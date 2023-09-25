Военное обозрение
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США выставили Украине ряд требований, от выполнения которых зависит продолжение военной помощи

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США выставили Украине ряд требований, от выполнения которых зависит продолжение военной помощи

США выдвинули Украине ряд требований, от выполнения которых зависит дальнейшая военная поддержка. Перечень реформ, которые необходимо выполнить, уже направлен в Киев. Об этом пишет украинская пресса.


Письмо подписано заместителем советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майком Пайлом. Адресовано оно Межведомственной донорской координационной платформе, созданной в январе 2023 года в рамках так называемого "финансового Рамштайна". США являются основным внешним донором Украины.

Майк Пайл отправил в адрес Межведомственной координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи

- пишет украинская пресса.

По имеющимся данным, послание от Белого дома получил также офис президента и правительство Украины. Американцы требуют провести реформы с приоритетом их выполнения от трех месяцев до одного года в области борьбы с коррупцией, которая буквально захлестнула Украину. Касаются они функционирования САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), Высшего совета правосудия и в целом судебной ветви власти.

Также в течение года должны быть внесены изменения в работу Минобороны Украины и остальных силовых ведомств. В частности, деятельность СБУ предлагается ограничить контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью. Также США требуют провести проверку судей Верховного суда Украины и назначить новых с участием международных экспертов.

Еще одно требование касается введения рыночных цен на газ и электричество для населения с отменой моратория на повышение коммунальных тарифов во время военного положения.

Пока никаких официальных комментариев по поводу получения письма ни офис Зеленского, ни кабмин Украины не сделали.
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19 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:07
    +1
    Скоро скажут: "...Увольняйся...".
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 21:11
      +2
      Это для Зеленского будет не самый плохой конец, но думаю его сценарий уже написан и он его не обрадует.
      1. PN
        PN Сегодня, 22:08
        0
        А мне кажется он спит и видит, как соскочить с этого дурдома.
  2. Комментарий был удален.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:18
    +3
    Суверинитет говорите... Ну ну...
    ************************************
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:19
    +6
    Таймс уже писало, что антикоррупционный разгон военкомов привел только к тому, что откос подскочил по цене впятеро)))
    А вообще прикольно - правительство насквозь проворовавшегося на Украине бидона говорит правительству насквозь проворовавшегося на украине Селянского, что воровать - плохо laughing
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:27
      +1
      А вообще прикольно - правительство насквозь проворовавшегося на Украине бидона говорит правительству насквозь проворовавшегося на украине Селянского, что воровать - плохо
      Так это иностранную помощь воровать нехорошо, а свою - сколько угодно.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 21:35
        +1
        Ну Хантер Байден начал с того, что свистнул у голландцев Юзовское месторождение сланцевого газа))) Ну впрочем, да, европейское - значит ничье winked
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:22
    0
    Обрезанному клоуну предлагают бороться с ветряными мельницами.( коррупция)
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 21:49
      -2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Обрезанному клоуну

      Откуда знание таких пикантных подробностей? Должно быть, в баню вместе ходите? Или же на пианинах дуэтом...?
  6. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 21:25
    +2
    Самое важное в процессе расследования коррупции , случайно не выйти на самого себя.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:30
      0
      Самое важное в процессе расследования коррупции , случайно не выйти на самого себя.
      Скорее наоборот, то что нельзя победить - нужно возглавить.
      Теперь западное ворье будет говорить ворью укурков как воровать дерьмократично. Естественно не забесплатно.
  7. Cypa
    Cypa Сегодня, 21:29
    0
    Вор на воре сидит и вором погоняет....
  8. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 21:29
    -1
    Рынка нет и не было, а махинации с рынком были. Дело привычное.
  9. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 21:29
    -1
    Рынка нет и не было, а махинации с рынком были. Дело привычное.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:41
    0
    послание от Белого дома получил также офис президента и правительство Украины.

    Все это предвыборная брехня США в предвыборной компании президента.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:52
    -1
    "Суверенной" якобы стране, дают прямые указания заокеанские люди. Ну, а что, самостийность- она такая!
  12. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 22:02
    0
    Складывается впечатление что американцы всё это и затеяли чтобы украсть целую страну. Зеля подкупился на обещания а теперь дороги назад нет, и американцы всовывают как своих людей так и уже законы меняют. Скоро конституцию поменяют , где будет Бог храни америку. Для нового израиля приготовили землю....
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:09
    0
    Еще одно требование касается введения рыночных цен на газ и электричество для населения с отменой моратория на повышение коммунальных тарифов во время военного положения.

    Рыночные цены могут саморегулировать себя, если нет хапуг во власти. На Украине нет хапуг во власти???
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 22:18
      0
      Цитата: Fangaro
      Рыночные цены могут саморегулировать себя,

      Цена на газ и электричество не саморегулируемая, потому что ее производители предоставляют собой естественные монополии