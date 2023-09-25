Итоги от украинского портала: Лето продемонстрировало, что война не закончится на условиях Украины в 2024 году

Из-за ошибок 5-7 июня все наступательные действия здесь носили крайне тяжелый характер

Война не закончится на наших (украинских) условиях в 2024 году. Нужно готовиться к новым вызовам, которые уже скоро придется встречать

Провал так называемого контрнаступления ВСУ сегодня стал настолько очевидным, что этого не скрывают даже на Украине. Разве что глава киевского режима Владимир Зеленский все еще рассказывает о грандиозных планах и запасных стратегиях. Впрочем, цель его заявлений ясна – не допустить прекращения западной помощи.В свою очередь, эксперты украинского военного портала Deep State, подводя итоги летнего контрнаступления ВСУ, пришли к весьма неутешительным выводам.Как подтверждается в материале, окружить Бахмут (Артемовск) у украинских военных пока так и не вышло. Однако взятие Клещеевки и Андреевки все еще дает шанс на удар в сторону Горловки.Правда, полную потерю контроля над этими сёлами ВС РФ не подтверждают.В то же время украинские аналитики считают, что штурм Берховки стал стратегической ошибкой командования, так как обошелся ВСУ очень высокой ценой. Мало того, российские войска вернули контроль над Орехово-Васильевкой, что северо-западнее Артёмовска.Не лучше ситуация для ВСУ и на Времьевском выступе. Его, как говорится в статье, срезать удалось, однако движения дальше не последовало. Более того, огромные потери техники, включая западную, оказали серьезнейшее демотивирующее воздействие на бойцов ВСУ на данном направлении.- говорится в материале.Наконец, по мнению экспертов, не увенчалось пока успехом наступление ВСУ и в районе Работино. Вместо нескольких дней, как было запланировано изначально, операция растянулась на три месяца.При этом аналитики из Deep State считают, что на данном направлении еще есть перспективы. Ведь в середине августа российская армия якобы начала отступать и вводить в бой резервы.Однако потерянное время сыграло на руку ВС РФ, которые подготовили дополнительно рубежи обороны.Общий итог анализа контрнаступления ВСУ от военного портала неутешителен для Киева.- пишут украинские аналитики.