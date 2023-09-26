Протестующие в Армении потребовали от Пашиняна подать в отставку до 5 октября

Пашинян даже не собирался защищать армянский народ Арцаха, и теперь все эти люди вынуждены покинуть свои дома.

В Армении прошли очередные митинги, основной посыл которых был связан с требованием от отправке премьера Никола Пашиняна в отставку.Напомним, что после капитуляции Нагорного Карабаха (Арцаха), когда власти Армении отказались оказать военную помощь армянам непризнанной (Ереваном в том числе) республики, Пашинян заявил, что в отставку он не собирается. Армянский премьер добавил, что его целью является делимитация границы с Азербайджаном и подписание мирного договора. В Баку сразу же напомнили Пашиняну о взятых обязательствах по открытию транспортного коридора между двумя частями Азербайджана, одна из которых – Нахичеванская автономия. Её накануне посещал президент Турции Эрдоган.В ходе очередной протестной акции в Ереване митингующие объявили Никола Пашиняна предателем армянского народа и человеком, который сдал интересы армян Арцаха.Один из протестующих:Пашиняну даже определили срок подачи в отставку – до 5 октября.Тем временем в Госдепе США вместе с самим Пашиняном муссируют тему «недоговороспособности России». Занимаясь откровенным лицемерием, официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер заявил, что «на Россию нельзя положиться как на международного партнёра». Это притом, что сами же Штаты признают Нагорный Карабах азербайджанским и прекрасно знают, что между Ереваном и Москвой не было никаких договорённостей, по которым бы российская армия должна была воевать за непризнаваемый Ереваном Карабах. Видимо, полагаться нужно исключительно на США.Напомним, что в Ереване работает самое большое посольство США в мире.