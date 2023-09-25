Супруга Зеленского: Он не станет выдвигать кандидатуру на выборах, если почувствует, что общество против этого

Если он будет баллотироваться во второй раз, то только если почувствует, что народ этого хочет. Если общество не захочет, то не станет выдвигать кандидатуру. У нас уже есть некоторый опыт. Уже не так страшно, как было в первый раз.

Но я его всё равно поддержу, какое бы решение он ни принял.

Западные чиновники по-разному отреагировали на заявление Зеленского о том, что выборы на Украине в 2024 году провести невозможно по ряду причин. Напомним, что среди причин Зеленский назвал «отсутствие денег на проведение выборов», а также то, что «в окопах находится 1 млн человек». Напомним, что в Совете Европы от Зеленского ждут проведения выборов, также на этом настаивают конгрессмены-республиканцы.Ситуацию решила прокомментировать супруга главы киевского режима Елена Зеленская. По её словам, Владимир Зеленский не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах, «если почувствует, что украинское общество этого не захочет, что оно против этого».Елена Зеленская:Жена Зеленского добавила, что «важно понять настроения общества – захочет ли оно видеть его (Зеленского) и дальше на посту президента».Зеленская:Такие слова жена главы киевского режима высказала журналистам «Си-Би-Эс».Напомним, что президент Украины ранее заявлял, что для проведения выборов Запад должен предоставить Украине около 5 млрд долларов.