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МИД РФ: Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать российско-армянские связи

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МИД РФ: Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать российско-армянские связи

Глава правительства Армении Никол Пашинян старается снять ответственность за свои провалы во внешней и внутренней политике и переложить ее на Москву. Он позволяет себе недопустимые выпады в адрес нашей страны.

Такой посыл содержится в комментарии МИД РФ ко вчерашнему посланию армянского премьер-министра о независимости.

Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву

- говорится в документе.

Там говорится, что у российской стороны высказывания главы правительства Армении вызывают резкое отторжение.

В заявлении внешнеполитического ведомства РФ указано, что Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать многогранные российско-армянские связи. Он превращает Армению в заложницу геополитических манипуляций Запада, который пытается испортить отношения между нашими странами.

Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада

- сказано в заявлении.

По мнению российских дипломатов, развернутая в прессе этой закавказской страны настоящая антироссийская вакханалия происходит при поощрении официального Еревана. Активно проталкивается идея, что антиправительственные протесты в Армении организованы Москвой, хотя это совершенно не соответствует действительности.

Несмотря на поднявшуюся в последнее время волну нападок на нашу страну, она продолжает оставаться верной союзницей армянского народа.
Использованы фотографии:
https://www.primeminister.am/
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18 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:23
    -1
    МИД РФ: Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать российско-армянские связи

    Это его ответственность. Ему с этим жить. И великому арянскому народу.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:35
      0
      Это его ответственность. Ему с этим жить.

      В том то и дело, что такие как Пашинян легко и дальше с этим живут... Судьба народа их никогда особо не интересовала, а красивыми фразами они просто прикрывают своё паталогическое стремление к власти... Власть любой ценой, а потом держаться железной хваткой за свое президентское кресло, а народу, которому на выборах они клялись в любви и преданности, достаются удары дубинками и задержания... И вся демократия на этом заканчивается...
      Есть власть богатых над толпою нищих,
      Есть те, кто охраняют эту власть,
      Народ пусть «демократию» не ищет -
      Она, увы, еще не родилась!!!
      Все это просто сказки для народа,
      Чтоб свой хомут он молчаливо нес,
      Не жалуясь на беды и невзгоды,
      И делал все, что свыше скажет босс...
      Лишь только вы становитесь угрозой,
      Для тех, кто на Олимпе там сидит,
      «Демократично» вас поставят в позу
      И вам докажут, что вы паразит...
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:36
      +5
      Ошибка, а точнее полный провал - это про дипломатию и реальную политику России в регионе. А Пашинян делает единственное, что он него можно было ожидать.
    3. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 17:39
      0
      Вот только не надо армян с пашкой на одну сторону ставить. Он- классический продажный ставленник матрасов, старательно гонящий Армению под ружье запада и разжигающий в своих людях ненависть к России. Если будем так же сопли жевать, как прежде- лет через 10 получим новую руину под бочком, на этот раз с кучей диаспор-опухолей внутри нашей страны. И чую- к этому моменту только-только с первой руиной разберемся, с нынешним темпом освобождения территорий. А может и не разберемся, кто знает.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:41
        +1
        Цитата: ЧеловекИздалека
        Вот только не надо армян с пашкой на одну сторону ставить. Он- классический продажный ставленник матрасов,

        Они все примерно такие же.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 17:55
      0
      Армянские диаспоры(в т.ч и российская) отвернулись от исторической родины.тем более,что Пашинян сказал,что не будет терпеть их вмешательства во внутренние дела Армении.
      Не думаю,что в ближайшее врем он пойдет на окончательный разрыв-ибо станет отработанным материалом.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:24
    +1
    Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать российско-армянские связи

    Он не делает. Он только продолжает делать страшную ошибку 1991 года.
    23 сентября 1991 года Верховный Совет Армении по результатам референдума подтвердил независимость республики.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 17:29
      -1
      Он зачем пришел - то и сделал, а именно отдал Карабах. Причем кому отдал - Алиеву, который такой же червяк...
      Судя по опубликованному фото - жена рюкзака такая же курица, как и жена шута...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:26
    +6
    Мы просто как вна ук-роине так и в Армении пожинаем плоды политического соплежуйства и МИДа и кремля,когда им указывали что это по сути антироссийские режимы,в ответ слышали и из кремля и из МИДа что это, "их внутреннее дело " ,со временем ставшеее для России огромными проблемами. Только вот не МИД не кремль не хотят свои косяки политические и недальноаидность признавать как минимум для начала!
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:42
      +2
      Цитата: Бережливый
      Только вот не МИД не кремль не хотят свои косяки политические и недальноаидность признавать как минимум для начала!

      А кому там признавать! Таким же!
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:32
    +1
    А чтобы сделали матрасы оказавшись в этой ситуации? Сделали всё возможное и невозможное, чтобы посадить на "трон" своего человека. Вот так надо поступать и России - нагло и жёстко. У нас огромная диаспора армян, выбрать лояльного персонажа (которого можно держать... за жабры) и усадить в кресло вместо Паршивляна, а не делать заявления типа - а нас за что? Мы же хорошие и давайте жить мирно. Нужно действовать, а не разговоры разговаривать.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:00
      0
      Нужно действовать, а не разговоры разговаривать.
      При чем действтюия довольно простые. Представителям армянской диаспоры указать на то, что либо они сами решают вопрос пашинаяна, либо все они признаются представителями враждебного государства со всеми вытекающими из этого последствиями. И уверен уже на следующий день с утра паршинян будет висеть на ближайшем фонарном столбе.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 17:38
    0
    Первая большая ошибка - это допуск соросенка к власти в Армении. Далее этот "хитрец" пытался руками РФ таскать каштаны из огня, а когда понял, что дурных нема, начал нести чушь о том, что ему все должны. А ведь он даже мобилизацию не объявлял. Естественно, что соросята, когда поняли, что на шару не вышло, расстроились и теперь откровенно ноют. Смешно, ей богу.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:46
    0
    Немножко перефразируя фразу И.В.Сталина можно констатировать:
    Пашиняны приходят и уходят,
    а армянский народ остается
  7. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 17:47
    0
    Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг – все сразу стали кретины. Парадокс. Это про население Армении.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:50
    0
    МИД РФ: Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать российско-армянские связи
    . Может хватит говорить такое, которое НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО?
    Пашинян отрабатывает вложения, которые в него бухали нагло саксы и все у него будет тип топ, если он отработает повесточку до конца...
    А народец, жители, они выбрали это дважды, чначит им такого и надо!
  9. ASM
    ASM Сегодня, 17:55
    0
    В РФ живет больше армян, чем в Армении. Причем у нас армяне в большинстве наши, обрусевшие, некоторые армянский слабо знают. Им этот Колька, как заноза. И тут это ничтожество пытается чего-то разорвать. Ну в путь ему на ферму с соросячим визгом.
  10. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 17:58
    0
    Ранее ошибку обрушения связей с Россией сделали в Прибалтике. Там теперь НАТО. Потом на Украине. Там война. Потом в Грузии. Тоже война была. Однако, все обрушители живут неплохо.