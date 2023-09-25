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Войска киевского режима провели испытания подводного дрона «Маричка» с массой боевой части около 200 кг

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Войска киевского режима провели испытания подводного дрона «Маричка» с массой боевой части около 200 кг

Противник провёл очередные испытания подводного дрона с боевой частью в 200 кг. Речь идёт о подводном аппарате, который в украинской номенклатуре обозначается как «Маричка».


В ВСУ опубликовали видео, на котором можно увидеть морские испытания этого дрона.


Утверждается, он может поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров. При этом цели могут быть разные. Это мосты и портовая инфраструктура или же корабли, в том числе находящиеся на рейде.

Если исходить из того, что сообщения о дальности соответствуют действительности, то ситуация такова, что ВСУ могут попытаться использовать такой дрон не только по объектам Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске, но и, например, против Крымского моста. Напомним, что высокопоставленные чиновники киевского режима неоднократно заявляли, что рассматривают Крымский мост в качестве приоритетной цели.

Массы боеголовки одного такого подводного дрона может быть достаточно для того, чтобы как минимум повредить один из пролётов моста. При атаке несколькими «Маричками» последствия могут быть ещё более негативными.



Соответственно, не стоит рефлексировать по этому поводу, а нужно уже сейчас принимать решения. «Пассивное» решение – усиление защиты с моря важных объектов, включая военно-морские базы и тот же мост через Керченский пролив. «Активное» решение – применение сил и средств на таком уровне, при котором киевский режим просто потеряет любую возможность к атакам на море упомянутыми подводными беспилотными средствами да и не только ими.
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33 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:10
    +5
    Потомки укров делают все,чтобы лишиться выходов в море.
    1. Деревенский я......
      Деревенский я...... Сегодня, 19:37
      +5
      Хм, а чего же её как козу на верёвочке выгуливают? Как бы эта "коза" чего нибудь не боднула. Надо выметать незалежную с моря.
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 20:16
        +1
        Цитата: Деревенский я......
        Хм, а чего же её как козу на верёвочке выгуливают? Как бы эта "коза" чего нибудь не боднула. Надо выметать незалежную с моря.

        Как выметать?
        Дайте план!
        Такой, что бы был реализуем...
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 20:15
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Потомки укров делают все,чтобы лишиться выходов в море.

      Чего например?
      Неужели они боятся?
  3. borisvt
    borisvt Сегодня, 19:10
    +4
    применение сил и средств на таком уровне, при котором киевский режим просто потеряет любую возможность к атакам на море упомянутыми подводными беспилотными средствами да и не только ими

    Тут добавить нечего, давно пора!
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 19:11
    +5
    Откуда же 200 кг в трёхтонной торпеде, как любопытно.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 20:12
      0
      Кто-то явно трындит: тут либо боевая часть 200 кг., либо запас хода 1000 км. брехня, а то и все вместе.
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:14
    +9
    Решение только одно может быть - наша быстрая победа.
    Чем дольше затягивается СВО, тем больше недовольных внутри страны, тем больше людских потерь, тем больше финансовых потерь, тем меньше веры в руководство страны, а тем более в руководство МО.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:18
      +7
      Цитата: Аркадий007
      тем больше недовольных внутри страны, тем больше людских потерь, тем больше финансовых потерь

      Если начать масштабное наступление, не обескровив врага, то затраты и людские потер будут больше.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:28
        -1
        Обескровить врага тоже быстро не получится.Если не получится совсем.Учитывая технические,промышленные и финансоаые возможности наши и Запада
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 19:33
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Обескровить врага тоже быстро не получится.

          Если взять боевые действия, после выхода РККА на границу СССР и "освобождение" Европы, то сколько было вложено средств и людских резервов, да и потери были не малые, хотя враг был истощен. Одна Польша обошлась в 600 000 жизней советских солдат, а сколько калек раненых. А надо ли было это ?
          1. Alexej
            Alexej Сегодня, 19:46
            +4
            Цитата: carpenter
            Одна Польша обошлась в 600 000 жизней советских солдат, а сколько калек раненых. А надо ли было это ?

            Можно было остановиться на границе Польши, подождать когда немцы перегруппируются, доведут до финала атомную бомбу и пойдут в атаку.
          2. Виктор Ленинградец
            Виктор Ленинградец Сегодня, 19:56
            +3
            Одна Польша обошлась в 600 000 жизней советских солдат, а сколько калек раненых.

            Уважаемый Плотник!
            Не повторяйте эту чушь про 600 тыс. за Польшу (туды её в рой!).
            Наши солдаты пали в Германии (Померании, Силезии и Восточной Пруссии) - которые по недомыслию Верховного стали польскими.
            А немцы (настоящие, а не нынешние фрики) действительно дрались насмерть - и погибли. Остались кричавшие "Гитлер капут!", потомки которых изображают мультиоргазм под Брюсселем и Вашингтоном.
          3. Tuzik
            Tuzik Сегодня, 19:58
            0
            Им нравится играть. Потери у них в циферках
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:50
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Решение только одно может быть - наша быстрая победа.

      С этим я согласен от и до, но есть одно НО.
      Вот на всех пабликах и СМИ, говорят и пишут о тяжелых боях, о том что за четыре месяца "контрнаступ" ВФУ слился и это верно. А почему ? Да потому, что Армия России создала серьезную оборону, "оборону Армагедона" ( так пишет западная пресса), создали колоссальные минные поля, сожравшие всю западную, да и остатки украинской техники. И это тоже верно.
      Но не уж то украинские генералы, закончившие советские военные училища, такие тупые и этого не понимают, так неужели они не поняли после того как под Киевом, Сумами, Черниговом стояла Российская армия и они не создали такие же укрепления. Он их создали, но вот я нигде не читал какие это укрепления, но что они есть мы все знаем или догадываемся.
      Так вот эти укрепления, тоже придется прорывать и с таким же потерями. Или может я не прав, или может это моя фантазия ?
      А если нет ?
      1. Tuzik
        Tuzik Сегодня, 20:13
        0
        Зачем русской армии их прорывать? Какой в этом смысл?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:18
    +3
    Немецкие производители торпед,нервно ругаются .Как это возможно.Есть только один вариант привязать этот дрон к корме сухогруза и дотащить под водой до места удара Но от этого легче не становится
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:19
    +2
    500 Гераней на те места где для этих дронов хоть гайку могут делать!Наша агентура должна выявить и уничтожить всех кто имеет к созданию и его производству хоть какое-то отношение. И,уже сегодня нужно начать реализацию мер ха усилению защиты баз флота,мостов,дамб,шлюзов от подобных гидродронов.
  8. костя1
    костя1 Сегодня, 19:28
    +2
    Если он действительно подводный-то как им управлять?-а дальность 1000км-это как-у него ядерный двигатель?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:35
      0
      Костя 1управление по заложенной программе,он может быть носимый,то есть его к нашим берегам доставляет даже обычный сухогруз,программируют ии спускают на воду вдали от нашего побережья.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:51
        +2
        Бережливый .В дроне сидит потомок древних укров и крутит педали.На счёт подводной навигации сходите на профильный сайт к подводникам.Если всё засунуть то что надо для навигации под водой ,эта лайба утонет у причала. hi
        1. Eugen 62
          Eugen 62 Сегодня, 20:06
          0
          [quote][/quote]]В дроне сидит потомок древних укров и крутит педали[/quote]
          [quote][/quote]

          В этой шутке только доля шутки. Во время 2-й Мировой войны японцы использовали торпеды-камикадзе на Тихом океане. Великие укры могли бы повторить опыт японских милитаристов
    2. Podvodnik
      Podvodnik Сегодня, 20:17
      0
      . дальность 1000км-это как-у него ядерный двигатель?


      Похоже, так и есть. У меня на ПВХ лодке стоит Сузуки 2,5. Тратит литровый бачек за 6 часов троллинга. Скорость (округлим в большую сторону) 5 км/ч. Т.е 30 км на одном литре. На 1000 км нужно 33 литра. Правда и времени 9 суток понадобится, и масса несопоставимая, и мечтать не вредно. Флаг им в руки, и барабан на шею. laughing
  9. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:31
    +3
    "Утверждается, он может поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров. "
    Да ладно! Вот это и есть Посейдон. belay
    Надо полагать там ЯЭУ. Если он ещё и скорость узлов 200 даст- снимаю шляпу hi Перед наукой и техникой UA.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:39
      +1
      Тоже посмешило... Если туда впихнуть топлива, или аккумов на 1000 км, то он размером будет с Варшавянку)))
  10. Roust
    Roust Сегодня, 19:34
    +2
    Саксы тут правят своими холопами. Пока "Посейдоны" не отправим к ним в гости они не успокоятся.
  11. Комментарий был удален.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:38
    +2
    Ну вундервафлей это не является. Торпеда для бедных, а противоторпедные средства известны. Просто надо не щелкать хлебальником. Мост тот же элементарно защищается сетями. Они же боновые заграждения. Широко применялись в Русско-Японскую, и доказали свою эффективность. Конечно, когда не щелкали хлебальничком, как Старк, эти сети и снявший перед атакой миноносцев
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 19:41
    0
    Цитата: tralflot1832
    Немецкие производители торпед,нервно ругаются .Как это возможно.

    Ну вы же специалист в этой теме, какое у обычного гражданского судна соотношение водоизмещения и запаса топлива? Какая дальность экономичным ходом? Дальше математика..
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 20:02
      +2
      Какая дальность экономичным ходом? Дальше математика..

      Всё верно. С огромным запасом хода на бесшумном режиме 4 - 6 узлов дальность такого керогаза на кислороде может быть и больше. А БЧ выполнена массой 200 кг в расчёте на малый ядерный боеприпас, соответствующий специальному артиллерийскому калибра 203-мм.
  14. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 19:41
    +1
    Если он у них есть, они им воспользуются. Как унизительно сидеть и нервно смотреть, куда страна без флота нападет с моря. Интересно, какая страна НАТО произвела такую торпеду, а фенхель получил только для сборки и испытаний.
  15. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 19:51
    0
    1000 км тоже очень смешно, посмешило, когда там всего 650 км
    Начальная точка, к примеру:
    AZARA, YING HAO 01, ENEIDA
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 20:16
      +1
      1000 км тоже очень смешно, посмешило, когда там всего 650 км

      Цитата из фильма "Адъютант его превосходительства":
      "Петька, глянь, опять смешливые попались!"
      Вы прокладочку от траверза Нордкапа до Северодвинска сделайте...
      Они ведь могут и так.
  16. НСВ
    НСВ Сегодня, 20:07
    +2
    Не надо так волноваться!!!У нас много ещё в запасе КРАСНЫХ фломастеров,карандашей,мелков...!!!