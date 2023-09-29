Операция «Суворов». Как Красная Армия освободила Смоленск

Зенитный расчет старшины Ивана Михалева в освобожденном Смоленске, вооруженный крупнокалиберным (12,7 мм) пулеметом ДШК. На втором плане видны Соборная гора и Успенский собор. 25 сентября 1943 г.
Оккупация Смоленска
Смоленская область в числе первых приняла на себя удар гитлеровских войск. Уже в июне 1941 года немецкие подвижные силы группы армий «Центр» прорвались к Западной Двине в районе Витебска и Днепру у Орши и Могилёва. 10 июля 1941 года началось оборонительное Смоленское сражение. 16 июля части Гудериана вторглись в город. В окрестностях и на улицах города более двух недель шли бои. 19 июля немцы проникли в Ельню, в окружение попали войска 16-й, 19-й и 20-й советских армий.
21 июля Красная Армия перешла в контрнаступление, пытаясь вывести из котла остатки блокированных армий. Однако немцы продолжали наступление, в ночь на 29 июля наши войска окончательно оставили Смоленск. 1–21 августа Красная Армия и вермахт дрались на Смоленской дуге. Немцы захватили Рославль, наши войска неудачно контратаковали. 16 августа советские войска снова контратаковали с целью разгрома ельнинской группировки противника. 22 августа – 10 сентября советский Западный фронт предпринял новую попытку вернуть рубеж Велиж, Демидов и Смоленск, войска Резервного фронта пробивались на Ельню. 6 сентября наши войска отбили Ельню, но дальше продвинуться не смогли.
Смоленское оборонительное сражение было тяжелым и кровопролитным: советские войска потеряли более 700 тыс. человек убитыми и ранеными. Однако прорыв вермахта на Москву задержали, что стало одной из предпосылок срыва блицкрига. В жестоких боях на Смоленщине родилась советская гвардия.
Немецкие солдаты проходят под аркой на вокзале оккупированного Смоленска. Железная арка разделяла строения вокзала по направлениям следования – Московско-Брестской (слева) и Риго-Орловской железных дорог. Все вокзальные строения были полностью уничтожены гитлеровцами
Оккупация Смоленская продолжалась более двух лет. Смоленский округ входил в состав генерального комиссариата «Остланд» – вместе с Белоруссией и Прибалтикой. Гитлеровская оккупация тяжело далась Смоленщине. Численность населения, которая в 1939 году была около 2 млн человек, сократилась к концу войны почти вдвое. Всего за период оккупации региона нацисты убили более 150 тыс. мирных советских граждан, более 160 тыс. угнали на работы в Третий рейх, убили 230 тыс. военнопленных.
Таковы данные Государственной чрезвычайной комиссии от 1945 года. Фашисты сожгли около 5 тыс. смоленских деревень. Около 300 деревень были сожжены вместе с жителями – это гитлеровцы мстили за поддержку партизан. Так, в марте 1943 года немцы согнали в деревню Чертовка около 400 жителей соседних деревень и сожгли.
Из 170 тысяч жителей Смоленска к моменту освобождения города в сентябре 1943 года в живых остались 20 тыс. В городе были убиты 35 тыс. мирных жителей и более 100 тыс. военнопленных, в рабство было угнано около 90 тыс. человек. Сам город был практически полностью разрушен. Звание города‑героя Смоленску было присвоено в 1985 году.
Политика нацистов, направленная на уничтожение «советских недочеловеков», вызвала мощное народное сопротивление. Несмотря на все кары и массовый кровавый террор, уже к весне 1942 года партизаны освободили от гитлеровцев 25 из 42 оккупированных районов. Они стали «партизанскими краями». Партизаны своими действиями сковывали вражескую армию, поддерживали наступление Красной Армии в 1943 году.
Советские саперы восстанавливают разрушенный мост через Днепр в освобожденном Смоленске
Общая ситуация
Советская Ставка на лето – осень 1943 года планировала, после отражения вражеского наступления, начать масштабное наступление в широкой полосе от Азовского моря до Смоленска, чтобы освободить Левобережную Украину, форсировать Днепр, выйти на территории Правобережной Украины и Белоруссии.
Важное значение придавалось разгрому группировки «Центр», которая, удерживая рубеж западнее Кирова, Спас-Деменска, Ярцева и Велижа, находилась в 250-300 км от Москвы. То есть немцы сохраняли плацдарм, нацеленный на советскую столицу. Калининский и Западный фронты должны были выйти на рубеж Смоленск и Рославль.
Советские пехотинцы переправляются через Днепр в освобожденном Смоленске
Главный удар наносил Западный фронт (ЗФ) под командованием генерала Соколовского. ЗФ должен был разгромить противника в районах Ельни и Спас-Деменска, в дальнейшем развивать наступление на Рославль. Одновременно часть сил правого крыла ЗФ во взаимодействии с Калининским фронтом (КФ) Ерёменко наступала на Ярцево и Дорогобуж, нацеливаясь на Смоленск.
Сталин придавал операции «Суворов» весьма большое значение, и в начале августа 1943 года впервые за всю войну лично побывал на командных пунктах Западного и Калининского фронтов, заслушав там доклады Соколовского и Ерёменко.
Германское командование понимало, что развал обороны на центральном стратегическом направлении очень опасен. Немцы ожидали крупных операций Красной Армии на этом направлении. Немцы сосредоточили свои усилия на упорной обороне занятых территорий. На смоленском и рославльском направлениях было подготовило пять-шесть оборонительных полос и рубежей, эшелонированных на 100–130 км.
Тыловые рубежи обычно проходили по берегам рек. Они занимались войсками по мере необходимости. Города Новосокольники, Витебск, Сураж, Рудня, Духовщина, Ярцево, Дорогобуж, Ельня, Спас-Деменск, Демидов, Смоленск, Рославль были превращены в мощные узлы сопротивления, подготовленные к круговой обороне. Дороги на важнейших направлениях минировались.
В полосе шириной 600 км командование группы армий «Центр» под началом фельдмаршала Клюге имело 44 дивизии 3-й танковой, 4-й и частично 2-й танковой армий Рейнгардта, Хейнрици и Моделя. В составе этой группировки насчитывалось 850 тыс. солдат и офицеров, 8 800 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий, до 700 боевых самолетов.
Операция «Суворов»
К началу операции в состав КФ входили 3-я и 4-я ударные, 43-я, 39-я и 3-я воздушная армии, 3-й гвардейский кавкорпус, а в состав ЗФ – 31-я, 5-я, 10-я гвардейская, 33-я, 49-я, 10-я, 50-я, 68-я, 21-я и 1-я воздушная армии, 5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерийский корпуса. Всего более 1,2 млн человек, свыше 20 тыс. орудий и минометов, более 1,4 тыс. танков и самоходок, 1 100 боевых самолетов. Однако дивизии были неполного состава – средняя численность стрелковых дивизий составляла 6,5–7 тыс. человек. Войска испытывали нехватку боеприпасов (2–2,5 боекомплекта) и топлива (1,3–2,8 заправки).
Командующий ЗФ Соколовский на направлении главного удара выделил 10-ю гвардейскую, 3-ю, 68-ю и 21-ю армии, 5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерийский корпуса. Советские войска должны были пробить оборону врага на участке шириной 16 км, разгромить главные силы немецкой 4-й армии, освободить важный узел коммуникаций Рославль, затем выйти на рубеж Ярцево, Починок, Дубровка. Планируемая глубина продвижения составляла 180–200 км. На правом крыле фронта силы 31-й и 5-й армий наносили удары с целью разгрома противника в районах Ярцева и Дорогобужа с последующим развитием наступления во взаимодействии с войсками КФ на Смоленск. 10-я армия наступала из района Кирова на Оболовку и Воронцово.
Командующий войсками КФ Ерёменко наносил главный удар силами 39-й армии из района Дмитровки в направлении Духовщина, Смоленск. Армия Зыгина должна была разбить немецкий 27-й корпус и вместе с войсками правого крыла ЗФ освободить Смоленск. Второй удар наносила 43-я армия Голубева из района северо-восточнее Вердино в общем направлении на Скугрево (15 км юго-восточнее Демидова).
Основная масса артиллерии сосредоточивалась в ударных группировках. На ЗФ к артиллерийской подготовке атаки привлекалось 4 950 орудий и минометов, а на КФ – 1 653. Плотность артиллерии в 39-й армии достигала 130, а в 10-й гвардейской и 33-й армиях – 165 единиц на 1 км.
Советское командование планировало разгромить левое крыло немецкой группы армий «Центр» и не допустить переброски её дивизий на южное направление, где Красная Армия наносила главный удар. Окончательно снять угрозу наступления вермахта на Москву, освободить Смоленщину и часть Белоруссии.
Операция получила кодовое наименование «Суворов».
С ходу прорвать оборону вермахта не получилось
Немецкая разведка обнаружила подготовку русских к наступлению на смоленском направлении. Поэтому наступление не было внезапным. Немецкое командование укрепило свои боевые порядки.
7 августа 1943 года после сильной артиллерийской подготовки перешли в наступление дивизии 10-й гвардейской и 33-й армий Трубникова и Гордова. Бои сразу приняли затяжной характер. Гитлеровцы яростно сопротивлялись, контратаковали. К концу дня наши войска вклинились в оборону врага на 4 км. 8 августа командование ЗФ вводит в бой второй эшелон, но без особого успеха. Немцы также успели перебросить подкрепления с орловского направления – части 2-й танковой, 36-й и 56-й пехотных дивизий. Советское командование бросает в бой подвижное соединение, которое надо было вводить в уже пробитую брешь, 6-й гвардейский кавкорпус Соколова. Однако гвардейцы встретили сильное сопротивление противника на промежуточном рубеже, прорыва вглубь не получилось.
9 августа главный маршал артиллерии Воронов как представитель Ставки на обоих фронтах докладывал Сталину, что противник хорошо подготовился к обороне и знал о готовящемся наступлении. Некоторые наши дивизии не готовы к наступательным действиям, не хватает танков прорыва. Командиры стрелковых частей не умеют взаимодействовать с нашей сильной артиллерией.
Маршал также отмечал:
«Имели место паузы с атаками, стремление отлежаться, пересидеть противника, свалить или надеяться на соседа и так далее. Плохо еще управляются войска в дивизии, полку и ниже. Ряд командиров очень впечатлительны к немецким контратакам».
Воронов просил Ставку выделить больше боеприпасов, танков, артиллерии и подключить к операции авиацию дальнего действия.
За семь суток напряженных боев войска ЗФ ценой больших потерь вклинилась в оборону врага на 12–16 км, прорвав тактическую зону обороны в полосе шириной 25–30 км.
На правом крыле фронта войска 31-й и 5-й армий Глуздовского и Поленова в течение 7–8 августа продвинулись всего на 3–5 км. Только 10-я армия Попова, которая перешла в наступление 10 августа, смогла за два дня пробить брешь во вражеской обороне шириной и глубиной до 10 км. Соколовский решил перебросить на этот участок, где наметился успех, 5-й мехкорпус Волкова. Совершив 130-километровый марш, он к исходу 12 августа сосредоточился в новом районе.
Утром 13 августа танкисты пошли в наступление, однако противник также не спал, уже успел подготовить оборону на промежуточном рубеже. Мехкорпус вместо прорыва втянулся в затяжные бои в районе Тягаева. 14–16 августа советские дивизии вклинились в оборону врага ещё на 5–10 км. Мехкорпус, утративший ударную мощь, отвели в тыл.
Хоть наши и не смогли взломать оборону, но наметилась угроза выхода русских в тылы немецкой группировки в районе Спас-Деменска. Германское командование начинает отвод войск. 49-я армия Гришина начинает преследование и 13 августа при поддержке 33-й армии освобождает Спас-Деменск.
Советская пехота на подступах к Спас-Деменску. Август 1943 г.
Бойцы РККА бегут к противотанковому рву мимо разбитого немецкого 75-мм противотанкового орудия PaK 41 во время штурма Гнездиловских высот (высота 233,3, от дер. Гнездилово 3 км, Спас-Деменский район). Снимок сделан во время наступательной операции войск Западного фронта в ходе Спас-Деменской операции. Август 1943 г.
13 августа перешла в наступление 39-я армия Зыгина. За шесть дней боев она потеснила немцев на 5–6 км. Немцы активно контратаковали, только в течение первого дня вражеская пехота при поддержке танков и авиации 24 раза переходила в контратаки.
Таким образом, на первом этапе взломать оборону вермахта, ввести в бреши подвижные соединения не получилось. Немцы, опираясь на сильную оборону, умело сражались, перебрасывали необходимые подкрепления. Германское командование 1 по 18 августа перебросило до 13 дивизий, значительно нарастив боевой потенциал 4-й полевой армии. Советские войска вгрызались в оборону врага, теснили его. Удалось заметно продвинуться только на спас-деменском направлении, так как здесь немцы сами отступили. Заметно ощущалась нехватка боеприпасов.
Наступление на смоленском направлении отвлекло немецкие силы от юга. 28 августа Клюге доложил фюреру, что не может быть и речи о снятии сил с его участка фронта для помощи группе армий «Юг».
25 августа заместитель начальника Генштаба генерал Антонов доложил Сталину о ходе операции:
«Войска здесь встретились с большими трудностями. С одной стороны, тяжелая лесисто-болотистая местность, с другой – возросшее сопротивление вражеских войск, которые усиливаются частями, перебрасываемыми из района Брянска».
Советские бойцы снимают немецкую табличку в освобожденном Спас-Деменске
Бойцы и командиры РККА на улице освобождённого Спас-Деменска
На Ельню
К началу третьей декады августа 1943 года общая обстановка на советско-германском фронте существенно изменилась.
Советские армии успешно развивали наступление на южном направлении. Войска Брянского и Центрального фронтов вышли на подступы к Людинову и Брянску, угрожая южному флангу группы «Центр». Дальнейшее продвижение армий правого крыла Брянского фронта позволяло охватить с южного фланга рославльскую группировку вермахта.
Командование ЗФ решает изменить направление главного удара с Рославля на Ельню и Смоленск. Главный удар наносят 10-я гвардейская, 21-я и 33-я армии. В подчинение 21-й армии Крылова выделялся прибывший из резерва Ставки ВГК 2-й гвардейский танковый корпус и семь артиллерийских бригад, а 33-й армии – 5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерийский корпуса, а также пять артиллерийских бригад. Ударной группировке фронта предстояло действовать в полосе шириной 36 км.
На усиление 31-й и 5-й армиям на правое крыло перемещалась 68-я армия Журавлева. Эта группировка получила приказ во взаимодействии с КФ освободить города Дорогобуж и Ярцево. Войска левого крыла должны были развивать наступление на рославльском направлении. При этом проблема нехватки боеприпасов сохранялась и даже усугубилась (армии имели в пределах от 0,25 до 1,3 боекомплекта).
В то время как ЗФ в рамках оперативной паузы осуществлял перегруппировку и сосредоточение войск, готовясь к новому этапу наступления, КФ продолжал попытки наступления. 39-я армия наступала на духовщинском направлении, но без успеха. Комфронта Ерёменко просил Ставку временно прекратить наступление, но ему приказали наступать до 7 сентября, чтобы отвлечь противника.
Разрушенные дома на улице освобожденного Дорогобужа. Сентябрь 1943 г.
28 августа 1943 года ЗФ атаковал на ельнинском направлении. С помощью мощных ударов артиллерии и авиации советская пехота за 2 дня взломала оборону врага на участке шириной до 30 км и на глубину 12–15 км. 30 августа в прорыв был введен 2-й гвардейский танковый корпус Бурдейного, который преодолел до 20 км и совместно с соединениями и частями 10-й гвардейской армии овладел крупным узлом дорог и сильным опорным пунктом на смоленском направлении – Ельней. Немцы начинают отвод войск перед 5-й армией Поленова. 1 сентября наши войска освободили Дорогобуж.
Советские войска наступали в полосе шириной 150 км. Германское командование перебрасывает подкрепления с других участков, занимает тыловые оборонительные рубежи. Советские войска снова втягиваются в затяжные позиционные бои. Продвижение минимальное – 1–3 км в сутки, потери большие. Число бойцов в дивизиях составляло до 3–4,5 тыс. Проблема нехватки боеприпасов. Немцы, нарастив группировки на смоленском и рославльском направлениях, купировали наступление наших сил.
Советские минометчики на марше по улице Ленина в освобожденном Дорогобуже. На момент освобождения города в нем осталось всего 64 здания, пригодных для восстановления. Многие фундаментальные исторические постройки были взорваны отступающими немецкими войсками.
Советский танк Т-34 на улице освобожденной Ельни
Ездовые Красной Армии транспортируют 76-мм дивизионную пушку образца 1939 года (УСВ) по улице освобожденной Ельни
Освобождение Смоленска
Советское командование вынуждено было взять очередную паузу. 7–14 сентября 1943 года советские войска закреплялись на занятых рубежах, вели разведку, производили перегруппировку. Основная задача была прежней – освобождение Рославля и Смоленска, развитие наступления на запад.
ЗФ готовил удар в направлении Смоленска, Орши. Главный удар наносили 10-я гвардейская армия, 21-я и 33-я армии, 2-й гвардейский танковый, 5-й механизированный, 6-й и 3-й гвардейские кавалерийские корпуса. Сначала наши войска должны были прорвать вражескую оборону на участке шириной 12 км, занять район Починка, перехватывая железную дорогу и шоссе Смоленск – Рославль. Затем частью сил освободить Смоленск, а главными силами вести наступление в общем направлении на Оршу. Армии на правом крыле (31-я, 5-я и 68-я) должны были уничтожить противника в районе Ярцева и выйти на pеки Вопь и Днепр. Армии на левом крыле (49-я и 10-я) должны были форсировать р. Десна и освободить г. Рославль.
Левое крыло КФ должно было разгромить гитлеровцев в районах Духовщины и Демидова, затем нанести удар в общем направлении на Рудню, Витебск. Главная роль в операции по-прежнему отводилась 39-й армии.
Немецкие саперы минируют мост в Рославле
14 сентября началось наступление 39-й армии и левого фланга 43-й армии. К исходу дня они продвинулись на глубину от 3 до 13 км, расширив прорыв до 30 км. Развивая успех, передовые части 39-й армии, в командование которой вступил генерал Берзарин, в ночь на 19 сентября освободили г. Духовщина.
Ставка поставила войскам КФ задачу – освободить Витебск. Армии центра и левого крыла Калининского фронта к 30 сентября вышли на рубеж Усвяты, Рудня, но сломить усилившееся сопротивление противника на витебском направлении не смогли.
15 сентября перешли в наступление в третий раз войска ЗФ. На следующий день на направлении главного удара прорыв был расширен до 20 км в ширину и до 10 км в глубину. Войска 31-й армии овладели сильным узлом сопротивления – городом и железнодорожной станцией Ярцево, а бойцы 10-й армии – форсировали р. Десна. К 20 сентября советские войска преодолели с боями 40 км. Ставка решила, что противник разбит и можно не только освободить Смоленск, но и к 10–12 октября овладеть районами Орши и Могилева.
Бойцы 1099-го стрелкового полка (командир полка майор Борис Иванович Елизаров) 326-й стрелковой дивизии вступают в освобожденный Рославль. 25 сентября 1943 года
В ночь на 25 сентября войска 31-й, 5-й и 68-й армий генералов Глуздовского, Поленова и Журавлева с различных направлений пробились в Смоленск и вскоре полностью очистили его от немцев. Сапёры приступили к наведению переправ через Днепр, очищали развалины от мин.
Комиссар партизанского отряда Александр Хомич вспоминал:
«Передвигаться по городу было невозможно: все горело, рвалось, грохотало. Вместо сада – штабеля дров, трупы людей и лошадей. Там, где до войны был льнокомбинат, стояли ряды виселиц, на каждой по нескольку повешенных. Полуразрушенные дома просвечивали выбоинами окон и казались черепами с пустыми глазницами. В дымящихся развалинах люди не узнавали своих домов. Только зубчатые стены кремля говорили, что это он, наш Смоленск».
Корреспондент газеты «Красноармейская правда» на Западном фронте Евгений Воробьев писал:
«На рассвете город казался вымершим. Но по мере того как наступало утро, откуда-то из погребов, с чердаков, из подземелий выбегали люди, бросались навстречу разведчикам и в радостном смятении пожимали им руки и обнимали, и плакали, и говорили какие-то бессвязные, ласковые слова, которые можно услышать в жизни только от близких людей после долгой, горькой разлуки».
В тот же день части 10-й армии, действовавшие на левом крыле, освободили Рославль. Вечером 25 сентября в честь двойной победы Москва салютовала войскам Западного фронта 20 артиллерийскими залпами из 244 орудий.
Продолжив наступление, советские войска с ходу форсировали р. Сож, освободили города Красный, Мстиславль, Кричев. 2 октября Красная Армия достигла рубежа Елисеевка, Ляды, Ленино, Дрибин и далее на юг по р. Проня до Петуховки. Однако их попытки прорваться к Орше и Могилеву успеха не имели. Операция «Суворов» была завершена.
Разведчики 169-й отдельной разведроты (командир – капитан Василий Васильевич Ушаков) 133-й стрелковой дивизии на берегу Днепра в освобожденном Смоленске. На втором плане видны Соборная гора и Успенский собор. Разведчики отыскивают место для наводки переправы через Днепр.
Панорама разрушенного Смоленска после отступления немецких войск
Итоги
Войска левого крыла Калининского и Западного фронтов, развернув наступление в полосе шириной до 400 км, продвинулись на глубину 200–250 км. Они освободили территорию Смоленской области, свыше 7 500 населенных пунктов, в том числе города Смоленск, Рославль, Ярцево, Ельню, Спас-Деменск, Дорогобуж, Духовщину и Демидов. Началось освобождение Белоруссии.
Было разгромлено 7 дивизий вермахта, ещё 14 дивизий понесли большой урон в живой силе и технике.
Чтобы остановить наступление русских, германское командование вынуждено было перебросить на смоленское и рославльское направления 16 различных соединений. Калининский и Западный фронты сковали около 55 немецких дивизий, что способствовало успешному развитию наступления на южном стратегическом направлении.
Красной Армии не удалось уничтожить смоленскую группировку группы армий «Центр». Немцы успешно оборонялись, перебрасывали подкрепления, чему не смогла помешать советская авиация. По мере необходимости немецкие соединения отходили на тыловые заранее подготовленные оборонительные рубежи. Советским армия и корпусам не удалось прорвать оборону врага на большую глубину, создавая котлы, уничтожая окруженные немецкие соединения.
Красной Армии после оперативных пауз пришлось трижды таранить вражескую оборону. Менять направление главного удара, производя перегруппировку сил и средств. При нехватке боеприпасов и топлива. Потери были высокими – свыше 450 тыс. человек (более 100 тыс. безвозвратные), более 850 танков и САУ.
Общие потери немцев, по советским данным: 200–250 тыс. человек, по немецким – 70 тыс.
Советские сапeры занимаются разминированием набережной Днепра в освобожденном Смоленске. Вдалеке видны Соборная гора и Успенский собор
Жители Смоленска беседуют с бойцами, освобождавшими Смоленск