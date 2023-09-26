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На Камчатке поддержали участников СВО выделением земельных участков под строительство

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На Камчатке поддержали участников СВО выделением земельных участков под строительство

В России на федеральном уровне принимается немало мер в поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Однако некоторые регионы на своём уровне также вводят дополнительные меры в поддержку этой категории граждан.


Так, на очередном заседании Законодательного Собрания Камчатского края был принят ряд нормативных актов, основные из которых касались участников СВО.

Региональный парламент Камчатки принял важный закон в поддержку участников СВО и не только их. Теперь им и их супругам будут представлять на безвозмездной основе земельные участки для строительства. Льгота также распространяется и на членов добровольческих формирований, сотрудников нацгвардии и полиции, имеющих звание Героя РФ или орден РФ и являющимся ветеранами боевых действий.

Особо отличившихся участников СВО решили награждать высшим знаком отличия «За заслуги перед Камчаткой» к которому прилагается вознаграждение в 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Камчатский край - это не первый регион, где решили давать земли участникам спецоперации. В Ингушетии уже относительно давно введена подобная мера. Кроме того, каждый изъявивший желание отправиться в зону проведения СВО получает здесь единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Заксобрания Камчатского края
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7 комментариев
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  1. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:08
    +2
    Можеть туда подключить Подмосковье, побережье Черного моря, Ленинградскую область,а вдруг кто-то захочет.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 09:20
      +1
      Можеть туда подключить Подмосковье, побережье Черного моря, Ленинградскую область,а вдруг кто-то захочет.


      Вы ещё рублёвку предложите.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:26
      0
      Подмосковье уже включили, Путин несколько месяцев назад поручил
  2. Thumbs
    Thumbs Сегодня, 09:24
    -2
    Это как нужно умудриться, чтобы такую свинью подложить? Дальше восточной сибири, они хуже декабристов наверно. А почему не на причерноморье? Так это на местном уровне инициатива.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:30
      0
      Не имею ничего против Камчатки, красивейшие места . Но сколько там стоит построить дом!? Хотел в Белокурихе строить ,но посчитал современные цены плюс доставка и передумал . А Камчатка,туда долететь без штанов останешься.
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 09:37
      0
      Это как нужно умудриться, чтобы такую свинью подложить? Дальше восточной сибири, они хуже декабристов наверно.
      по Вашему дальше восточной Сибири живут изгои и унтерменьши?
      А почему не на причерноморье?
      Японское море кстати почище Черного будет. И пляжей куча и не галька с топчанами а в основном песок fool
      И кстати, я бывал на Камчатке. Да, суровый край. И есть люди (знаю таких) кто живет там, и неплохо живет кстати. И наверняка найдутся среди ребят-ветеранов желающие поселиться в тех краях. Там кстати много интересного и не только! Вопрос в другом - кроме как участка.. что с инфраструктурой?
  3. T-100
    T-100 Сегодня, 09:43
    0
    Вопросы: что за земельный участок, где находится, есть ли инфраструктура, коммуникации или выйдет всё как в своё время с дальневосточным гектаром, когда выдавали земли где-то в глухой тайге без дорожной инфраструктуры и инженерных коммуникаций.