СМИ: США передадут Украине версию ракеты ATACMS дальностью действия 140 км

США передадут Украине версию ракеты ATACMS дальностью действия 140 км. Они будут оснащены кассетными боеголовками.Об этом сообщает ряд американских СМИ.В публикациях присутствуют и карты, где можно оценить, какие районы окажутся под огнем противника, если новые ракеты попадут в руки украинских военных. Если сравнивать с системами HIMARS, то их разница в дальности с новыми системами составляет 80 километров. Это наглядно видно на карте.Американцы утверждают, что такое вооружение способно доставать до логистических маршрутов, соединяющих Мариуполь с Волновахой, а также «материковую» часть России с Крымским полуостровом.В публикациях особо подчеркивается, что в зоне поражения окажутся российские системы ПВО и военные аэродромы. В связи с этим, ВС России, предполагают американские авторы, будут вынуждены отодвинуть свои комплексы С-300, С-400 и другие системы противовоздушной обороны за пределы 140-километровойзонц вдоль линии боевого соприкосновения. По их мнению, это существенно упростит работу находящихся на вооружении украинских военных или планируемых к поставке ракетных установок воздушного базирования Storm Shadows, SCALP и Taurus.Собственно, пока не известно, будут ли вообще поставлены ATACMS. И если ответ положительный, то в какой версии. Среди прочего, нельзя исключать и поставку американцами более дальнобойного варианта, обладающего дальностью 300 километров. В этом случае под угрозой окажется безопасность целого ряда российских областных центров.