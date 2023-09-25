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США усилили присутствие в регионе Черного моря, перебросив истребители F-16 в Румынию

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США усилили присутствие в регионе Черного моря, перебросив истребители F-16 в Румынию

Соединенные Штаты приняли решение усилить свое присутствие в регионе Черного моря, посчитав имеющиеся там на данный момент силы недостаточными на фоне проводимой Россией спецоперации. Как сообщает пресс-служба НАТО, ВВС США перебросили в Румынию истребители F-16.


Четыре американских истребителя F-16 приземлились на 86-й авиабазе румынских ВВС рядом с городом Фетешти. Основная задача американских самолетов - усиление патрулирования над акваторией Черного моря. Прибытие самолетов уже вызвало радость в НАТО, как заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, с прибытием четырех истребителей ВВС США шансы защитить членов НАТО "резко повысились".

Я приветствую развертывание Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для миссии воздушного контроля НАТО в Румынии. Это дает четкое сообщение о том, что мы защитим каждого члена альянса

- заявил Уайт.

Еще одной задачей F-16 ВВС США будет отслеживание ударов российских ракет по украинским объектам, расположенным вблизи "границ НАТО". В общем, будут следить, чтобы ничего лишнего к ним не залетело.

В то время как Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, мы наблюдаем ряд ударов по украинской инфраструктуре в непосредственной близости от территории НАТО. Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесные контакты с нашими союзниками в регионе

- добавил представитель военного блока.
Использованы фотографии:
НАТО
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5 комментариев
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  1. osp
    osp Сегодня, 19:09
    +2
    Там другое.
    Скорее всего обучение украинских пилотов пилотированию "Боевого Сокола".
    Ну в самом деле, не в Неваде же их учить окончательно.
    Это проще сделать в Европе. Все есть там.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:27
      0
      Цитата: osp
      Ну в самом деле, не в Неваде же их учить окончательно.
      Это проще сделать в Европе. Все есть там.

      С этим согласен, на этих Фу-16 могут сидеть украинские пилоты, осваивая самолет и район БД,
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:30
      +1
      Скорее это уже начинается скрытая передача самолетов укрофашистам. Либо подготовка к ней. Не для кого не секрет что первыми укрорейху поставят ф16 румыно-болгары.
  2. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 19:37
    0
    Медленно, шаг за шагом, капля за каплей, они доводят силы до наших пределов. Сегодня 4 самолета, завтра ДРЛО переместятся в Норвегию, послезавтра откроют базу в Финляндии и так развивают гениальный план нашего командования по отодвиганию границ НАТО от российских земель. Даже не знаю, что уже комментировать.
  3. osp
    osp Сегодня, 19:39
    0
    Цитата: A2AD
    Скорее это уже начинается скрытая передача самолетов укрофашистам. Либо подготовка к ней. Не для кого не секрет что первыми укрорейху поставят ф16 румыно-болгары.

    Нидерланды и Дания + вероятно Норвегия.
    Они примерно одного уровня.

    А вот у поляков и румын на голову более совершенные модификации.
    Их пока не планируют.