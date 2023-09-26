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Запад ожидает от ВСУ использования танков Abrams для прорыва в сторону Токмака до осенней распутицы

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Запад ожидает от ВСУ использования танков Abrams для прорыва в сторону Токмака до осенней распутицы

Украинский президент на днях с гордостью объявил, что американские танки Abrams уже на Украине. А ранее об уже осуществлённой поставке первой партии «Абрамсов» из десяти единиц заявили в Вашингтоне. Так ли это или же это американо-украинский блеф с попыткой выдать очередную партию надувной техники НАТО за реально поставленные образцы, сказать сложно. Но в любом случае, факт остаётся фактом: если американские танки и не поставили вчера, то поставят в ближайшее время. В связи с этим экспертами обсуждается вопрос о том, куда именно командование ВСУ перебросит этот десяток танков. Версий несколько.


Одна из версий состоит в том, что к настоящему моменту Киев собирает оставшиеся в активе резервные формирования, чтобы нанести удар в Запорожской области.

Напомним, что такого удара от ВСУ ожидали в США, подталкивая к этому. Командование ВСУ в конечном итоге бросило несколько резервных бригад, включая формирования стратегического резерва в сторону Работино и Вербового, однако вновь потери и вновь более чем скромный успех. Небезызвестный немецкий репортёр Ю.Рёпке, которого сложно заподозрить в пиетете в отношении России, заявил о том, что заявления украинских чиновников из Минобороны о том, что ВСУ якобы находятся уже в Вербовом, не соответствуют действительности. По его словам, украинская армия попала под интенсивный огонь ВС РФ примерно в полутора километрах от Вербового на Запорожском фронте и вновь несёт потери, пытаясь бросить в бой резервы.

Если украинское командование соберёт новый «ударный кулак» в Запорожской области, то может попытаться направить ВСУ в направлении Токмака – с поставленными американскими «Абрамсами». Однако времени для этого остаётся всё меньше, так как своё слово может сказать ещё и погода, когда тяжёлые американские танки будут не в состоянии эффективно передвигаться по липким чернозёмам.

Западом ожидается, что Киев теперь не будет заниматься рассредоточением поставленных танков по отдельным группам – по 1-2 единицы, а создаст бронетанковую группу, усиленную ещё как минимум 25 «Леопардами» и 30-40 Stryker и Bradley, которые и бросит для удара на юг. И этот бронекулак, как ожидают на Западе, будет брошен на прорыв линии обороны ВС РФ в районе Токмака до осенней распутицы.
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26 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:30
    +12
    В Ираке не было Ка-52, "ланцетов" и "корнетов" их жгли еще советскими РПГ, я ни сколько не преуменьшаю опасность от применения этих бронированных монстров, но верю в мастеровитость российского солдата и наше оружие, думаю в скором времени увидим горящие "абрамсы".
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:51
      +3
      -А потом в атаку пойдут: танки, танки, танки.
      -Что? Все три сразу?
      -Ну, да. laughing lol wassat
      Десять танков погоды не сделают. И сто тоже. Не факт, что будет толк от тысячи танков. Танк перестал быть самостоятельной боевой единицей на поля боя. Ему нужно прикрытие с воздуха и артиллерией. И ещё много, много чего.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 09:16
        0
        Цитата: Бородач
        Десять танков погоды не сделают. И сто тоже. Не факт, что будет толк от тысячи танков. Танк перестал быть самостоятельной боевой единицей на поля боя. Ему нужно прикрытие с воздуха и артиллерией. И ещё много, много чего.

        Судя по сообщениям, наступление планируют американские генералы.
        Когда их спрашивают - что нужно делать 404, они не могут сказать, что
        не знают. Поэтому говорят, что говорят. Поставки авиации таки начали планировать. Хотя хлопотно это и надеялись, что 404 сможет обойтись.
      2. Игорь К
        Игорь К Сегодня, 09:20
        +1
        Смотря что подразумевать под словом "толк", для Российских/Советских систем залпового огня уничтожение групп танков как раз "то что доктор прописал".
        Опять же с точки зрения ведения боевых действий нами атаки большими силами врага максимально его же обескровливают что приближает победу нашего оружия.
        Штаты же спешат, для них нужен быстрый результат т.к.:
        1. Коалиция сыпится
        2. Деньги заканчиваются
        3. Украинцы заканчиваются
        4. Выборы на носу
        На самом деле им уже всё равно какой будет результат т.к. для себя они уже приняли решение, сейчас их уже устраивает вероятность результата.
    2. Victor V.
      Victor V. Сегодня, 09:34
      0
      Расскажи нам, чем принципиально отличается мастерство российского солдата от мастерства украинского солдата?
  2. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 08:30
    +5
    Они там, что необучаемые? До сих пор не поняли, что им оборону не прорвать! Ни Абрамсами, ни Леопардами, для прорыва нужны совсем другие по численности резервы, зонтик ПВО и господство авиации.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:38
      +2
      Они там, что необучаемые?
      ....а это и не обязательно ...гендерный дурдом зачищает территорию для помойки под носом у РФ и РБ для заселения генетическим мусором и своих гражданских отбросов...неужели трудно догадаться
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: neri73-r
      резервы, зонтик ПВО и господство авиации.

      Для начала нужна фронтовая артиллерия, а ее тупо - НЕТ. Те же окопы например - можно снести, наши, к примеру, сносят, если их занял укроп. А минные поля, не прикрытые пехотой - расковыряют как раз легко и просто. Но - артиллерии-то нет, у них только "высокоточная"... "Выстрелил да уехал". Пока ты ездить будешь - выроют еще километр
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:31
    +4
    Без поддержки авиации это будет похоронная колонна, идущая по шоссе, даже гепарды и зрк не помогут, тк Ланцетами загасят am
  4. максим1987
    максим1987 Сегодня, 08:33
    0
    сами понимают что после распутицы "Абрамсы" превратятся в стационарные цели wassat
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:35
    +1
    Дожди уже пошли . Скоро будут стоять Абрамсы утопленники по полям
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 09:22
      -1
      И желательно с амеровскими экипажами, которых в плен возьмёт простая Русская женщина (широкий разворот и фото для аудитории всего мира).
  6. solar
    solar Сегодня, 08:37
    +1
    Киев теперь не будет заниматься рассредоточением поставленных танков по отдельным группам – по 1-2 единицы

    А когда это Леопарды или Челенджеры распределяли по 1-2 единицы? Как их при этом обслуживать и ремонтировать, осуществлять снабжение боеприпасами и тд? По моему, это выдумка автора.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:52
      0
      По моему, это выдумка автора.
      ...нет не выдумка автора..а так оно и есть...почитай приказ главкома внау годичной давности об изменении состава танкового взвода...танковый взвод внау 3 танка вместо 4, при чём один из трёх в обязательном резерве....и это при том что танков год назад у внау выло довольно много по нынешнему сравнению...по сему 1-2 танка в боевой группе это для всу нормальное явление
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +1
    Киев собирает оставшиеся в активе резервные формирования, чтобы нанести удар в Запорожской области.
    Как, опять - собрать, нанести удар, прорвать и двинуться дальше? Но это уже продолжается с 04.06. с.г. и не приносит успеха кроме разочарования Западу и огромных потерь Киеву.
    создаст бронетанковую группу, усиленную ещё как минимум 25 «Леопардами» и 30-40 Stryker и Bradley, которые и бросит для удара на юг.
    И такую тактику пытались применить усеяв поля разбитой и сгоревшей техникой в т.ч. западных образцов.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:41
    0
    30 танков и 40 бмп/бтр это бронекулак. Как то жиденько для кулака. И да, два леоперда на днях уже завязли, были брошены и расстреляны как на полигоне. Абрашки несомненно увязнут где нить рядом. Я так понял, они хотят загнать этот "кулак" в мешок под Работино/ Вербовое. Флаг им в руки.
    1. _Батя_
      _Батя_ Сегодня, 09:27
      0
      Может я ошибаюсь, но думаю что данные пепелацы будут стоять в обороне. ВСУ понимают что прорвать оборону не получиться. Готовятся в зимней обороне на "передке" и скапливанию резервов в тылу, готовясь на весеннее наступление.
    2. Комментарий был удален.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:42
    0
    а создаст бронетанковую группу, усиленную ещё как минимум 25 «Леопардами» и 30-40 Stryker и Bradley, которые и бросит для удара на юг.
    Так и просятся присыпать их Буратиной, или еще чем..... request
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:43
    0
    Запад ожидает от ВСУ использования танков Abrams для прорыва в сторону Токмака до осенней распутицы
    . Кто ожидает то???
    Их военные, вряд ли на такое надеятся, все ж там больше реалистов, чем фантазеров.
    Так кто ж там может на такое надеятся?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:03
      0
      Их военные, вряд ли на такое надеятся, все ж там больше реалистов,
      ...м всу больше дегенератов чем реалистов....если б были реалистами то уже давно закончили кровавое месиво развернув стволы на киев...у залужного есть пока такой трамплин, что б стать на гребень волны.занять
      диктаторство , объявить дефолт и не платить по счетам..тем более Кремль в обязательном порядке поддержал бы такую инициативу..но он дегенерат
  11. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:44
    +1
    Запад ожидает от ВСУ использования танков Abrams++++Да что там запад! А как в России ожидают появления танков США в Москве....Всё лето ждали. В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО. В описании к экспонатам указали, где и при каких обстоятельствах удалось их захватить.
  12. Yrec
    Yrec Сегодня, 09:11
    +1
    "Бронекулак" должен состоять из сотен танков и тысяч другой ББМ, чтобы можно было думать о прорыве к Токмаку. При этом 2/3 этой техники будет гарантировано потеряно. И это при условии, что техника наступала бы по полям фронтом 7-10 км. По полям танки уже пойти не смогут - завязнут, да и заминированы они. Дорога там, фактически, одна и наступать придётся по ней колонной. Стоит ли говорить, что она пристреляна и по ней будет лететь всё, что может летать. Хох лы страдают такой же фигнёй, что и мы - долбятся лбами об укрепрайны. Налицо классическая тактика времён Первой мировой.
  13. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 09:12
    +2
    Какая интересная война. Предстоящие действия врага публично афишируются в подробностях. Кстати в районе Токмака дожди начинаются через неделю. Успеют ли они все сформировать? Что-то сомневаюсь.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:18
    0
    К сожалению с нашими "бравыми генералами" можно ждать чего угодно.
    Сегодня Евроньюс сообщило, что при атаке на штаб Черноморского флота погибло все его командование включая с командующего.
    Очень хочется, что бы этих абрашек пожгли как и леопердов с челенджерами и наконец перестали "успешно отражать атаки превосходящих сил противника", а пошли в наступление, что бы разгромить укронациков и приблизить конец этой необъявленной войны.
  15. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:34
    0
    В наибольшей степени наша армия подготовлена еще разработками 80-х гг именно к такой массовой танковой атаке. Так что - Welcome!
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:42
    0
    "Запад ожидает от ВСУ использования танков Abrams для прорыва в сторону Токмака до осенней распутицы."
    В слове "распутица" и "Путин" один корень.
    Наверное, задница этого Запада чувствует что-то нехорошее...
    Может мушку у "Абрамса" спилить?
    Пока не поздно...