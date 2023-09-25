США усилили присутствие в регионе Черного моря, перебросив истребители F-16 в Румынию

Я приветствую развертывание Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для миссии воздушного контроля НАТО в Румынии. Это дает четкое сообщение о том, что мы защитим каждого члена альянса

В то время как Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, мы наблюдаем ряд ударов по украинской инфраструктуре в непосредственной близости от территории НАТО. Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесные контакты с нашими союзниками в регионе

Соединенные Штаты приняли решение усилить свое присутствие в регионе Черного моря, посчитав имеющиеся там на данный момент силы недостаточными на фоне проводимой Россией спецоперации. Как сообщает пресс-служба НАТО, ВВС США перебросили в Румынию истребители F-16.Четыре американских истребителя F-16 приземлились на 86-й авиабазе румынских ВВС рядом с городом Фетешти. Основная задача американских самолетов - усиление патрулирования над акваторией Черного моря. Прибытие самолетов уже вызвало радость в НАТО, как заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, с прибытием четырех истребителей ВВС США шансы защитить членов НАТО "резко повысились".- заявил Уайт.Еще одной задачей F-16 ВВС США будет отслеживание ударов российских ракет по украинским объектам, расположенным вблизи "границ НАТО". В общем, будут следить, чтобы ничего лишнего к ним не залетело.- добавил представитель военного блока.