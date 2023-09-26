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Пресса США: В Финляндии заговорили о «слишком дорогом» членстве в НАТО

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Пресса США: В Финляндии заговорили о «слишком дорогом» членстве в НАТО

Вступившая в НАТО в этом году Финляндия вдруг осознала, что нахождение в альянсе обходится "слишком дорого". Как пишет The New York Times, траты республики в военной сфере возросли многократно.


Финляндия вступила в НАТО так быстро, что не сразу это осознала. Но, как заявил директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела, понять это помогли возросшие траты на различные программы альянса, а также на поддержку Украины. Обеспечивая свою безопасность в одиночестве, Финляндия тратила на оборону гораздо меньшие суммы.

После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована

- пишет американское издание.

Как отмечается, уже сейчас расходы на оборону финского Минобороны превышают прошлые показатели, но это еще не конец, у НАТО очень много различных дорогостоящих программ, на которые требуются средства. В Хельсинки с большим опасением ожидают начала перевооружения армии, поскольку придется закупать дорогостоящее вооружение американского производства, чтобы соответствовать "стандартам НАТО".

А тут еще и поддержка Украины, на которую выделяются значительные суммы. Если ранее финны самостоятельно принимали решения об отправке той или иной помощи Киеву, да и вообще могли отказать, то теперь это коллективное решение, от которого отказаться нельзя.

(...) присоединение к альянсу было, вероятно, самой лёгкой частью сложного процесса интеграции

- заявляют в Хельсинки.
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:06
    +2
    А как вы хотели, финны? Теперь вы в этой кодле, так что извольте теперь подчиняться и отстёгивать не тогда когда сами захотите и сможете, а тогда когда вам хозяин прикажет. Получили что хотели - доставайте кошелёк. И платите, платите, платите.....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:39
      0
      На фоне троицы прибалтийских "тигров", резко разорвавших все экономические и политические отношения с Россией с самого начала своей "независимости", Финляндия выглядела этаким анахронизмом, сохранявшим экономические и культурные отношения с Россией и обладавшая определённой самостоятельностью, но как оказалось это было только временно.
      Теперь финны на своей собственной шкуре вкусят все прелести блока НАТО, когда свою страна с их же личного согласия в одночасье превратили в первую линию обороны, со всеми вытекающими последствиями.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 09:09
    +4
    Колхоз-дело добровольное.....ждите теперь,дело и до "продразвёрсток" дойдёт,последнее отымут..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:24
      +1
      Про колхоз это мы помним, а финны такого не проходил, думал он самые умные, но гегемон был всегда умнее, он знает как укрощать не укрощаемых.
      Еще одной колонией стало больше.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:30
        +1
        Главное, назад уже не отыграть. Это односторонний портал.
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:09
    +2
    Финнам читать надо внимательно, что подписывают. Крыша НАТО это не благотворительность.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:10
    +3
    Это как в уголовном мире... за вход в шайку разбойников плати рубль, за выход два рубля...и то это будет вынос тела вперёд ногами.
    Влипли финны серьёзно в НАТО.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:25
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Влипли финны серьёзно в НАТО.

      И выход один - вперед ногами.
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:10
    +2
    В коллективной обороне посачковать не удастся.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:11
    +2
    laughing
    Вы сперва посчитайте, во сколько вам встал торговый разрыв с Россией, и что у вас покупает НАТО)))
    Без лоха и жизнь плоха
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 09:11
    +3
    Как там говаривал Задорнов-ну вы тупыыые...
  8. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 09:12
    +3
    Это почти так же, как Украина подписывала Евроассоциацию -плюсов не много, а минусов куча! Теперь и финнам придется раскошелиться! "+" -Утоление жажды своей русофобии! А "-" - газ, электроэнергия, лес и т.д. из России, рынки сбыта и транзит...
  9. Yrec
    Yrec Сегодня, 09:17
    +1
    Фиников никто, по сути, и не спрашивает. Взяли за шиворот и сунули в НАТО, пусть скажут спасибо за это своим продажным политикам. Они то свой гешефт получили, а обычным финнам придётся оплачивать всё из своего кармана, а то и своими никчёмными жизнями.
    1. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 09:30
      +1
      Вот хочется согласиться во всём, кроме "никчёмных".
      Да и только ли финнов?
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:17
    +1
    Гладко было на бумаге да забыли про овраги. Надеюсь, это только начало скандинавских стенаний.
  11. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:21
    +1
    Это только цветочки, вот прийдет Трамп с его идеей о равномерном распределении трат на содержание НАТО вот тогда будут ягодки.
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 09:25
      +1
      Трампа на амерекавское царство, он их штаты любить в раз научит.
  12. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 09:24
    +1
    Грошей стало меньше, трат стало больше да и сам альянс понесло боком, в общем ситуация так себе.
  13. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 09:26
    +1
    Шах и мат.
    У нас замаячила перспектива появления второго союзного государства вследствие желания сэкономить?! wassat
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:29
    +1
    Вступившая в НАТО в этом году Финляндия вдруг осознала...

    Так бывает, когда наступишь в засохшее дерьмо в кроссовках и после захочешь их помыть...
    НАТО - высохшая куча этого «добра», решившая «забить» массой...В СССР их быстро ставили в стойло...А сегодня туда сенаторы с «деловыми» поездками частят...
  15. север 2
    север 2 Сегодня, 09:33
    +1
    поздно пот боржоми , если финны забыли , что после ВМВ Финляндия жирно сосала вымя России, и лишь потому уже за тридцать лет после ВМВ Финляндия стала самой успешной страной в Европе . Также финны "поднялись" и после 90тых прошлого века , когда вместе с российской мафией грабили леса в России .
    А как СССР щадящи обошёлся со слугами Гитлера - национальными Героями Финляндии на сегодняшний день Маннергеймом и Рюти , тогдашним маршалом и президентом ! Должны были оба болтаться в петле как Геринг , Риббентроп или Кейтель , а их СССР лишь пожурил ... Конечно , что сами финны их не вздёрнули , как итальянцы Муссолини .
    Ну ну . Сейчас не только эта халява финнам кончилась , так ещё и на нужды НАТО Америка заставит сильно раскошелится .
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:42
    0
    Вступившая в НАТО в этом году Финляндия вдруг осознала, что нахождение в альянсе обходится "слишком дорого". Как пишет The New York Times, траты республики в военной сфере возросли многократно.
    . За все надо платить... в некоторых случае, не редко, вдвойне, а то и больше.
    Их выбор, сами, САМИ.
  17. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:42
    0
    Думали, что всё на халяву будет? Ан нет, не тут было. А вот ещё если у финнов не покупать то, что покупалось до входа в НАТО, то кирдык их экономике как и всей восточной европе.