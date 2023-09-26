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Премьер Сербии: Мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии

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Премьер Сербии: Мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии

Премьер Сербии Анна Брнабич сделала заявление по поводу ситуации на севере Косово. Напомним, что в результате очередной эскалации на севере края Косово косовская полиция расстреляла троих сербов, у одного из которых остался полугодовалый ребёнок. Накануне Белград начал переброску своих подразделений к границе с Косово, которую считает административной.


Брнабич заявила, что к кровопролитию на севере Косово привела «политика Курти» (косовский «премьер»).

Председатель сербского правительства:

Что бы ни происходило, наш президент ещё с трибуны ООН чётко дал понять, что мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии. Это наша земля. Я полностью стою на тех же позициях. Я и президент Вучич обсудили первоочередные шаги, которые мы должны принять для обеспечения безопасности сербского населения в крае Косово.

По словам Анны Брнабич, Белград намерен отстаивать сербскую территориальную целостность.

Тем временем в Приштине тут же обратились к натовским войскам, которые находятся на территории края. Напомним, что там размещена вторая по численности военная база США в Европе. Правительство Альбина Курти заявляет, что «Сербия может готовить вторжение в Косово», а потому «союзники должны помочь в случае эскалации».

В Брюсселе и Вашингтоне тут же попытались оказать очередное давление на Белград, заявляя, что «Косово – независимая страна и сама вправе решать вопросы, касающиеся выполнения конституционных норм». А по конституции Сербии, Косово - часть сербской территории. Значит, Белград тоже сам вправе решать вопросы, касающиеся выполнения конституционных норм. Не так ли?
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11 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 06:53
    +3
    Ну это примерно как азербайджанцы с Карабахом... (да-да, про остальное также помню...)
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: ААК
      Ну это примерно как азербайджанцы с Карабахом... (да-да, про остальное также помню...)

      И результат будет тот же. recourse
  2. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 06:55
    +1
    Значит, Белград тоже сам вправе решать вопросы, касающиеся выполнения конституционных норм. Не так ли?

    Нет, не так. Сербия тоже "Це-Европа" и будет в скором времени принята и в ЕС и в НАТО, но в границах очерченных Гегемоном.
    А для сильно непонятливых есть Гаагский трибунал или ДРОН неизвестной принадлежности (террористы - кругом!).
    Снявши голову по волосам не плачут!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +3
    наш президент ещё с трибуны ООН чётко дал понять, что мы никогда не признаем независимость Косово и Метохии.
    Вучич действительно набравшись смелости заявил это с трибуны ООН. Запад, как и положено ему негодует и уже звучат радикальные призывы отдельных ястребов о нанесении удара по Сербии. В это время Сербия стягивает войска и бронетехнику к границам с Косово. Судя по всему добром это не закончится учитывая поддержку Косова странами - членами НАТО.
    1. Дес
      Дес Сегодня, 07:51
      +1
      Подготовившись, умело и при полной поддержке населения Сербии - да, может. Но у него ничего этого нет. А у Азербайджана есть. Разница.
    2. solar
      solar Сегодня, 08:58
      0
      В Косово согласно решению СБ ООН стоят ООНовские миротворцы из KFOR. Непонятно, сербы же не с ними собрались воевать?
  4. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:30
    0
    Да уж... Рановато разогнали Вагнеров.Работа им бы там нашлась
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:40
    +2
    Сербов жалко. В свое время они (не их правительство) сильно помогали в ЛДНР.
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 08:23
    0
    Ой, НАТО даже от России защитить нормально не может одну страну. Так что сербы могут спать спокойно.
  7. Жеребливый
    Жеребливый Сегодня, 08:35
    0
    Значит, через какое-то время на выборах в Сербии победит какой-нибудь Никола Пашинович. При нём всё признают, да ещё и впридачу подкинут.
  8. solar
    solar Сегодня, 08:51
    0
    Напомним, что в результате очередной эскалации на севере края Косово косовская полиция расстреляла троих сербов, у одного из которых остался полугодовалый ребёнок.

    Что-то вчера на ВО писали совсем другое
    неизвестная группа блокировала двумя грузовиками мост возле села Баньско. Направленная туда группа полицейских была обстреляна с применением гранатомета, двое полицейских получили ранения, один из них скончался в больнице. После этого вооруженная группа была блокирована в районе средневекового православного монастыря Баньска...
    в составе блокированной группы порядка 30 человек, хорошо вооруженных и имеющих тяжелое оружие, а также бронеавтомобили...

    https://topwar.ru/226740-vooruzhennaja-gruppa-neizvestnoj-prinadlezhnosti-vstupila-v-boj-s-policiej-na-severe-kosovo.html