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Российский ТГ-канал утверждает, что Украина ударила по штабу Черноморского флота французскими ракетами Scalp-EG

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Российский ТГ-канал утверждает, что Украина ударила по штабу Черноморского флота французскими ракетами Scalp-EG

Ракетная атака на штаб Черноморского флота проводилась не британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, а французскими Scalp-EG. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.


Украинские вооруженные формирования ударили по штабу Черноморского флота французскими крылатыми ракетами воздушного базирования Scalp-EG. По зданию штаба в Севастополе ударило две ракеты, и если одна из них пробила перекрытие и взорвалась, то вторая не сработала и отлетела в сторону театра, где и находилась до приезда саперов. Из-за возможной детонации ракеты были эвакуированы жители близлежащих домов. Позже ракету вывезли на полигон и утилизировали.

Хотя французская Scalp-EG и британская Storm Shadow фактически являются одной и той же ракетой, выпускаемой для различных заказчиков, имеются различия, причем очень важные. Если британская версия ракеты имеет одну боевую часть, то у французской их две. Первая - кумулятивная, она предназначена для пробития укреплений, а вторая - осколочно-фугасная, она срабатывает уже после проникновения ракеты в укрытие.

Как предполагается, именно эта особенность и повлияла на выбор французской ракеты для удара по Севастополю. В Киеве заранее планировали нанести как можно больше разрушений. И если бы сработала вторая ракета, это бы и произошло.

Ранее сообщалось, что Франция поставила Украине не менее 50 крылатых ракет Scalp-EG, но это официально. Сколько их на вооружении ВСУ на самом деле, сказать сложно.

Крылатая ракета воздушного базирования SCALP-EG (Systeme de Croisiere conventionnel Autonome a Longue portee Precis – Emploi General purpose, "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") имеет дальность поражения в 250 км. Для ее применения Воздушным силам ВСУ не пришлось переделывать фронтовые бомбардировщики Су-24, способные нести британскую Storm Shadow, системы сброса ракет аналогичные.
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3 комментария
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  1. Insait
    Insait Сегодня, 18:04
    +2
    Так они будут нас долбать ,от злобы вынуждая на переговоры ,типо минских соглашений ..Держись Россия и не ведись на этих данайцев дары дающих опять ..Проходили мы это все в 90--х ,Вторые не выдержим ! Никаких переговоров ,только капитуляция
    ОТВЕТКУ сразу Жесткую !!! И плевать на вой в их сми Дркгого выхода нет у нас всех !
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:06
      +1
      Уже на Западе расписали предыдущую атаку на Севастополь,когда пострадали БДК и ДЭПЛ.
  2. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:11
    0
    Эшелонированное пво ставить надо, от пво дронов радаров