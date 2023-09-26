Новые слухи: поставка ракет ATACMS на Украину

Старт ракеты ATACMS с установки MLRS
Еще весной 2022 г. киевский режим начал выпрашивать у США различные современные образцы вооружения, в т.ч. оперативно-тактические ракеты ATACMS. Ему отказали в поставках таких изделий, но тема возможной передачи дальнобойных ракет регулярно всплывает на поверхность в виде слухов разной степени сенсационности. Возможность поставки изделий ATACMS на Украину вновь появилась в новостях несколько дней назад.
Последние новости
В конце первой декады сентября сразу несколько американских изданий сообщили, что Белый дом и Пентагон опять обсуждают возможность передачи киевскому режиму баллистических ракет ATACMS. Агентство ABC News, ссылаясь на источник в руководстве США, писало, что в ближайшее время администрация Джо Байдена примет положительное решение. Согласно другому источнику, ракеты могут войти в ближайший пакет помощи. При этом до реальной поставки изделий может пройти несколько месяцев.
Очередной пакет утвердили 21 сентября. В него включили разнообразное вооружение, технику и имущество общей стоимостью 325 млн долл. При этом, несмотря на предыдущие сообщения СМИ, в пакет не вошли оперативно-тактические ракеты.
Впрочем, американская пресса не бросила горячую тему. Уже 22-23 сентября появились новые публикации на тему грядущей поставки изделий ATACMS. Ссылаясь на анонимные источники, вновь сообщали о решении этого вопроса и будущем начале поставок.
Как писало NBC, американское руководство все же намерено поставить ракеты Украине. Более того, президент США уже лично рассказал об этом своему украинскому коллеге. При этом агентство не смогло указать даже примерные сроки отправки ракет или официального открытого анонса.
Пуск с машины HIMARS
Иную информацию – тоже из неназванных источников – опубликовало издание The Washington Post. По его данным, решение еще не принято, но Белый дом уже близок к одобрению поставок. Планируется передача ракет ATACMS в варианте с кассетным боевым оснащением и дальностью стрельбы до 190 миль (300 км). Объемы возможных поставок и сроки появления ракет в зоне боевых действий вновь не уточняются.
Таким образом, ситуация с возможной поставкой ракет ATACMS на Украину остается неясной. Американская пресса только за последние недели дважды сообщала о скором предоставлении такой помощи, но эти новости не получают подтверждения, а некоторые из них даже противоречат друг другу. При всем этом, реальная позиция Белого дома и Пентагона остается неизвестной, хотя отгрузка ракет до сих пор не начата.
Причины отказа
Следует напомнить, что Киев начал выпрашивать дальнобойные ракетные системы еще весной 2022 г., вскоре после начала российской Спецоперации. В дальнейшем иностранные партнеры предоставили ему некоторые из желаемых образцов, но баллистические ракеты ATACMS, несмотря на все просьбы, до сих пор не поставлялись. Более того, достоверно не ясно, планируют ли США давать такое оружие.
Примечательно, что по мере продолжения обсуждений, высказывались все новые и новые аргументы против отправки киевскому режиму оперативно-тактических ракет. Затрагивались политические и военные вопросы разного рода, и во всех случаях передача изделий ATACMS признавалась нецелесообразной или даже потенциально опасной.
Так, в прошлом году различные официальные лица и неназванные источники из США говорили, что поставка дальнобойных баллистических ракет вызовет негативную реакцию России и приведет к эскалации конфликта. Такое развитие событий на тот момент считали неприемлемым. Кроме того, в Вашингтоне опасались применения ракет ATACMS по объектам на «старой» территории России и закономерного ответа на это.
Ракета ATACMS (слева) и контейнер 227-мм снарядов
Как и в случае с рядом других вооружений, возникла проблема количества. Киевский режим высказывал желание получить сотни ракет ATACMS, но США не могут пойти на это. Такие объемы поставок приведут к истощению собственных американских запасов ракет и ударят по боеспособности сухопутных войск.
В этом контексте нужно учесть, что армия США перестала закупать ракеты серии ATACMS ок. 20 лет назад, и тогда же свернули их массовое производство. Сохраняется только линия ограниченной производительности, за счет которой осуществляется экспорт. Кроме того, ведется модернизация имеющихся ракет старого производства по поздним проектам. Можно ли расширить мощности и выйти на прежние темпы выпуска в разумные сроки, неизвестно.
В ближайшее время армия США планирует перейти со старых ракет ATACMS на современные PrSM. Однако полномасштабное серийное производство последних еще не начато. Создание крупного складского запаса новых изделий, который позволит постепенно списывать старые, займет еще несколько лет.
Таким образом, США принципиально готовы помогать украинским формированиям и предоставлять им различное оружие и боеприпасы, взятые из собственных частей и со складов. Однако при этом Вашингтон не собирается жертвовать боеспособностью своей армии, создавать дополнительные трудности политического характера и т.д. Все это показывает реальное отношение американских властей к нынешнему киевскому режиму.
Технический фактор
Нельзя исключать, что Киеву отказывают и по еще одной причине – в связи с ограниченными техническими и боевыми возможностями изделий ATACMS. Эти ракеты не лишены недостатков и слабых сторон, и результат их применения, в т.ч. недостаточно обученными украинскими расчетами, может не соответствовать ожиданиям. Такое развитие событий способно ударить по репутации Пентагона и его баллистических ракет с самыми разными последствиями.
Работа с электроникой ракеты
Разработка тактических / оперативно-тактических баллистических ракет для пусковой установки M270 MLRS (позже и для M142 HIMARS) стартовала в начале восьмидесятых годов. В 1991 г. на вооружение поступил первый образец будущего семейства – ракета M39 / MGM-140A / ATACMS Block I. В дальнейшем разрабатывались новые модификации ракеты, и к началу двухтысячных армия США получила несколько новых боеприпасов с разными особенностями и возможностями.
Какие именно ракеты Пентагон может передать Украине, неизвестно. В то же время, The Washington Post упоминает ракету с дальностью 300 км и кассетной боевой частью. Из всего спектра серийных и проектировавшихся ракет ATACMS этому описанию соответствует только изделие M39A1 или MGM-140B, созданная в конце девяностых.
Это боеприпас длиной ок. 4 м диаметром 610 мм со стабилизатором размахом 1,4 м. Стартовая масса – 1320 кг. Значительную часть корпуса изделия занимает твердотопливный двигатель, обеспечивающий старт и разгон на активном участке траектории. Ракета поставляется в герметичном транспортно-пусковом контейнере, помещаемом на пусковую установку MLRS (2 ракеты) или HIMARS (1 ракета).
M39A1 и более поздние изделия ATACMS оснащаются системой управления на основе инерциальной и спутниковой навигации. Заявлено КВО не более десятков метров. Боевая часть представляет собой кассету с 275 боевыми элементами M74 кумулятивно-осколочного действия. Площадь рассеивания элементов не уточняется.
С технической точки зрения, M39A1, как и другие ATACMS, представляет собой обычную баллистическую ракету. Изделие летит по предсказуемой траектории и развивает лишь ограниченную скорость, которая соответствует оперативно-тактическому классу. Точность и боевая нагрузка в этом контексте не имеют значения.
Результаты тестовых стрельб - применена ракета с моноблочной БЧ
Объекты с подобными особенностями траектории являются достаточно простой целью для российских зенитных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. Более того, при создании современных ЗРК, как войсковых, так и объектовых, именно ракеты ATACMS рассматривались в качестве типовых целей для перехвата.
В ходе нынешней Спецоперации российские ЗРК разных классов и типов успели показать способность поражения тактических и оперативно-тактических ракет, таких как «Точка» и «Грiм». Ракеты ATACMS отличаются от этих изделий, но различия не являются принципиальными. Зенитные комплексы должны справиться с ними и показать высокую вероятность поражения.
Затянувшаяся история
Таким образом, более полутора лет киевский режим пытается получить американские баллистические ракеты ATACMS, но США не торопятся давать ему такое оружие. В течение всего этого времени находятся те или иные причины для отказа, и каждая из них выглядит вполне разумно и обосновано. При этом определенные круги в американском руководстве, а также связанная с ними пресса пытаются подавать поставку ракет как почти свершившийся факт.
Из всего этого следует, что в Белом доме и Пентагоне пока нет единого мнения о передаче ATACMS, и противники такого шага на данный момент побеждают в спорах. Сторонники пытаются давить на них, но пока не имеют никаких успехов. Впрочем, российская армия готова к любому варианту развития событий. Если США все же решат передать Киеву оперативно-тактические ракеты, у российской ПВО найдутся все необходимые средства обороны.