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Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам киевского режима на подконтрольных ему территориях. В частности, были атакованы объекты ВСУ в Николаеве и Николаевской области. Поражены пункты дислокации личного состава, включая старший офицерский.
Прилёты по объектам в городе подтвердили ставленники Киева в Николаеве.
Российские беспилотники нанесли поражение одному из объектов киевского режима в черкасском городе Смела. Это крупный транспортный узел в центральной части Украины. Через него проходит и один из наиболее активно используемых маршрутов для переброски личного состава и военной техники из Киевского области в Днепропетровскую и оккупированную ВСУ часть Запорожской области РФ. В Смеле находится Смелянский машиностроительный завод, который режимом Зеленского в последнее время превращён фактически в одно из предприятий военно-промышленного комплекса.
В результате удара поражены объекты транспортной логистики ВСУ.
Серия взрывов прогремела на объектах в городе Рени. Это дунайский порт, который располагается в Одесской области. Поражены складские помещения, которые войсками Украины используются в качестве терминалов для размещения военной техники, оружия и боеприпасов, поставляемых Украине, в том числе по по Дунаю, из стран НАТО. Через Рени идёт перевалка военных грузов для ВСУ.
Поражение нанесено объекту военной промышленности в Кривом Роге, о прилёте в который сообщают местные медиа.
Напомним, что ранее появлялась информация о дополнительном оснащении российских дронов типа «Герань» оборудованием, которое позволяет преодолевать РЭБ-барьеры противника. Это доставляет немало проблем украинским расчётам ПВО. Хотя небезызвестный Игнат снова расскажет, что "все дроны были сбиты".