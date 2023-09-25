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Супруга Зеленского: Он не станет выдвигать кандидатуру на выборах, если почувствует, что общество против этого

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Супруга Зеленского: Он не станет выдвигать кандидатуру на выборах, если почувствует, что общество против этого

Западные чиновники по-разному отреагировали на заявление Зеленского о том, что выборы на Украине в 2024 году провести невозможно по ряду причин. Напомним, что среди причин Зеленский назвал «отсутствие денег на проведение выборов», а также то, что «в окопах находится 1 млн человек». Напомним, что в Совете Европы от Зеленского ждут проведения выборов, также на этом настаивают конгрессмены-республиканцы.


Ситуацию решила прокомментировать супруга главы киевского режима Елена Зеленская. По её словам, Владимир Зеленский не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах, «если почувствует, что украинское общество этого не захочет, что оно против этого».

Елена Зеленская:

Если он будет баллотироваться во второй раз, то только если почувствует, что народ этого хочет. Если общество не захочет, то не станет выдвигать кандидатуру. У нас уже есть некоторый опыт. Уже не так страшно, как было в первый раз.

Жена Зеленского добавила, что «важно понять настроения общества – захочет ли оно видеть его (Зеленского) и дальше на посту президента».

Зеленская:

Но я его всё равно поддержу, какое бы решение он ни принял.

Такие слова жена главы киевского режима высказала журналистам «Си-Би-Эс».

Напомним, что президент Украины ранее заявлял, что для проведения выборов Запад должен предоставить Украине около 5 млрд долларов.
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20 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:39
    +2
    К выборам зелёный должен быть холодным трупом,,только в таком случае он не станет препятствовать выборам,и уж тем более не выдвинет свою кандидатуру на пост президента.
    1. aba
      aba Сегодня, 20:46
      +2
      Он им должен был быть ещё полтора года назад... Но знаете, всякие договоренности, сделки и наша вера в Западных партнёров творят чудеса даже на войне
    2. Трезвый_матрос
      Трезвый_матрос Сегодня, 21:37
      -1
      Он не станет выдвигать кандидатуру на выборах, если почувствует, что общество против этого.

      laughing ... Епстественно ! Он тогда будет трусы с носками в чемодан со шкафа скидывать. И, роняя калл, спешить в аэропорт !..
      Общество Зеленского - какое оно ? :)... и каким местом Зеленский его периодически чувствует, что щемится потом по всей Европе и Штатам, вымогая на общак ещё одну дополнительную порцию "помощи Запада" ? ...
      Это уже, даже, не смешно. Это весьма грустно и поучительно.
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 20:41
    +1
    Напомним, что среди причин Зеленский назвал «отсутствие денег на проведение выборов», а также то, что «в окопах находится 1 млн человек»

    В окопах 1 млн человек - его волнует в качестве причины... а за пределами государства в разных странах 13 миллионов беженцев - нет?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:44
    -1
    Уже не важно, что он хочет, чувствует: сильные мира сего его не простят, не простит и народ: нет такой страны в мире где бы он был в безопасности. Чтобы спасти своего ребёнка он должен уйти сам; уволится. Пример А. Гитлера ему в помощь.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:03
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Пример А. Гитлера ему в помощь.

      История повторяется в виде фарса - от яда только обдрищется, а из пистолета - промахнется, клоун же
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:50
    +3
    Зеленский и рад был бы "соскачить" с президентства, да кто ж ему теперь даст. Запад вполне устраивает его смерть на "боевом посту".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:36
      0
      Цитата: Владимир М
      Зеленский и рад был бы "соскачить" с президентства, да кто ж ему теперь даст.

      Выборы только приблизят смерть Зеленского. Для Запада он отработанный контрацептив, для Украины он тот кто гонит народ на убой, хотя пол Украины думают иначе. Но конец один.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:50
    0
    wassat
    Семейный подряд - кто тупее пошутит))))
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 20:53
    0
    если почувствует
    Это еще смотря чем почувствует laughing .
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 20:53
    +1
    Еврей нацист, да он всю жизнь теперь оглядываться будет
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:08
      -1
      Не прошло еще и 3 дней, как евреи в канадском парламенте хлопали приветствуя фашисткого ССовца. Так что и зеле точно так же будут хлопать. И если зеля и будет оглядываться, то разве что на еврейские возгласы приветствия фашиста.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 21:22
        +1
        Цитата: A2AD
        Не прошло еще и 3 дней, как евреи в канадском парламенте хлопали приветствуя фашисткого ССовца. Так что и зеле точно так же будут хлопать. И если зеля и будет оглядываться, то разве что на еврейские возгласы приветствия фашиста.

        Вы просто не читали свежих новостей- на Канаду наехал фонд Визенталя и тамошний премьер уже оправдывается- что знать не знали, что у них с улицы зайдет любой и ему давай хлопать
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:37
      -1
      Цитата: Rt Rt
      Еврей нацист, да он всю жизнь теперь оглядываться будет

      А долго ли оглядываться будет ?
  8. aurano
    aurano Сегодня, 21:29
    0
    просто зе решил соскочить ))) пусть оглядывается
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:39
    -2
    Елена Зеленская:

    Если он будет баллотироваться во второй раз

    После Канады, Елене Зеленской и родителям мужа, Израиль этого не простит.
  10. Normann
    Normann Сегодня, 21:54
    0
    Какая разница кто победит не выборах, решения будут продиктованы хозяином заокеанским, а Зеленский там или нет дело десятое, он марионетка. И только дураку это не понятно.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:55
    0
    ...но внезапно окажется, что народ жаждет его вновь видеть президентом.... Ну, куда против воли народа попрёшь! Придется служить дальше.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 22:00
    0
    Блин, она лично заявила, что если ее благоверный выдвинет свою кандидатуру на второй срок, то она обеими руками будет "за".
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:16
    0
    Но я его всё равно поддержу, какое бы решение он ни принял.

    Уговорите его, Владимира Зеленского, прекратить боевые действия! Пусть услышит то, о чем Путин говорит с 2015-го года.