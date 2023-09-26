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Американское издание назвало три вида российского оружия, сыгравшего решающую роль в отражении контрнаступления ВСУ

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Американское издание назвало три вида российского оружия, сыгравшего решающую роль в отражении контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление, которое должно было прорвать российскую линию обороны на юге, столкнулось с проблемами, российские войска отразили первый натиск и заставили ВСУ практически остановиться. Решающую роль в отражении атак украинской армии сыграли три вида российского оружия, пишет Business Insider.


По мнению американских экспертов, лучше всего на поле боя проявили себя артиллерийские системы с высокоточными снарядами, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Как заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл, основную головную боль украинским военным доставляют российские ударные вертолеты. Сам же полковник считает, что первую роль в отражении наступления ВСУ сыграла все же артиллерия.

Как подчеркнул эксперт, артиллерия России всегда была основой ее огневой мощи, но боевые действия на Украине показали, что и ВСУ имеют большое количество орудий. Однако, как отметил Джентайл, Россия сумела адаптироваться к современной войне, применив в артиллерии высокоточные снаряды и наведение по беспилотникам. Это значительно повысило эффективность применения артиллерии, которая сыграла основную роль в остановке наступления ВСУ.

На второе место эксперт поставил российские системы РЭБ, которые не позволили Украине применить тысячи дешевых ударных беспилотников. Кроме того, российские РЭБ глушат сигналы и разведывательных дронов, тем самым значительно снижая эффективность применения артиллерии ВСУ. Если бы не РЭБ, Украина могла бы обрушить на позиции ВС России "тысячи дронов".

Ударные вертолеты Ка-52 также доставили украинской армии большие проблемы, уничтожая как бронетехнику, так и личный состав. По мнению эксперта, Ка-52 обладают высокой защитой, маневренностью и вооружением, способных уничтожать танки. Это делает их "грозным оружием".

Однако, как подчеркнул Джентайл, все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону. По его мнению, у российских войск нет необходимых ресурсов для того, чтобы "отбросить" ВСУ назад.
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36 комментариев
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  1. Исследователь М
    Исследователь М Сегодня, 07:32
    +3
    До сих пор понять не могут, и не поймут, Русский Дух Воина, Русская Душа, а всё остальное, тоже хорошо, но не главное.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:51
      +22
      Инженерные войска вот кто в первую очередь остановили это стадо ВСУ !!! и не забывайте тех кто сегодня находятся в забвении и опале это ЧВК "Вагнер" и генерал Суровикин, тех кто дал передышку регулярным частям после краткосрочной паники "улучшения позиций от Киева и Харькова" и подготовил эшелонированную оборону о которую ВСУ до сих пор долбятся. Давайте в отличии от американских "экспертов" быть объективными.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:01
        +5
        А как же кусты? Самое страшное оружие России в сво
        1. убей фашиста
          убей фашиста Сегодня, 08:17
          +2
          Принимается, инженерные войска и кусты - наше всё!
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:41
            0
            и кусты - наше всё!
            Как, и кусты все заминировали? А это допускается международными конвенциями ведения войны? Почему это мне напомнило, как метят свою территорию в животном мире.... lol
      2. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 08:11
        -1
        Согласен.... Пуля дура, а саперная лопатка - молодец! good
        Цитата: Silver99
        Инженерные войска вот кто в первую очередь остановили это стадо ВСУ

        Ей можно и мины закапывать и окопы рыть, и в рукопашку ходить, метать во врага, рубить деревья и мерить что-то (50 см) и есть на ней готовить good laughing Калашником калашников - ЛС-50 или как ее, чет забыл - наше все! soldier
        1. neri73-r
          neri73-r Сегодня, 08:23
          +2
          Цитата: Enceladus
          С-50 или как ее, чет забыл

          МПЛ-50 малая пехотная лопата.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:53
      +6
      Цитата: Исследователь М
      До сих пор понять не могут, и не поймут, Русский Дух Воина, Русская Душа, а всё остальное, тоже хорошо, но не главное.

      против прилета снаряда и т.п., а потери именно от них 80-90% - это особо не помогает, неговоря уже о том, что на той стороне такие же- с таким же духом.. так что звучит красиво, но не про то.. мы ж не с немцами в ВОВ бьемся..
      1. okean969
        okean969 Сегодня, 08:04
        -5
        Не лгите, советник 2го уровня, никакого Русского духа там нет, там другой менталитет, (не буду углубляться в детали) , был бы у них наш дух, не позволили бы США понукать собой.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 07:35
    +14
    На самом деле, решающим оружием России оказались
    мины.
    В невиданных по плотности сплошных минных полях,
    и в смеси противотанковых и противопехотных.
    Можно еще отметить удачные тактические дроны-камикадзе Ланцет.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:43
      0
      Цитата: voyaka uh
      В невиданных по плотности сплошных минных полях,
      и в смеси противотанковых и противопехотных.

      ...которые НАТО в принципе разминировать не умеет wassat Дело не в минах, а в отсутствии средств разминирования в принципе. Горынычу похрену на плотность, и катковый трал - штука эффективная, просто у НАТО вместо горыныча самоходного - прицеп, им ничего не разминируешь, пристрелят, пока развернешь, а вместо катковых тралов - плуг на Бергпанцере и Лепе-2R, вот они все скопом и подрываются, машины разминирования - на минах. Это не на выставках понты колотить
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:03
        +1
        Вы катковый трал похоже только в кино видели ((( Может вы не догадываетесь что при каждом срабатывании экипаж получает контузию средней тяжести, на противотанковых минах давно применяется счетчик кратности, а дистанционное минирование позволяет в кратчайший срок залатать бреши. Хотите послать минеров, так и против них есть средство, на минах стоят элементы неизвлекаемости, каждая снятая мина это минус сапер.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 08:19
          0
          И про кратность я знаю, и про то, что даже Горыныч не все мины заставляет срабатывать, и даже про то, что катковый трал расчитан на определенное число подрывов. Вы недоперли до того, что я написал - борона лепы не рассчитана на разминирование ВООБЩЕ, а аналога Горыныча, рабочего - НЕТ. Им вообще похрену какие мины будут, все одно не разминируют. Это все сделано было для продажи. В войска, с плясками "ой, какое у нас все высокотехнологичное!"
          А про шибко модерновые мины можно почитать в докладах пентагона - ой-вей, какое вумное оружие! Стоит правда, как танк, потому нихрена ими не засеешь
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:36
    +7
    По его мнению, у российских войск нет необходимых ресурсов для того, чтобы "отбросить" ВСУ назад.-Так понял у ВСУ таких ресурсов полно.Клоун тоже такие ресурсы потребляет.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:37
    +7
    Интересно - ентот американский полковник до сих пор считает что США в Афганистане победили со всей своей каолицией?
  5. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 07:39
    +4
    Как бы им хотелось чтобы все шло по написаному ими сценарию. Они реально думают что живут как в голливудских фильмах и верят же в это.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:39
    +4
    От балды просто понапихали, например вместо Краснополей работают более дешевые Ланцеты - и заметно успешней. И закончили выводом от балды "когда прорвет". Когда прорвет, вас смоет! Они только до первой линии дошли - уже всю технику потеряли, а их там три. Скорей рак на горе свистнет
  7. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:41
    +3
    Однако, как подчеркнул Джентайл, все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону.

    Ну когда прорвет, то да конечно, только вот как раз из-за них, а также ещё ряда причин эта вероятность нулевая.
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:41
    +3
    Ну пусть сперва прорвут, а дальше будет видно.
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:44
    +1
    про Лансет ни слова..основную массу бронетехники фашистов..именно он уничтожает.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:44
    +5
    Однако, как подчеркнул Джентайл, все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону.

    Все эти слова только для украинского электората - "Холопы, вы победите, записывайся в ряды вермахта ВФУ, вас ждет слава и уютная могила !"
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:49
    +3
    Последнюю фразу он просто обязан был добавить, иначе за ним пришли бы агенты в штатском :))
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:50
    -3
    Однако, как подчеркнул Джентайл, все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону. По его мнению, у российских войск нет необходимых ресурсов для того, чтобы "отбросить" ВСУ назад.
    Они никогда этого не понимали и не поймут, не признают, что главная сила нашей страны это НАШ НАРОД, НАШИ ВОИНЫ, которые есть плоть от плоти нашего великого народа!!!
    А на счёт порвут и чего мы сделать не сможем... по себе меряют, а потому живут в своих фантазия...
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    0
    все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону
    Начал вроде за здравие, а закончил за упокой с надеждами на Киев. А когда ВСУ "прорвут" российскую оборону если уже все предпосылки к их переходу к своей обороне? В следующем году? А сколько к этому времени Киев еще потеряет л/с, б/т или на Западе уверены, что людские ресурсы на Украине неисчерпаемы, а техники "союзники" Киева подбросят немеряно?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:14
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А сколько к этому времени Киев еще потеряет л/с, б/т или на Западе уверены, что людские ресурсы на Украине неисчерпаемы, а техники "союзники" Киева подбросят немеряно?

      "Союзникам" как то безразлично, сколько погибнет холопов, оружия он поставят в любом количестве, но союзники выполнят поставленную хозяином задачу, не потеряв своих граждан на поле боя (наемники тоже никого не волнуют). Что станет с Украиной в демографическом, промышленном и и экономическом отношениях, им безразлично, как это было в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, да и везде. Ослабленные и разрушенные войной страны, всегда самое лучшее приобретение гегемона империализма.
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:19
    +1
    Цитата: Яро Полк
    про Лансет ни слова..основную массу бронетехники фашистов..именно он уничтожает.

    Наверное, если речь идёт про не бронированную технику...
  15. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:21
    0
    Цитата: rocket757
    главная сила нашей страны это НАШ НАРОД, НАШИ ВОИНЫ

    Согласен, только их с каждым днём всё меньше, а новой техники у хох.лов всё больше и больше... Как вы думаете, что раньше закончится?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:32
      0
      Цитата: Владимир80
      Согласен, только их с каждым днём всё меньше, а новой техники у хох.лов всё больше и больше... Как вы думаете, что раньше закончится?

      Холопы на Украине закончатся раньше, и техники завезут аж на две Украины.
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:30
    0
    Ка 52 «Аллигатор» доказал свою состоятельность на поле боя.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 09:09
      0
      не просто доказал состоятельность, по факту это лучший ударный вертолет в мире на данный момент
  17. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 08:32
    0
    Однако, как подчеркнул Джентайл, все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону. По его мнению, у российских войск нет необходимых ресурсов для того, чтобы "отбросить" ВСУ назад.

    Ога ога. это вам бы так хотелось. Не дай вам Бог, что бы «вставай страна огромная»
  18. геолог
    геолог Сегодня, 08:47
    0
    "...остервенение народа,Барклай,зима, иль русский бог?" А.С.Пушкин
  19. Жеребливый
    Жеребливый Сегодня, 08:51
    +1
    Очень хорошо подчеркнул американец, что у российских войск нет ресурсов при прорыве обороны. Пусть подляшки продолжают слушать таких экспертов и дальше прут в мясные штурмы. Чем выковыривать их из окопов и многоэтажек, проще в чистом поле крыть артой и Ланцетами. А там, глядишь, дойдёт и до них понимание, что главный враг не тот, кто осуществляет убой, а тот, кто на него посылает.
  20. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:15
    0
    Главным фактором оказалось саперы и Земледелие - дистанционный комплекс минирования. Вот эффект выше всех.
  21. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:15
    0
    Главным фактором оказалось саперы и Земледелие - дистанционный комплекс минирования. Вот эффект выше всех.
  22. Наган
    Наган Сегодня, 09:49
    0
    все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону. По его мнению, у российских войск нет необходимых ресурсов для того, чтобы "отбросить" ВСУ назад.
    Зачем отбрасывать? Прорыва на широком фронте не будет, бо резервов нема. А если даже прорвут на узком участке, то далеко не пройдут, там линий обороны как минимум 3, с минными полями и прочими делами. А фланговыми ударами организуется вполне себе котел.