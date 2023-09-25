США выставили Украине ряд требований, от выполнения которых зависит продолжение военной помощи

Майк Пайл отправил в адрес Межведомственной координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи

США выдвинули Украине ряд требований, от выполнения которых зависит дальнейшая военная поддержка. Перечень реформ, которые необходимо выполнить, уже направлен в Киев. Об этом пишет украинская пресса.Письмо подписано заместителем советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майком Пайлом. Адресовано оно Межведомственной донорской координационной платформе, созданной в январе 2023 года в рамках так называемого "финансового Рамштайна". США являются основным внешним донором Украины.- пишет украинская пресса.По имеющимся данным, послание от Белого дома получил также офис президента и правительство Украины. Американцы требуют провести реформы с приоритетом их выполнения от трех месяцев до одного года в области борьбы с коррупцией, которая буквально захлестнула Украину. Касаются они функционирования САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), Высшего совета правосудия и в целом судебной ветви власти.Также в течение года должны быть внесены изменения в работу Минобороны Украины и остальных силовых ведомств. В частности, деятельность СБУ предлагается ограничить контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью. Также США требуют провести проверку судей Верховного суда Украины и назначить новых с участием международных экспертов.Еще одно требование касается введения рыночных цен на газ и электричество для населения с отменой моратория на повышение коммунальных тарифов во время военного положения.Пока никаких официальных комментариев по поводу получения письма ни офис Зеленского, ни кабмин Украины не сделали.