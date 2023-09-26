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ЧВК «Вагнер» опровергла слухи о прекращении своего существования и ухода из Африки

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ЧВК «Вагнер» опровергла слухи о прекращении своего существования и ухода из Африки

ЧВК "Вагнер" опровергла прекращение своего существования и уход из Африки, в компании подчеркнули, что командование продолжает руководить компанией и решать поставленные задачи. Об этом говорится в ТГ-канале "Разгрузка Вагнера".


Российский ресурс, связанный с ЧВК "Вагнер" опубликовал заявление, в котором опровергаются слухи о роспуске компании и прекращении ее работы. Как подчеркивается, "Оркестр" продолжает работу в Африке и Белоруссии, решает все поставленные задачи и никуда уходить не собирается. Также в заявлении звучит призыв не верить слухам, а доверять только официальным каналам ЧВК.

Товарищи. Сообщаем вам, что ЧВК Вагнер не прекращало и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет. Командование ЧВК все также решает все поставленные задачи и ведет руководство компанией

- говорится в заявлении.

О том, что ЧВК "Вагнер" продолжает находиться в Африке и никуда оттуда уходить не собирается, подтверждают и американцы. Как пишет CNN со ссылкой на данные разведки, никакого вывода подразделений "Вагнера" из африканских стран нет, идет обычная ротация личного состава. При этом значительные силы "музыкантов" замечены в ЦАР, Мали и Ливии. Кроме того, американцы не увидели признаков того, что операции ЧВК перешли к Минобороны России, хотя признаки этого были.

США не видят вывода сил ЧВК "Вагнер" из Африки в любых существенных или значимых количествах

- сообщает CNN.

Ранее в Сети появилось небольшое интервью одного из ветеранов ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест", который заявил, что компания продолжает работу, выполняя ранее заключенные контракты, а также заключая новые.
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:31
    +5
    ЧВК Вагнер ни куда не делись смотрите сми ЦАР ,Нигера,Мали,Буркина - Фассо и флайрадар.Начинают бесить вбросы товарища " Князя Черкесского" ,кто это многие знают.А он каким боком к Вагнеру и самое интересное его цитируют .Тоже можно считать маркером - непредвзятости.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +3
    США не видят вывода сил ЧВК "Вагнер" из Африки в любых существенных или значимых количествах
    Что их и их "союзников" очень беспокоит. Африка потихоньку отворачивается от бывших колонизаторов продолжающих извлекать для себя прибыль из этого континента.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:01
      +1
      rotmistr 60 .Западом во всю используется бывший логистический центр компании "Волго Днепр" под Дрезденом для снабжения своих сил в Африке .
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:58
    +3
    Суровикин в Африке обосновался , скорее всего он рулит вагнерами.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 08:42
      -2
      Цитата: Ирек
      Суровикин в Африке обосновался , скорее всего он рулит вагнерами.

      Да как мне думается и Пригожин там! Он и его разведка и контрразведка работают в отличии от других просто прекрасно. Там кадровые военные, и мало того, там весь цвет военных.
      А "гибель" Пригожина- это отлично спланированная операция! Мы еще услышим о нем.
      Не просто так зеля обронил слова .... спросите Пригожина...
      Ну вот не верю я, что такие зубры, как Пригожин и Уткин просто так подставились! И косвенные признаки этого есть! Хотя бы промелькнувшее сообщение, что "могилу" Пригожина посетила супруга его двойника!
      1. DvaParovoza
        DvaParovoza Сегодня, 09:44
        0
        Бывают настолько умные люди, что оказываются умнее самих себя...
  4. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 09:33
    0
    "Кроме того, американцы не увидели признаков того, что операции ЧВК перешли к Минобороны России, хотя признаки этого были."
    Это просто какой то эпик а-ля "суслик", которого не видят, но он есть! Мы только что стали свидетелями благотворного влияния ЕГЭ на образ мышления "писателя"...