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Итоги от украинского портала: Лето продемонстрировало, что война не закончится на условиях Украины в 2024 году

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Итоги от украинского портала: Лето продемонстрировало, что война не закончится на условиях Украины в 2024 году

Провал так называемого контрнаступления ВСУ сегодня стал настолько очевидным, что этого не скрывают даже на Украине. Разве что глава киевского режима Владимир Зеленский все еще рассказывает о грандиозных планах и запасных стратегиях. Впрочем, цель его заявлений ясна – не допустить прекращения западной помощи.


В свою очередь, эксперты украинского военного портала Deep State, подводя итоги летнего контрнаступления ВСУ, пришли к весьма неутешительным выводам.

Как подтверждается в материале, окружить Бахмут (Артемовск) у украинских военных пока так и не вышло. Однако взятие Клещеевки и Андреевки все еще дает шанс на удар в сторону Горловки.



Правда, полную потерю контроля над этими сёлами ВС РФ не подтверждают.

В то же время украинские аналитики считают, что штурм Берховки стал стратегической ошибкой командования, так как обошелся ВСУ очень высокой ценой. Мало того, российские войска вернули контроль над Орехово-Васильевкой, что северо-западнее Артёмовска.

Не лучше ситуация для ВСУ и на Времьевском выступе. Его, как говорится в статье, срезать удалось, однако движения дальше не последовало. Более того, огромные потери техники, включая западную, оказали серьезнейшее демотивирующее воздействие на бойцов ВСУ на данном направлении.



Из-за ошибок 5-7 июня все наступательные действия здесь носили крайне тяжелый характер

- говорится в материале.

Наконец, по мнению экспертов, не увенчалось пока успехом наступление ВСУ и в районе Работино. Вместо нескольких дней, как было запланировано изначально, операция растянулась на три месяца.



При этом аналитики из Deep State считают, что на данном направлении еще есть перспективы. Ведь в середине августа российская армия якобы начала отступать и вводить в бой резервы.

Однако потерянное время сыграло на руку ВС РФ, которые подготовили дополнительно рубежи обороны.


Общий итог анализа контрнаступления ВСУ от военного портала неутешителен для Киева.

Война не закончится на наших (украинских) условиях в 2024 году. Нужно готовиться к новым вызовам, которые уже скоро придется встречать

- пишут украинские аналитики.
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19 комментариев
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  1. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 17:17
    +1
    "Лето продемонстрировало, что война не окончится на условиях Украины в 2024 году". Тут целых 3 верных мысли: 1) война не окончится 2) война не окончится на условиях "так называемой бывшей украины". 3) война не окончится в 2024.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:24
      +2
      Есть и 4 мысль -как бы плохо не складывалось с наступлением у ВСУ, а Запад не даст его останавливать -будут и в 24 году идти в новые мясные штурмы и обустраивать себе новые военные кладбища...
      1. Sasha1979
        Sasha1979 Сегодня, 17:25
        0
        Это просто мысль №3 другими словами.
      2. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 17:45
        +1
        Цитата: Peter1First
        и обустраивать себе новые военные кладбища...

        да,только мы тоже ,без потерь не обойдёмся,скоро по нам, ещё полетят немецкие и американские ракеты....
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:34
      +1
      И ещё одна, нужно готовиться к новым вызовам. С Дедом Морозом не договоришься и зиму придётся встречать.
      Как бы она не оказалась более смертоносной, чем весь контрнаступ.

      Посмотрим, сколько запасли уголька, как подготовили котельные и трубы. Как готова медицина к сезону гриппа...
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 17:48
        +1
        И ещё одна мысль, уж если про энергетику начали -что будут делать, когда закончится договор о транзите Российского газа через Украину?
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:49
      0
      Война как таковая не закончится де- юре еще очень долго. А договоренности о прекращении огня , где линия разведения сторон будет по 1-3 км от линии фронта, на день прекращения б/д, если и подпишут то не раньше лета 2025 года. И то я крайне оптимистичен еще в своих прогнозах.
    4. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 17:55
      +1
      "война не окончится в 2024" .
      Я вспоминаю 2022: как ,ВСЕ НАДЕЯЛИСЬ, что все завершится до осени. А потом.....Из-за ,глупости командования, "августовская драма"
      Я тихонько надеялась,что все завершится :летом 2024, теперь....
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:19
    +3
    война не окончится на условиях Украины.......
    ......НИКОГДА. Только на условиях РФ и никак иначе. Т.е. полная и безоговорочная капитуляция укронацистов.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:51
      0
      Цитата: Румaтa
      война не окончится на условиях Украины.......
      ......НИКОГДА. Только на условиях РФ и никак иначе. Т.е. полная и безоговорочная капитуляция укронацистов.

      Для капитуляции Украины необходимо разгромить ее ВС. Назовите минимальный наряд сил и численность СВ ВС РФ, которые с вашей точки зрения для этого нужно задействовать?
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:19
    +7
    Если в кремле и дальше будет тянуть беньку за пупеньку,то к весне всуки нас неприятно "обрадуют "не только наличием боевой авиации в "лице "ф16,но и производством дальнобойных ракет и орудий. А самое страшное, наличием пусть дюженой но тактических ядерных зарядов. И черчение кремлём и дальше пресловутых "красных линий"будет в киеве вызывать издевательский хохот.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:40
      +1
      пусть дюженой но тактических ядерных зарядов.
      Крайне маловероятно- если в мире увидят, что крикливому клоуну было подарено ЯО, то захотят обзавестись таковым сами. Турция, Саудия, ЮКорея, Алжир, Бразилия,Индонезия- разживутся бомбами в течение трех-пяти лет. Это сейчас вовсе не сложно. А вот этого в НАТО очень не хотят. Кроме того, попытка применить ЯО со стороны укрии закончится засеванием центральной и запукрии российскими бомбами-ь их достаточно для этого.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:21
    +4
    На условиях Украины ничего никогда не происходило и не произойдет. Украина не является субъектом чего-бы то ни было!
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:33
      -1
      Михаил Иванов-только вот за ук-роиной стоит нато и сша в первую очередь .И именно они решают судьбу тех наших земель что мы называем ук-роиной,и эти самые земли нам немалой крови стоят и смею заметить,что мы даже не знаем какую точно цену за недальновидность кремля за нежелание вмешаться в 14 году мы ещё заплатим.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:30
    0
    Лето показало, что война России с НАТО руками украины не закончится до тех пор, пока самой украины не останется в виде государства.
    Кто боится в этом признаться, кто думает, что смертная казнь (или реальное пожизненное заключение в виде каторжных работ) ничего не изменит, у того самого рыло в пуху...
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 17:41
    0
    Помните басмачей, так будет и сейчас, пин.досы прекратят финансирование и все через месяц-два закончится...
  7. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:45
    0
    СВО не сможет закончиться, пока у нацистского режима зе есть хоть пядь земли. Мир так и будет снабжать фанклуб гитлера оружием и снаряжением до тех самых пор, пока не будет убит последний из них и войска РФ не встанут на границе с пшами, в гляделки играть.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:54
      0
      Цитата: ЧеловекИздалека
      СВО не сможет закончиться, пока у нацистского режима зе есть хоть пядь земли. Мир так и будет снабжать фанклуб гитлера оружием и снаряжением до тех самых пор, пока не будет убит последний из них и войска РФ не встанут на границе с пшами, в гляделки играть.

      Проблема многих людей в том, что вместо того что бы использовать счетную машинку ,они используют громкие и ни к чему не ведущие лозунги.
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:06
    0
    «Нас пугает дисбаланс». В России снижается число работников среднего возраста
    Голикова заявила о значительном сокращении числа работников в возрасте 30-39 лет.

    https://www.gazeta.ru/social/2023/09/21/17624203.shtml?ysclid=lmz0rnalb1904001087

    А будет еще хуже если сво растянется на много лет и пойдут новые волны мобилизации