После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована

(...) присоединение к альянсу было, вероятно, самой лёгкой частью сложного процесса интеграции

Вступившая в НАТО в этом году Финляндия вдруг осознала, что нахождение в альянсе обходится "слишком дорого". Как пишет The New York Times, траты республики в военной сфере возросли многократно.Финляндия вступила в НАТО так быстро, что не сразу это осознала. Но, как заявил директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела, понять это помогли возросшие траты на различные программы альянса, а также на поддержку Украины. Обеспечивая свою безопасность в одиночестве, Финляндия тратила на оборону гораздо меньшие суммы.- пишет американское издание.Как отмечается, уже сейчас расходы на оборону финского Минобороны превышают прошлые показатели, но это еще не конец, у НАТО очень много различных дорогостоящих программ, на которые требуются средства. В Хельсинки с большим опасением ожидают начала перевооружения армии, поскольку придется закупать дорогостоящее вооружение американского производства, чтобы соответствовать "стандартам НАТО".А тут еще и поддержка Украины, на которую выделяются значительные суммы. Если ранее финны самостоятельно принимали решения об отправке той или иной помощи Киеву, да и вообще могли отказать, то теперь это коллективное решение, от которого отказаться нельзя.- заявляют в Хельсинки.