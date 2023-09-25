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СМИ: США передадут Украине версию ракеты ATACMS дальностью действия 140 км

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СМИ: США передадут Украине версию ракеты ATACMS дальностью действия 140 км

США передадут Украине версию ракеты ATACMS дальностью действия 140 км. Они будут оснащены кассетными боеголовками.

Об этом сообщает ряд американских СМИ.

В публикациях присутствуют и карты, где можно оценить, какие районы окажутся под огнем противника, если новые ракеты попадут в руки украинских военных. Если сравнивать с системами HIMARS, то их разница в дальности с новыми системами составляет 80 километров. Это наглядно видно на карте.


Американцы утверждают, что такое вооружение способно доставать до логистических маршрутов, соединяющих Мариуполь с Волновахой, а также «материковую» часть России с Крымским полуостровом.

В публикациях особо подчеркивается, что в зоне поражения окажутся российские системы ПВО и военные аэродромы. В связи с этим, ВС России, предполагают американские авторы, будут вынуждены отодвинуть свои комплексы С-300, С-400 и другие системы противовоздушной обороны за пределы 140-километровойзонц вдоль линии боевого соприкосновения. По их мнению, это существенно упростит работу находящихся на вооружении украинских военных или планируемых к поставке ракетных установок воздушного базирования Storm Shadows, SCALP и Taurus.

Собственно, пока не известно, будут ли вообще поставлены ATACMS. И если ответ положительный, то в какой версии. Среди прочего, нельзя исключать и поставку американцами более дальнобойного варианта, обладающего дальностью 300 километров. В этом случае под угрозой окажется безопасность целого ряда российских областных центров.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/U.S. Army
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12 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:40
    +3
    С-300 и С-400 как раз и должны атакмс сбивать, а так как дальность по баллистическим целям 60 км(из википедии), то двигать их некуда.
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:40
    +3
    Пора уже закидать их первыми ракетами и прочими ударами, чем ждать удара и только потом " удар возмездия" проводить.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 18:44
    +5
    Я так понимаю Кремль не возражает против поставок.
    1. Million
      Million Сегодня, 19:53
      +3
      Кремль будет высказывать озабоченность,даже если США ядерные бомбы Украине поставит.
      На большее не способны,разве что еще раз поднять пенсионный возраст и увеличить налоги на граждан России..
    2. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 19:57
      +1
      Тоже об этом подумал. Маркеры красные кончились наверное.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:46
    +4
    Среди прочего, нельзя исключать и поставку американцами более дальнобойного варианта, обладающего дальностью 300 километров. В этом случае под угрозой окажется безопасность целого ряда российских областных центров.

    Уже неоднократно сказано - пока не погонят ВСУк до польской границы угроза ударов по территории России будет постоянной. Так что рецепт один - масштабное наступление России и разгром Украины. Иного не дано. Может ли Россия сделать это в ближайшее время - не знаю.
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 18:47
    +3
    Пора выключать весь свет, включая АЭС и поджигать весь ГСМ.
    Противник должен быть слепой и обездвиженный.
    1. osp
      osp Сегодня, 19:12
      +2
      Поймите элементарные вещи: они воевать от этого НЕ ПЕРЕСТАНУТ нисколько!
      Ибо все что надо для войны поступает извне.
      Как летели "Тени" и "Скальпы" по Крыму так и будут лететь.
      Ибо все что надо поступает из-за границы.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 19:19
        0
        Не перестанут, но возить из-за границы им придётся гораздо больше и на тепловозах и паровозах. А вскоре и тупо фурами. И, если пойдёт такая пьянка, так и не везде. Вот и пусть возят. Заграница им поможет
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:00
    0
    Кассетные немедленно будут выпущены по Донецку
  7. osp
    osp Сегодня, 19:16
    -1
    За эти ракеты никто ничего платить не будет - значит дали старую модификацию.
    Они все под списание по сроку сохраняемости.

    Утилизация твердого топлива и взрывчатки стоит баснословных денег.
    То небольшое количество драгоценных и цветных металлов что извлекается при разборке ракеты не покрывает и четверти расходов по утилизации.

    Просто спихнут их Украине и все.
    А попадут куда так попадут, не попадут так тоже дело.
    И склады под новое вооружение пустые и экономия на разборке.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:28
    0
    У всук в наличии должны быть Точки '-У в количестве нескольких десятков минимум. Но о их приминении ничего не известно. Вопрос,а не проводится ли где-нибудь их модернизация с целью увеличения точности полёта и поражения целей в пределах максимальной дальности полёта?