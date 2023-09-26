«Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

Соединенные Штаты способны обеспечивать Украину всем необходимым для ведения боевых действий еще несколько недель, после чего средства для этого просто закончатся. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
США способны поставлять военную помощь Украине еще несколько недель, пока на это хватит ранее выделенных средств. Однако, дальнейшая помощь может оказаться под большим вопросом, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств в сумме 24 млрд. долларов. Кирби призвал конгрессменов поторопиться с положительным решением, потому что благоприятные погодные условия для контрнаступления ВСУ скоро закончатся, придут осенние дожди.
У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы
- заявил представитель Белого дома.
В Белом доме опасаются, что Конгресс не успеет до 1 октября утвердить новый бюджет и наступит шатдаун, при котором прекращается финансирование всех без исключения программ, включая помощь Украине. Поэтому администрация Байдена торопится, чтобы успеть передать Украине как можно больше оружия и боеприпасов.
Когда наступит зима, обеим армиям будет очень сложно маневрировать, действовать. Поэтому мы хотим обеспечить их (ВСУ) всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле
- добавил Кирби.