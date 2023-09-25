Корпус королевских инженеров Великобритании начал подготовку сапёров ВСУ на полигонах в Польше

Мины являются одним из самых больших препятствий для ВСУ. Для успеха продолжающегося контрнаступления критически важно, чтобы Украина имела ресурсы для борьбы с минами; этот тщательный и специализированный учебный комплекс обучает солдат распознаванию боеприпасов, методам утилизации и процедурам поиска для борьбы с самодельными взрывными устройствами, минами, минами-ловушками и растяжками

Британское Минобороны направило в Польшу военных инструкторов из корпуса королевских инженеров, задачей которых является подготовка украинских саперов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.Саперные подразделения ВСУ понесли большие потери в ходе контрнаступления, которое встало из-за обширных минных полей, установленных российской армией перед линией обороны. К тому же российская армия в последнее время начала применять новую тактику, устанавливая противопехотные мины вместе с противотанковыми, что привело к еще большим потерям среди украинских саперов. Как сейчас заявляют, саперы ВСУ - это расходный материал.Сложившуюся ситуацию и должны исправить инструкторы из корпуса королевских инженеров, которые будут готовить новую партию саперов для ВСУ. Занятия с новобранцами украинской армии будут проводиться на полигонах 35-го инженерного полка польской армии, курс создан с учетом боевого опыта украинских саперов, воюющих с 2014 года.- говорится в сообщении.В Минобороны Великобритании, комментируя подготовку военнослужащих ВСУ, заявили о "непоколебимой поддержке" Украины в ее войне с Россией до "полной победы".