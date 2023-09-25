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Корпус королевских инженеров Великобритании начал подготовку сапёров ВСУ на полигонах в Польше

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Корпус королевских инженеров Великобритании начал подготовку сапёров ВСУ на полигонах в Польше

Британское Минобороны направило в Польшу военных инструкторов из корпуса королевских инженеров, задачей которых является подготовка украинских саперов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.


Саперные подразделения ВСУ понесли большие потери в ходе контрнаступления, которое встало из-за обширных минных полей, установленных российской армией перед линией обороны. К тому же российская армия в последнее время начала применять новую тактику, устанавливая противопехотные мины вместе с противотанковыми, что привело к еще большим потерям среди украинских саперов. Как сейчас заявляют, саперы ВСУ - это расходный материал.

Сложившуюся ситуацию и должны исправить инструкторы из корпуса королевских инженеров, которые будут готовить новую партию саперов для ВСУ. Занятия с новобранцами украинской армии будут проводиться на полигонах 35-го инженерного полка польской армии, курс создан с учетом боевого опыта украинских саперов, воюющих с 2014 года.

Мины являются одним из самых больших препятствий для ВСУ. Для успеха продолжающегося контрнаступления критически важно, чтобы Украина имела ресурсы для борьбы с минами; этот тщательный и специализированный учебный комплекс обучает солдат распознаванию боеприпасов, методам утилизации и процедурам поиска для борьбы с самодельными взрывными устройствами, минами, минами-ловушками и растяжками

- говорится в сообщении.

В Минобороны Великобритании, комментируя подготовку военнослужащих ВСУ, заявили о "непоколебимой поддержке" Украины в ее войне с Россией до "полной победы".
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3 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:17
    +1
    Британское Минобороны направило в Польшу военных инструкторов из корпуса королевских инженеров, задачей которых является подготовка украинских саперов.

    Какой опыт у англичан в работе с российскими минными полями??? У ВСУ такого опыта больше, в настоящее время они учителя для НАТО.
  2. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:17
    0
    Чему они там научить их могут, им самим в пору учиться у них. Может так оно и есть?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:19
    0
    Сложившуюся ситуацию и должны исправить инструкторы из корпуса королевских инженеров, которые будут готовить новую партию саперов для ВСУ.
    . Новую партию... будущих трупов. Расходный материал...