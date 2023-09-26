Премьер-министр Польши потребовал от канцлера Германии не вмешиваться в польские дела

Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий довольно резко высказался в отношении недавних слов канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу границы Шенгенской зоны. Польский премьер раскритиковал немецкого коллегу во время выступления перед избирателями.Моравецкий заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиционной коалиции «Гражданская платформа».- подчеркнул Моравецкий.18 сентября стало известно, что Центральное антикоррупционное бюро в Польше заподозрило правительство страны в продаже виз для трудовых мигрантов из азиатских и африканских государств. После этого Шольц выступил за ужесточение контроля на границах страны. Кроме того, он попросил польское руководство разъяснить ситуацию с визами.Но подобные заявления Шольца, как мы видим, вызвали резкую реакцию со стороны польских властей. Впрочем, это уже не первые претензии польского правитеьства к немецким коллегам.Отношения между Берлином и Варшавой и так сложно назвать хорошими, поскольку у Польши и Германии накопилось большое количество взаимных претензий друг к другу. Ситуация усугубляется и тем, что Шольц заинтересован в поддержке польской оппозиции, которая более импонирует ему по политическим убеждениям.