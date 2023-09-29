Операция «Суворов». Как Красная Армия освободила Смоленск



Зенитный расчет старшины Ивана Михалева в освобожденном Смоленске, вооруженный крупнокалиберным (12,7 мм) пулеметом ДШК. На втором плане видны Соборная гора и Успенский собор. 25 сентября 1943 г.

Оккупация Смоленска



Немецкие солдаты проходят под аркой на вокзале оккупированного Смоленска. Железная арка разделяла строения вокзала по направлениям следования – Московско-Брестской (слева) и Риго-Орловской железных дорог. Все вокзальные строения были полностью уничтожены гитлеровцами



Советские саперы восстанавливают разрушенный мост через Днепр в освобожденном Смоленске

Общая ситуация



Советские пехотинцы переправляются через Днепр в освобожденном Смоленске

Операция «Суворов»

С ходу прорвать оборону вермахта не получилось

«Имели место паузы с атаками, стремление отлежаться, пересидеть противника, свалить или надеяться на соседа и так далее. Плохо еще управляются войска в дивизии, полку и ниже. Ряд командиров очень впечатлительны к немецким контратакам».



Советская пехота на подступах к Спас-Деменску. Август 1943 г.



Бойцы РККА бегут к противотанковому рву мимо разбитого немецкого 75-мм противотанкового орудия PaK 41 во время штурма Гнездиловских высот (высота 233,3, от дер. Гнездилово 3 км, Спас-Деменский район). Снимок сделан во время наступательной операции войск Западного фронта в ходе Спас-Деменской операции. Август 1943 г.

«Войска здесь встретились с большими трудностями. С одной стороны, тяжелая лесисто-болотистая местность, с другой – возросшее сопротивление вражеских войск, которые усиливаются частями, перебрасываемыми из района Брянска».



Советские бойцы снимают немецкую табличку в освобожденном Спас-Деменске



Бойцы и командиры РККА на улице освобождённого Спас-Деменска

На Ельню



Разрушенные дома на улице освобожденного Дорогобужа. Сентябрь 1943 г.



Советские минометчики на марше по улице Ленина в освобожденном Дорогобуже. На момент освобождения города в нем осталось всего 64 здания, пригодных для восстановления. Многие фундаментальные исторические постройки были взорваны отступающими немецкими войсками.



Советский танк Т-34 на улице освобожденной Ельни



Ездовые Красной Армии транспортируют 76-мм дивизионную пушку образца 1939 года (УСВ) по улице освобожденной Ельни

Освобождение Смоленска



Немецкие саперы минируют мост в Рославле



Бойцы 1099-го стрелкового полка (командир полка майор Борис Иванович Елизаров) 326-й стрелковой дивизии вступают в освобожденный Рославль. 25 сентября 1943 года

«Передвигаться по городу было невозможно: все горело, рвалось, грохотало. Вместо сада – штабеля дров, трупы людей и лошадей. Там, где до войны был льнокомбинат, стояли ряды виселиц, на каждой по нескольку повешенных. Полуразрушенные дома просвечивали выбоинами окон и казались черепами с пустыми глазницами. В дымящихся развалинах люди не узнавали своих домов. Только зубчатые стены кремля говорили, что это он, наш Смоленск».

«На рассвете город казался вымершим. Но по мере того как наступало утро, откуда-то из погребов, с чердаков, из подземелий выбегали люди, бросались навстречу разведчикам и в радостном смятении пожимали им руки и обнимали, и плакали, и говорили какие-то бессвязные, ласковые слова, которые можно услышать в жизни только от близких людей после долгой, горькой разлуки».



Разведчики 169-й отдельной разведроты (командир – капитан Василий Васильевич Ушаков) 133-й стрелковой дивизии на берегу Днепра в освобожденном Смоленске. На втором плане видны Соборная гора и Успенский собор. Разведчики отыскивают место для наводки переправы через Днепр.



Панорама разрушенного Смоленска после отступления немецких войск

Итоги



Советские сапeры занимаются разминированием набережной Днепра в освобожденном Смоленске. Вдалеке видны Соборная гора и Успенский собор



Жители Смоленска беседуют с бойцами, освобождавшими Смоленск