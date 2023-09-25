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Испанская пресса: Усталость от Украины витает над Западом и превалирует над солидарностью

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Испанская пресса: Усталость от Украины витает над Западом и превалирует над солидарностью

Затягивание украинского кризиса играет в пользу России, при этом будущие выборы в странах Запада могут сильно навредить киевскому режиму и принести выгоды Москве. Переход вооруженного конфликта в стадию войны на истощение уже начинает сказываться на возрастающей усталости Запада от Украины.


Как сообщает испанское издание El Mundo, российскому руководству следует лишь ждать, так как время играет не в пользу Украины и Запада. Кроме того, пользу России может принести проведение в скором времени выборов в Польше, Словакии, США и Великобритании.

В ходе предвыборной борьбы политики стран западного блока в стремлении удержать власть в угоду своему электорату по крайней мере временно оставят без внимания вопрос поддержки Украины, тем самым демонстрируя избирателям приоритетность внутренних вопросов своих стран.

В качестве первого такого случая автор статьи приводит Польшу, власти которой до недавнего времени были всецело приверженными поддержке киевского режима. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратит поставки вооружений украинской армии. Этот шаг объясняется стремлением правящей польской партии избежать критики в "раболепном отношении" к Украине.

Похожая ситуация наблюдается в Словакии и Великобритании, где фаворитами предвыборной гонки являются политики, крайне скептически относящиеся к вопросам, связанным с поддержкой киевского режима.

Предвыборная кампания в США вынудит власти этой страны полностью сосредоточиться на внутренних проблемах этой страны. При этом возможный победитель на президентских выборах — Дональд Трамп, по мнению западных политиков недостаточно активно выступает против России.
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15 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:49
    +1
    Усталость от Украины витает над Западом и превалирует над солидарностью

    Спасибо за достоверную новость, мне стало спокойнее!
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:35
      +1
      Угу.
      Только вот ЕС - он разный.
      Есть народ. А есть "правящая" элита, управляемая англосаксами.
      Устал там народ, или нет - не играет разницы.
      Кого там выберут в очередных выборах - тоже не играет никакой разницы.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 20:05
      0
      Европа устанет только тогда,когда придет война в ИХ дом.
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 18:55
    +2
    Любым словам с лживого запада веры нет.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:59
    +3
    Может Путин этого и добивается?
    Хотя кто может сказать, что он хочет. Пока же мы сидим в обороне и как многие здесь говорили, войны в обороне не выигрывают.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      войны в обороне не выигрывают.


      В истории полно примеров когда войны выигрывали в обороне. Вспомните хотя бы 1812 год.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:55
      0
      Может Путин этого и добивается?
      Скорее по привычке ждет пока все само рассосется.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:01
    +1
    Переход вооруженного конфликта в стадию войны на истощение уже начинает сказываться на возрастающей усталости Запада от Украины.

    Скорее не "усталость от Украины", а нежелание воевать за Украину. Европа та понимает, что Украине не может выиграть войну, а самой Европе нет желания ввязываться в эту войну. Когда Гитлер начал войну против Европы, то практически вся Европа не смогла сопротивляться за короткое время, сдалась на милость победителя, хотя у многих армии были сопоставим с германской армией. И это наследие сидит в умах европейцев, им не нужна война, особенно такая, которая ведется сейчас на полях Украины, а не в Африке и Ближнем востоке. Европа любым путями хочет этого избежать.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:20
    +2
    устали но оружие дают и денег )))))) парадокс
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: opuonmed
      устали но оружие дают и денег )))))) парадокс

      Не парадокс, так же как и во времена ВМВ давали оружие, продукты и деньги, да и некоторым пришлось воевать, но в малом количестве, чтобы самим не воевать. А после войны орать - "Мы воевали с Гитлером !", а сами просто тихо сидели, как для яркого примера - французы. А кто воевал ? Да раз два и обчелся, что за Гитлера, что за союзников, но они вошли в четверку победителей. Вот это п а р а д о к с.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:23
    +4
    В чём заключается эта самая "усталость"?Полный отказ от поставок оружия и боеприпасов?Решение не выделять больше денег на финансирование ук-роины?Запрет на въезд в ту или иную страну представителей ук-роины?В чем именно???
  7. Себенза
    Себенза Сегодня, 19:38
    0
    [quoЗатягивание украинского кризиса играет в пользу России, при этом будущие выборы в странах Запада могут сильно навредить киевскому режиму и принести выгоды Москве.te][/quote]
    Пацанам за лентой, слова такие мёдом в душу.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:42
    0
    Польша собирается прекратить поставки на Украину скорее всего из-за того, что не получала от Украины обещанного. Хоть Зеленский и приравнял права поляков на Украине к украинцам, но дальше не пошел. Польша не получила "приглашение" на ввод польских войск и полиции на территории западных областей Украины. Похоже Зеленский обманул поляков. Оно и понятно - поляки дальше западных областей Украины не полезли бы и воевать на востоке за Украину не собирались, а вот наводить свои порядки на западных территориях - да, с их то гонором. Зеленский просто побоялся, что свои нацики его грохнут. Всё-таки неприязнь между поляками и украинцами на генном уровне, эти два народа существовать в мире не могут по определению.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 19:44
    0
    Зачем нам эти сказки на ночь? Рано расслабляться. Сперва наша Победа и позорная капитуляция нациков с их пастухами, руина перестаёт быть государством, а потом мы предьявим счёт Западу на восстановление Новороссии.
  10. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:55
    0
    Не знаю джентльмены.
    Было чётко и ясно сказано - РФ должна проиграть на поле боя т.ч.к.
    Поэтому заниматься самоуспокоением и некими надеждами, что вот пройдут там некие выбора, там народ уймётся наконец, кто- то там, что-то сказал, начнёт мировую социалистическую революцию...
    Я бы лично не стал рассчитывать и уповать на такое развитие событий.