиняна сдали Кочарян и Саргсян. Причем отмечу главное:
      Армяне считают, что Кочарян и Саргсян не стали признавать Карабах ПОД ДАВЛЕНИЕМ РОССИИ.       ... У меня есть друзья в Армении. Вот что говорит мой знакомый Агазар:
      "Россия хотела оставить себе пространство для маневра, и поэтому не давала Армении официально присоединить Карабах. Политические элиты России намекали на то, что если Армения пойдет на признание Карабаха — Москва не станет воевать с Азербайджаном за новые территории и оставит Армению один на один с Турцией".Многие армяне считают, что до прихода Пашиняна Армения была марионеткой России и действовала по указке России. И это Россия последовательно сдавала Карабах азербайджанцам через своих марионеток во власти. Напомню, что это мнение армян, а не мое.



      Моя знакомая Амина с горечью говорит:
      "Я не помню, чтобы США вели себя таким же образом. Они всегда поддерживают своих союзников и не ссылаются на всякие «юридические нормы». А Россия нас предала!"


      https://dzen.ru/a/ZRE9YfkJdgGsHIyb

      Ну то есть с их слов Пашинян хороший, это Россия якобы плохая.И никакие "юридические нормы" им не указ.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 16:40
        +3
        Цитата: Orange-Bigg
        Мои диалоги с армянами.
        Начнем с того, что армяне НЕ винят Пашиняна за «сдачу» Карабаха. Карабах задолго до прихода Пашиняна сдали Кочарян и Саргсян. Причем отмечу главное:
        Армяне считают, что Кочарян и Саргсян не стали признавать Карабах ПОД ДАВЛЕНИЕМ РОССИИ.         ... У меня есть друзья в Армении. Вот что говорит мой знакомый Агазар:
        "Россия хотела оставить себе пространство для маневра, и поэтому не давала Армении официально присоединить Карабах. Политические элиты России намекали на то, что если Армения пойдет на признание Карабаха — Москва не станет воевать с Азербайджаном за новые территории и оставит Армению один на один с Турцией".Многие армяне считают, что до прихода Пашиняна Армения была марионеткой России и действовала по указке России. И это Россия последовательно сдавала Карабах азербайджанцам через своих марионеток во власти. Напомню, что это мнение армян, а не мое.

        Шшикааарно. А армяне не говорят, что мешало признать Карабах независимому демократическому Пашиняну, скинувшему иго кремлёвских марионеток? smile
        Цитата: Orange-Bigg
        Моя знакомая Амина с горечью говорит:
        "Я не помню, чтобы США вели себя таким же образом. Они всегда поддерживают своих союзников и не ссылаются на всякие «юридические нормы». А Россия нас предала!"

        Где-то в стороне печально улыбаются южные вьетнамцы, пост-саддамовские иракцы и афганцы.
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 16:58
        0
        Поддерживают хунту до последнего украинца.
      3. стар
        стар Сегодня, 17:59
        0
        Пашинян хороший, это Россия якобы плохая


        То есть, за «свою», как они считают, землю воевать они не собирались, признавать ее своей - тоже, но при этом считают, что русские их предали, потому что отказались за эту землю умирать. Мне одному кажется, что тут пованивает трусостью?

        Заезд про США и их выдающуюся «поддержку союзников» улыбнул - как Труху почитал.
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:15
    -1
    Вывести из армении пограничное управление и военную базу…
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:47
      +4
      скорее,
      ввести в Армению наши ЧВК и поставить своих людей в правительстве
      и просто плевать кто и что скажет
      Мы и так мировой лидер где бы что не случилось - сразу Россия
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 16:55
      +1
      Цитата: RED_ICE
      Вывести из армении пограничное управление и военную базу…

      А не подскажете, сколько лет этого американцы добиваются? Вы считаете, что российские интересы здесь совпадают с американскими устремлениями?
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 18:08
        0
        А для чего нам нужен союзник который нам не союзник?
  6. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 16:19
    -4
    Кроме того, совсем недавно на территории Армении, состоящей в ОДКБ, завершились армяно-американские военные учения, что никак не выглядит «эталоном союзнических отношений с Россией». Да и позиция Еревана по украинскому вопросу весьма неоднозначна.
    А у Азербайджана однозначная, подсказать в какую сторону?!
    Между тем российские миротворцы, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, выполнили поставленную перед ними задачу, не допустив кровопролития в регионе. Так о каких нарушениях союзнических обязательств тогда говорят господа Пашинян и Ханданян? Или это очередная попытка американских прокси создать очередной антироссийский режим в нашем приграничье?
    Неужели правда выполнили и не допустили, а может просто не могли выполнить (если не делать хорошую мину при плохой игре)?!
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:25
      +3
      ВВП1-с учётом того состава и их вооружения они сделали всё что могли,находясь по сути между двух огней. Там же дивизия со штатным вооружением,им главное было чтобы кровь в карабаха не пролилась,они повторюсь в этом плане свою задачу выполнили настолько смогли
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:27
    +4
    прекратить вмешательство во внутренние дела его страны и лучше выполнять свои союзнические обязательства.

    Типа, тщательне́е? Да стрёмно как-то, что наша страна должна отдуваться за предателей и политических проституток в Армении. Может сами попробуют ответить за свою многовекторность? А мы поглядим со стороны.
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:29
    -7
    Народ, да хорош уже валить всё на армян, многие руку приложили к текущей ситуации. Сначала им после развала СССР досталось оружия на бригаду кажется, а азербайджанцам на несколько. Нового оружия получали в час по чайной ложке, а азера на порядки больше. Потом им досталась Россия, которая пыталась подружиться с золотым миллиардом до февраля 2022 года. Границы общей с нами нет, у них тупо нету выбора, хоть все резко станут настоящими дашнаками как когда то. Их доля как у сербов, гордые, но получат унижение и примут свою судьбу. Ну не будет Россия воевать с Азербайджаном и Турцией.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:50
      +1
      Ну не будет Россия воевать с Азербайджаном и Турцией.


      Да все это понимают прекрасно, не вчера родились.
      Причем даже не воевать (это бы скорее всего не понадобилось), а даже просто портить отношения с Алиевым и Эрдоганом сейчас никак нельзя, не можем мы это себе позволить.

      Но признавать это обидно, вот и идут в ход замысловатые объяснения. Что якобы все это случилось исключительно из-за Пашиняна.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 16:57
      +1
      Цитата: Копчёный
      Нового оружия получали в час по чайной ложке, а азера на порядки больше.

      Азербайджан закупал оружие за полную цену и в Израиле и в Белоруссии и на Украине. Кто мешал правительству Армении нормализовать отношения с Израилем и получить за нормальные деньги израильские беспилотники? Армения не воевала несмотря на свои союзнические отношения с Россией за ее интересы на Украине. Почему она требует от России воевать вместо армении в Карабахе. Если Монголия хотела сохранить независимость, то ее руководство призвало в армию в 1941 году практически полностью все мужское население, а монгольские женщины поставили в СССР мяса не меньше чем США, а с учетом, что в СССР были поставлены сотни тысяч лошадей которые гибли на войне и шли на мясо то МНР был более ценным союзником для СССР чем США. СССР признал независимость только в 1945 году перед вводом войск в Маньчжурию и добился такого признания от КНР и Чанкайши в ходе трудных переговоров. От США добились признания независимости Монголии только в 1970-х годах. Кроме того в России после 1991 года считали, что США уменьшат пропаганду по разжиганию национальной розни в бывшем СССР и надеялись, что лет через 10-20 ситуация с правами человека дойдет до того, что и армяне смогут спокойно жить в Азербайджане и азербайджанцы в Армении. Но США разжигают не только русофобию но и конфликт между киргизами и таджиками.
    3. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 17:10
      +2
      так пусть соберут армию- их в РФ не считано. Пять армий можно собрать. Пусть из Франции подъедут. Попросят у мимикрона ракеты, самоходки. и в бой. Я не хочу, чтобы мои сыновья воевали непонятно за кого. Хотели независимости? Получите, распишитесь!!!!!!!!
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:31
    +2
    они там, в армении, совсем чокнулись?!!!
    1. gsev
      gsev Сегодня, 17:06
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      они там, в армении, совсем чокнулись?!!!

      От Пашиняна требуют втянуть Россию в войну с Азербайджаном. Алиев видимо довольно умен и понимает, что Азербайджан многое потеряет если допустит на свою территорию миссию ООН-НАТО. Поэтому начал сдерживать бесчинства своей солдатни против армян в Арцахе. Он понимает, что проще добьется интеграции Арцаха в Азербайджан пресекая откровенно садисткие действия своих военных. А вот чего добился Пашинян своей русофобией? Израиль, Иран, США и Европа сделали что-то для армян Карабаха? Россия вроде добилась ценой гибели своих миротворцев обещания со стороны азербайджанских представителей, что армянские военные сдавшие оружие смогут покинуть Азербайджан а не будут расстреляны или замучены в построеном Алиевым концлагере на 10 000 мест. Будут ли эти страны воевать за Сюикский коридор? Алиев приготовился загодя и к жесткому решению проблем между Арменией и Азербайджаном. То что Пашинян пришел во власть для передачи Арцаха Азербайджану умным людям было ясно сразу после его избрания. (Я тогда думал по-другому. Вернее не мог поверить в чем меня убеждали.)
  10. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 16:42
    -1
    Следующее заявление такого типа, сделает Казахстан? Судя по "мастерству" нашей внешней политики, все к этому и идет. Хотя о чем это я, есть же Абрамович - ведь похоже, это он у нас за место МИДа реально работает. Этот все порешает, только вот кому вершки достанутся. С корешками то, все понятно..
  11. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:44
    0
    После этого Ханданян призвал Россию прекратить вмешательство во внутренние дела его страны и лучше выполнять свои союзнические обязательства.

    Я что-то совсем запутался. С одной стороны нас просят вмешаться во внутренние дела Армении и воевать вместо неё за Арцах. А с другой стороны, одновременно, не вмешиваться во внутренние дела.
    Походу, их всё-таки покусали украинцы: "Твоё дело старлинки давать и завалить хлебало" © smile
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:50
      0
      Да, это общий подход элит бывших республик СССР. Очень грамотный подход доить и запад и восток, но из за февраля прошлого года как финал иллюзий выбора после 1991 года, остался только запад. Китай это хорошо конечно, но никто в здравом уме в этих элитах не будет покупать недвижимость или хранить капитал у китайцев.
  12. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:45
    +1
    И этих хахло покусало , уже начали за кружевные труселя митинговать и русских гнать.
  13. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:52
    +2
    данный результат именно из за не влезания в дела армян....как в свою чередь и в дела украинцев. Россия вообще никуда не лезла...а в итоге один фиг виновата и истерики что куда то лезет.
  14. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:55
    +1
    Всё, что нужно знать про историю Армении. Кратко.
    (Эребуни - это совсем другая сказочка)

    Начало.
    По Туркманчайскому договору 1828 года Восточная Армения была присоединена к Российской империи.

    Конец.
    23 сентября 1991 года Верховный Совет Армении по результатам референдума подтвердил независимость республики.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:55
    0
    Так а я и говорю - нафиг не надо им ПОМОГАТЬ. Вот ЗАСТАВЛЯТЬ их выполнять международные обязательства - надо, это как раз не внутреннее дело страны. А вот всякие карабахи - это ваше внутреннее, разгребайте, что наваяли СОЛО, и без нас, можете конечно попросить о помощи - но тут - строго по предоплате.
    НЕЛЬЗЯ помогать тем, кто помощь не ценит. И еще раз - проамериканская Армения для нас ХУЖЕ, чем Армения, оккупированная Турцией. С Турцией мы торгуем, а вот с США - воюем
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:59
      0
      Быстро Вы забыли прокси-войну(как сейчас принято говорить) в Сирии между Россией и Турцией.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:01
        0
        Я не забыл, что самолет сбили именно американские прокси в Турции. И не говорю, что турки нам друзья. Но всяко лучше, чем сидящая на шее РФ управляемая США Армения! А вот туркам матрасы сейчас те еще друзья, типа как нам.
  16. costa_2
    costa_2 Сегодня, 17:02
    +1
    Всех приехавших после 91ого года армян из России выслать на историческую родину. Пусть сами их кормят. Тогда по другому запоют.
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:05
    0
    создать очередной антироссийский режим в нашем приграничье?

    1. РФ не граничит с Арменией. Поэтому наличие/отсутствие американских, марсианских или еще чьих то войск никак не скажется. Тем более этнических русских армяне со своей территории давно выжили.
    2. РФ следует немедленно вывести все свои войска с территории Армении и пусть армяне сами защищаются от турок, азербайджанцев, иранцев и прочих зеленых человечков.
    3. РФ следует выслать со своей территории всех армян, получивших гражданство РФ или заехавших на её территорию после 1991 года.
    В результате кое-где в странах-лимитрофах три раза подумают, стоит ли плевать в российский колодец.
  18. Василий12
    Василий12 Сегодня, 17:19
    0
    Россия как и США не вмешивается в дела Армении. Россия вмешивается в дела США на территории Армении и возможно даже вооруженным путем.
  19. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:10
    0
    E \\Какие то будут советовать нам куда вмешиваться.