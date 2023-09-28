Северокорейская кухня в зоне СВО

Одним из наиболее примечательных внешнеполитических событий сентября 2023 года стала встреча президента России Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Предполагается, что основным лейтмотивом этой встречи стало расширение сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) в области военно-технического сотрудничества.
Британская разведка MI-6 (МИ-6), ссылаясь на свои источники, сообщила, что Владимир Путин и Ким Чен Ын уже договорились о поставках конкретных образцов оружия и боеприпасов. Руководитель главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже получает от Северной Кореи снаряды калибра 122 мм и 152 мм.
В одном можно не сомневаться, что именно проведение Российской специальной военной операции (СВО) на Украине способствовало интенсификации и углублению сотрудничества между Россией и КНДР.
Союз России и КНДР для многих стран явно как кость в горле
Возможный формат сотрудничества между Россией и КНДР ранее уже рассматривался на страницах «Военного обозрения» в статье «Прямое участие вооружённых сил Северной Кореи в СВО: возможность и формат, причины и условия, преимущества и последствия».
В качестве перспективных направлений сотрудничества были обозначены поставки вооружений, посредничество в части поставок вооружений из Китая (для того, чтобы Китай не попал под дополнительные американские санкции), а также привлечение военнослужащих северокорейских вооружённых сил в качестве бойцов ЧВК «Вагнер».
Как следствие известных событий, говорить об участии северокорейских бойцов в качестве «добровольцев» в каких-либо российских ЧВК сейчас не приходится. Хотя, с другой стороны, нельзя исключать и такой формат сотрудничества: Россия – страна многонациональная, поди, докажи, кто это там под балаклавой со специфическим разрезом глаз – может, это сводный отряд калмыцко-бурятского спецназа.
Тем не менее в первую очередь стоит ожидать всё-таки поставок боеприпасов, а возможно, и военной техники.
Достаточно поменять шевроны...
Ещё в марте 2023 года в статье «Из Китая с любовью: перспективы поставок в зону СВО тяжёлых вооружений из КНР» были рассмотрены образцы вооружений, которые потенциально могли бы поставляться Китаем Вооружённым Силам Российской Федерации (ВС РФ).
Специфика северокорейских вооружений значительно отличается от китайских, хотя некоторые общие черты просматриваются. Соответственно, возможные поставки боеприпасов и вооружений из КНДР будут в чём-то схожи, а в чём-то отличаться от того, что мог бы поставить Китай.
Боеприпасы
Боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) – это главное, а возможно, что и единственное, из того, что будет поставлять КНДР для использования ВС РФ в зоне СВО. Чудовищный расход боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии с обеих сторон истощает арсеналы России и Украины, а также хозяев и пособников Украины из числа стран коллективного Запада.
Судя по всему, Россия пока обходится собственными силами, и наоборот, Украина выживает только за счёт подачек своих «союзников», которые всеми силами пытаются нарастить производство соответствующей номенклатуры боеприпасов до уровня, позволяющего обеспечить Украине хотя бы паритет с Россией по интенсивности артиллерийского огня.
Учитывая то, что производственные возможности сплотившихся вокруг Украины стран коллективного Запада всё-таки совокупно превосходят производственные возможности России, нет ничего зазорного в том, чтобы также задействовать возможности наших союзников, используя их сильные места.
Да, Северная Корея не сможет предоставить России данные спутниковой разведки, обработанные нейросетями и аналитиками американских центров обработки данных, но вот в части производства управляемых и неуправляемых ракет и снарядов КНДР, предположительно, может дать фору большинству развитых, высокотехнологичных стран мира.
Какие боеприпасы КНДР может поставить России?
В первую очередь самые востребованные – это артиллерийские снаряды калибра 152 мм. В отличие от Китая, который постепенно переходит на стандарт НАТО 155 мм, Северная Корея пока использует советский/российский стандарт 152 мм (под вопросом только калибр новейшей северокорейской самоходной артиллерийской установки (САУ) M2018, предполагается, что это может быть как 152 мм, так и 155 мм).
Впрочем, переход Китая на 155 мм в данный момент может быть даже полезен – им ведь необходимо постепенно освобождать склады от устаревающих в рамках реформирования их артиллерии снарядов калибра 152 мм? Так что «все флаги в гости будут к нам», а поставлять их можно как раз через КНДР под видом утилизации – утилизации выстрелом.
Также Северная Корея использует артиллерийские снаряды калибра 122 мм, миномётные мины калибра 82 мм и 120 мм, совместимые с российскими артсистемами.
Необходимо уточнить один момент – важно не только то, что может поставить КНДР, но и то, в чём, в какой номенклатуре боеприпасов существует потребность у ВС РФ, а эти сведения в открытых источниках отсутствуют.
Предположительно, совместимы с российскими образцами вооружений и некоторые северокорейские боеприпасы для РСЗО. В частности, с высокой вероятностью это утверждение верно для реактивных снарядов калибра 122 мм, предназначенных для поставленных СССР БМ-21 «Град» и их северокорейских аналогов. Сложнее с боеприпасами для РСЗО калибра 300 мм – потенциально они также должны быть совместимы с российскими РСЗО «Смерч», однако полной уверенности в этом вопросе нет.
Что касается боеприпасов, несовместимых с вооружениями, имеющимися у ВС РФ, то здесь всё зависит от того, будет ли КНДР поставлять сами эти вооружения.
Артиллерия
Можно предположить, что производящиеся крупной серией северокорейские САУ с орудиями калибра 152 мм по своим характеристикам сравнимы или немного уступают своим российским аналогам (поставка буксируемых артсистем вряд ли вообще имеет смысл).
Как мы уже говорили выше, в первую очередь необходимо учитывать потребность ВС РФ в том или ином виде вооружений. Поэтому, появление северокорейских САУ с орудиями калибра 152 мм имеет смысл только в том случае, если в ВС РФ достаточно велики потери этих САУ или поставлена цель создать значительный численный перевес в артсистемах на каком-либо участке фронта для осуществления на нём наступательных действий ВС РФ.
152-мм САУ Chuchepo M-1991
С другой стороны, на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске 19 сентября этого года президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы. Одной из составляющих средств контрбатарейной борьбы являются средства поражения, сопоставимые по дальности стрельбы со средствами нападения противника. Благодаря поставкам стран Запада ВСУ применяют САУ калибра 155 мм с управляемыми артиллерийскими снарядами Excalibur с дальностью стрельбы порядка 60–70 километров.
На вооружении армии Северной Кореи имеются САУ Koksan M-1978 и Koksan M-1989 калибра 170 мм. Предполагаемая дальность стрельбы активно-реактивными снарядами из этих САУ составляет порядка 60 километров. Таким образом, потенциально они вполне могут рассматриваться в качестве средств контрбатарейной борьбы.
170-мм САУ Koksan M-1989
Целесообразность поставок артиллерии меньшего калибра должна быть под большим вопросом – судя по всему, ВС РФ требуются именно дальнобойные системы вооружений.
РСЗО
Здесь ситуация примерно такая же, как и с артиллерией.
У ВС РФ на вооружении сотни РСЗО «Град», тысячи на хранении, поэтому целесообразность поставок именно этих машин под вопросом.
С другой стороны, в качестве средств контрбатарейной борьбы огромный интерес представляют северокорейские 300-мм РСЗО KN-09, потенциально совместимые с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» и обладающие дальностью стрельбы, превышающей 200 километров. Эта дальность с запасом покрывает расстояние, на котором можно охотиться за американскими РСЗО HIMARS, как раз они представляют повышенную угрозу в связи с озвученными планами поставок ВСУ высокоточных ракет ATACMS, запускаемых как раз с пусковых установок РСЗО HIMARS.
300-мм РСЗО KN-09
Кроме того, в некоторых случаях РСЗО KN-09 могут частично заменить оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), как сейчас это делает РСЗО «Торнадо-С» для уничтожения целей в оперативном тылу противника.
Неплохой потенциал имеется и у 240-мм РСЗО М1985 и М1991. На дальности до 60 километров они могут эффективно бороться практически со всеми украинскими артиллерийскими системами, даже с теми же РСЗО HIMARS, стоит им подойти лишь хоть немного поближе для нанесения ударов вглубь российской территории.
240-мм РСЗО М1991
ОТРК
Можно предположить, что возможным катализатором поставок северокорейских ОТРК станет поставка ВСУ странами Запада вооружений с дальностью, превышающей 300 километров. В этом случае у нас будут «развязаны руки», хотя, честно говоря, стоило бы в этот раз перейти красную линию первыми.
Начать стоит с 600-мм РСЗО KN-25, которая, по сути, является многозарядным ОТРК. Выполненная в четырёх- и шестизарядном варианте эта боевая машина может наносить мощные удары управляемыми ракетами на расстояние до 380 километров, для сравнения: советский ОТРК «Точка-У» нёс одну ракету и стрелял на дальность всего 120 километров.
Можно предположить, что РСЗО KN-25 и боеприпасов для них у ВС КНДР ограниченное количество, в связи с чем много их поставлено не будет. С другой стороны, их применение в зоне СВО даст разработчикам и ВС КНДР бесценный опыт, который невозможно получить в полигонных условиях, а большая дальность стрельбы позволит разместить их вне зоны досягаемости артиллерии и РСЗО противника.
600-мм РСЗО KN-25
Ещё одним перспективным кандидатом является ОТРК KN-23, ракета которого очень похожа на ракету отечественного ОТРК «Искандер». Возможно, что сходство этих ракет является не случайным, а их характеристики подобны. ОТРК «Искандер» показывают высочайшую эффективность в зоне СВО, так что появление там его северокорейского аналога пришлось бы весьма кстати.
ОТРК KN-23
Выводы
Разумеется, далеко не факт, что поставки боеприпасов и вооружений из КНДР вообще состоятся или что о них станет достоверно известно, особенно если всё ограничится, например, поставками одних только боеприпасов.
С другой стороны, можно предположить, что наилучшим вариантом стали бы открытые поставки в Россию северокорейских вооружений – это явилось бы определённого рода посланием для США и других стран Запада, сплотившихся не вокруг Украины, но против России.