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МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

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МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

Министерство внутренних дел России объявило в розыск очередного чиновника Международного уголовного суда (МУС). На этот раз речь идёт о председателе этой организации Петре Хофманьском, который является гражданином Польши.


Напомним, что в марте текущего года МУС выдал ордер на арест президента России. Как заявили в суде, «любая страна, подписавшая и ратифицировавшая Римский статут, обязана выдать российского президента в случае его поездки».

Теперь любая страна, имеющая договор с Россией по взаимному признанию оперативно-разыскных мероприятий и выдаче преступников, должна выдать России председателя МУС Хофманьского при предоставлении обвинительных документов или постановления суда. Среди прочего, это страны СНГ, Индонезия, Сирия, Алжир, Абхазия, Южная Осетия, Бахрейн, Аргентина, Бразилия и целый ряд других стран мира.

На данный момент в МВД России не комментируют, по какой конкретно статье Хофманьский объявлен в розыск.

Эксперты высказывают предположение, что речь может идти об одной из статей главы 29 УК РФ, а именно – о преступлениях против основ конституционного строя и государственной безопасности.

Помимо председателя МУС в базе данных МВД РФ по розыску находятся такие чиновники суда как его вице-президент Лус дель Кармен Карранса (гражданка Перу) и один из судей, Бертрам Шмитт, гражданин ФРГ.
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23 комментария
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 20:31
    -4
    и целый ряд других стран мира.

    Которые в очередной раз заставят нашу страну утереться... Таких сразу к "вышке" надо приговаривать, что бы ходили и оглядывались.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    2. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 21:08
      +2
      Таких сразу к "вышке" надо приговаривать, что бы ходили и оглядывались.
      Вы хотите сказать: после проведения следственных действий заочно судить, выносить приговор и приводить в исполнение силами спецслужб? Или только пугать, чтобы "оглядывались"? Первое малореально, второе смешно, но первое всё же лучше. Только это должен быть сюрприз, т.е. никаких анонсов, учитесь у демократов и не мешайте работать спецслужбам.
      1. Деревенский я......
        Деревенский я...... Сегодня, 21:43
        +2
        А сотрясать воздух пустыми заявлениями, не смешно?
    3. Трезвый_матрос
      Трезвый_матрос Сегодня, 22:12
      0
      Для начала, можно запустить пару межконтинетнальных ракет с бракованными китайскими фейерверками, которые взрываются так, будто конец света уже наступил...
      Пусть, для начала, пару раз обгадятся на бегу, чтобы лучше осознать потом, что будет дальше...
      Пример надо с США брать - ракеты с лезвиями. И - дело сделано.
      ... Ну и - китайские фейерверки, исключительно noname :)...
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:37
    +7
    Надо не в розыск а награду за голову и такую чтобы на улицу выходить боялся.
    1. Matsur
      Matsur Сегодня, 22:01
      0
      Цитата: Incvizitor
      Надо не в розыск а награду за голову и такую чтобы на улицу выходить боялся.

      Нууу, тут ведь и они могут в ответ то же самое =))
    2. Трезвый_матрос
      Трезвый_матрос Сегодня, 22:16
      0
      Толково. Только, неофициальную награду.
  5. Адрей
    Адрей Сегодня, 20:39
    +3
    Все... допрыгался председатель МУС! Как только найдем, так сразу привлечем к ответу! laughing
    Думаю, уже себе погребок ищет с стиле Саддама laughing
  6. aba
    aba Сегодня, 20:40
    +7
    Ооооо! И МВД решило пропиариться на актуальных темах!
    Лучше поздно, чем никогда!
    1. AUL
      AUL Сегодня, 22:11
      0
      Ну как то несерьезно это выглядит! sad sad На уровне "Сам дуpак!"
  7. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 20:41
    +2
    МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда
    Чего его искать? Место пребывания поди известно. Петрова с Бошировым послать да пристукнуть.
  8. Обычный
    Обычный Сегодня, 20:41
    +1
    Таких надо по холодку ликвидировать. Всех. Чтобы очередной приемник брал бы самоотвод в ужасе.
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 20:42
    0
    Мощно, однако!""""
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:42
    +8
    Как США поступают в таком случае? Да просто выкрали бы и засадили в тюрьму.
    Но мы же не такие. А жаль, потому нас никто не боится и считают, что медведь, который был хозяином тайги, превратился в плюшевого мишку.
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:46
    +1
    Неё..
    Внешняя политика ужасна до лунного кратора , а внутренняя политика сталактиты sad
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:50
    +4
    Наверное теперь ему очень страшно, плачет поди.
    1. Деревенский я......
      Деревенский я...... Сегодня, 21:48
      0
      Да нет, скорее хорохорится, а по сердцу нет, нет, кошка царапнет.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:07
    +2
    МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда
    . Можно и так... хотя сомнительно, что оно сунется туда, где его могут "принять" и отправить к нам.
    1. Деревенский я......
      Деревенский я...... Сегодня, 22:05
      0
      Может и кто то из граждан государства, в которой проживает объект (а как его ещё называть?) тюкнет по темечку ледорубом, вспомните Троцкого.
  14. Комментарий был удален.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:33
    0
    Эксперты высказывают предположение, что речь может идти об одной из статей главы 29 УК РФ, а именно – о преступлениях против основ конституционного строя и государственной безопасности.

    Я не юрист. Но разве преступления против основ конституционного строя и государственной безопасности нашей страны могут совершаться гражданами иностранных государств?
    1. Деревенский я......
      Деревенский я...... Сегодня, 21:57
      0
      Руководитель государства указ издал, а МВД принял к исполнению, а уж как исполнять будут, это их дело. Нормальное явление. И всё же председателю лучше куда нибудь зашкериться. С государством шутки плохи.
    2. Matsur
      Matsur Сегодня, 22:09
      0
      Цитата: Fangaro
      Эксперты высказывают предположение, что речь может идти об одной из статей главы 29 УК РФ, а именно – о преступлениях против основ конституционного строя и государственной безопасности.

      Я не юрист. Но разве преступления против основ конституционного строя и государственной безопасности нашей страны могут совершаться гражданами иностранных государств?

      Ему вручат российский паспорт, а потом посодют. Так проще всего. Сделают одним днём, а фотку из интернета =)))
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 22:01
    0
    Ну, да , это точно-заочно задержать, заочно осудить и заочно расстрелять.