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«Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

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«Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

Соединенные Штаты способны обеспечивать Украину всем необходимым для ведения боевых действий еще несколько недель, после чего средства для этого просто закончатся. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.


США способны поставлять военную помощь Украине еще несколько недель, пока на это хватит ранее выделенных средств. Однако, дальнейшая помощь может оказаться под большим вопросом, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств в сумме 24 млрд. долларов. Кирби призвал конгрессменов поторопиться с положительным решением, потому что благоприятные погодные условия для контрнаступления ВСУ скоро закончатся, придут осенние дожди.

У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы

- заявил представитель Белого дома.

В Белом доме опасаются, что Конгресс не успеет до 1 октября утвердить новый бюджет и наступит шатдаун, при котором прекращается финансирование всех без исключения программ, включая помощь Украине. Поэтому администрация Байдена торопится, чтобы успеть передать Украине как можно больше оружия и боеприпасов.

Когда наступит зима, обеим армиям будет очень сложно маневрировать, действовать. Поэтому мы хотим обеспечить их (ВСУ) всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле

- добавил Кирби.
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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:17
    +4
    У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы
    belay Принтер сломался, так говорят теперь и печатать не надо, просто нолики набил на клаве и все в ВСУ счастливы. request
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:23
      +7
      Спокойно отношусь к таким новостям, просто отделяю наши ожидания от желания ВПК США получать прибыль. Вас не смущает, что военный бюджет США достиг просто астрономических цифр, производства из Европы переносятся на территорию США, их принцип вы воюете мы считаем прибыль продолжает действовать.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Mavrikiy
      печатать не надо, просто нолики набил на клаве и все в ВСУ счастливы.

      С этим проблем не будет, а вот поставки "Абрамов", вооружения, которые лежат на складах, они то реальных денег стоят. "Вот это панове свидомые, мы попридержим."
  2. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 08:20
    +3
    Очередное выклянчивание денег, как типично
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:24
      +4
      Цитата: WhiteFallen
      Очередное выклянчивание денег, как типично

      А мордочка на фото - прямо трагичная! Совсем как Пьеро! Под стать Зеле-Буратино. А часики-то тикают. И 1 октября совсем близко! )))
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:37
        0
        ... Карабаса на него нет.... и "зима близко".)
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:22
    0
    У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того.

    Красиво звучат слова Кирби - "Холопы вы воюете за чужой счет, денег нет, но вы держитесь, Америка вас не забудет, ну и далее по порядку .... "
    Аминь.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:22
    +2
    вроде у них этот цирк с нехваткой средств обычно к лету каждый год происходит,а тут что-то и осенью показывают?
  5. Жнец
    Жнец Сегодня, 08:23
    +3
    высшие лица америки открыто говорят о помощи нашим врагам, стране, с которой мы воюем! У меня вопрос- почему с америкой до сих пор не разорваны дипломатические отношения? ведь получается, что америка наш фактический враг
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: Жнец
      У меня вопрос- почему с америкой до сих пор не разорваны дипломатические отношения?

      Враги есть, только войны никто не ведет, есть СВО, но ни Россия, н Украина пока войны не обьявила.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Жнец
      У меня вопрос- почему с америкой до сих пор не разорваны дипломатические отношения?

      И во время Вьетнама и во время Афгана прямой войны с полосатыми не было, не было и разрыва дипотношений.
  6. Orso
    Orso Сегодня, 08:24
    +1
    Да, ладно, выклянчуют, ведь не секрет, что основная масса средств возвращается самим матрасникам и оседает в карманах корпораций ВПК.
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:31
    0
    Так воюют за наши деньги,мы 300 млрд США подарили, вроде ещё не закончились.
    Нашь царь мудро поступил,отдал деньги США перед СВО.
    Скорее всего за эти деньги Украина и подготавливала,вооружала и модернизировала свои вооруженные силы,ждала в 23 году нас
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +1
    У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того.
    А потом мы (американцы) все равно одобрим запланированные 24 млрд. Думаю, что пока Киеву переживать по этому вопросу причин нет. Но это пока.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:39
    0
    «Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

    Значит по отработанной схеме нужна кровавая провокация . Что бы правительства мира ужаснулись и направили помощь Украине.
    Что это будет ?
  10. solar
    solar Сегодня, 08:41
    0
    «Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

    Заголовок у автора громкий, но в тексте статьи совершенно другое написано- в Штатах пока не принят бюджет на следующий финансовый год. И это касается в первую очередь самих американцев, а не Украины.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:50
    0
    «Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине
    . Его фэйс выражал всю мировую скорбь... подходящую фотку нашли, МАЛАСЫ!
  12. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:40
    0
    Что за глупости! У них не могут закончится деньги. У них может только сломаться печатный станок. Так бы и говорили. Мы не можем больше помогать Бандеростану, потому что у нас печатный станок на ремонте.. А еще лучше подать на бандеровцев в суд и потребовать возместить все средства на ремонт, ведь именно по их вине печатный станок сломался.
  13. vet
    vet Сегодня, 09:43
    0
    Ерунда. Еще долларов даже не напечатают, а нарисуют на экране компьютера. США давно свои долги считать перестали, 100 миллиардов больше или меньше - никто и не заметит.