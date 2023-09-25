Сотрудники телеканала Коломойского и раввин Днепропетровской области подали ходатайство о взятии арестованного олигарха на поруки

Присутствующие на заседании Апелляционного суда Киева, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, сотрудники принадлежащего ему телеканала "1+1" и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий подали ходатайство о взятии Коломойского на поруки.На заседание суда пришла целая делегация сотрудников подконтрольному Коломойскому телеканала. В частности, в суде присутствовали несколько телеведущих, на протяжении многих лет, следуя политике телеканала разжигавшие межнациональную рознь и в свое время послужившие одним из "двигателей" произошедшего в 2014 госпереворота, а также бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко, до назначения на высокую государственную должность руководивший вышеназванным телеканалом.Также примечательно, что киевский режим назначил являющемуся гражданином Израиля и этническим евреем Коломойскому заседание суда в день, когда иудеи отмечают Йом-кипур ("Судный день"). В этот день, согласно догматам иудаизма, запрещено перемещаться на автомобиле, принимать пищу, участвовать в каких-либо мероприятиях и т.д.Коломойского обвиняют в выводе и легализации более 500 миллионов гривен (около 1,3 миллиардов рублей) за период с 2013 по 2020 годы при помощи подконтрольных ему финансовых структур. Кроме этого Коломойский подозревается в завладении средствами принадлежавшего ему "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиардов гривен (около 24 миллиарда рублей), а также незаконном выведении через другие подконтрольные ему банки 5,8 миллиардов гривен (более 13 миллиардов рублей) в период с 2013 по 2014 годы.