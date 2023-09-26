Глава МИД Германии Бербок признала отправку Украине устаревшего и нерабочего вооружения

Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это

Германия продолжает поддерживать Украину, поставляя ей вооружения и военную технику, но часть передаваемого Киеву оружия изначально была старой или не пригодной для применения. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью CNN.В беседе с представителями американского телеканала немецкому министру был задан вопрос о сроках поставки Украине крылатых ракет Taurus, которые ожидает получить Зеленский. В ответ Бербок заявила, что задержки связаны, в том числе, с необходимостью убедиться в работоспособности ракет, иначе может случиться так, что ракеты Украине ничем не помогут, как уже было с некоторыми немецкими вооружениями, переданными Киеву.По ее словам, ранее Германия уже передавала Украине устаревшее и даже вообще неработающее оружие и технику, чтобы удовлетворить непомерные запросы Киева. При этом она подчеркнула, что Берлин якобы честно предупреждал Зеленского о таких поставках, но Киев забирал все.- заявила Бербок добавив, что не знает, когда Украина получит немецкие ракеты Taurus, да и получит ли вообще.Ранее сообщалось, что обучение украинских военных применению немецких ракет Taurus может занять до трех месяцев с момента одобрения их поставки. Однако, хотя правящая коалиция готова поставить ракеты Киеву, палки в колеса ставит лично немецкий канцлер Олаф Шольц. К тому же, когда поставка все же состоится, в этом сомневаться не нужно, Украина получит ракеты с установленным ограничением, что не позволит им лететь дальше 300 км. В Киеве уже возмущаются такой "несправедливостью", они хотели ракеты с дальностью 500 км.