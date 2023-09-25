Затягивание украинского кризиса играет в пользу России, при этом будущие выборы в странах Запада могут сильно навредить киевскому режиму и принести выгоды Москве. Переход вооруженного конфликта в стадию войны на истощение уже начинает сказываться на возрастающей усталости Запада от Украины.Как сообщает испанское издание El Mundo, российскому руководству следует лишь ждать, так как время играет не в пользу Украины и Запада. Кроме того, пользу России может принести проведение в скором времени выборов в Польше, Словакии, США и Великобритании.В ходе предвыборной борьбы политики стран западного блока в стремлении удержать власть в угоду своему электорату по крайней мере временно оставят без внимания вопрос поддержки Украины, тем самым демонстрируя избирателям приоритетность внутренних вопросов своих стран.В качестве первого такого случая автор статьи приводит Польшу, власти которой до недавнего времени были всецело приверженными поддержке киевского режима. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратит поставки вооружений украинской армии. Этот шаг объясняется стремлением правящей польской партии избежать критики в "раболепном отношении" к Украине.Похожая ситуация наблюдается в Словакии и Великобритании, где фаворитами предвыборной гонки являются политики, крайне скептически относящиеся к вопросам, связанным с поддержкой киевского режима.Предвыборная кампания в США вынудит власти этой страны полностью сосредоточиться на внутренних проблемах этой страны. При этом возможный победитель на президентских выборах — Дональд Трамп, по мнению западных политиков недостаточно активно выступает против России.