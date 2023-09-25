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Сотрудники телеканала Коломойского и раввин Днепропетровской области подали ходатайство о взятии арестованного олигарха на поруки

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Сотрудники телеканала Коломойского и раввин Днепропетровской области подали ходатайство о взятии арестованного олигарха на поруки

Присутствующие на заседании Апелляционного суда Киева, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, сотрудники принадлежащего ему телеканала "1+1" и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий подали ходатайство о взятии Коломойского на поруки.


На заседание суда пришла целая делегация сотрудников подконтрольному Коломойскому телеканала. В частности, в суде присутствовали несколько телеведущих, на протяжении многих лет, следуя политике телеканала разжигавшие межнациональную рознь и в свое время послужившие одним из "двигателей" произошедшего в 2014 госпереворота, а также бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко, до назначения на высокую государственную должность руководивший вышеназванным телеканалом.

Также примечательно, что киевский режим назначил являющемуся гражданином Израиля и этническим евреем Коломойскому заседание суда в день, когда иудеи отмечают Йом-кипур ("Судный день"). В этот день, согласно догматам иудаизма, запрещено перемещаться на автомобиле, принимать пищу, участвовать в каких-либо мероприятиях и т.д.

Коломойского обвиняют в выводе и легализации более 500 миллионов гривен (около 1,3 миллиардов рублей) за период с 2013 по 2020 годы при помощи подконтрольных ему финансовых структур. Кроме этого Коломойский подозревается в завладении средствами принадлежавшего ему "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиардов гривен (около 24 миллиарда рублей), а также незаконном выведении через другие подконтрольные ему банки 5,8 миллиардов гривен (более 13 миллиардов рублей) в период с 2013 по 2014 годы.
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11 комментариев
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  1. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:04
    +2
    На заседание суда пришла целая делегация сотрудников подконтрольному Коломойскому телеканала. В частности, в суде присутствовали
    несколько телеведущих, на протяжении многих лет, следуя политике телеканала разжигавшие межнациональную рознь и в свое время послужившие одним из "двигателей" произошедшего в 2014 госпереворота, а также бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко, до назначения на высокую государственную должность руководивший вышеназванным телеканалом.
    Мало что может быть лучше в качестве цели.
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 17:11
      0
      Слишком просто и дорого. Наиболее действенным было бы лишение Коломойского гражданства Израиля и Кипра, для начала yes
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 17:16
        0
        По начавшему геноцид 2014-го, массированный удар всем доступным запасом ракет, не дорого, в самый раз, в самую точку для приближения объявленных целей спецоперации.
        Фото: Москва, 25 февраля, 2022. Более 22 тысяч человек, в том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны потерпевшими в результате событий на Донбассе с 2014 года. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:42
      -1
      На эту мерзость ракету тратить? -Да он не стоит и пеньковой веревки, на которой его нужно вздернуть! Вот только в статье не сказали, чем же закончился суд?
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:07
      0
      Цитата: Andriuha077
      Мало что может быть лучше в качестве цели.

      Э! А цирк? Свинячье побоище в грязи - вы лишаете людей зрелища! И вообще, надо только приветствовать такие междусобойчики у куропчиков. А вы эдак ему медаль героя Окраины и одновременно еще и Израиля повесите, не дело
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:06
    +3
    Ты смотри как зелёный не кусает-грызет руку его кормившую!Теперь его родители в Израиле спать спокойно больше не смогут,или вообще заснут вечным сном .Да и сам зеля теперь при ходьбе должен через каждый шаг оглядываться и дышать как можно тише и реже,чтобы жизнь свою продлить...Шакаламойша зеле ничего не простит,за отобранные деньги он сам клоуна в асфальт закатает.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:15
      +2
      Цитата: Бережливый
      Шакаламойша зеле ничего не простит,за отобранные деньги он сам клоуна в асфальт закатает.

      Картина маслом. Таки да, шоб я так жил.
      У них "око за око", а не как у нас "подставь вторую щеку".
      З.Ы. Кстати. Неплохо бы и Путину принять иудаизм и отомстить бандэрам по-взрослому. А то он как граф Монте- Кристо: "Не, не, я не мщу, я просто восстанавливаю справедливость и даю событиям естественный ход."
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: Бережливый
      Теперь его родители в Израиле спать спокойно больше не смогут,или вообще заснут вечным сном .Да и сам зеля теперь при ходьбе должен через каждый шаг оглядываться и дышать как можно тише и реже,чтобы жизнь свою продлить...

      Да ничего не будет. Коломойского банально слили их обще хозяева.
  3. Маз
    Маз Сегодня, 17:06
    0
    И шо? еврей еврея не засудит, отдадут в израиль на поруки, зуб даю, шо у него израильский паспорт имеется. Только нас отвлекать этой лапшой. Мойша не поделился и теперь будет уроком остальным мойшам в 404.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:09
    +6
    Я себе чуть мозг не вывихнул,пытаясь представить арест и суд в России,например,чубайсы или абрамойши wassat
  5. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 18:09
    0
    Ув други и недруги!
    Современная версия Микола Гоголь"Вечера на хуторе ..." ТрЭба взять на поруки всеми уважаемого ... почётного бывшего и нынешнего олигарха в законе, обсудить на всех мирных площадках и общаках, особое обращение к второй родине олигарха на Ближнем, но пока далёком от БандерУкроРейха Востоке!
    Голосуем закрыто и спасаем нашего верного идейного олигарха!
    Судья: Делаем ставки предлагаемого залога, Кто больше?
    Честь имею