ЧВК «Вагнер» опровергла слухи о прекращении своего существования и ухода из Африки

Товарищи. Сообщаем вам, что ЧВК Вагнер не прекращало и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет. Командование ЧВК все также решает все поставленные задачи и ведет руководство компанией

США не видят вывода сил ЧВК "Вагнер" из Африки в любых существенных или значимых количествах

ЧВК "Вагнер" опровергла прекращение своего существования и уход из Африки, в компании подчеркнули, что командование продолжает руководить компанией и решать поставленные задачи. Об этом говорится в ТГ-канале "Разгрузка Вагнера".Российский ресурс, связанный с ЧВК "Вагнер" опубликовал заявление, в котором опровергаются слухи о роспуске компании и прекращении ее работы. Как подчеркивается, "Оркестр" продолжает работу в Африке и Белоруссии, решает все поставленные задачи и никуда уходить не собирается. Также в заявлении звучит призыв не верить слухам, а доверять только официальным каналам ЧВК.- говорится в заявлении.О том, что ЧВК "Вагнер" продолжает находиться в Африке и никуда оттуда уходить не собирается, подтверждают и американцы. Как пишет CNN со ссылкой на данные разведки, никакого вывода подразделений "Вагнера" из африканских стран нет, идет обычная ротация личного состава. При этом значительные силы "музыкантов" замечены в ЦАР, Мали и Ливии. Кроме того, американцы не увидели признаков того, что операции ЧВК перешли к Минобороны России, хотя признаки этого были.- сообщает CNN.Ранее в Сети появилось небольшое интервью одного из ветеранов ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест", который заявил, что компания продолжает работу, выполняя ранее заключенные контракты, а также заключая новые.