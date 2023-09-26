На Камчатке поддержали участников СВО выделением земельных участков под строительство

В России на федеральном уровне принимается немало мер в поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Однако некоторые регионы на своём уровне также вводят дополнительные меры в поддержку этой категории граждан.Так, на очередном заседании Законодательного Собрания Камчатского края был принят ряд нормативных актов, основные из которых касались участников СВО.Региональный парламент Камчатки принял важный закон в поддержку участников СВО и не только их. Теперь им и их супругам будут представлять на безвозмездной основе земельные участки для строительства. Льгота также распространяется и на членов добровольческих формирований, сотрудников нацгвардии и полиции, имеющих звание Героя РФ или орден РФ и являющимся ветеранами боевых действий.Особо отличившихся участников СВО решили награждать высшим знаком отличия «За заслуги перед Камчаткой» к которому прилагается вознаграждение в 300 тысяч рублей.Стоит отметить, что Камчатский край - это не первый регион, где решили давать земли участникам спецоперации. В Ингушетии уже относительно давно введена подобная мера. Кроме того, каждый изъявивший желание отправиться в зону проведения СВО получает здесь единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.