Что бы ни происходило, наш президент ещё с трибуны ООН чётко дал понять, что мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии. Это наша земля. Я полностью стою на тех же позициях. Я и президент Вучич обсудили первоочередные шаги, которые мы должны принять для обеспечения безопасности сербского населения в крае Косово.

Премьер Сербии Анна Брнабич сделала заявление по поводу ситуации на севере Косово. Напомним, что в результате очередной эскалации на севере края Косово косовская полиция расстреляла троих сербов, у одного из которых остался полугодовалый ребёнок. Накануне Белград начал переброску своих подразделений к границе с Косово, которую считает административной.Брнабич заявила, что к кровопролитию на севере Косово привела «политика Курти» (косовский «премьер»).Председатель сербского правительства:По словам Анны Брнабич, Белград намерен отстаивать сербскую территориальную целостность.Тем временем в Приштине тут же обратились к натовским войскам, которые находятся на территории края. Напомним, что там размещена вторая по численности военная база США в Европе. Правительство Альбина Курти заявляет, что «Сербия может готовить вторжение в Косово», а потому «союзники должны помочь в случае эскалации».В Брюсселе и Вашингтоне тут же попытались оказать очередное давление на Белград, заявляя, что «Косово – независимая страна и сама вправе решать вопросы, касающиеся выполнения конституционных норм». А по конституции Сербии, Косово - часть сербской территории. Значит, Белград тоже сам вправе решать вопросы, касающиеся выполнения конституционных норм. Не так ли?