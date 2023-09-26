«Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы

Когда наступит зима, обеим армиям будет очень сложно маневрировать, действовать. Поэтому мы хотим обеспечить их (ВСУ) всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле