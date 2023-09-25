МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

Министерство внутренних дел России объявило в розыск очередного чиновника Международного уголовного суда (МУС). На этот раз речь идёт о председателе этой организации Петре Хофманьском, который является гражданином Польши.Напомним, что в марте текущего года МУС выдал ордер на арест президента России. Как заявили в суде, «любая страна, подписавшая и ратифицировавшая Римский статут, обязана выдать российского президента в случае его поездки».Теперь любая страна, имеющая договор с Россией по взаимному признанию оперативно-разыскных мероприятий и выдаче преступников, должна выдать России председателя МУС Хофманьского при предоставлении обвинительных документов или постановления суда. Среди прочего, это страны СНГ, Индонезия, Сирия, Алжир, Абхазия, Южная Осетия, Бахрейн, Аргентина, Бразилия и целый ряд других стран мира.На данный момент в МВД России не комментируют, по какой конкретно статье Хофманьский объявлен в розыск.Эксперты высказывают предположение, что речь может идти об одной из статей главы 29 УК РФ, а именно – о преступлениях против основ конституционного строя и государственной безопасности.Помимо председателя МУС в базе данных МВД РФ по розыску находятся такие чиновники суда как его вице-президент Лус дель Кармен Карранса (гражданка Перу) и один из судей, Бертрам Шмитт, гражданин ФРГ.