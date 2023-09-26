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В результате новой серии ударов поражены объекты киевского режима в Рени, Смеле, Кривом Роге и Николаеве

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В результате новой серии ударов поражены объекты киевского режима в Рени, Смеле, Кривом Роге и Николаеве

Иллюстративное фото



Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам киевского режима на подконтрольных ему территориях. В частности, были атакованы объекты ВСУ в Николаеве и Николаевской области. Поражены пункты дислокации личного состава, включая старший офицерский.

Прилёты по объектам в городе подтвердили ставленники Киева в Николаеве.

Российские беспилотники нанесли поражение одному из объектов киевского режима в черкасском городе Смела. Это крупный транспортный узел в центральной части Украины. Через него проходит и один из наиболее активно используемых маршрутов для переброски личного состава и военной техники из Киевского области в Днепропетровскую и оккупированную ВСУ часть Запорожской области РФ. В Смеле находится Смелянский машиностроительный завод, который режимом Зеленского в последнее время превращён фактически в одно из предприятий военно-промышленного комплекса.

В результате удара поражены объекты транспортной логистики ВСУ.

Серия взрывов прогремела на объектах в городе Рени. Это дунайский порт, который располагается в Одесской области. Поражены складские помещения, которые войсками Украины используются в качестве терминалов для размещения военной техники, оружия и боеприпасов, поставляемых Украине, в том числе по по Дунаю, из стран НАТО. Через Рени идёт перевалка военных грузов для ВСУ.

Поражение нанесено объекту военной промышленности в Кривом Роге, о прилёте в который сообщают местные медиа.

Напомним, что ранее появлялась информация о дополнительном оснащении российских дронов типа «Герань» оборудованием, которое позволяет преодолевать РЭБ-барьеры противника. Это доставляет немало проблем украинским расчётам ПВО. Хотя небезызвестный Игнат снова расскажет, что "все дроны были сбиты".
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21 комментарий
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:47
    +7
    Молодцы! Но хотелось бы и о продвижении вперед ВС РФ прочитать.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 07:53
      +1
      Побольше бы бомбили - так огромными Молодцами были бы! Будет наступление - всему своё время. Надо сначала побольше перемолоть и ослабить натовское ЧВК, да и политическое решение твёрдое необходимо.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:01
        +1
        Цитата: ОлесяiЛеся
        Побольше бы бомбили - так огромными Молодцами были бы! Будет наступление - всему своё время. Надо сначала побольше перемолоть и ослабить натовское ЧВК, да и политическое решение твёрдое необходимо.

        Зима близко.
        Почему ещё не разбомбили тепло и электростанции? Если зимой не будет ни тепла, ни света, то всё украинское ВПК загнётся.
        1. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 09:31
          +1
          И мосты через Днепр! И железнодорожные тоннели! Воевать -так воевать, а не сопли жевать!
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:05
      +5
      И не написали ничего толком о Николаеве. А там бахнуло так бахнуло. Точно минус один Миг-29. А кроме него что-то ещё хорошенько горело на большой площади аэродрома.
  2. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:50
    -2
    И ни одного объекта в Киеве. Руководство которого берегут получше руководства Черноморского флота.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 07:58
      0
      Может в этом состоит великий замысел? Непуганный гуляющий Киев поссорить с остальной ошизевшей от войны провинцией? Из серии "разделяй и властвуй". А мы тут удивляемся.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:51
    +5
    Посмотрел цены нашего фрахта балкеров река море в России,на Украине должно быть дороже.Каждый день ожидания у украинских портов это огромный минус хозяину груза.И фрахт на Украину несколько отличается в большую сторону ,чем у нас.Надо валить портовую инфраструктуру чтобы покупателям зерна с Украины перепадала минимальная прибыль, а лучше убыток.И такие случаи есть,не дождавшись погрузки корабли уходят пустыми.В выигрыше только владелец судна.Судно не такси ,там цены несколько другие.Российский фрахт например на черноморское побережье Турции около 60 $ за тонну.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:51
    +5
    черкасском городе Смела. Это крупный транспортный узел в центральной части Украины. Через него проходит и один из наиболее активно используемых маршрутов для переброски личного состава и военной техники из Киевского области в Днепропетровскую и оккупированную ВСУ часть Запорожской области РФ. В Смеле находится Смелянский машиностроительный завод, который режимом Зеленского в последнее время превращён фактически в одно из предприятий военно-промышленного комплекса.
    belay Так почему удар по нему нанесли только через 1,5 года БД? recourse
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:54
      +1
      Наверное потому, что кто-то все надеется и верит в очередной "договорняк". Нельзя "партнёров" расстраивать.
    2. Донна_Роза_дАльвадорес
      Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 07:59
      +6
      Потому что, как написано даже в Вашем отрывке, он был превращен в военный объект в ПОСЛЕДНЕЕ время.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:11
        +6
        Кременчугский НПЗ тоже стал работать только в последнее время? Единственный удар по нему вначале СВО не в счёт. Вас не настораживает, что ВСУ для всей своей разношёрстной техники не имеют проблем с логистикой?
        1. Сергей_Белый
          Сергей_Белый Сегодня, 09:01
          +1
          Я устал уже писать про Кременчугский НПЗ.
          И плевать, что он один из самых крупных в украине. И работает чисто на ВСУ. Толку то, что на 50% принадлежит "российскому" олигарху.
          А еще давно нужно было в пыль стереть все трансформаторные подстанции 750кВ и остановить перетоки мощностей атомных АЭС украины и таким образом сами АЭС.

          Кто же не даёт это делать в выших эшелонах власти?..
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 08:22
        +1
        Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
        Потому что, как написано даже в Вашем отрывке, он был превращен в военный объект в ПОСЛЕДНЕЕ время.

        Бредите? Транспортный узел всегда двойного назначения и всегда законная первоочередная цель. А заводик, он всегда заводик и 1,5 года так же обеспечивал ведение БД. Просто сейчас он получил официальный статус. requestДля ликбеза, а то рассуждаете как fool
        Другими важными задачами, которые стоят перед артиллерией тактических формирований нового типа, являются:
        - огневая изоляция вторых эшелонов и резервов противника;
        нарушение работы систем тылового и технического обеспечения противника;
        - разрушение объектов инфраструктуры на территории противника, которое должно значительно снизить или ограничить его боевые возможности.

        Раз вам полюбился исходник, так читайте все буквы.
        В результате удара поражены объекты транспортной логистики ВСУ.
  5. Исследователь М
    Исследователь М Сегодня, 07:53
    +4
    Прости Господи, я не кровожадный.....но почему читая такие новости, мне так хорошо на душе, спокойно и хочется праздника?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    +4
    Поражены пункты дислокации личного состава, включая старший офицерский... поражены объекты транспортной логистики ВСУ... Серия взрывов прогремела на объектах в городе Рени. Это дунайский порт...
    Наверное и комментарии не требуются. Главное, чтобы удары не прекращались и результативность их только возрастала. Удачи.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:12
    +4
    В свете нанесения укронацистами ударов по территории России пора исполнить обещания ДАМ, раскатав ЦПР и логистические узлы нацистской Украины в расплавленный песок.
  8. Cypa
    Cypa Сегодня, 08:28
    +2
    Ну вот опять 25: российские ракеты и дроны поразили все цели. Молодцы! А толку? Вон хох.лы, стрельнули раз - потоп флагман нашего ЧФ единственный крейсер "Москва", стрельнули два - провалился крымский мост, стрельнули три - развалили Штаб ЧФ вместе с командующим, похоже. Когда уже мы вдарим по Раде? По Генштабу? По ГУР? По Банковой?
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:34
    +1
    Имхо. Эффективность ударов зависит от качества работы разведки и оперативности реакции на поступающие данные. Стрельба по ночам имеет свои плюсы по гуманитарным и пропагандистским направлениям, но ставит под сомнение их оперативность.
    Чтобы реально почувствовались результаты таких ударов, нужно чтобы за сутки поражались не менее 200 объектов в тылу противника, тогда в течении считаных месяцев результат этих ударов проявится на состоянии дел на линии бд. Разрушение десятка военных объектов в тылу, даже при 100% эффективности, будет не заметно на линии бд, даже после ударов в течении года, так как часть объектов, если не все, будут быстро восстановлены или замещены.
  10. Бюрер
    Бюрер Сегодня, 08:45
    0
    " ..Хотя небезызвестный Игнат снова расскажет, что "все дроны были сбиты"." Не угадали, заявлено 26 из 38, т.е. менее 70 процентов
  11. никникник
    никникник Сегодня, 08:56
    0
    ну это конечно хорошо, но вот опять же какие то "пункты", зато ВСУ фигачит целые штабы, усилили обстрел наших сел и городов, осваивают все больше территорий для обстрела (что будет если США, Германия, Великобритания и им подобные, передадут ракеты большей дальности) а мы играем в кошки мышки типа "пунктов". Исходя из сводок МО на Укарине не должно уже остаться ни живой силы, ни техники, ни инфраструктуры. Все продолжаем уничтожать самолеты, которых раз два и обсчелся было у ВСУ, те же самые как грибы после дождя растущие всякие гаубицы, бронетехники, танки, пушки.. Везде висят банеры с призывами служить по контракту, присоединиться к своим, а на этом фоне сносят целые кладбища, могилы, кресты и закатывают в "асфальт". Так кому присоединяться, к каким своим? к тем кто на передовой или к тем, кто закатан в асфальт? Или это все звенья одной цнпи? Печально, ребят жалко на передовой, гибнет цвет нации, будущее России. А могли бы давно оказаться а западной границе Украины и давно прекратилось бы это кровопролитие.