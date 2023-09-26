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Премьер-министр Польши потребовал от канцлера Германии не вмешиваться в польские дела

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Премьер-министр Польши потребовал от канцлера Германии не вмешиваться в польские дела

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий довольно резко высказался в отношении недавних слов канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу границы Шенгенской зоны. Польский премьер раскритиковал немецкого коллегу во время выступления перед избирателями.


Моравецкий заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиционной коалиции «Гражданская платформа».

Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела

- подчеркнул Моравецкий.

18 сентября стало известно, что Центральное антикоррупционное бюро в Польше заподозрило правительство страны в продаже виз для трудовых мигрантов из азиатских и африканских государств. После этого Шольц выступил за ужесточение контроля на границах страны. Кроме того, он попросил польское руководство разъяснить ситуацию с визами.

Но подобные заявления Шольца, как мы видим, вызвали резкую реакцию со стороны польских властей. Впрочем, это уже не первые претензии польского правитеьства к немецким коллегам.

Отношения между Берлином и Варшавой и так сложно назвать хорошими, поскольку у Польши и Германии накопилось большое количество взаимных претензий друг к другу. Ситуация усугубляется и тем, что Шольц заинтересован в поддержке польской оппозиции, которая более импонирует ему по политическим убеждениям.
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10 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 08:42
    +3
    Даааа... на фоне выборов готовы польские политики всех за ноги перекусать, того гляди себя за хвост начнут! ))
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: DIM(a)
      Даааа... на фоне выборов готовы польские политики всех за ноги перекусать, того гляди себя за хвост начнут! ))

      Скорее этим и закончат. request
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:45
    +5
    Собственно, умные люди сразу говорили, что принятие Польши в ЕС - это конец ЕвроСОЮЗА)))
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:45
    +1
    Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела
    fool foolГермания может закрыть свою границу и Польша вылетит из Шенгена автоматом, и будет долго потом привычно строчить ябеды. request
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    +1
    Шольц заподозрил Варшаву в коррупции и тут же получил резкий ответ
    А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела
    Чего, чего, а "крепкой дружбы" между немцами и поляками не будет в ближайшие 100 лет (если столько просуществуют государства). Антагонизм будет только возрастать и крепнуть.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: rotmistr60
      Антагонизм будет только возрастать и крепнуть.

      Да пусть хоть каждый с каждым в ЕС перебранятся.
      Этому можно только апплодировать.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: rotmistr60
      Чего, чего, а "крепкой дружбы" между немцами и поляками не будет в ближайшие 100 лет

      Немцы никогда не забудут не простят полякам за те территории, которые отобрали у Германии и "наградили" Польшу после ВМВ.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:48
    0
    Премьер-министр Польши потребовал от канцлера Германии не вмешиваться в польские дела
    . Вот таки дела... про них не скажешь, что любымые бранятся, только тешатся... на счёт лУбви, там все очень не просто.
    Может "придёт лесник" и всех разгонит?
    Будем посмотреть.
  6. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:33
    0
    Отношения между Берлином и Варшавой и так сложно назвать хорошими, поскольку у Польши и Германии накопилось большое количество взаимных претензий друг к другу.

    Жрите друг друга, крысы чумные...
  7. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:48
    0
    Чем больше мигрантов в Европе, тем "лучше" там будет. Того и гляди мигранты потребуют автономий или как в Германии членство турок в их бундестаге, по простоту входа во власть. Они заварили кашу, мигранты добавили перцу, теперь пусть её едят горькую.