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Глава МИД Германии Бербок признала отправку Украине устаревшего и нерабочего вооружения

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Глава МИД Германии Бербок признала отправку Украине устаревшего и нерабочего вооружения

Германия продолжает поддерживать Украину, поставляя ей вооружения и военную технику, но часть передаваемого Киеву оружия изначально была старой или не пригодной для применения. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью CNN.


В беседе с представителями американского телеканала немецкому министру был задан вопрос о сроках поставки Украине крылатых ракет Taurus, которые ожидает получить Зеленский. В ответ Бербок заявила, что задержки связаны, в том числе, с необходимостью убедиться в работоспособности ракет, иначе может случиться так, что ракеты Украине ничем не помогут, как уже было с некоторыми немецкими вооружениями, переданными Киеву.

По ее словам, ранее Германия уже передавала Украине устаревшее и даже вообще неработающее оружие и технику, чтобы удовлетворить непомерные запросы Киева. При этом она подчеркнула, что Берлин якобы честно предупреждал Зеленского о таких поставках, но Киев забирал все.

Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это

- заявила Бербок добавив, что не знает, когда Украина получит немецкие ракеты Taurus, да и получит ли вообще.

Ранее сообщалось, что обучение украинских военных применению немецких ракет Taurus может занять до трех месяцев с момента одобрения их поставки. Однако, хотя правящая коалиция готова поставить ракеты Киеву, палки в колеса ставит лично немецкий канцлер Олаф Шольц. К тому же, когда поставка все же состоится, в этом сомневаться не нужно, Украина получит ракеты с установленным ограничением, что не позволит им лететь дальше 300 км. В Киеве уже возмущаются такой "несправедливостью", они хотели ракеты с дальностью 500 км.
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19 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:56
    +4
    И покупала хохлота это старьё , по цене нового и с рядом политических условий , типа поддержка гомосятины и т.д.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:12
      +1
      Цитата: Ирек
      И покупала хохлота это старьё , по цене нового и с рядом политических условий , типа поддержка гомосятины и т.д.

      У пана атамана капитала нема. (С) Свадьба в Малиновке.
      Украина ничего не покупает. Она берет в долг. Как она долги отдавать будет? А как до этого отдавала? Никак.
      Уверен, что ракеты всё-таки поставят. И будут ракетные удары по Москве. А чем мы, москвичи лучше донецких и луганских? Ничем. Такое же пушечное мясо для договорняков.
      Критическая инфраструктура Украины до сих пор работает. Она так лет десять воевать сможет. До последнего украинца. А может в этом и есть хитрый план? Уничтожить всех украинцев и русских пассионариев.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 07:48
        0
        *Уверен, что ракеты всё-таки поставят. И будут ракетные удары по Москве. А чем мы, москвичи лучше донецких и луганских? Ничем*/
        Тем что ближе находитесь. Может повториться Бирюлево Западное, 2013 г.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:00
    +3
    Вот уж не думал что германцы ещё те евреи yes
    Украине объясняют "да хлам но сам передвигается и стреляет"
    Нам будут объяснять "да танки поставили, но они такой хлам"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +2
    часть передаваемого Киеву оружия изначально была старой или не пригодной для применения.
    Прямо акт вредительства или как принято говорить на западе саботажа. Если раньше Киев хватал с жадностью все, что давали, то сегодня стал разборчив и привередлив, что подтверждается последним отказом от немецких "Леопардов", которые оказались неисправны.
    Украина получит ракеты с установленным ограничением... В Киеве уже возмущаются такой "несправедливостью"
    И нарастающие возмущения уже не имеют ни моральных, ни финансовых границ. Киев рулит - запад вынужден выполнять его прихоти.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 07:52
      +1
      Ракеты над Москвой,Вот почему я сказал на прошлой неделе.
      - полное уничтожение украинских самолетоb , если возможно, также аэропорты
      - Дальнейшее расширение противовоздушной обороны, включая ИТ и хакеров.
      - Продолжайте расширять серую зону, чтобы расстояние до больших городов становилось все больше.
  4. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 07:09
    +4
    Врет как дышит. Taurus это современная ракета (производится с ноября 2004). Видимо в отместку за непринятые неисправные леопарды. Подшутила культурно выражаясь.
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 07:30
      +3
      Гансы пытаются оправдать уничтожение своей лучшей военной техники в мире, типа техника была неисправна.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:55
        -1
        так у них и ещё одно основное оправдание - малоопытные украинские экипажи и операторы, типа их хорошей техникой не совсем полноценно пользуются, отчего и все зрады. laughing
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:29
          -1
          так у них и ещё одно основное оправдание - малоопытные украинские экипажи
          ...правильно...да ещё трава высокая...короче не хватит пальцев загинать хоть до двадцать первого причин...
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:22
    +3
    Что конкретно из старого оружия поставила Германия?Предложенную последнюю партию "Леопардов"?О чем действительно заявляли немцы.Я бы не доверял этой "женщина с низкой социальной ответственостью" , считать "Иристы,Леопарды А6,Pz 2000"cтарым оружием ?Или вопрос по "Таурус".?А выделение денег.Да нет .Все это представить в очередной раз себя "белыми и пушистыми"
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 08:17
      0
      Зенитки "Гепард" (самым новым лет 40 минимум). Снаряды для которых только Швейцария на тот момент могла мастерить.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:23
    +1
    Ну туземные войска всегда вооружали дубинами, в лучшем случае - фузеями... Что Цегабону не так?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:04
      +1
      в лучшем случае - фузеями..
      не...фузеи это для господ....а туземцам пищали в лучшем случае...а так ручницы....ну а по теме...фуфло...лео2 как то ездили.....ровно как и мородёры...значить справные были...а монета звонкая которое хермандия подсыпало хунте тоже поди неисправная ....ну бабец заряжает..хоть стой хоть падай от смеха
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:46
    -1
    Пытается оправдаться - типа оружие отличное, простои поставляли плохое, а вот, когда будут поставлять новое, то всё изменится.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:56
    -1
    Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это
    recourse Погорячилась девочка.... Говорили что требуют кап ремонта, смазки и ласки. Было дело, но амерам давай-давай, к контрнаступу.... request
  9. Cypa
    Cypa Сегодня, 07:57
    0
    На тебе Боже, что мне не гоже........
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:59
    +1
    Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это
    Ну да брали всё и скакали вокруг, как истинным скакуасам положено делать.
  11. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:17
    -1
    часть передаваемого Киеву оружия изначально была старой или не пригодной для применения. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок
    .....вот те бумеранг...помню шутку юмора от 95 квартала с зелей про грузинский конфликт 08 кода..." мишико ты почему не наступаешь" " у меня танки поломанные" " а почему они поломанные ?" " ну с украины их такими и привезли"....и тут шутка на яву...замечательно...интересно а абры тоже поставят изначально поломанные...