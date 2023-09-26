Новые поставки ракет AIM-9 на Украину

Технический состав работает с ракетой AIM-9. Фото Минобороны США
На днях Пентагон и Белый дом утвердили очередной пакет военной помощи для Украины. Вместе с прочим имуществом в него включили новую партию управляемых ракет «воздух-воздух» типа AIM-9M Sidewinder. Изделия этого семейства ранее уже фигурировали в списках запланированных поставок, но в зоне боевых действий пока не появлялись. Кроме того, возможности их боевого применения и практический потенциал вызывают большие вопросы.
Пакеты помощи
О будущей передаче ракет AIM-9 киевскому режиму впервые стало известно в конце мая 2023 г. Любопытно, что такие планы первой раскрыла не страна-разработчик и производитель. Министерство обороны Канады собиралось отправить на Украину 43 ракеты «Сайдуайндер» неназванной модификации. Изделия планировали взять со складов собственных ВВС. Как и на каких платформах Украина должна будет использовать их, не сообщалось.
В конце лета американская пресса, ссылаясь на свои источники, сообщила, что следующим поставщиком Sidewinder на Украину могут стать сами США. 29 августа Пентагон официально подтвердил эту информацию. Тогда объявили о новом пакете помощи стоимость 250 млн долл. Помощь выделялась в рамках процедуры «президентских полномочий» PDA, и это был уже 45-й пакет такого рода.
В новый пакет включили ряд различных изделий, в т.ч. ракеты AIM-9M. В официальном сообщении указали, что эти боеприпасы предназначаются для использования в составе систем противовоздушной обороны. Более точная техническая информация, как и количество или сроки поставок ракет, не сообщалась.
Пусковая установка NASAMS с ракетами AIM-9X. Фото Kongsberg
Уже 21 сентября Белый дом и Пентагон утвердили 47-й пакет в рамках PDA, и в него вновь включили изделия AIM-9M. Подробности запланированной поставки вновь остались неизвестными ввиду чувствительности темы. Как и ранее, авиационные ракеты предполагается использовать на наземных платформах.
Минобороны США раскрыло любопытную особенность нового пакета. Количество и стоимость поставляемой матчасти удалось увеличить за счет средств, найденных при переоценке предыдущих пакетов в июне этого года. Фактическая стоимость переданного имущества тогда оказалась ниже заявленной, и «найденные» деньги тоже пойдут на помощь киевскому режиму.
Сфера применения
Таким образом, за последние несколько месяцев США и Канада анонсировали поставку трех партий ракет AIM-9 Sidewinder. Общий объем такой помощи пока неизвестен – эти данные открыло только канадское Минобороны. В его случае речь идет о десятках изделий. Вероятно, США в каждом из двух недавних пакетов предусматривает передачу такого же или большего числа ракет. В то же время, Пентагон, в отличие от канадских коллег, уточнил модификацию отгружаемых боеприпасов.
Большой интерес представляет информация о предполагаемой сфере применения. Канада не стала раскрывать этот вопрос, а США прямо указали, что их ракеты «Сайдуайндер» предназначаются для украинской ПВО. Из этой информации можно сделать определенные выводы об актуальном состоянии украинских формирований и их матчасти. Кроме того, становится ясно, какие его изменения ожидают за рубежом.
Ракеты AIM-9 версий "L" (вверху) и "M" (внизу). Фото Wikimedia Commons
Ракеты AIM-9 не рассматриваются в исходной роли авиационного вооружения. Все еще имеющиеся у Украины истребители в исходной комплектации не могут нести и применять такое вооружение. Их доработка под американские ракеты невозможна или нецелесообразна. Модернизированные самолеты советского образца с импортными ракетами не получат принципиальных преимуществ и будут уничтожаться так же, как и другая техника в исходной комплектации.
Штатным носителем AIM-9 является американский истребитель F-16, и Киеву уже пообещали такую технику. Однако сроки ее поставки остаются неопределенными, а перспективы после передачи уже понятны. Украинские ВВС попросту не смогут реализовать потенциал иностранных самолетов и ракет, и без того ограниченный.
В такой ситуации ракеты Sidewinder могут рассматриваться только как боеприпас для наземных систем. По всей видимости, киевский режим должен будет использовать их в составе ЗРК NASAMS. За последний год зарубежные страны передали Украине несколько батарей такого комплекса и значительное количество совместимых ракет AIM-120. Теперь последние дополнят изделиями AIM-9.
Ситуация с носителями и платформами для ракет AIM-9 в целом дает повод для оптимизма. Она наглядно показывает, что ВВС противника понесли самые серьезные потери и теперь не представляют заметной угрозы. Кроме того, киевский режим и его покровители, по всей видимости, уже не видят возможности их восстановления. В то же время, они пытаются восстанавливать ПВО за счет поставки иностранных систем разных типов, а также боеприпасов для них.
Запуск ракеты Sidewinder самолетом F/A-18F. Фото Минобороны США
Проблема возраста
Согласно справочнику The Military Balance, на вооружении ВВС Канады состоят ракеты Sidewinder только модификации AIM-9L, и 43 таких изделия собирались отправить на Украину. США, в свою очередь, планируют предоставить изделия AIM-9M. Обе эти версии авиационной ракеты не отличаются новизной, и уже один этот факт серьезно уменьшает их боевой потенциал.
Напомним, что глубокая модернизация исходного «Сайдуайндера» с литерой «L» была проведена в середине семидесятых, и в 1977 г. такая ракета поступила на вооружение авиации США. В дальнейшем AIM-9L активно отправлялись на экспорт, и одним из заказчиков стала Канада. Всего через несколько лет, в 1983 г., в войска попала следующая модификация ракеты – AIM-9M, имевшая заметные преимущества перед более ранними образцами.
Еще в девяностых модификацию «M» посчитали устаревающей, после чего началась следующая глубокая модернизация ракеты. По ее итогам, в 2003 г. на вооружение поступило изделие AIM-9X. К настоящему времени авиация США практически полностью перешла на такую ракету. Изделия предыдущих модификаций сохранили, и теперь передают союзнику.
Ракеты AIM-9L/M построены в цилиндрическом корпусе длиной 2,9 м диаметром 127 мм. Имеются плоскости размахом 640 мм. Стартовая масса – ок. 86 кг. Использовался твердотопливный двигатель Mark 36 разных модификаций, обеспечивавший скорость 2,5 М и дальность пуска 18 км.
F-16 запускает AIM-9M. Фото Минобороны США
Для AIM-9L в свое время была разработана инфракрасная головка самонаведения повышенной чувствительности, позволявшая осуществлять пуск не только на догонных, но и на встречных курсах. Кроме того, разработали новую стержневую боевую часть массой 9,4 кг и впервые в семействе применили бесконтактный лазерный датчик цели.
В проекте AIM-9M внедрили новую ИК ГСН с повышенными характеристиками и замкнутой системой охлаждения. За счет этого улучшилась защищенность от помех, а также появилась возможность надежного сопровождения цели на фоне земли.
На момент своего появления ракеты Sidewinder модификаций «L» и «M» были современным и эффективным оружием. Они даже применялись в реальных конфликтах и показывали достаточно высокие результаты. Однако со временем оба изделия устарели морально и физически. Кроме того, их применение на наземной платформе накладывает дополнительные ограничения и ухудшает общий потенциал.
Нетрудно понять, что ракета AIM-9 показывает дальность пуска 18 км только при старте с воздушной платформы, дающей ей изначальный запас скорости и высоты. При старте с наземной пусковой установки, значительная часть энергии двигателя уйдет на взлет и набор высоты. Как следствие, дальность эффективной стрельбы и досягаемость по высоте резко сократятся.
AIM-9M под крылом F-15. Фото Airwar.ru
AIM-9L/M оснащены ИК ГСН, разработанными 40-45 лет назад. За прошедшие десятилетия эти головки устарели и не соответствуют современным требованиям. Вероятность захвата и надежного сопровождения современного самолета или вертолета невысока. При этом следует ожидать, что старые «Сайдуайндеры» не защищены от нынешних ложных тепловых целей или бортовых комплексов обороны.
Предсказуемый результат
Таким образом, ЗРК NASAMS с ракетами AIM-9 старых модификаций столкнется с определенными ограничениями, которые снизят его возможную эффективность. При этом даже использование последних версий Sidewinder не даст значительного прироста характеристик и не оправдает ожиданий.
Тем не менее, зарубежные партнеры все еще пытаются поддерживать киевский режим и помогают ему с восстановлением ПВО. Поставляются ЗРК разных типов, включая самые совершенные иностранные образцы. При этом США и другие страны не забывают избавляться от устаревших изделий с хранения.