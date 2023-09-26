Военное обозрение
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Протестующие в Армении потребовали от Пашиняна подать в отставку до 5 октября

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Протестующие в Армении потребовали от Пашиняна подать в отставку до 5 октября

В Армении прошли очередные митинги, основной посыл которых был связан с требованием от отправке премьера Никола Пашиняна в отставку.


Напомним, что после капитуляции Нагорного Карабаха (Арцаха), когда власти Армении отказались оказать военную помощь армянам непризнанной (Ереваном в том числе) республики, Пашинян заявил, что в отставку он не собирается. Армянский премьер добавил, что его целью является делимитация границы с Азербайджаном и подписание мирного договора. В Баку сразу же напомнили Пашиняну о взятых обязательствах по открытию транспортного коридора между двумя частями Азербайджана, одна из которых – Нахичеванская автономия. Её накануне посещал президент Турции Эрдоган.

В ходе очередной протестной акции в Ереване митингующие объявили Никола Пашиняна предателем армянского народа и человеком, который сдал интересы армян Арцаха.

Один из протестующих:

Пашинян даже не собирался защищать армянский народ Арцаха, и теперь все эти люди вынуждены покинуть свои дома.

Пашиняну даже определили срок подачи в отставку – до 5 октября.

Тем временем в Госдепе США вместе с самим Пашиняном муссируют тему «недоговороспособности России». Занимаясь откровенным лицемерием, официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер заявил, что «на Россию нельзя положиться как на международного партнёра». Это притом, что сами же Штаты признают Нагорный Карабах азербайджанским и прекрасно знают, что между Ереваном и Москвой не было никаких договорённостей, по которым бы российская армия должна была воевать за непризнаваемый Ереваном Карабах. Видимо, полагаться нужно исключительно на США.

Напомним, что в Ереване работает самое большое посольство США в мире.
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21 комментарий
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  1. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 06:23
    +1
    Неужели в Армении нельзя было связать и согласовать существование Нахичевани и Нагорного Карабаха?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:28
      +4
      Цитата: pavel.tipingmail.com
      Неужели в Армении нельзя было связать и согласовать существование Нахичевани и Нагорного Карабаха?

      Не для того Пашиняна приводили во власть его спонсоры, не для того...
      1. ААК
        ААК Сегодня, 06:31
        0
        Вот интересно, а где находится самое большое посольство Российской Федерации и каков результат?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 07:07
          0
          Самые большие участки в собственности посольств России Шпицберген( но это нюансы договора),Шотландия ,Италия ( ранее это было собственностью царской семьи) ,ориентировочно собственность России за рубежом оценивается в 300 млрд $.
    2. solar
      solar Сегодня, 09:10
      0
      И как связать? Армении захватить Нахичевань? Развязать полномасштабную войну с Азербайджаном? Так армяне в военном плане сейчас сильно уступают Баку. Формально они в Карабахе не воевали.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +1
    Пашиняну даже определили срок подачи в отставку – до 5 октября
    На что Пашинян, заручившись западной поддержкой, показал митингующим и требующим его отставки руку согнутую в локте и прижатую другой рукой. После чего набросился с очередными клеветническими нападками на Россию. Гнать это мурло из ОДКБ причем громко и со свистом пока он демонстративно сам не вышел из этой организации.
  3. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 07:00
    +5
    Вообще-то Армения рискует быть поделенной между Турцией и Азербайджаном, а армянская диаспора в России - удвоится за счёт вынужденных переселенцев.
    Никто Армению спасать не будет, включая самих армян. Так что несогласным рекомендуется паковать чемоданы.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 07:14
      +2
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Так что несогласным рекомендуется паковать чемоданы

      Только не в Россию...
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 07:26
        0
        Только не в Россию...

        Ну если дело примет такой оборот, то турецкий султан может помочь по линии "беженцы - в Европу!"
        А так - будем реалистами. Пашинян неизбежно будет гнобить и выдавливать оппозицию, да и просто несогласных. Так что даже без участия Турции и Азербайджана нашего полку будет прибывать.
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:29
      -1
      Вообще-то Армения рискует быть поделенной между Турцией и Азербайджаном

      Полностью согласен.
      Как с Украиной. Поделят все, а там еще и Иран подтянется.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 09:20
        -1
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Вообще-то Армения рискует быть поделенной между Турцией и Азербайджаном

        Полностью согласен.
        Как с Украиной. Поделят все, а там еще и Иран подтянется.

        Иран то наоборот поддерживает Армению и всячески угрожает Азербайджану и даже Турции, чтобы те международно признанные границы Армении не нарушали. Вот такое странное совпадение интересов Ирана и США в регионе.
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:22
    0
    Естественно Пашинян не собирался защищать народ Арцаха. Это как бы другая страна со своим руководством. Причем выходцы из Арцаха 20 лет рулили в самой Армении и так и не сподобились его признать на государственном уровне и заключить договор об совместной обороне. Более того, выходцы с Арцаха - это главные политические соперники Пашиняна, коих он сверг несколько лет назад. С чего ему вообще заступаться за Арцах?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:24
    +1
    Армяне из Армении очень интересные ,когда началась война в Нагорном Карабахе ,некоторые уклонисты чесанули в Сочи.Война закончилась перемирием - слиняли обратно.Очень редки в Сочи армянские номера ,таможня прижала.Наплыва нет ,а что им тут делать всё рабочие места разобраны.А высокооплачиваемыеместа разбирают россияне.А родственники долго кормить не будут.Дорого у нас тут всё здесь для них.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:31
    0
    У неорганизованного и нефинансируемого мероприятия без лидеров готовых на действия в части смены власти, шансов 0,0% Это вам не США с их возможностями информационными, когда из каждого утюга в сети тебе будут рассказывать как ты должен пойти менять власть.
  7. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:34
    0
    Да ложил он болт на всех армян.Сами его выбрали
  8. Харитon
    Харитon Сегодня, 07:34
    -1
    Правильно, США начали Сюнико-Зангезурскую операцию. Всех буйных в Ереван, чтобы Алиев спокойно захватил коридор
  9. Million
    Million Сегодня, 07:50
    +1
    Напомним, что в Ереване работает самое большое посольство США в мире.

    Посольство США там работает,а нашим-ничего не надо,просрали всех партнеров.
  10. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 07:55
    +2
    Пашинян заикался про ОДКБ. Так почему же он не запросил помощь как Казахстан в свое время. Очканул видать что могли и самого убрать. Только грязью обливать и умеет ставленник америкосовский.
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:03
    +2
    На фото к новости вон сколько молодых и здоровых, что ж они не поехали защищать Арцах/Карабах?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:23
      +2
      Цитата: AdAstra
      На фото к новости вон сколько молодых и здоровых, что ж они не поехали защищать Арцах/Карабах?

      Потому что "говорить" - не мешки ворочать. Тут на ВО многие призывают к мобилизации, а вот сами добровольно в зону СВО не торопятся.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:04
    0
    Событие, предательство уже произошло... хотя, как раз таки Пашинян просто выполнил работу, на которую его и толкали на верх.
    В общем... боржоми - почки, все понятно.